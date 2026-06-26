Tour d'horizon du crédit privé : les fonds atteignent leurs limites de retrait alors que la pression sur la liquidité s'intensifie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La percée du crédit privé sur le marché de la gestion de patrimoine a été mise à l'épreuve une nouvelle fois cette semaine en matière de liquidité, alors qu'Ares Management

ARES.N , Apollo Global Management APO.N et Morgan Stanley

MS.N ont limité les retraits de leurs principaux fonds non cotés, les investisseurs cherchant à retirer davantage de liquidités que ces fonds n'étaient en mesure de leur restituer.

Ces mesures mettent en évidence une tension fondamentale dans la stratégie de vente au détail du secteur: les gestionnaires vendent l’accès à une classe d’actifs reposant sur des prêts illiquides, tandis que les investisseurs dans des produits de gestion de patrimoine s’attendent à pouvoir accéder périodiquement à leur argent.

Ares a plafonné les rachats de son fonds "Ares Strategic Income Fund", d’une valeur de 22,6 milliards de dollars, après que les demandes de retrait au deuxième trimestre ont atteint 14,4 % des parts, dépassant ainsi la limite trimestrielle de 5 % fixée par le fonds.

Le fonds Apollo Debt Solutions d’Apollo, d’une valeur de 26 milliards de dollars, a également restreint les retraits après que les demandes ont grimpé à 16,8 %, tandis que le North Haven Private Income Fund de Morgan Stanley, d’une valeur de 7 milliards de dollars, a imposé des limites similaires après que les demandes ont atteint près de 11,6 %.

Cette pression n’est plus un cas isolé. Les investisseurs ont retiré 12,9 milliards de dollars des fonds de crédit privés destinés aux particuliers fortunés au cours des cinq premiers mois de 2026, selon les données de Robert A. Stanger citées par Reuters.

Les gestionnaires affirment que les chiffres globaux surestiment l’ampleur du problème. Ares a indiqué que la plupart des demandes provenaient d’un petit groupe d’institutions non américaines et de family offices, tandis que les rachats de fonds de gestion de fortune privés américains ont chuté de 35 % par rapport au trimestre précédent.

Apollo a indiqué que les demandes sur le territoire américain s’étaient modérées à 4,3 %, alors même que les demandes offshore grimpaient à 12,5 %. Morgan Stanley a précisé qu’environ la moitié des récentes demandes concernant North Haven provenaient d’investisseurs qui n’avaient pas pu obtenir le remboursement intégral de leurs placements lors des périodes précédentes.

Cette distinction est importante car elle suggère que la pression pourrait être localisée, plutôt que de refléter une perte de confiance généralisée parmi les investisseurs fortunés américains. Mais le recours répété à des plafonds de rachat met tout de même en évidence les limites de l’offre de liquidité périodique dans des fonds qui investissent dans des actifs difficilement cessibles à court terme.

Ce mécanisme protège les investisseurs restants et aide les gestionnaires à éviter les ventes forcées, mais il peut également mettre à l’épreuve la confiance si les files d’attente de retrait persistent. Pour les gestionnaires de crédit privé, le défi consiste à convaincre les investisseurs que les "gates" constituent un outil normal de gestion de la liquidité, et non un signe avant-coureur de tensions plus profondes au sein du portefeuille.

Ces préoccupations apparaissent parallèlement à un examen plus minutieux des portefeuilles de crédit privé. Les investisseurs accordent davantage d’attention aux critères d’octroi de crédit, aux valorisations et à l’exposition aux entreprises de logiciels qui se sont fortement endettées pendant la période de taux bas et qui sont désormais confrontées à un ralentissement de leur croissance, à des coûts d’intérêt plus élevés et à des perturbations potentielles liées à l’intelligence artificielle. Morgan Stanley a indiqué que son fonds de revenu privé présentait une exposition de 22,7 % au secteur des logiciels au 31 mai.

Les régulateurs surveillent également de plus près les marchés privés. La division chargée de l’application de la réglementation de la SEC examine actuellement les véhicules de continuation , en se concentrant sur les valorisations, les obligations d’information et les conflits d’intérêts potentiels, selon des sources proches du dossier.

Pour autant, la dynamique de croissance n’a pas disparu. La société allemande BF.capital sollicite une autorisation pour s’étendre en Italie, en ciblant les fonds de pension et les assureurs intéressés par la dette privée et les opportunités de crédit immobilier en Allemagne. Ce projet montre que la demande institutionnelle reste vive, même si les véhicules axés sur la gestion de patrimoine sont confrontés à un contexte de rachat plus difficile.