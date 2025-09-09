information fournie par Reuters • 09/09/2025 à 11:39

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-IQVIA Holdings, Reliance, United Therapeutics

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont IQVIA Holdings, Reliance et United Therapeutics, mardi.

FAITS MARQUANTS

* Hyatt Hotels Corp H.N : Citigroup passe de neutre à achat

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Jefferies relève le prix cible de "hold" à "buy"

* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Barclays relève l'objectif de cours de 135

$ à 165 $

* Reliance Inc RS.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* United Therapeutics Corp UTHR.O : JP Morgan relève le cours cible de 345 à 450

dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Advanced Micro Devices AMD.O : HSBC réduit son objectif de cours à 185 dollars, contre 200

dollars auparavant

* American Public Education Inc APEI.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une note d'achat

* American Public Education Inc APEI.O : D.A. Davidson initie une couverture avec PT $40

* Badger Meter Inc BMI.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* Badger Meter Inc BMI.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de 230

* Bank of America BAC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 49 $ à 50 $

* Charles River Laboratories International CRL.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 195 $

contre 142 $

* Charles River Laboratories International CRL.N : Jefferies relève le prix cible de "hold" à

"buy"

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 60$ contre 65

* Constellation Energy Corp CEG.O : Jefferies augmente le prix cible de 293 $ à 347 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 86 $ à 81 $

* Echostar Corp SATS.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 67 $ à 102 $

* Echostar Corp SATS.O : TD Cowen augmente le prix cible de 67 $ à 100 $

* ELF Beauty Inc ELF.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 128 $ à 165 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : Morgan Stanley ramène l'objectif de cours à 175 $ contre 210 $

* Factset FDS.N : Jefferies ramène le cours cible à 375 $, contre 430 $ auparavant

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Jefferies augmente le prix cible de 7 $ à 9,5 $

* Hershey HSY.N : Piper Sandler relève le cours cible de 160 à 167 dollars

* Hyatt Hotels Corp H.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 167 $ contre 138 $

* Insmed Inc INSM.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 153 $ contre 135 $ auparavant

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 225 $ contre 195 $ auparavant

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 165 $ à

195 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Jefferies relève le cours cible de 400 à 450 dollars

* Natural Gas Services Group NGS.N : Texas Capital Securities initie une couverture avec une note

d'achat

* Natural Gas Services Group NGS.N : Texas Capital Securities initie une couverture avec un PT de

36 $

* Oceaneering International Inc OII.N : Citigroup relève le prix cible de 20 $ à 25 $

* Oracle Corp ORCL.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 240 $ contre 196 $

* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : Citigroup ramène l'objectif de cours à 12 $ contre 13

$ auparavant

auparavant

* PayPal PYPL.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 70$ contre 75

* Propetro Holding Corp PUMP.N : Citigroup réduit le prix cible de 6,5 $ à 5 $

* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : Jonestrading relève le cours cible de 42 à 50 dollars

* Reliance Inc RS.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de 350

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 15$ contre 12

* Sealed Air Corp SEE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 36 $ contre 33 $

* Sealed Air Corp SEE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Taskus Inc TASK.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 16,5 $ contre 21 $ auparavant

* Taskus Inc TASK.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de surpondération à égalité de

pondération

* TKO Group TKO.N : Seaport Research Partners ramène le cours de l'action de "acheter" à "neutre"

* V.F. Corporation VFC.N : Barclays relève l'objectif de cours de 16 à 19 dollars

* Warner Music Group Corp WMG.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 41 $, contre 33

$ auparavant

* Wingstop Inc WING.O : Stifel réduit le prix cible de 405 $ à 375 $