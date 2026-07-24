Tour d'horizon du crédit privé : les assureurs se mobilisent face à l'intensification des pressions sur la liquidité

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Une enquête a révélé que les assureurs et les grandes institutions s’apprêtent à investir davantage sur les marchés du crédit privé, alors même que les investisseurs fortunés font preuve de prudence face au manque de liquidité et que les régulateurs examinent de près les liens croissants entre ce secteur et les bilans des assureurs. Alors que les marchés du crédit privé ont été calmes ces dernières semaines à la suite d’une vague de rachats , des informations parues cette semaine indiquent que le secteur pourrait s’orienter vers des investisseurs mieux à même d’accepter de longues périodes de blocage, au détriment des clients moins tolérants face à des possibilités de sortie limitées. Les assureurs restent toutefois disposés à engager des capitaux. Une enquête de Marsh a révélé que 57% d’entre eux prévoient d’augmenter leur exposition au crédit privé au cours des 12 à 24 prochains mois, dont 81% des sociétés gérant plus de 25 milliards de dollars et 73% des assureurs vie. Le gestionnaire d’actifs alternatifs Blackstone a indiqué que les demandes de retrait sur son fonds phare de crédit privé avaient sensiblement diminué au début du troisième trimestre, après que des investisseurs eurent cherché à racheter 10% des parts au cours du deuxième trimestre. Le fonds a racheté 5% des parts, soit sa limite trimestrielle habituelle. La pression exercée sur le crédit privé en raison des risques perçus liés à l’exposition à l’IA n’a pas empêché les gestionnaires de fonds de lever des capitaux auprès de sources diverses. Blackstone a levé près de 70 milliards de dollars sur l’ensemble de ses activités au cours du trimestre, tandis que les clients institutionnels ont continué à allouer des fonds au crédit privé, même si les levées de fonds auprès des investisseurs fortunés sont restées modérées.

L’enquête Marsh a montré que les assureurs souhaitent s’impliquer davantage dans les prêts directs notés « investment grade », les placements privés, le financement adossé à des actifs et le crédit structuré, plutôt que de se limiter aux prêts accordés à des entreprises soutenues par des fonds de capital-investissement.

Cependant, les deux tiers d’entre eux ont cité comme source de préoccupation la baisse des primes qu’ils perçoivent pour immobiliser des fonds dans le crédit privé et le resserrement des spreads, tandis que plus de la moitié ont souligné l’affaiblissement des conditions de souscription ou des clauses restrictives.

Le crédit privé dispose ainsi de capitaux abondants, mais se trouve confronté à une tâche plus ardue: prouver que les prêts privés offrent toujours un rendement supplémentaire suffisant pour justifier leur illiquidité et leur risque de valorisation. Les marchés secondaires limités du crédit privé contribuent à créer une voie de sortie. GCM Grosvenor a levé 1,2 milliard de dollars pour sa première stratégie dédiée, tandis qu’Ares a levé 7,1 milliards de dollars pour son premier fonds dédié aux titres secondaires du crédit privé.

Cette croissance reflète une tendance selon laquelle les acteurs des marchés privés peuvent acquérir des portefeuilles matures auprès d’investisseurs à la recherche de liquidités, souhaitant rééquilibrer leur exposition ou lassés par des périodes de détention prolongées, tels que les particuliers fortunés. Parallèlement, les prêteurs établis continuent de déployer des capitaux et de refinancer. Apollo Debt Solutions BDC a monté environ 1,3 milliard de dollars d’investissements en dette privée au deuxième trimestre, presque exclusivement sous forme de prêts de premier rang. Ares Capital a refinancé (link https://www.reuters.com/business/ares-management-posts-record-30-billion-fundraising-first-quarter-2026-05-01/)

environ 709 millions de dollars de dette issue de prêts directs par le biais d’une obligation adossée à des prêts. Le rôle accru des assureurs fait également l’objet d’une surveillance réglementaire. L’autorité européenne de surveillance des assurances examine les participations dans des fonds de capital-investissement, les investissements affiliés et les structures de réassurance susceptibles de transférer les risques entre les assureurs et les gestionnaires d’actifs liés.