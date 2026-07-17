TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-IBM, MSCI, US Bancorp

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment IBM, MSCI et US Bancorp.

POINTS FORTS

* Air Products APD.N : RBC relève son objectif de cours de 341 à 358 dollars

* Baidu Inc BIDU.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 230 $ à 205 $

* IBM IBM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 291 $ à 250 $

* MSCI Inc MSCI.N : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 760 dollars

* US Bancorp USB.N : KBW relève son objectif de cours de 63 $ à 66 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abbott ABT.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 112 $ à 120 $

* Abbott ABT.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 115 $ à 118 $

* AGNC Investment Corp AGNC.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* AGNC Investment Corp AGNC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 11 $ à 12 $

* Air Products APD.N : RBC relève son objectif de cours de 341 $ à 358 $

* Albemarle ALB.N : RBC abaisse son objectif de cours de 257 $ à 166 $

* Ani Pharmaceuticals ANIP.O : Canaccord Genuity lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 91 $

* Apple Inc AAPL.O : HSBC passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 260 $ à 366 $

* Arbor Realty Trust ABR.N : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 7 $ à 5,5 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 88 $ à 95 $

* Ataibeckley ATAI.O : Canaccord Genuity abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »; abaisse son objectif de cours de 17 $ à 8 $

* Ataibeckley ATAI.O : Jefferies passe de « Achat » à « Neutre »; abaisse son objectif de cours de 10 $ à 7,5 $

* Ataibeckley ATAI.O : Jonestrading passe à la recommandation « conserver »

* Baidu Inc BIDU.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 230 $ à 205 $

* BJ's Restaurants Inc BJRI.O : Jefferies relève son objectif de cours de 50 $ à 72 $

* Brinker International EAT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 168 $ à 185 $

* Brinker International EAT.N : Stephens lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 220

dollars

* Caredx Inc CDNA.O : BTIG relève son objectif de cours de 28 $ à 45 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : RBC abaisse son objectif de cours de 125 $ à 115 $

* Citizens Financial CFG.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $

* Citizens Financial CFG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $

* Citizens Financial CFG.N : KBW relève son objectif de cours de 75 $ à 79 $

* Citizens Financial CFG.N : RBC relève son objectif de cours de 70 $ à 79 $

* Distribution Solutions Group Inc DSGR.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 36 $ à 35 $

* Distribution Solutions Group Inc DSGR.O : Stephens abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Duolingo Inc DUOL.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 94 $ à 125 $

* Dutch Bros Inc BROS.N : Stephens lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 80 $

* Elevance Health ELV.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 364 $ à 395 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 90 $ à 97 $

* Emerson EMR.N : JP Morgan relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

* Eton Pharmaceuticals ETON.O : Canaccord Genuity lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 60 $

* Ford F.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 15 $ à 16 $

* IBM IBM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 291 $ à 250 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 512 $ à 469 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 515 $ à 430 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 550 $ à 450 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 580 $ à 470 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : RBC abaisse son objectif de cours de 600 $ à 575 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Canaccord Genuity lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Canaccord Genuity lance sa couverture avec un objectif de cours de 290 $

* KKR Real Estate Finance Trust Inc KREF.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-pondérer »

* KKR Real Estate Finance Trust Inc KREF.N : JP Morgan abaisse sa recommandation mais relève son objectif de cours de 6 $ à 8 $

* Linde Plc LIN.O : RBC relève son objectif de cours de 570 $ à 576 $

* Manpowergroup Inc MAN.N : Exane BNP Paribas relève son objectif de cours de 35,5 $ à 58 $

* Moody's Corp MCO.N : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 610 dollars

* MSCI Inc MSCI.N : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 760 dollars

* Netflix Inc NFLX.O : Evercore ISI abaisse son objectif de cours de 115 $ à 100 $

* Netflix Inc NFLX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 110 $ à 90 $

* Netflix Inc NFLX.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 118 $ à 85 $

* Netflix Inc NFLX.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 90 $ à 83 $

* Netflix Inc NFLX.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 100 $ à 85 $

* Netflix Inc NFLX.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 115 $ à 85 $

* Netflix Inc NFLX.O : Pivotal Research abaisse son objectif de cours de 96 $ à 70 $

* Netflix Inc NFLX.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 118 $ à 105 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 16 $ à 18 $

* Omada Health Inc OMDA.O : BTIG lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 30 dollars

* ONEOK Inc OKE.N : Jefferies passe de « Achat » à « Ne pas acheter »; abaisse son objectif de cours de 100 $ à 95 $

* Quaker Houghton KWR.N : RBC relève son objectif de cours de 157 $ à 177 $

* Roblox Corp RBLX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 46 $ à 50 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 535 $ à 550 $

* Snowflake Inc SNOW.N : RBC relève son objectif de cours de 284 $ à 313 $

* State Street Corp STT.N : KBW relève son objectif de cours de 195 $ à 215 $

* State Street Corp STT.N : RBC relève son objectif de cours de 155 $ à 196 $

* Twilio Inc TWLO.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 210 $ à 245 $

* United Airlines UAL.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 156 $ à 203 $

* UnitedHealth UNH.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 475 $ à 512 $

* UnitedHealth UNH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 401 $ à 490 $

* UnitedHealth UNH.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 468 $ à 529 $

* UnitedHealth UNH.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 420 $ à 500 $

* UnitedHealth UNH.N : RBC relève son objectif de cours de 463 $ à 478 $

* US Bancorp USB.N : Barclays relève son objectif de cours de 67 $ à 75 $

* US Bancorp USB.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 72 $ à 74 $

* US Bancorp USB.N : KBW relève son objectif de cours de 63 $ à 66 $

* US Bancorp USB.N : Raymond James relève son objectif de cours de 72 $ à 74 $

* US Bancorp USB.N : RBC relève son objectif de cours de 61 $ à 68 $

* Warner Music Group Corp WMG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 40 $ à 36 $

* Westamerica Bancorp WABC.O : KBW relève son objectif de cours de 60 $ à 64 $

* Wise Group Plc WSE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 17,5 $ à 17,3 $