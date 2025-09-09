TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-IQVIA Holdings, Reliance, United Therapeutics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont IQVIA Holdings, Reliance et United Therapeutics, mardi.
FAITS MARQUANTS
* Hyatt Hotels Corp H.N : Citigroup passe de neutre à achat
* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Jefferies relève le prix cible de "hold" à "buy"
* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Barclays relève l'objectif de cours de 135
$ à 165 $
* Reliance Inc RS.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération
* United Therapeutics Corp UTHR.O : JP Morgan relève le cours cible de 345 à 450
dollars
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Advanced Micro Devices AMD.O : HSBC réduit son objectif de cours à 185 dollars, contre 200
dollars auparavant
* American Public Education Inc APEI.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une note d'achat
* American Public Education Inc APEI.O : D.A. Davidson initie une couverture avec PT $40
* Badger Meter Inc BMI.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération
* Badger Meter Inc BMI.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de 230
* Bank of America BAC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 49 $ à 50 $
* Charles River Laboratories International CRL.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 195 $
contre 142 $
* Charles River Laboratories International CRL.N : Jefferies relève le prix cible de "hold" à
"buy"
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 60$ contre 65
* Constellation Energy Corp CEG.O : Jefferies augmente le prix cible de 293 $ à 347 $
* Eastman Chemical Co EMN.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 86 $ à 81 $
* Echostar Corp SATS.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 67 $ à 102 $
* Echostar Corp SATS.O : TD Cowen augmente le prix cible de 67 $ à 100 $
* ELF Beauty Inc ELF.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 128 $ à 165 $
* Epam Systems Inc EPAM.N : Morgan Stanley ramène l'objectif de cours à 175 $ contre 210 $
* Factset FDS.N : Jefferies ramène le cours cible à 375 $, contre 430 $ auparavant
* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Jefferies augmente le prix cible de 7 $ à 9,5 $
* Hershey HSY.N : Piper Sandler relève le cours cible de 160 à 167 dollars
* Hyatt Hotels Corp H.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 167 $ contre 138 $
* Hyatt Hotels Corp H.N : Citigroup passe de neutre à achat
* Insmed Inc INSM.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 153 $ contre 135 $ auparavant
* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 225 $ contre 195 $ auparavant
* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Jefferies relève le prix cible de "hold" à "buy"
* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 165 $ à
195 $
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Barclays relève l'objectif de cours de 135 $ à 165 $
* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Jefferies relève le cours cible de 400 à 450 dollars
* Natural Gas Services Group NGS.N : Texas Capital Securities initie une couverture avec une note
d'achat
* Natural Gas Services Group NGS.N : Texas Capital Securities initie une couverture avec un PT de
36 $
* Oceaneering International Inc OII.N : Citigroup relève le prix cible de 20 $ à 25 $
* Oracle Corp ORCL.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 240 $ contre 196 $
* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : Citigroup ramène l'objectif de cours à 12 $ contre 13
$ auparavant
* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : Citigroup réduit le prix cible à 12 $ contre 13 $
auparavant
* PayPal PYPL.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 70$ contre 75
* Propetro Holding Corp PUMP.N : Citigroup réduit le prix cible de 6,5 $ à 5 $
* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : Jonestrading relève le cours cible de 42 à 50 dollars
* Reliance Inc RS.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération
* Reliance Inc RS.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de 350
* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 15$ contre 12
* Sealed Air Corp SEE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 36 $ contre 33 $
* Sealed Air Corp SEE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer
* Taskus Inc TASK.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 16,5 $ contre 21 $ auparavant
* Taskus Inc TASK.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de surpondération à égalité de
pondération
* TKO Group TKO.N : Seaport Research Partners ramène le cours de l'action de "acheter" à "neutre"
* United Therapeutics Corp UTHR.O : JP Morgan augmente le prix cible de 345 $ à 450 $
* V.F. Corporation VFC.N : Barclays relève l'objectif de cours de 16 à 19 dollars
* Warner Music Group Corp WMG.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 41 $, contre 33
$ auparavant
* Wingstop Inc WING.O : Stifel réduit le prix cible de 405 $ à 375 $
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer