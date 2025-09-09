information fournie par Reuters • 09/09/2025 à 09:29

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-IQVIA Holdings, Reliance, United Therapeutics

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont IQVIA Holdings, Reliance et United Therapeutics, mardi.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Advanced Micro Devices AMD.O : HSBC réduit son objectif de cours à 185 dollars, contre

200 dollars auparavant

* American Public Education Inc APEI.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une

note d'achat

* American Public Education Inc APEI.O : D.A. Davidson initie une couverture avec un prix

cible de 40 $

* Badger Meter Inc BMI.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de

surpondération

* Badger Meter Inc BMI.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de

230

* Bank of America BAC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 49 $ à 50 $

* Charles River Laboratories International CRL.N : Jefferies relève le cours de l'action

de "hold" à "buy" (achat)

* Charles River Laboratories International CRL.N : Jefferies relève le prix cible de 142

$ à 195 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Stifel réduit le prix cible de 65 $ à 60 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 347 $ contre

293 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 86 $ à 81 $

* Echostar Corp SATS.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 67 $ à 102 $

* Echostar Corp SATS.O : TD Cowen augmente le prix cible de 67 $ à 100 $

* ELF Beauty Inc ELF.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 128 $ à 165 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : Morgan Stanley ramène l'objectif de cours à 175 $ contre 210

$

* Factset FDS.N : Jefferies ramène le cours cible à 375 $, contre 430 $ auparavant

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Jefferies augmente le prix cible de 7 $ à 9,5 $

* Hershey HSY.N : Piper Sandler relève le cours cible de 160 à 167 dollars

* Insmed Inc INSM.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 153 $ contre 135 $

auparavant

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Jefferies relève l'objectif de cours de "hold" à "buy"

(acheter)

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 225 $ contre 195 $

auparavant

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Jefferies relève le cours cible de 400 $ à 450 $

* Natural Gas Services Group NGS.N : Texas Capital Securities initie une couverture avec

une note d'achat

* Natural Gas Services Group NGS.N : Texas Capital Securities initie une couverture avec

un prix cible de 36 $

* PayPal PYPL.O : Jefferies réduit le prix cible de 75 $ à 70 $

* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : Jonestrading relève le cours cible à 50 $, contre 42

$ auparavant

* Reliance Inc RS.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* Reliance Inc RS.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de 350

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 15 $

contre 12 $

* Sealed Air Corp SEE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Sealed Air Corp SEE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 36 $ contre 33 $

auparavant

* Taskus Inc TASK.O : Morgan Stanley passe de surpondéré à équipondéré

* Taskus Inc TASK.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 21 $ à 16,5 $

* TKO Group TKO.N : Seaport Research Partners ramène le cours de l'action de "buy" à

"neutral"

* United Therapeutics Corp UTHR.O : JP Morgan augmente le prix cible de 345 $ à 450 $

* Wingstop Inc WING.O : Stifel réduit le prix cible de 405 $ à 375 $