TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-IQVIA Holdings, Reliance, United Therapeutics
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 09:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont IQVIA Holdings, Reliance et United Therapeutics, mardi.

FAITS MARQUANTS

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Jefferies relève son opinion de "hold" à "buy"

* Reliance Inc RS.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de

surpondération

* United Therapeutics Corp UTHR.O : JP Morgan relève le prix cible de 345 $

à 450 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Advanced Micro Devices AMD.O : HSBC réduit son objectif de cours à 185 dollars, contre

200 dollars auparavant

* American Public Education Inc APEI.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une

note d'achat

* American Public Education Inc APEI.O : D.A. Davidson initie une couverture avec un prix

cible de 40 $

* Badger Meter Inc BMI.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de

surpondération

* Badger Meter Inc BMI.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de

230

* Bank of America BAC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 49 $ à 50 $

* Charles River Laboratories International CRL.N : Jefferies relève le cours de l'action

de "hold" à "buy" (achat)

* Charles River Laboratories International CRL.N : Jefferies relève le prix cible de 142

$ à 195 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Stifel réduit le prix cible de 65 $ à 60 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 347 $ contre

293 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 86 $ à 81 $

* Echostar Corp SATS.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 67 $ à 102 $

* Echostar Corp SATS.O : TD Cowen augmente le prix cible de 67 $ à 100 $

* ELF Beauty Inc ELF.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 128 $ à 165 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : Morgan Stanley ramène l'objectif de cours à 175 $ contre 210

$

* Factset FDS.N : Jefferies ramène le cours cible à 375 $, contre 430 $ auparavant

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Jefferies augmente le prix cible de 7 $ à 9,5 $

* Hershey HSY.N : Piper Sandler relève le cours cible de 160 à 167 dollars

* Insmed Inc INSM.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 153 $ contre 135 $

auparavant

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Jefferies relève l'objectif de cours de "hold" à "buy"

(acheter)

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 225 $ contre 195 $

auparavant

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Jefferies relève le cours cible de 400 $ à 450 $

* Natural Gas Services Group NGS.N : Texas Capital Securities initie une couverture avec

une note d'achat

* Natural Gas Services Group NGS.N : Texas Capital Securities initie une couverture avec

un prix cible de 36 $

* PayPal PYPL.O : Jefferies réduit le prix cible de 75 $ à 70 $

* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : Jonestrading relève le cours cible à 50 $, contre 42

$ auparavant

* Reliance Inc RS.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* Reliance Inc RS.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de 350

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 15 $

contre 12 $

* Sealed Air Corp SEE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Sealed Air Corp SEE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 36 $ contre 33 $

auparavant

* Taskus Inc TASK.O : Morgan Stanley passe de surpondéré à équipondéré

* Taskus Inc TASK.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 21 $ à 16,5 $

* TKO Group TKO.N : Seaport Research Partners ramène le cours de l'action de "buy" à

"neutral"

* United Therapeutics Corp UTHR.O : JP Morgan augmente le prix cible de 345 $ à 450 $

* Wingstop Inc WING.O : Stifel réduit le prix cible de 405 $ à 375 $

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
151,4100 USD NASDAQ +0,18%
AMER PUBLIC EDU
32,2500 USD NASDAQ +2,06%
BADGER METER
182,600 USD NYSE -0,06%
BANK OF AMERICA
49,480 USD NYSE -0,56%
CHARLES RIV LAB
161,990 USD NYSE -1,22%
CHIPOTLE MEXICAN
39,640 USD NYSE -3,46%
CNSTLLTN ENER CO
298,8200 USD NASDAQ -0,92%
EASTMAN CHEMICAL
68,910 USD NYSE -0,22%
ECHOSTAR RG-A
80,6300 USD NASDAQ +19,91%
ELF BEAUTY
138,070 USD NYSE +3,11%
EPAM SYSTEMS
164,395 USD NYSE -2,98%
FACTSET RESH SYS
375,350 USD NYSE +1,07%
FORTREA
10,3200 USD NASDAQ -11,26%
FORTREA
36,8400 USD NASDAQ +8,32%
HERSHEY
187,700 USD NYSE +1,12%
INSMED
146,6800 USD NASDAQ +1,09%
IQVIA HOLDINGS
187,670 USD NYSE -0,02%
MEDPACE HOLDINGS
492,0900 USD NASDAQ +1,05%
NATURAL GAS SRVC
26,030 USD NYSE -1,85%
PAYPAL HOLDINGS
68,4000 USD NASDAQ +0,21%
PIPER SANDLER
333,720 USD NYSE +1,94%
RAPPORT THERA
31,4700 USD NASDAQ +119,15%
RELIANCE
298,190 USD NYSE -0,31%
SAREPTA
17,6000 USD NASDAQ -5,93%
SEALED AIR
33,060 USD NYSE +0,92%
TASKUS RG-A
18,2100 USD NASDAQ +0,17%
TKO GRP RG-A
200,600 USD NYSE +3,50%
UNITED THERAPEUT
394,6200 USD NASDAQ -1,47%
WINGSTOP
304,7800 USD NASDAQ -1,62%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 09/09/2025 à 09:29:54.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

