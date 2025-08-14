information fournie par Reuters • 14/08/2025 à 09:13

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Tour d'horizon de la recherche aux États-Unis : Air Products, Biogen et JLL

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Air Products, Biogen et JLL.

FAITS MARQUANTS

* Air Products APD.N : TD Cowen augmente le prix cible de 315 $ à 335 $

* Biogen BIIB.O : Piper Sandler relève le cours cible de 115 à 118 dollars

* JLL JLL.N : Jefferies relève le cours cible à 332 $, contre 306 $ auparavant

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de sous-pondération à neutre

* TKO Group TKO.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 220 $ à 250 $

* Air Products APD.N : TD Cowen relève le prix cible de 315 $ à 335 $

* Allurion Technologies Inc ALUR.N : Jefferies réduit le prix cible à 9 $ de 18

* Biogen BIIB.O : Piper Sandler relève le cours cible de 115 à 118 dollars

* Cisco CSCO.O : JP Morgan relève le cours cible à 80 $, contre 78 $ auparavant

* Cisco CSCO.O : Piper Sandler relève le prix cible à 70 $, contre 64 $

auparavant

* Equitable Holdings Inc EQH.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 65 à 63

dollars

* Federated Hermes Inc FHI.N : RBC relève le cours cible à 51 $, contre 45 $

auparavant

* Ibotta Inc IBTA.N : Citizens réduit le cours à "market perform" de "market

outperform"

* Insmed Inc INSM.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 139 $ contre

126 $

* JLL JLL.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 332 $ contre 306 $

* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours

de surpondération à neutre

* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : JP Morgan réduit le PT à 10 $ de 15

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : JP Morgan passe de sous-pondéré à neutre

* Mersana Therapeutics Inc MRSN.O : BTIG relève le prix cible de 6 $ à 17 $

* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : Jefferies relève l'objectif de cours à

41 $ contre 38 $ auparavant

* Pennantpark Investment Corp PNNT.N : KBW réduit l'objectif de cours de "market

perform" à "underperform"

* Pennantpark Investment Corp PNNT.N : KBW réduit le prix cible de 6,50 $ à 6,25

$

* Sphere Entertainment Co SPHR.N : JP Morgan réduit le prix cible de 55 $ à 52 $

* Standardaero, Inc. SARO.N : JP Morgan augmente le prix cible de 35 $ à 38 $

* TKO Group TKO.N : Jefferies relève le cours cible de 220 à 250 dollars

* Wabtec Corp WAB.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 200 $ contre 216 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 100 $

contre 92 $