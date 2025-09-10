L'Europe ouvre dans le vert, tous les regards tournés vers la Fed

La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes sont en hausse mercredi en début de séance, rattrapant les hausses de Wall Street la veille sur fonds d'espoirs d'une réduction des taux par la Réserve fédérale (Fed) la semaine prochaine.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,64% à 7.798,61 points vers 07h25 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,64% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,26%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,64%, le FTSEurofirst 300 de 0,58% et le Stoxx 600 de 0,56%

Une série d'indicateurs récents montrant la dégradation du marché du travail américain devrait se traduire par une baisse très attendue des taux d'intérêt de la Fed ce même mois, selon les opérateurs, ce qui a stimulé les marchés d'actions ces derniers jours.

Cependant, la perspective d'un assouplissement monétaire ne détournera pas l'attention des investisseurs des prix à la production et à la consommation, qui seront publiés mercredi et jeudi respectivement, à la recherche avant tout d'indices sur les mouvements possibles pour le reste de l'année et de l'impact de la politique commerciale de la Maison blanche sur l'inflation.

En France, les marchés d'actions et d'obligations sont plutôt calmes alors que Sébastien Lecornu, nommé la veille au soir au poste de Premier ministre, prendra mercredi ses fonctions à Matignon en remplacement de François Bayrou, et alors que se tient la journée de mobilisation populaire "Bloquons tout" sur fond de coupes budgétaires.

Les investisseurs tentent également d'évaluer les implications de l'entrée de drones russes dans l'espace aérien polonais, que Varsovie affirme avoir abattus, dénonçant un "acte d'agression".

Aux valeurs, Alstom prend plus de 4% après avoir annoncé mardi soir qu'il fournirait à NJ transit 200 voitures et 12 locomotives pour moderniser sa flotte dans l'Etat américain du New Jersey.

EssilorLuxottica progresse de 3,3% grâce après que Barclays a entamé le suivi de la valeur, tandis que Pernod Ricard perd 1,7% en raison d'un abaissement de recommandation par Morgan Stanley.

Ailleurs en Europe, AB Foods plonge de plus de 9%, le propriétaire de Primark ayant anticipé une baisse des ventes de l'enseigne au deuxième semestre.

Inditex, qui détient Zara, grimpe en revanche de 6,5 à la Bourse de Madrid après la publication de ses résultats trimestriels.

(Rédigé par Diana Mandiá)