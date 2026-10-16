Tour d'horizon du crédit privé : les tests de résistance de la dette de CoreWeave mettent à l'épreuve l'essor du financement de l'IA par le crédit privé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le rôle croissant du crédit privé dans le financement des infrastructures d’IA a été soumis cette semaine à l’une de ses épreuves les plus évidentes sur les marchés, les obligations de CoreWeave ayant chuté à des niveaux de détresse, ce qui soulève des questions sur la manière dont les prêteurs évaluent un boom reposant sur les puces électroniques, les centres de données et les contrats clients.

CoreWeave CRWV.O affiche une dette d’environ 50 milliards de dollars , selon les données de LSEG, ce qui en fait l’un des plus grands emprunteurs reliant le crédit privé au développement de l’IA.

Le coût de l’assurance de sa dette contre le défaut de paiement a grimpé à environ 1.200 points de base cette semaine, tandis que les rendements de certaines de ses obligations ont atteint environ 15 % à 16 %, ce qui témoigne d’une forte augmentation des inquiétudes des investisseurs quant à son risque de crédit.

James Martin, stratège senior en crédit américain chez SMBC, a déclaré que les investisseurs privilégiaient les financements à haut rendement destinés aux centres de données dont les projets étaient proches de leur achèvement et qui présentaient moins d’obstacles avant leur mise en service.

« Il y a toujours un prix. Les investisseurs sont toujours disposés à financer ces projets, mais ils exigent une rémunération plus élevée en contrepartie », a-t-il déclaré, faisant référence aux projets dont l’achèvement est encore lointain.

Les capitaux privés ont joué un rôle central dans l’expansion de CoreWeave.

La société a levé une ligne de crédit de 2,3 milliards de dollars en 2023 adossée à des processeurs graphiques (GPU), sous l’impulsion de Magnetar Capital et Blackstone Tactical Opportunities, suivie d’une ligne de crédit de 7,5 milliards de dollars en 2024 impliquant Blackstone, Magnetar, Carlyle, BlackRock et d’autres investisseurs.

Une ligne de crédit de 8,5 milliards de dollars levée en mars de cette année a été menée par Blackstone Credit & Insurance.

Les implications vont bien au-delà d’un seul emprunteur.

Le gestionnaire d’actifs alternatifs Carlyle a indiqué dans un document publié en octobre que le crédit privé pourrait être sollicité pour financer environ 1.000 milliards de dollars du développement des capacités de calcul pour l’IA, soit plus de la moitié des actifs actuellement sous gestion dans ce secteur.

Il a averti que l’octroi rapide de prêts à ce secteur pourrait créer des risques de concentration similaires à ceux qui sont apparus dans le domaine des prêts liés aux logiciels.

« La leçon la plus évidente n’est pas d’éviter toute exposition au calcul IA, mais de fixer des limites de concentration avant que le déploiement ne s’accélère davantage, et non après», a déclaré Carlyle.

Certains prêts liés à l’IA sont garantis non seulement par des GPU, mais aussi par des contrats clients à long terme.

CoreWeave bénéficie d’engagements importants de la part de Microsoft MSFT.O , d’OpenAI et de Meta Platforms META.O , tandis que plusieurs de ses financements font appel à des entités ad hoc liées à des actifs d’infrastructure spécifiques et à des contrats clients.

Cela peut renforcer la solvabilité en réduisant la dépendance des prêteurs à l’égard de la valeur de revente des puces, mais cela peut également créer un risque de concentration si le remboursement dépend fortement du fait qu’un petit nombre de gros clients continuent d’honorer et de renouveler ces contrats.

Si les coûts de financement restent élevés, les prêteurs pourraient exiger des écarts de taux plus importants, un effet de levier plus faible, des clauses restrictives plus strictes et des limites plus strictes en matière de concentration des clients et des technologies.

Les fonds de prêt direct ont levé 129,15 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2026, soit une hausse de 35 % par rapport à l’année précédente et le total le plus élevé sur neuf mois dans les données de Preqin remontant à 2016.

Le volume de prêts estimé pour le troisième trimestre a toutefois reculé de 28 % en glissement annuel, à 49,77 milliards de dollars, selon PitchBook/LCD.

La concurrence du marché des prêts syndiqués s’est également intensifiée.

Quelque 16,39 milliards de dollars de prêts directs ont été refinancés sur le marché des prêts largement syndiqués au troisième trimestre, contre seulement 2,60 milliards de dollars de prêts syndiqués transférés vers le marché des prêts directs, selon les données de PitchBook/LCD.