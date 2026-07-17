Tour d'horizon du crédit privé : les décotes révèlent le coût du désengagement

par Patturaja Murugaboopathy

La pression qui s'exerce sur les marchés privés se manifeste à un niveau délicat: l'écart entre la valeur que les fonds attribuent à leurs actifs et ce que les investisseurs pourraient devoir accepter pour se désengager dès maintenant. Cox Capital Partners a lancé cette semaine des offres publiques d'achat sur les actions de sociétés de développement commercial non cotées gérées par Apollo, Ares Capital ARCC.O et HPS Investment Partners de BlackRock, proposant de les racheter avec des décotes de 15 à 30% par rapport à leur valeur liquidative de fin mai.

Ces offres sont modestes, représentant au total environ 31 millions de dollars, mais leur tarification est révélatrice. Cox propose 70 cents par dollar aux investisseurs des fonds Apollo, 75 cents à ceux d'HPS et 85 cents aux détenteurs d'Ares. Ces offres interviennent alors que la pression sur les rachats s'intensifie parmi les BDC non cotées. Fitch Ratings a constaté que les demandes de rachat avaient augmenté chez 10 des 16 BDC non cotées qu'elle suit au deuxième trimestre, atteignant en moyenne 10,3% des actions en circulation, contre 9,7% au trimestre précédent.

Ces véhicules limitent généralement les rachats trimestriels à 5 % de la valeur liquidative. Lorsque les investisseurs en demandent davantage, les retraits sont calculés au prorata, ce qui peut les obliger à attendre trimestre après trimestre. Pour ceux qui ne souhaitent pas attendre, le marché secondaire offre une alternative, mais la liquidité a un prix. Ce prix devient de plus en plus difficile à ignorer. Les BDC cotées se négocient à environ 75 centimes pour un dollar en moyenne, et dans certains cas, les véhicules publics et privés gérés par les mêmes sociétés détiennent des portefeuilles qui se recoupent de plus en plus. Des expositions similaires au crédit privé peuvent donc présenter des valorisations très différentes selon la structure dans laquelle elles sont détenues.

La tension s'étend au-delà du crédit privé. Partners Group a déclaré que les retraits de certains fonds «evergreen» arrivés à maturité devraient se poursuivre pendant plusieurs trimestres, après avoir plafonné le mois dernier les rachats d'un fonds de capital-investissement de 8,6 milliards de dollars.

Les clients ont retiré 3,8 milliards de dollars au premier semestre, trois stratégies «evergreen» arrivées à maturité représentant 79 % des sorties de capitaux. Partners Group a indiqué que les tendances actuelles pourraient réduire la croissance des actifs de 1 % à 2 % sur 18 mois, tandis que les sorties de capitaux des fonds pourraient atteindre 10 à 20 milliards de dollars dans un scénario pessimiste.

Cet avertissement intervient malgré 16 milliards de dollars de nouveaux engagements de la part des clients, soulignant la dynamique à double sens qui caractérise les marchés privés: de nouveaux capitaux continuent d'affluer, tandis que les investisseurs des fonds plus anciens tentent de se retirer. Cela met en évidence la faiblesse majeure des fonds «evergreen» vendus aux clients fortunés: ils offrent un accès aux actifs privés, mais ne garantissent pas toujours des sorties faciles. Les régulateurs tentent également de cerner l'origine des risques. Les autorités de surveillance européennes , qui cherchent à mieux cerner l'exposition des banques au marché du crédit privé, estimé à environ 2 000 milliards de dollars, se sont heurtées à la résistance des autorités américaines quant au partage d'informations plus détaillées, a rapporté Reuters.

À première vue, les expositions semblent modestes. Les banques de la zone euro ont une exposition estimée à 62,5 milliards d'euros au crédit privé à l'échelle mondiale, ce qui ne représente que 0,2 % de leurs actifs. Les assureurs détiennent environ 211 milliards d'euros et les fonds de pension environ 52 milliards d'euros.

Mais les régulateurs craignent que ces chiffres agrégés ne sous-estiment les liens financiers sous-jacents. Les actifs de crédit privé peuvent circuler à travers plusieurs niveaux, reliant banques, assureurs, fonds de pension et gestionnaires d'actifs par le biais d'obligations adossées à des prêts (CLO), de prêts à effet de levier et de réassurance à forte intensité d'actifs.

Un exercice de simulation de crise mené par la BCE a montré que les pertes directes résultant d'un choc grave sur le marché du crédit privé seraient gérables. Le risque le plus important proviendrait des effets de second tour, notamment des ventes massives sur l'ensemble des marchés et des pertes de valorisation se propageant à travers le système financier.

Dans l'ensemble, ces évolutions soulignent une préoccupation plus générale: à mesure que les marchés privés se développent et s'interconnectent davantage, une liquidité limitée et des valorisations opaques pourraient amplifier les tensions lorsque les investisseurs se précipiteront vers la sortie.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))