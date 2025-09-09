information fournie par Reuters • 09/09/2025 à 13:07

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-IQVIA Holdings, Reliance, United Therapeutics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont IQVIA Holdings, Reliance et United Therapeutics, mardi.

FAITS MARQUANTS

* Hyatt Hotels Corp H.N : Citigroup passe de neutre à achat

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Jefferies relève le titre de "hold" à "buy"

* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Barclays relève l'objectif de cours de 135 $ à 165

$

* Reliance Inc RS.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* United Therapeutics Corp UTHR.O : JP Morgan relève le cours cible de 345 à 450

dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Advanced Micro Devices AMD.O : HSBC réduit son objectif de cours à 185 dollars, contre 200

dollars auparavant

* American Public Education Inc APEI.O : D.A. Davidson initie une couverture avec une note d'achat

* American Public Education Inc APEI.O : D.A. Davidson initie une couverture avec PT $40

* Badger Meter Inc BMI.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* Badger Meter Inc BMI.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de 230

* Bank of America BAC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 49 $ à 50 $

* BXP Inc BXP.N : BMO réduit le prix cible de 86 $ à 84 $

* Charles River Laboratories International CRL.N : Jefferies relève le prix cible à 195 $, contre

142 $ auparavant

* Charles River Laboratories International CRL.N : Jefferies relève le PT de "hold" à "buy"

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Stifel réduit le prix cible de 65 $ à 60 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 347 $ contre 293 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Citigroup relève le prix cible de 225 à 280 dollars

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Citigroup relève le prix cible de neutre à achat

* Diversified Energy Company Plc DEC.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 27$ contre 23

* Eastman Chemical Co EMN.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 81 $ contre 86 $

* Echostar Corp SATS.O : Deutsche Bank relève le cours cible à 102 $ contre 67 $

* Echostar Corp SATS.O : TD Cowen augmente le prix cible de 67 $ à 100 $

* ELF Beauty Inc ELF.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 128 $ à 165 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : Morgan Stanley ramène l'objectif de cours à 175 $ contre 210 $

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Mizuho relève le cours cible à 154 $ contre 153 $

auparavant

* Factset FDS.N : Jefferies ramène le cours cible à 375 $ contre 430 $

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Jefferies relève le cours cible à 9,5 $ contre 7 $ auparavant

* Hershey HSY.N : Piper Sandler relève le cours cible de 160 à 167 dollars

* Hut 8 Corp HUT.O : BTIG relève l'objectif de cours de 25 à 33 dollars

* Hyatt Hotels Corp H.N : Citigroup augmente le prix cible de 138 $ à 167 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Citigroup relève le cours à acheter de neutre

* Insmed Inc INSM.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 153 $ contre 135 $ auparavant

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 225 $ contre 195 $ auparavant

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Jefferies relève le prix cible de "hold" à "buy"

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 165 $ à 195 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Barclays relève le prix cible de 135 $ à 165 $

* Madison Square Garden Sports Corp MSGS.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat

* Madison Square Garden Sports Corp MSGS.N : Citigroup initie une couverture avec PT 285

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Jefferies relève le prix cible de 400 $ à 450 $

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Mizuho réduit le prix cible à 34 $ contre 35 $

auparavant

* Natural Gas Services Group NGS.N : Texas Capital Securities initie une couverture avec une note

d'achat

* Natural Gas Services Group NGS.N : Texas Capital Securities initie une couverture avec un PT de

36 $

* Oceaneering International Inc OII.N : Citigroup relève le prix cible de 20 $ à 25 $

* Oracle Corp ORCL.N : BMO augmente le prix cible de 245 $ à 275 $

* Oracle Corp ORCL.N : Citigroup relève le prix cible à 240 $, contre 196 $ auparavant

* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : Citigroup réduit le prix cible de 13 à 12 dollars

* PayPal PYPL.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 70 $ contre 75

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 109$ contre 110

* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : Mizuho réduit le prix cible à 90$ de 102

* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : Mizuho réduit le prix cible de surperformance à neutre

* Planet Labs Pbc PL.N : Needham relève le cours cible de 8 à 12 dollars

* Propetro Holding Corp PUMP.N : Citigroup ramène l'objectif de cours de 6,5 $ à 5 $

* Public Storage PSA.N : Mizuho augmente le prix cible de 309 $ à 310 $

* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : Jonestrading relève le cours cible de 42 $ à 50 $

* Reliance Inc RS.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* Reliance Inc RS.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de 350

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 15$ contre 12

* Sealed Air Corp SEE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 36 $ contre 33 $

* Sealed Air Corp SEE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Taskus Inc TASK.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 16,5 $ contre 21 $ auparavant

* Taskus Inc TASK.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de surpondération à égalité de

pondération

* TKO Group TKO.N : Seaport Research Partners ramène le cours à neutre, contre achat auparavant

* Uber UBER.N : Zephirin Group relève l'objectif de prix de 6 dollars à 96 dollars

* United Therapeutics Corp UTHR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 345 $ à 450 $

* V.F. Corporation VFC.N : Barclays relève l'objectif de cours de 16 à 19 dollars

* Warner Music Group Corp WMG.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 41 $, contre 33 $

auparavant

* Welltower Inc WELL.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 186 $ contre 170 $

* Westlake Corp WLK.N : Citigroup relève le prix cible de 94 $ à 100 $

* Wingstop Inc WING.O : Stifel réduit le prix cible de 405 $ à 375 $