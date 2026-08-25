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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Masco, Sherwin-Williams, Vulcan Materials
information fournie par Reuters 25/08/2026 à 14:47
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Masco, Sherwin-Williams et Vulcan Materials.

POINTS FORTS

* Armstrong World Industries Inc AWI.N : D.A. Davidson lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat

»

* Masco Corporation MAS.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* RLI Corp RLI.N : Jefferies abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-performance »

* Sherwin-Williams Co SHW.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Vulcan Materials Co VMC.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 37 à 38 dollars

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : D.A. Davidson lance la couverture du titre avec une recommandation «

Achat »

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : D.A. Davidson lance la couverture avec un objectif de cours de 190

dollars

* Advanced Micro Devices AMD.O : Raymond James relève sa recommandation de « surperformer » à « achat fort »

* Advanced Micro Devices AMD.O : Raymond James relève son objectif de cours de 565 $ à 641 $

* AECOM ACM.N : Argus Research abaisse son objectif de cours de 85 $ à 75 $

* Albemarle ALB.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 160 $ à 140 $

* Amrize AG AMRZ.N : D.A. Davidson lance la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 50 $

* Anaptysbio Inc ANAB.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 75 $ à 70 $

* Apnimed Inc APMD.O : BofA Global Research lance la couverture avec une recommandation « Achat »

* Apnimed Inc APMD.O : BofA Global Research lance sa couverture avec un objectif de cours de 41 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 650 $ à 590 $

* Armstrong World Industries Inc AWI.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Armstrong World Industries Inc AWI.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 215

dollars

* Baker Hughes Company BKR.O : RBC relève son objectif de cours de 71 $ à 76 $

* Carlisle Companies Incorporated CSL.N : D.A. Davidson lance la couverture avec une recommandation « neutre »

* Carlisle Companies Incorporated CSL.N : D.A. Davidson lance la couverture avec un objectif de cours de 410 $

* Centrus Energy Corp LEU.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 246 $ à 216 $

* Chime Financial Inc CHYM.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 33 $ à 39 $

* Curbline Properties Corp CURB.N : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat » et un

objectif de cours de 36 dollars

* Denali Therapeutics Inc DNLI.O : B. Riley relève son objectif de cours de 30 $ à 35 $

* Dynatrace Inc DT.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 58 $ à 65 $

* Dynatrace Inc DT.N : Morgan Stanley passe de « neutral » à « surpondérer »

* Eagle Materials EXP.N : D.A. Davidson lance la couverture du titre avec une note « neutre »; objectif de cours:

220 dollars

* FIS FIS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 58 $ à 46 $

* FIS FIS.N : Wells Fargo abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Five Below Inc FIVE.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 265 $ à 273 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : UBS passe de « vendre » à « neutre »; relève son objectif de cours de 9 $ à 12 $

* FMC Corporation FMC.N : BofA Global Research reprend la couverture avec une note « neutre »

* FMC Corporation FMC.N : BofA Global Research reprend sa couverture avec un objectif de cours de 12,00 $

* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 64 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 26 $ à 40 $

* Global Payments Inc GPN.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 79 $ à 95 $

* Honeywell Technologies HON.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 299,79 $ à 288 $

* Insmed Incorporated INSM.O : Mizuho relève son objectif de cours de 192 $ à 195 $

* JBT Marel Corporation JBTM.N : KeyBanc lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours: 150 dollars

* Knife River Corp KNF.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 85 dollars

* Kronos Worldwide KRO.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 6 $ à 9 $

* Lam Research LRCX.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 370 $ à 365 $

* Marsh & McLennan Companies Inc MRSH.N : BMO relève son objectif de cours de 189 $ à 203 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : D.A. Davidson lance la couverture du titre avec une note « neutre »

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : D.A. Davidson lance la couverture avec un objectif de cours de 625 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 240 $ à 300 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 230 $ à 265 $

* Masco Corporation MAS.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* Masco Corporation MAS.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 80 dollars

* Masterbrand Inc MBC.N : D.A. Davidson lance la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours de 10 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Argus Research relève son objectif de cours de 145 $ à 170 $

* Micron Technology Inc MU.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 1 375 $ à 1 300 $

* Midera Food Processing Inc MFP.O : KeyBanc lance sa couverture avec une recommandation « en ligne avec le secteur

»

* MKS Incorporated MKSI.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 360 $ à 330 $

* Moderna MRNA.O : Barclays relève son objectif de cours de 48 $ à 125 $

* MongoDB Inc MDB.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 375 $ à 475 $

* Newmont NEM.N : Raymond James relève son objectif de cours de 131 $ à 140 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : Raymond James relève son objectif de cours de 330 $ à 352 $

* Olin OLN.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 30 $ à 20 $

* Owens Corning OC.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours:

190 dollars

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 326 $ à 384 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 140 $ à 264 $

* Pool Corporation POOL.O : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* Pool Corporation POOL.O : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 210 dollars

* Quaker Houghton KWR.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 165 $ à 185 $

* QXO Inc QXO.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours à 26 $

* Reformation Inc REF.N : Morgan Stanley lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* Reformation Inc REF.N : Morgan Stanley lance la couverture du titre avec un objectif de cours de 16 dollars

* Regenxbio Inc RGNX.O : Clear Street abaisse son objectif de cours de 45 $ à 32 $

* Ringcentral Inc RNG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 43 $ à 65 $

* RLI Corp RLI.N : Jefferies abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-performance »

* Rubrik Inc RBRK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 90 $ à 120 $

* Sandisk Corporation SNDK.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 1 900 $ à 1 875 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : D.A. Davidson lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Sherwin-Williams Co SHW.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 400 dollars

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 55 $ à 59 $

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Wells Fargo relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

* SL Green Realty Corp SLG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 51 $ à 61 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Benchmark relève son objectif de cours de 290 $ à 360 $

* Strategy MSTR.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 130 $ à 175 $

* Teleflex Incorporated TFX.N : Needham relève son objectif de cours de 159 $ à 170 $

* Ulta Beauty ULTA.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 692 $ à 695 $

* Vivid Seats SEAT.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 7 $ à 7,5 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : D.A. Davidson lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Vulcan Materials Co VMC.N : D.A. Davidson lance la couverture du titre avec un objectif de cours de 330 dollars

* Workday Inc WDAY.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $

* Zoetis Inc ZTS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 104 $ à 94 $

* Zscaler Inc ZS.O : Barclays relève son objectif de cours de 170 $ à 192 $

Valeurs associées

ACADIA PHARMA
29,6500 USD NASDAQ 0,00%
ADVAN DRAINAGE S
140,410 USD NYSE 0,00%
AECOM
65,000 USD NYSE 0,00%
ALBEMARLE
141,550 USD NYSE 0,00%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
456,7450 USD NASDAQ 0,00%
ANAPTYSBIO
58,4400 USD NASDAQ 0,00%
APNIMED
25,6300 USD NASDAQ 0,00%
APPLIED MATERIALS
484,1900 USD NASDAQ 0,00%
ARMSTRONG WORLD
178,290 USD NYSE 0,00%
BAKER HUGHES RG-A
61,9850 USD NASDAQ 0,00%
CARLISLE COS
362,540 USD NYSE 0,00%
CHIME FINL RG-A
32,7000 USD NASDAQ 0,00%
DENALI THERAPTCS
24,2000 USD NASDAQ 0,00%
DYNATRACE
49,050 USD NYSE 0,00%
EAGLE MATERIALS
204,260 USD NYSE 0,00%
FIDELITY NATIONAL INF. SER.
41,390 USD NYSE 0,00%
FIVE BELOW
262,7200 USD NASDAQ 0,00%
FLUENCE ENERGY RG-A
10,8600 USD NASDAQ 0,00%
FMC CORP
11,270 USD NYSE 0,00%
FORTUNE BRANDS
44,970 USD NYSE 0,00%
GITLAB RG-A
42,0300 USD NASDAQ 0,00%
GLOBAL PAYMENTS
94,280 USD NYSE 0,00%
HONEYWELL TECH
214,7700 USD NASDAQ 0,00%
INSMED
123,9800 USD NASDAQ 0,00%
KNIFE RIVER
63,680 USD NYSE 0,00%
KRONOS WORLDWIDE
8,705 USD NYSE 0,00%
LAM RESEARCH
310,1700 USD NASDAQ 0,00%
MARTIN MARIETTA
532,910 USD NYSE 0,00%
MARVELL TECH
229,2900 USD NASDAQ 0,00%
MASCO
73,195 USD NYSE 0,00%
MERCK
150,690 USD NYSE 0,00%
MICRON TECHNOLOGY
910,4300 USD NASDAQ 0,00%
MIDERA FOOD
48,7500 USD NASDAQ 0,00%
MIDERA FOOD RG-WI
36,6000 USD NASDAQ +4,42%
MKS
269,0600 USD NASDAQ 0,00%
MODERNA
138,8900 USD NASDAQ 0,00%
MONGODB-A
402,6900 USD NASDAQ 0,00%
NEWMONT
131,850 USD NYSE 0,00%
NVIDIA
208,4800 USD NASDAQ 0,00%
OLIN
17,560 USD NYSE 0,00%
OWENS CORNING
146,970 USD NYSE 0,00%
PALO ALTO NETWORKS
350,9000 USD NASDAQ 0,00%
PAYCOM SOFTWARE
229,595 USD NYSE 0,00%
POOL
188,2400 USD NASDAQ 0,00%
QUAKER CHEMIC.
162,140 USD NYSE 0,00%
REGENXBIO
8,0550 USD NASDAQ 0,00%
RINGCENTRAL RG-A
67,060 USD NYSE 0,00%
RLI
66,625 USD NYSE 0,00%
RUBRIK RG-A
98,065 USD NYSE 0,00%
SANDISK
1 493,1200 USD NASDAQ 0,00%
SHERWIN-WILLIAMS
346,690 USD NYSE 0,00%
SHIFT4 PAYMNTS RG-A
48,000 USD NYSE 0,00%
SL GREEN REIT
58,570 USD NYSE 0,00%
SNOWFLAKE
322,780 USD NYSE 0,00%
STRATEGY RG-A
122,6300 USD NASDAQ 0,00%
TELEFLEX
138,390 USD NYSE 0,00%
ULTA BEAUTY
538,7600 USD NASDAQ 0,00%
VIVID SEATS RG-A
7,0000 USD NASDAQ 0,00%
VULCAN MATERIALS
275,875 USD NYSE 0,00%
WORKDAY-A
199,1500 USD NASDAQ 0,00%
ZOETIS RG-A
77,170 USD NYSE 0,00%
ZSCALER
176,0600 USD NASDAQ 0,00%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 25/08/2026 à 14:47:50.

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