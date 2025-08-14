 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Tour d'horizon de la recherche aux États-Unis : Air Products, Biogen et JLL
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 09:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Air Products, Biogen et JLL.

FAITS MARQUANTS

* Air Products APD.N : TD Cowen augmente le prix cible de 315 $ à 335 $

* Biogen BIIB.O : Piper Sandler relève le cours cible de 115 à 118 dollars

* JLL JLL.N : Jefferies relève le cours cible à 332 $, contre 306 $ auparavant

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de sous-pondération à neutre

* TKO Group TKO.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 220 $ à 250 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique. Les changements sectoriels sont indiqués au bas du tableau.

* Air Products APD.N : TD Cowen relève le prix cible de 315 $ à 335 $

* Allurion Technologies Inc ALUR.N : Jefferies réduit le prix cible à 9 $ de 18

* Biogen BIIB.O : Piper Sandler relève le cours cible de 115 à 118 dollars

* Cisco CSCO.O : JP Morgan relève le cours cible à 80 $, contre 78 $ auparavant

* Cisco CSCO.O : Piper Sandler relève le prix cible à 70 $, contre 64 $

auparavant

* Equitable Holdings Inc EQH.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 65 à 63

dollars

* Federated Hermes Inc FHI.N : RBC relève le cours cible à 51 $, contre 45 $

auparavant

* Ibotta Inc IBTA.N : Citizens réduit le cours à "market perform" de "market

outperform"

* Insmed Inc INSM.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 139 $ contre

126 $

* JLL JLL.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 332 $ contre 306 $

* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours

de surpondération à neutre

* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : JP Morgan réduit le PT à 10 $ de 15

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : JP Morgan passe de sous-pondéré à neutre

* Mersana Therapeutics Inc MRSN.O : BTIG relève le prix cible de 6 $ à 17 $

* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : Jefferies relève l'objectif de cours à

41 $ contre 38 $ auparavant

* Pennantpark Investment Corp PNNT.N : KBW réduit l'objectif de cours de "market

perform" à "underperform"

* Pennantpark Investment Corp PNNT.N : KBW réduit le prix cible de 6,50 $ à 6,25

$

* Sphere Entertainment Co SPHR.N : JP Morgan réduit le prix cible de 55 $ à 52 $

* Standardaero, Inc. SARO.N : JP Morgan augmente le prix cible de 35 $ à 38 $

* TKO Group TKO.N : Jefferies relève le cours cible de 220 à 250 dollars

* Wabtec Corp WAB.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 200 $ contre 216 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 100 $

contre 92 $

Valeurs associées

AIR PROD&CHEMICA
294,190 USD NYSE +1,68%
ALLURION TECH
2,570 USD NYSE +0,78%
BIOGEN
135,1900 USD NASDAQ +4,86%
CISCO SYSTEMS
70,4000 USD NASDAQ -1,37%
EQUITABLE HLDG
54,580 USD NYSE -0,47%
FEDERATED HERM RG-B
53,660 USD NYSE +2,79%
IBOTTA
33,960 USD NYSE +2,54%
INSMED
122,8700 USD NASDAQ +0,71%
JONES LANG LASAL
296,615 USD NYSE +4,43%
KODIAK SCIENCES
8,6200 USD NASDAQ +1,17%
MERSANA THERAP
6,8100 USD NASDAQ +12,19%
OMEGA HLTH REIT
40,390 USD NYSE -0,17%
PENNANTPK INVT
7,3900 USD NYSE +0,61%
SPHERE ENTMT RG-A
39,785 USD NYSE +2,59%
STANDARDAERO
28,100 USD NYSE -2,02%
TKO GRP RG-A
191,460 USD NYSE +2,87%
WESTERN ALLIANCE
84,710 USD NYSE +2,47%
WESTINGHOUSE AIR
194,340 USD NYSE +0,79%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 14/08/2025 à 09:13:07.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

