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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Masco, Sherwin-Williams, Vulcan Materials
information fournie par Reuters 25/08/2026 à 19:29
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Masco, Sherwin-Williams et Vulcan Materials.

POINTS FORTS

* Armstrong World Industries Inc AWI.N : D.A. Davidson lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat

»

* Masco Corporation MAS.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* RLI Corp RLI.N : Jefferies abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-performer »

* Sherwin-Williams Co SHW.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Vulcan Materials Co VMC.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 37 $ à 38 $

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : D.A. Davidson lance la couverture du titre avec une recommandation «

Achat »

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 190

dollars

* Advanced Micro Devices AMD.O : Raymond James relève son objectif de cours de 565 $ à 641 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Raymond James relève sa recommandation de « surperformer » à « achat fort »

* AECOM ACM.N : Argus Research abaisse son objectif de cours de 85 $ à 75 $

* Albemarle ALB.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 160 $ à 140 $

* Amrize AG AMRZ.N : D.A. Davidson lance la couverture du titre avec une note « neutre »; objectif de cours: 50

$

* Anaptysbio Inc ANAB.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 75 $ à 70 $

* Apnimed Inc APMD.O : BofA Global Research lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Apnimed Inc APMD.O : BofA Global Research lance sa couverture avec un objectif de cours de 41 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 650 $ à 590 $

* Armstrong World Industries Inc AWI.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Armstrong World Industries Inc AWI.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 215 $

* Baker Hughes Company BKR.O : RBC relève son objectif de cours de 71 $ à 76 $

* BXP Inc BXP.N : UBS relève son objectif de cours de 61 $ à 70 $

* Calumet Inc CLMT.O : UBS relève son objectif de cours de 26 $ à 47 $

* Carlisle Companies Incorporated CSL.N : D.A. Davidson lance la couverture du titre avec une note « neutre »

* Carlisle Companies Incorporated CSL.N : D.A. Davidson lance la couverture avec un objectif de cours de 410

dollars

* Centrus Energy Corp LEU.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 246 $ à 216 $

* Chime Financial Inc CHYM.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 33 $ à 39 $

* Curbline Properties Corp CURB.N : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat » et un

objectif de cours de 36 $

* Denali Therapeutics Inc DNLI.O : B. Riley relève son objectif de cours de 30 $ à 35 $

* Dynatrace Inc DT.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 58 $ à 65 $

* Dynatrace Inc DT.N : Morgan Stanley relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

* Eagle Materials EXP.N : D.A. Davidson lance la couverture du titre avec une note « neutre »; objectif de

cours: 220 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : BTIG relève son objectif de cours de 350 $ à 400 $

* Factorial Energy Inc FAC.O : Oppenheimer lance sa couverture avec une note « surperformer »

* Factorial Energy Inc FAC.O : Oppenheimer lance sa couverture avec un objectif de cours de 8 $

* FIS FIS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 58 $ à 46 $

* FIS FIS.N : Wells Fargo abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Five Below Inc FIVE.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 265 $ à 273 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : UBS passe de « vendre » à « neutre »; relève son objectif de cours de 9 $ à 12 $

* FMC Corporation FMC.N : BofA Global Research reprend la couverture avec une note « neutre »

* FMC Corporation FMC.N : BofA Global Research reprend sa couverture avec un objectif de cours de 12,00 $

* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 64 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 26 $ à 40 $

* Global Payments Inc GPN.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 79 $ à 95 $

* Honeywell Technologies HON.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 299,79 $ à 288 $

* Insmed Incorporated INSM.O : Mizuho relève son objectif de cours de 192 $ à 195 $

* JBT Marel Corporation JBTM.N : KeyBanc lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »

* JBT Marel Corporation JBTM.N : KeyBanc lance sa couverture avec un objectif de cours de 150 $

* Knife River Corp KNF.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours de 85 dollars

* Kodiak AI Inc KDK.O : Oppenheimer lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de

cours: 9 $

* Kronos Worldwide KRO.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 6 $ à 9 $

* Lam Research LRCX.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 370 $ à 365 $

* Marsh & McLennan Companies Inc MRSH.N : BMO relève son objectif de cours de 189 $ à 203 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : D.A. Davidson lance la couverture avec un objectif de cours de 625 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 240 $ à 300 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 230 $ à 265 $

* Masco Corporation MAS.N : D.A. Davidson lance la couverture du titre avec une note « neutre »

* Masco Corporation MAS.N : D.A. Davidson lance la couverture avec un objectif de cours de 80 dollars

* Masterbrand Inc MBC.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une note « neutre »; objectif de cours de 10

dollars

* Merck & Co Inc MRK.N : Argus Research relève son objectif de cours de 145 $ à 170 $

* Micron Technology Inc MU.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 1 375 $ à 1 300 $

* Midera Food Processing Inc MFP.O : KeyBanc lance sa couverture avec une recommandation « en ligne avec le

secteur »

* MKS Incorporated MKSI.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 360 $ à 330 $

* Moderna MRNA.O : Barclays relève son objectif de cours de 48 $ à 125 $

* MongoDB Inc MDB.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 375 $ à 475 $

* Newmont NEM.N : Raymond James relève son objectif de cours de 131 $ à 140 $

* Nutanix Inc NTNX.O : UBS relève son objectif de cours de 62 $ à 80 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : Raymond James relève son objectif de cours de 330 $ à 352 $

* Olin OLN.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 30 $ à 20 $

* Owens Corning OC.N : D.A. Davidson lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

cours-cible: 190 dollars

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 326 $ à 384 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 140 $ à 264 $

* Pool Corporation POOL.O : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* Pool Corporation POOL.O : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 210 dollars

* Quaker Houghton KWR.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 165 $ à 185 $

* QXO Inc QXO.N : D.A. Davidson lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours à 26 $

* Reformation Inc REF.N : Morgan Stanley lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* Reformation Inc REF.N : Morgan Stanley lance sa couverture avec un objectif de cours de 16 $

* Regenxbio Inc RGNX.O : Clear Street abaisse son objectif de cours de 45 $ à 32 $

* Regenxbio Inc RGNX.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 23 $ à 21 $

* Ringcentral Inc RNG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 43 $ à 65 $

* RLI Corp RLI.N : Jefferies passe de « neutre » à « sous-performance »

* Rubrik Inc RBRK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 90 $ à 120 $

* Rush Enterprises Inc RUSHA.O : UBS relève son objectif de cours de 78 $ à 85 $

* Sandisk Corporation SNDK.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 1 900 $ à 1 875 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : D.A. Davidson lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Sherwin-Williams Co SHW.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 400 $

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 55 $ à 59 $

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Wells Fargo passe de « neutre » à « surpondérer »

* SL Green Realty Corp SLG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 51 $ à 61 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Benchmark relève son objectif de cours de 290 $ à 360 $

* Strategy MSTR.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 130 $ à 175 $

* Teleflex Incorporated TFX.N : Needham relève son objectif de cours de 159 $ à 170 $

* Ulta Beauty ULTA.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 692 $ à 695 $

* Vivid Seats SEAT.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 7 $ à 7,5 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Vulcan Materials Co VMC.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 330 dollars

* Workday Inc WDAY.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $

* Zoetis Inc ZTS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 104 $ à 94 $

* Zscaler Inc ZS.O : Barclays relève son objectif de cours de 170 $ à 192 $

Valeurs associées

ACADIA PHARMA
30,7400 USD NASDAQ +3,68%
ADVAN DRAINAGE S
141,800 USD NYSE +0,99%
AECOM
62,665 USD NYSE -3,59%
ALBEMARLE
134,210 USD NYSE -5,19%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
477,0600 USD NASDAQ +4,45%
ANAPTYSBIO
57,6400 USD NASDAQ -1,37%
APNIMED
27,2400 USD NASDAQ +6,28%
APPLIED MATERIALS
477,4100 USD NASDAQ -1,40%
ARMSTRONG WORLD
179,590 USD NYSE +0,73%
BAKER HUGHES RG-A
62,4000 USD NASDAQ +0,67%
BXP
71,500 USD NYSE +2,14%
CALUMET
47,0400 USD NASDAQ -0,59%
CARLISLE COS
361,015 USD NYSE -0,42%
CHIME FINL RG-A
32,9000 USD NASDAQ +0,61%
DENALI THERAPTCS
25,0750 USD NASDAQ +3,62%
DYNATRACE
50,660 USD NYSE +3,28%
EAGLE MATERIALS
199,890 USD NYSE -2,14%
EXPEDIA GROUP
335,9200 USD NASDAQ -0,95%
FACTORIAL ENER RG-A
5,2600 USD NASDAQ +14,35%
FIDELITY NATIONAL INF. SER.
40,335 USD NYSE -2,55%
FIVE BELOW
256,1400 USD NASDAQ -2,50%
FLUENCE ENERGY RG-A
11,3750 USD NASDAQ +4,74%
FMC CORP
10,952 USD NYSE -2,82%
FORTUNE BRANDS
45,460 USD NYSE +1,09%
GITLAB RG-A
41,1100 USD NASDAQ -2,19%
GLOBAL PAYMENTS
94,400 USD NYSE +0,13%
HONEYWELL TECH
214,9400 USD NASDAQ +0,08%
INSMED
125,6300 USD NASDAQ +1,33%
KNIFE RIVER
66,235 USD NYSE +4,01%
KODIAK AI
3,9450 USD NASDAQ +4,09%
KRONOS WORLDWIDE
8,780 USD NYSE +0,86%
LAM RESEARCH
311,7774 USD NASDAQ +0,52%
MARTIN MARIETTA
533,080 USD NYSE +0,03%
MARVELL TECH
240,6800 USD NASDAQ +4,97%
MASCO
72,830 USD NYSE -0,50%
MERCK
154,850 USD NYSE +2,76%
MICRON TECHNOLOGY
924,9400 USD NASDAQ +1,59%
MKS
270,8300 USD NASDAQ +0,66%
MODERNA
157,2500 USD NASDAQ +13,22%
MONGODB-A
404,3300 USD NASDAQ +0,41%
NEWMONT
133,550 USD NYSE +1,29%
NUTANIX RG-A
66,5200 USD NASDAQ -0,24%
NVIDIA
212,2820 USD NASDAQ +1,82%
OLIN
17,305 USD NYSE -1,45%
OWENS CORNING
146,165 USD NYSE -0,55%
PALO ALTO NETWORKS
341,2250 USD NASDAQ -2,76%
PAYCOM SOFTWARE
231,010 USD NYSE +0,62%
POOL
185,8650 USD NASDAQ -1,26%
QUAKER CHEMIC.
163,310 USD NYSE +0,72%
REGENXBIO
8,8700 USD NASDAQ +10,12%
RINGCENTRAL RG-A
65,110 USD NYSE -2,91%
RLI
64,840 USD NYSE -2,68%
RUBRIK RG-A
92,630 USD NYSE -5,54%
RUSH ENTERPRISES-A
76,3800 USD NASDAQ -2,98%
SANDISK
1 486,6200 USD NASDAQ -0,44%
SHERWIN-WILLIAMS
348,445 USD NYSE +0,51%
SHIFT4 PAYMNTS RG-A
49,319 USD NYSE +2,75%
SL GREEN REIT
58,920 USD NYSE +0,60%
SNOWFLAKE
314,804 USD NYSE -2,47%
STRATEGY RG-A
127,2621 USD NASDAQ +3,78%
TELEFLEX
138,390 USD NYSE 0,00%
ULTA BEAUTY
529,0150 USD NASDAQ -1,81%
VIVID SEATS RG-A
7,2300 USD NASDAQ +3,29%
VULCAN MATERIALS
274,735 USD NYSE -0,41%
WORKDAY-A
195,0200 USD NASDAQ -2,07%
ZOETIS RG-A
76,905 USD NYSE -0,34%
ZSCALER
168,8500 USD NASDAQ -4,10%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 25/08/2026 à 19:29:27.

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