Irak: ConocoPhilips achète à BP une part de 42% dans des champs à Kirkouk

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SCOTT OLSON )

Le groupe pétrolier américain ConocoPhilips a annoncé vendredi un accord en vue de l'achat, auprès du groupe britannique BP, d'une part de 42% dans une société exploitant plusieurs champs pétroliers dans le nord de l'Irak.

BP Energy Company of Kirkuk (BP ECKL) détient un contrat de développement et de production (DPC) de Baba et d'Avanah, deux réserves "historiquement prolifiques" situées dans le vaste champs de Kirkouk, ainsi que dans des champs limitrophes de Bai Hassan, Jambur et Khabbaz en Irak fédéral, a expliqué le groupe dans un communiqué.

Cet accord devrait être officiellement signé dans le cadre de la visite du Premier ministre irakien Ali al-Zaidi à Washington, où il est arrivé lundi pour un séjour d'une semaine.

Selon ConocoPhilips, le DPC porte sur une quantité initiale exploitable de plus de 3 milliards de barils équivalents pétrole, et prévoit la possibilité de mener des actions exploratoires supplémentaires.

"Cette unique opportunité de développement s'inscrit dans la droite ligne de notre politique disciplinée d'investissement, donnant accès à des ressources importantes, de haute qualité et durables et respectant notre étalon en matière de coûts de production", a commenté Ryan Lance, PDG de ConocoPhilips, cité dans le communiqué.

Cette transaction, dont les détails financiers ne sont pas divulgués, devrait être finalisée d'ici la fin de 2026 mais avec une entrée en vigueur rétroactive au 1er juillet.

Bagdad avait signé fin mars 2025 un accord avec BP pour la réhabilitation et le développement de quatre champs pétroliers à Kirkouk.

La société commune étant considérée comme un actif affilié de ConocoPhilips et non une filiale, elle ne "devrait pas mobiliser beaucoup de capitaux propres".

L'entreprise américaine percevra une rémunération basée sur une répartition proportionnelle de la production et des coûts, a relevé le communiqué.

Pour l'Irak, deuxième producteur de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), l'or noir représente 90% des revenus.

D'après le dernier rapport mensuel de cette instance, l'Irak a produit autour de 2 millions de barils par jour en juin.

Il dispose de 145 milliards de barils de réserves prouvées de pétrole, soit environ 9% des réserves mondiales et environ 96 ans de production au rythme actuel.