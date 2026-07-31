Tour d'horizon du crédit privé : les résultats tiennent bon alors que les défauts de paiement et les rachats restent élevés

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Ares Capital ARCC.O et Blue Owl Capital

OWL.N ont annoncé cette semaine des résultats solides pour le deuxième trimestre, tandis qu’Ares Management ARES.N a enregistré une levée de fonds record, soulignant la demande institutionnelle soutenue en matière de crédit privé malgré la hausse des défauts de paiement, les rachats des investisseurs particuliers et les inquiétudes liées à la liquidité.

Ares Management, l’un des principaux acteurs du secteur, a levé un montant record de 36 milliards de dollars au deuxième trimestre, dont 23,7 milliards destinés à ses stratégies de crédit. Les actifs sous gestion ont progressé de 17% par rapport à l’année précédente, pour atteindre 671,3 milliards de dollars.

“Nos clients continuent de nous faire confiance grâce aux performances solides et constantes de nos fonds, toutes stratégies confondues”, a déclaré Michael Arougheti, directeur général d’Ares Management.

Ares Management a déployé 35,9 milliards de dollars au cours du trimestre et a clôturé le mois de juin avec un capital non investi record de 170 milliards de dollars. La société a indiqué que son pipeline d’investissements s’améliorait après une période morose en matière de transactions, l’incertitude géopolitique ayant pesé sur les opérations soutenues par des sponsors.

Par ailleurs, Ares Capital, la plus grande société de développement d’entreprises cotée en bourse (BDC), a annoncé un bénéfice de base de 47 cents par action, conforme aux estimations consensuelles de LSEG. Elle a maintenu son dividende trimestriel et disposait d’environ 6 milliards de dollars de liquidités disponibles au 23 juillet.

Blue Owl Capital a annoncé un encours de gestion de 319 milliards de dollars à la fin du mois de juin, en hausse de 12% par rapport à l’année précédente. Son bénéfice distribuable a progressé de 9%, conformément à l’estimation moyenne des analystes.

Mais des signes de tension persistent sur certaines parties du marché.

Fitch Ratings a indiqué que le taux de défaut du crédit privé américain avait atteint un niveau record de 6,0% au cours des 12 mois clos en juin, contre 5,7% au trimestre précédent. L’agence a recensé 32 cas de défaut au deuxième trimestre, impliquant 20 nouveaux emprunteurs.

Selon Fitch, les secteurs de l’industrie et de la fabrication ont affiché le taux de défaut le plus élevé parmi les principaux secteurs, à 10,4%, tandis que celui de la santé s’est établi à 9,4%.

Dans le même temps, les fonds de crédit privé axés sur le commerce de détail ont continué à recevoir des demandes de rachat bien supérieures à leurs limites trimestrielles habituelles.

Jefferies a indiqué que les entrées de capitaux dans le crédit privé avaient baissé d’environ 25% depuis le début de l’année par rapport à la même période en 2025. Les demandes de rachat au deuxième trimestre ont atteint 38,1% de la valeur nette d’inventaire chez Blue Owl Technology Income Corp, 18,9% chez Blue Owl Credit Income Corp et 16,8% chez Apollo Debt Solutions.

La plupart des fonds ont racheté des parts représentant environ 5% de la valeur nette d’inventaire au cours du trimestre, ce qui a entraîné le report de certaines demandes de retrait d’investisseurs sur les périodes suivantes.

Evercore a estimé que le volume mondial du marché secondaire du crédit privé a atteint 20,4 milliards de dollars au premier semestre 2026, soit une hausse de 122% par rapport à l’année précédente, dépassant le total enregistré sur l’ensemble de l’année 2025. Les opérations menées par les gestionnaires généraux (GP), dans lesquelles ces derniers proposent aux investisseurs la possibilité de vendre leurs participations ou de les transférer vers un nouveau véhicule, ont représenté 83% du total.

Evercore s’attend à ce que les BDC, les fonds semi-liquides et les fonds à échéances intermédiaires représentent environ un quart de l’activité sur le marché secondaire du crédit cette année, les gestionnaires cherchant à répondre aux besoins de liquidité des investisseurs.