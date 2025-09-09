TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-IQVIA Holdings, Reliance, United Therapeutics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont IQVIA Holdings, Reliance et United Therapeutics, mardi.
FAITS MARQUANTS
* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Jefferies relève son opinion de "hold" à "buy"
* Reliance Inc RS.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de
surpondération
* United Therapeutics Corp UTHR.O : JP Morgan relève le prix cible de 345 $
à 450 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Advanced Micro Devices AMD.O : HSBC réduit son objectif de cours à 185 dollars, contre
200 dollars auparavant
* American Public Education Inc APEI.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une
note d'achat
* American Public Education Inc APEI.O : D.A. Davidson initie une couverture avec un prix
cible de 40 $
* Badger Meter Inc BMI.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de
surpondération
* Badger Meter Inc BMI.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de
230
* Bank of America BAC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 49 $ à 50 $
* Charles River Laboratories International CRL.N : Jefferies relève le cours de l'action
de "hold" à "buy" (achat)
* Charles River Laboratories International CRL.N : Jefferies relève le prix cible de 142
$ à 195 $
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Stifel réduit le prix cible de 65 $ à 60 $
* Constellation Energy Corp CEG.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 347 $ contre
293 $
* Eastman Chemical Co EMN.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 86 $ à 81 $
* Echostar Corp SATS.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 67 $ à 102 $
* Echostar Corp SATS.O : TD Cowen augmente le prix cible de 67 $ à 100 $
* ELF Beauty Inc ELF.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 128 $ à 165 $
* Epam Systems Inc EPAM.N : Morgan Stanley ramène l'objectif de cours à 175 $ contre 210
$
* Factset FDS.N : Jefferies ramène le cours cible à 375 $, contre 430 $ auparavant
* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Jefferies augmente le prix cible de 7 $ à 9,5 $
* Hershey HSY.N : Piper Sandler relève le cours cible de 160 à 167 dollars
* Insmed Inc INSM.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 153 $ contre 135 $
auparavant
* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Jefferies relève l'objectif de cours de "hold" à "buy"
(acheter)
* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 225 $ contre 195 $
auparavant
* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Jefferies relève le cours cible de 400 $ à 450 $
* Natural Gas Services Group NGS.N : Texas Capital Securities initie une couverture avec
une note d'achat
* Natural Gas Services Group NGS.N : Texas Capital Securities initie une couverture avec
un prix cible de 36 $
* PayPal PYPL.O : Jefferies réduit le prix cible de 75 $ à 70 $
* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : Jonestrading relève le cours cible à 50 $, contre 42
$ auparavant
* Reliance Inc RS.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération
* Reliance Inc RS.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de 350
* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 15 $
contre 12 $
* Sealed Air Corp SEE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer
* Sealed Air Corp SEE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 36 $ contre 33 $
auparavant
* Taskus Inc TASK.O : Morgan Stanley passe de surpondéré à équipondéré
* Taskus Inc TASK.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 21 $ à 16,5 $
* TKO Group TKO.N : Seaport Research Partners ramène le cours de l'action de "buy" à
"neutral"
* United Therapeutics Corp UTHR.O : JP Morgan augmente le prix cible de 345 $ à 450 $
* Wingstop Inc WING.O : Stifel réduit le prix cible de 405 $ à 375 $
