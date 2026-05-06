 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-IBM, Lumentum Holdings, TransDigm Group
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 20:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment IBM, Lumentum Holdings et TransDigm Group.

FAITS MARQUANTS

* Advanced Micro Devices AMD.O : Evercore ISI relève son objectif de cours de 358 $ à 579 $

* IBM IBM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 330 $ à 300 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 875 $ à 995 $

* TransDigm Group Inc TDG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 1 400 $ à 1 350 $

* Waters Corp WAT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 470 $ à 450 $

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mercredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 95 $ à 76 $

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Barclays passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 95 $ à 76 $

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Barclays passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Adapthealth AHCO.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 9,5 $ à 12 $

* Adapthealth AHCO.O : UBS abaisse son objectif de cours de 15 $ à 14 $

* Adapthealth Corp AHCO.O : UBS abaisse son objectif de cours de 15 $ à 14 $

* Addus Homecare Corp ADUS.O : BMO abaisse son objectif de cours de 120 $ à 110 $

* Addus Homecare Corp ADUS.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 160 $ à 130 $

* Addus Homecare Corp ADUS.O : RBC abaisse son objectif de cours de 139 $ à 130 $

* Addus Homecare Corp ADUS.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 135 $ à 130 $

* ADM ADM.N : BMO relève son objectif de cours de 69 $ à 73 $

* ADM ADM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 65 $ à 74 $

* ADM ADM.N : Stephens relève son objectif de cours de 65 $ à 80 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Barclays relève son objectif de cours de 300 $ à 500 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Benchmark relève son objectif de cours de 325 $ à 485 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Bernstein relève son objectif de cours de 265 $ à 525 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Bernstein relève sa recommandation de « performance conforme au marché » à «

surperformance »

* Advanced Micro Devices AMD.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 375 $ à 425 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 250 $ à 365 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Evercore ISI relève son objectif de cours de 358 $ à 579 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 300 $ à 415 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 270 $ à 385 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Melius Research relève son objectif de cours de 325 $ à 500 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Mizuho relève son objectif de cours de 280 $ à 415 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 360 $ à 410 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : New Street Research relève son objectif de cours à 530 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : RBC relève son objectif de cours de 325 $ à 400 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de 300 $ à 490 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Seaport Research Partners passe de « neutre » à « acheter »

* Advanced Micro Devices AMD.O : Stifel relève son objectif de cours de 320 $ à 450 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 375 $ à 450 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 290 $ à 500 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 283 $ à 478 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Wedbush relève son objectif de cours de 400 $ à 450 $

* Advanced Micro Devices Inc AMD.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 310,00 $ à 450,00 $

* Advanced Micro Devices, Inc. AMD.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 345 $ à 505 $

* AEP AEP.O : BMO relève son objectif de cours de 138 $ à 141 $

* AEP AEP.O : Citigroup relève son objectif de cours de 132 $ à 148 $

* AEP AEP.O : Mizuho relève son objectif de cours de 130 $ à 141 $

* AGCO Corp AGCO.N : BofA Global Research maintient son objectif de cours à 130 $

* AGCO Corp AGCO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 138 $ à 143 $

* AGCO Corp AGCO.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 136 $ à 134 $

* Allison Transmission Holdings ALSN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 127 $ à 137 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Mizuho relève son objectif de cours de 420 $ à 460 $

* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 24 $ à 16 $

* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : Needham abaisse son objectif de cours de 25 $ à 14 $

* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 25 $ à 14 $

* AMC Entertainment Holdings Inc AMC.N : Benchmark passe de « conserver » à « acheter »

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Barclays relève sa recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »

* American Electric Power Company Inc AEP.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 144 $ à 148 $

* American Financial Group Inc AFG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 155 $ à 158 $

* American International Group Inc AIG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 86 $ à 85 $

* American Well AMWL.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 6,00 $ à 6,50 $

* Apollo APO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 162 $ à 150 $

* Archer Daniels Midland ADM.N : Barclays relève son objectif de cours de 77 $ à 85 $

* Arista Networks Inc ANET.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 175 $ à 181 $

* Arista Networks Inc ANET.N : Rosenblatt Securities relève son objectif de 180 $ à 210 $

* Arista Networks Inc ANET.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 170 $ à 200 $

* Arista Networks Inc ANET.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 161 $ à 175 $

* Arista Networks Inc ANET.N : UBS relève son objectif de cours de 177 $ à 187 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 280 $ à 250 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »

* Ashland Inc ASH.N : Seaport Research Partners passe de « neutre » à « acheter »

* AST Spacemobile Inc ASTS.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 95,00 $ à 75,00 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : Citigroup relève son objectif de cours de 200 $ à 245 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 225 $ à 270 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 205 $ à 280 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 210,00 $ à 240,00 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : Needham relève son objectif de cours de 220 $ à 260 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : RBC relève son objectif de cours de 250 $ à 270 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : Stifel relève son objectif de cours de 236 $ à 260 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 155 $ à 230 $

* Atkore Inc ATKR.N : RBC relève son objectif de cours de 71 $ à 82 $

* Atlas Energy Solutions Inc AESI.N : Stephens relève son objectif de cours de 16 $ à 22 $

* Autonation, Inc. AN.N : Barclays relève son objectif de cours de 240 $ à 255 $

* Avalo Therapeutics Inc AVTX.O : Wedbush relève son objectif de cours de 29 $ à 40 $

* Avista Corp. AVA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 41 $ à 40 $

* Ball Corp BALL.N : UBS abaisse son objectif de cours de 66 $ à 64 $

* Ball Corporation BALL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 70 $ à 71 $

* Bellring Brands BRBR.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 19 $ à 12 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 35 $ à 11 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : Bernstein abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le

marché »

* Bellring Brands Inc BRBR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 19 $ à 10 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « neutre » à «

sous-performance »

* Bellring Brands Inc BRBR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 27 $ à 16 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 21 $ à 13 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 24,00 $ à 13,00 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : Morgan Stanley passe de « surpondérer » à « neutre »

* Bellring Brands Inc BRBR.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 34 $ à 14 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : UBS abaisse son objectif de cours de 19 $ à 12 $

* Biomarin Pharmaceutical BMRN.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 120,00 $ à 119,00 $

* BJ's Restaurants Inc BJRI.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 42 $ à 38 $

* Blackline Inc BL.O : Baird abaisse son objectif de cours de 50 $ à 40 $

* Blackline Inc BL.O : BMO relève son objectif de cours de 34 $ à 36 $

* Blackline Inc BL.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $

* Boise Cascade Co BCC.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 100 $ à 97 $

* Boston Beer Company Inc SAM.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de 235,00 $ à 220,00 $

* Bright Horizons Family Solutions Inc BFAM.N : BMO abaisse son objectif de cours de 100 $ à 93 $

* Bright Horizons Family Solutions Inc BFAM.N : UBS abaisse son objectif de cours de 93 $ à 88 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 72 $ à 60 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : Citigroup relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Bumble Inc BMBL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 3,6 $ à 4 $

* Bumble Inc BMBL.O : UBS relève son objectif de cours de 4 $ à 4,5 $

* Celanese Corp CE.N : BMO relève son objectif de cours de 70 $ à 80 $

* Celanese Corp CE.N : Mizuho relève son objectif de cours de 58 $ à 65 $

* Centene Corp CNC.N : Bernstein relève son objectif de cours de 48 $ à 68 $

* Chemours CC.N : Mizuho relève son objectif de cours de 25 $ à 30 $

* Cipher Digital Inc CIFR.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 24 $ à 30 $

* Cipher Digital Inc. CIFR.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 25 $ à 30 $

* Climb Bio Inc CLYM.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 10 $ à 15 $

* Cogent Biosciences, Inc. COGT.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 52 $ à 55 $

* Cognizant CTSH.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 87 $ à 68 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Benchmark abaisse son objectif de cours de 267 $ à 260 $

* Compass COMP.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 11 $ à 13 $

* Compass Therapeutics Inc. CMPX.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 11 $ à 4 $

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : KBW relève son objectif de cours de 31 $ à 38 $

* Credit Acceptance Corp CACC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 455 $ à 560 $

* Credit Acceptance Corp CACC.O : Stephens relève son objectif de cours de 540 $ à 550 $

* Crown Castle Inc CCI.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 94 $ à 95 $

* Cummins CMI.N : Bernstein relève son objectif de cours de 600 $ à 700 $

* Cummins CMI.N : Citigroup relève son objectif de cours de 710 $ à 770 $

* Cummins CMI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 700 $ à 775 $

* Cummins CMI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 600 $ à 725 $

* Cummins CMI.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 730 $ à 815 $

* Cummins Inc CMI.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 540 $ à 731 $

* Cummins Inc CMI.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 675,00 $ à 752,00 $

* Cummins Inc. CMI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 693 $ à 794 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : B. Riley relève son objectif de cours de 108,00 $ à 146,00 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 75 $ à 92 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 90,00 $ à 103,00 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : Needham relève son objectif de cours de 85 $ à 102 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : RBC relève son objectif de cours de 101 $ à 119 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : Stifel relève son objectif de cours de 98 $ à 108 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 92 $ à 106 $

* Dakota Gold Corp DC.A : CIBC lance la couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 11 $

* Dave Inc DAVE.O : B. Riley relève son objectif de cours de 303,00 $ à 358,00 $

* Dave Inc DAVE.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 328 $ à 342 $

* Dave Inc DAVE.O : Citizens relève son objectif de cours de 335 $ à 365 $

* Dave Inc DAVE.O : KBW relève son objectif de cours de 330 $ à 340 $

* Davita, Inc. DVA.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 126 $ à 220 $

* Davita, Inc. DVA.N : la Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »

* Deckers Brands DECK.N : Bernstein relève son objectif de cours de 90 $ à 100 $

* Deckers Brands DECK.N : Bernstein relève sa recommandation de « sous-performance » à « performance du

marché »

* Dell Technologies Inc DELL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 215 $ à 260 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 228 $ à 240 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 231 $ à 245 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 222 $ à 242 $

* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Jefferies relève son objectif de cours de 98 $ à 110 $

* Digitalocean Holdings Inc DOCN.N : Barclays relève son objectif de cours de 105 $ à 183 $

* Digitalocean Holdings Inc DOCN.N : Canaccord Genuity relève son objectif de 120 $ à 200 $

* Digitalocean Holdings Inc DOCN.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 75,00 $ à 175,00 $

* Digitalocean Holdings Inc DOCN.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 115 $ à 190 $

* DigitalOcean Holdings Inc DOCN.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 98 $ à 155 $

* DigitalOcean Holdings Inc DOCN.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 98 $ à 155 $

* Digitalocean Holdings Inc DOCN.N : UBS relève son objectif de cours de 105 $ à 160 $

* Dillard's Inc DDS.N : UBS relève son objectif de cours de 460 $ à 465 $

* Duke Energy Corp DUK.N : Mizuho relève son objectif de cours de 130 $ à 139 $

* Dupont DD.N : BMO relève son objectif de cours de 60 $ à 62 $

* Dupont De Nemours Inc DD.N : UBS relève son objectif de cours de 56 $ à 59 $

* Edgewise Therapeutics EWTX.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 46 $ à 52 $

* Embecta Corp EMBC.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 12 $ à 5 $

* Emerson EMR.N : RBC relève son objectif de cours de 161 $ à 169 $

* Emerson Electric Co. EMR.N : Barclays relève son objectif de cours de 140 $ à 144 $

* Energizer Holdings Inc ENR.N : UBS relève son objectif de cours de 17 $ à 19 $

* Enovix Corp ENVX.O : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Equitable Holdings Inc EQH.N : KBW relève son objectif de cours de 51 $ à 60 $

* Exelixis Inc EXEL.O : Stifel relève son objectif de cours de 44 $ à 47 $

* Exelixis Inc. EXEL.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 49,00 $ à 50,00 $

* Exelixis, Inc. EXEL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $

* Expeditors International of Washington EXPD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 135 $ à 139 $

* Expeditors International of Washington EXPD.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 131 $ à 148 $

* Expeditors International of Washington EXPD.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 140 $ à

145 $

* Extreme Networks, Inc. EXTR.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 24,00 $ à 28,00 $

* F&G Annuities & Life Inc FG.N : Raymond James lance une couverture avec une note « en ligne avec le marché

»

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : RBC relève son objectif de cours de 271 $ à 281 $

* Ferguson Enterprises Inc. FERG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 260 $ à 285 $

* Firefly Aerospace Inc FLY.O : B. Riley lance la couverture avec une note « acheter »; objectif de 60 $

* Fiserv Inc FISV.O : BMO abaisse son objectif de cours de 65 $ à 55 $

* Fiserv Inc FISV.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 100 $ à 90 $

* Fiserv Inc FISV.O : RBC abaisse son objectif de cours de 85 $ à 75 $

* Fiserv Inc FISV.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $

* Fiserv Inc FISV.O : UBS abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $

* Flywire Corp FLYW.O : Raymond James relève son objectif de cours de 16 $ à 21 $

* Flywire Corp FLYW.O : UBS relève son objectif de cours de 14 $ à 18 $

* Fortrea FTRE.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 8,00 $ à 9,50 $

* Franklin Resources Inc. BEN.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 21,00 $ à 31,00 $

* Franklin Resources Inc. BEN.N : Morgan Stanley passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Frontier Group Holdings Inc ULCC.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 3,5 $ à 5 $

* Gartner IT.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 183 $ à 180 $

* Gartner IT.N : RBC abaisse son objectif de cours de 175 $ à 160 $

* Gartner Inc IT.N : UBS relève son objectif de cours de 166 $ à 170 $

* Gartner Inc. IT.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 200,00 $ à 183,00 $

* General Dynamics GD.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 387 $ à 377 $

* Globalfoundries GFS.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 55 $ à 80 $

* Globalfoundries Inc GFS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 46 $ à 65 $

* Globalfoundries Inc GFS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 45 $ à 70 $

* Globalfoundries Inc GFS.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 58,00 $ à 65,00 $

* Globalfoundries Inc GFS.O : Needham relève son objectif de cours de 55 $ à 80 $

* Globalfoundries Inc GFS.O : Raymond James relève son objectif de cours de 58 $ à 80 $

* Globalfoundries Inc GFS.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 50 $ à 100 $

* Globalfoundries Inc GFS.O : Susquehanna passe de « neutre » à « positif »

* Globalfoundries Inc GFS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 56 $ à 85 $

* Globalfoundries Inc GFS.O : UBS relève son objectif de cours de 65 $ à 77 $

* Globalstar Inc GSAT.O : B. Riley relève son objectif de cours de 75,00 $ à 90,00 $

* Golub Capital BDC GBDC.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 16 $ à 14 $

* Graphic Packaging GPK.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 9,6 $ à 11,1 $

* Group 1 Automotive Inc. GPI.N : Barclays relève son objectif de cours de 455 $ à 470 $

* Harley-Davidson Inc HOG.N : BMO relève son objectif de cours de 24 $ à 30 $

* Harley-Davidson, Inc. HOG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 15 $ à 19 $

* Henry Schein Inc HSIC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 89 $ à 80 $

* Henry Schein Inc HSIC.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 87 $ à 83 $

* Henry Schein Inc HSIC.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 88 $ à 82 $

* Henry Schein Inc HSIC.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 99 $ à 91 $

* Henry Schein Inc HSIC.O : UBS abaisse son objectif de cours de 87 $ à 85 $

* Hinge Health Inc HNGE.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 53 $ à 63 $

* Hinge Health Inc HNGE.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 60 $ à 95 $

* Hinge Health Inc HNGE.N : Raymond James relève son objectif de cours de 55 $ à 70 $

* Hinge Health Inc HNGE.N : RBC relève son objectif de cours de 55 $ à 65 $

* Hinge Health Inc HNGE.N : Stifel relève son objectif de cours de 59 $ à 67 $

* Hinge Health Inc HNGE.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 63 $ à 79 $

* Hinge Health Inc HNGE.N : Barclays relève son objectif de cours de 52 $ à 62 $

* Hinge Health Inc HNGE.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 68 $ à 80 $

* Humana HUM.N : Bernstein relève son objectif de cours de 211 $ à 288 $

* IAC Inc IAC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 39 $ à 48 $

* IAC Inc IAC.O : UBS relève son objectif de cours de 42 $ à 49 $

* IBM IBM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 330 $ à 300 $

* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 785 $ à 792 $

* Indivior Pharmaceuticals, Inc INDV.O : Stifel relève son objectif de cours de 42 $ à 52 $

* Ingredion Inc INGR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 120 $ à 113 $

* Ingredion Inc INGR.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 120 $ à 110 $

* Ingredion Inc. INGR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 128 $ à 120 $

* Intapp Inc INTA.O : Barclays relève son objectif de cours de 20 $ à 25 $

* Intapp Inc INTA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 58 $ à 47 $

* Integra Lifesciences Holdings Corp. IART.O : Wells Fargo relève son objectif de 12 $ à 15 $

* Intel INTC.O : Mizuho relève son objectif de cours de 71 $ à 100 $

* IPG Photonics Corp IPGP.O : Needham passe de « conserver » à « acheter »

* IPG Photonics Corp IPGP.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 180 $ à 160 $

* IPG Photonics Corp IPGP.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 165 $ à 125 $

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 228 $ à 213 $

* Jacobs Solutions Inc J.N : RBC relève son objectif de cours de 160 $ à 169 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Baird relève son objectif de cours de 209 $ à 252 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Jefferies relève son objectif de cours de 232 $ à 245 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 225 $ à 235 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Raymond James relève son objectif de cours de 227 $ à 239 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : RBC relève son objectif de cours de 195 $ à 258 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 220 $ à 275 $

* Jeld-Wen Holding Inc JELD.N : UBS abaisse son objectif de cours de 3 $ à 1,6 $

* Joby Aviation Inc JOBY.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 15,00 $ à 13,00 $

* Karyopharm Therapeutics, Inc. KPTI.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 8 $ à 13 $

* KKR & Co Inc KKR.N : UBS relève son objectif de cours de 113 $ à 126 $

* KKR & Co. KKR.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 115 $ à 113 $

* KKR & Co. Inc. KKR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 127 $ à 122 $

* KKR KKR.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 117 $ à 125 $

* KKR KKR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 132 $ à 128 $

* Klaviyo Inc KVYO.N : Baird abaisse son objectif de cours de 31 $ à 27 $

* Klaviyo Inc KVYO.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 31 $ à 25 $

* Klaviyo Inc KVYO.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 31 $ à 25 $

* Klaviyo Inc KVYO.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 35 $ à 28 $

* Klaviyo Inc KVYO.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 30 $ à 26 $

* Knife River Corp KNF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : Raymond James relève son objectif de cours de 120 $ à 140 $

* LCI Industries LCII.N : Benchmark abaisse son objectif de cours de 175 $ à 150 $

* LCI Industries LCII.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 145 $ à 125 $

* Leidos LDOS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 215 $ à 180 $

* Leidos LDOS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 205 $ à 193 $

* Lemaitre Vascular Inc LMAT.O : Barrington Research relève son objectif de 105 $ à 120 $

* Lemaitre Vascular, Inc. LMAT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 94 $ à 104 $

* Life Time Group Holdings, Inc. LTH.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 37 $ à 38 $

* Live Nation Entertainment LYV.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 180 $ à 185 $

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 178 $ à 180 $

* Live Nation Entertainment, Inc. LYV.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 203 $ à 199 $

* Lucid Group Inc LCID.O : Benchmark abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Lucid Group Inc LCID.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 10,00 $ à 5,00 $

* Lucid Group Inc LCID.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 10 $ à 7 $

* Lumen Technologies Inc LUMN.N : UBS relève son objectif de cours de 6 $ à 8 $

* Lumentum Holdings LITE.O : B. Riley relève son objectif de cours de 1 036,00 $ à 1 142,00 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 900 $ à 1 200 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 950 $ à 1 130 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Mizuho relève son objectif de cours de 930 $ à 1 100 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Morgan Stanley relève son objectif de 710,00 $ à 900,00 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Raymond James relève son objectif de cours de 491 $ à 1 014 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de 900 $ à 1 300 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 875 $ à 995 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : UBS relève son objectif de cours de 455 $ à 960 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Citigroup relève son objectif de cours de 243 $ à 257 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 235 $ à 257 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Raymond James relève son objectif de cours de 270 $ à 285 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 299 $ à 320 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Barclays relève son objectif de cours de 230 $ à 270 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Wells Fargo relève son objectif de 331 $ à 335 $

* Marqeta Inc MQ.O : UBS relève son objectif de cours de 4,25 $ à 4,75 $

* Marriott Vacations Worldwide VAC.N : Barclays relève son objectif de cours de 80 $ à 94 $

* Marriott Vacations Worldwide VAC.N : Mizuho relève son objectif de cours de 99 $ à 103 $

* Marsh & Mclennan Companies Inc MRSH.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »

* Marzetti Co MZTI.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 160 $ à 140 $

* Match Group MTCH.O : Citigroup relève son objectif de cours de 33 $ à 39 $

* Match Group MTCH.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 40 $ à 45 $

* Match Group MTCH.O : Jefferies relève son objectif de cours de 30 $ à 35 $

* Match Group MTCH.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 31 $ à 40 $

* Match Group MTCH.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 34 $ à 37 $

* Match Group Inc MTCH.O : Barclays relève son objectif de cours de 49 $ à 51 $

* Match Group Inc MTCH.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 35,00 $ à 38,00 $

* Match Group Inc MTCH.O : UBS relève son objectif de cours de 34 $ à 38 $

* Match Group Inc MTCH.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 30 $ à 38 $

* Mattel Inc MAT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 18 $ à 19 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Citigroup reprend la couverture avec une note neutre; objectif de 125 $

* Micron Technology Inc MU.O : Mizuho relève son objectif de cours de 545 $ à 740 $

* Mohawk Industries Inc MHK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 143 $ à 138 $

* MPLX LP MPLX.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 59 $ à 58 $

* MSA Safety Inc MSA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 180 $ à 190 $

* Myriad Genetics, Inc. MYGN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 6 $ à 5,5 $

* Navitas Semiconductor NVTS.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 6 $ à 12 $

* Navitas Semiconductor Corp NVTS.O : Morgan Stanley relève son objectif de 12,50 $ à 13,70 $

* Neurocrine Biosciences NBIX.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 220 $ à 230 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : BMO relève son objectif de cours de 140 $ à 144 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Citigroup relève son objectif de cours de 242 $ à 246 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 185,00 $ à 191,00 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 190 $ à 207 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : RBC relève son objectif de cours de 176 $ à 180 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Wedbush relève son objectif de cours de 166 $ à 176 $

* Nike Inc NKE.N : Berenberg abaisse son objectif de cours de 70 $ à 50 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Bernstein relève son objectif de cours de 313 $ à 378 $

* Northrop Grumman NOC.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 778 $ à 691 $

* Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 23,00 $ à 20,00 $

* Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. NCLH.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 26 $ à 20 $

* Oaktree Specialty Lending Corp. OCSL.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13 $

* Omnicom OMC.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 81,00 $ à 79,00 $

* ON Semiconductor ON.O : Barclays relève son objectif de cours de 75 $ à 100 $

* Onto Innovation Inc ONTO.N : B. Riley relève son objectif de cours de 355,00 $ à 365,00 $

* Onto Innovation Inc ONTO.N : Needham relève son objectif de cours de 320 $ à 330 $

* Onto Innovation Inc ONTO.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 350 $ à 370 $

* Ouster, Inc. OUST.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 40 $ à 42 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Argus Research relève sa recommandation à « acheter »

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Citigroup relève son objectif de cours de 210 $ à 225 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : BTIG relève son objectif de cours de 200 $ à 216 $

* PayPal PYPL.O : BMO abaisse son objectif de cours de 52 $ à 46 $

* PayPal PYPL.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 55 $ à 53 $

* PayPal Holdings Inc PYPL.O : UBS relève son objectif de cours de 44 $ à 48 $

* Peabody Energy Corp BTU.N : BMO abaisse son objectif de cours de 40 $ à 34 $

* Peabody Energy Corp BTU.N : UBS abaisse son objectif de cours de 32 $ à 30,5 $

* Penn Entertainment Inc. PENN.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 16,00 $ à 17,00 $

* Pennymac Financial Services PFSI.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 150 $ à 143 $

* Pennymac Financial Services PFSI.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 122 $ à 112 $

* Pennymac Financial Services, Inc. PFSI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 110 $ à 100 $

* Pfizer PFE.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 26,00 $ à 28,00 $

* Pinterest, Inc. PINS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 25 $ à 28 $

* Powell Industries Inc POWL.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 310 $ à 360 $

* Procore Technologies Inc PCOR.N : BMO relève son objectif de cours de 67 $ à 69 $

* Procore Technologies Inc PCOR.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 79 $ à 71 $

* Procore Technologies Inc PCOR.N : UBS abaisse son objectif de cours de 74 $ à 68 $

* Procore Technologies Inc PCOR.N : UBS abaisse son objectif de cours de 74 $ à 68 $

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Wedbush relève son objectif de cours de 112 $ à 118 $

* Prudential Financial Inc. PRU.N : Barclays relève son objectif de cours de 89 $ à 90 $

* Public Service Enterprise Group Inc PEG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 96 $ à 97 $

* Qorvo QRVO.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 85 $ à 100 $

* Qorvo Inc QRVO.O : UBS relève son objectif de cours de 87 $ à 100 $

* Qualys Inc QLYS.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 150 $ à 125 $

* Qualys Inc QLYS.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 113 $ à 87 $

* Qualys Inc QLYS.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 117,00 $ à 96,00 $

* Qualys Inc QLYS.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 135 $ à 100 $

* Qualys Inc QLYS.O : RBC relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $

* Qualys Inc QLYS.O : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 135 $ à 100 $

* Rapid7 Inc RPD.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 10,00 $ à 9,00 $

* Rapid7 Inc RPD.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 15 $ à 8 $

* Rapid7 Inc RPD.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 12 $ à 8 $

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 63,00 $ à 59,00 $

* Repligen RGEN.O : Barclays relève son objectif de cours de 145 $ à 160 $

* Repligen Corp RGEN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 152 $ à 142 $

* Repligen Corp RGEN.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 180 $ à 165 $

* Revolve Group Inc RVLV.N : UBS abaisse son objectif de cours de 31 $ à 28 $

* Revvity Inc RVTY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 96 $ à 90 $

* Revvity Inc RVTY.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 140 $ à 145 $

* Revvity Inc RVTY.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 110 $ à 100 $

* Rhythm Pharmaceuticals, Inc. RYTM.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 143 $ à 144 $

* Riot Platforms, Inc. RIOT.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 23 $ à 25 $

* Rockwell Automation ROK.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 460,00 $ à 525,00 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 404 $ à 417 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Mizuho relève son objectif de cours de 400 $ à 445 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Barclays relève son objectif de cours de 400 $ à 480 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 360 $ à 440 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Mizuho relève son objectif de cours de 1 220 $ à 1 625 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Bernstein relève son objectif de cours de 226 $ à 236 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Mizuho relève son objectif de cours de 46 $ à 55 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 69,00 $ à 76,00 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : RBC relève son objectif de cours de 65 $ à 72 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Stifel relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : UBS relève son objectif de cours de 63 $ à 75 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 38 $ à 29 $

* Solventum Corp SOLV.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 105 $ à 90 $

* Solventum Corp SOLV.N : UBS abaisse son objectif de cours de 82 $ à 78 $

* Solventum Corporation SOLV.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 83 $ à 70 $

* Sonic Automotive Inc. SAH.N : Barclays relève son objectif de cours de 67 $ à 77 $

* Sphere Entertainment Co SPHR.N : Benchmark relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Sphere Entertainment Co SPHR.N : BTIG relève son objectif de cours de 127 $ à 190 $

* Sphere Entertainment Co SPHR.N : Citizens relève son objectif de cours de 150 $ à 175 $

* Sphere Entertainment Co SPHR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 143 $ à 150 $

* Sphere Entertainment Co SPHR.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 158,00 $ à 170,00 $

* SPX Technologies Inc SPXC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 260 $ à 270 $

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Raymond James relève son objectif de cours de 80 $ à 88 $

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Stifel relève son objectif de cours de 92 $ à 107 $

* Starbucks SBUX.O : Stifel relève son objectif de cours de 115 $ à 117 $

* Strategy MSTR.O : Benchmark abaisse son objectif de cours de 705 $ à 570 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Citigroup relève son objectif de cours de 25 $ à 31 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 28 $ à 32 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Mizuho relève son objectif de cours de 25 $ à 30 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Raymond James relève son objectif de cours de 35 $ à 45 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 32 $ à 40 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 42 $ à 34 $

* Talen Energy Corp. TLN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 465 $ à 477 $

* Talos Energy Inc TALO.N : Mizuho relève son objectif de cours de 15 $ à 17 $

* Tempus Ai Inc TEM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $

* Teradata Corp TDC.N : UBS abaisse son objectif de cours de 36 $ à 34 $

* Teradata Corp TDC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 29 $ à 28 $

* TG Therapeutics, Inc. TGTX.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 60 $ à 70 $

* Allstate Corporation ALL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 229 $ à 243 $

* Topbuild Corp BLD.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 465 $ à 437 $

* Topbuild Corp BLD.N : D.A. Davidson passe de « acheter » à « neutre »

* Topbuild Corp BLD.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 410 $ à 440 $

* Townebank TOWN.O : KBW abaisse son objectif de cours de 42 $ à 38 $

* Townebank TOWN.O : KBW passe de « surperformer » à « en ligne avec le marché »

* TransDigm Group Inc TDG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 1 400 $ à 1 350 $

* TransDigm Group Inc TDG.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 1 650 $ à 1 525 $

* TransDigm Group Inc TDG.N : UBS abaisse son objectif de cours de 1 745 $ à 1 645 $

* TransDigm Group Inc. TDG.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 1 660,00 $ à 1 680,00 $

* Transmedics Group Inc TMDX.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 149 $ à 95 $

* Transmedics Group Inc TMDX.O : Needham abaisse son objectif de cours de 174 $ à 142 $

* Transmedics Group Inc TMDX.O : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »

* Transmedics Group Inc TMDX.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 160 $ à 120 $

* Transmedics Group Inc TMDX.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 130 $ à 85 $

* Transmedics Group Inc TMDX.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 190 $ à 120 $

* Travere Therapeutics, Inc. TVTX.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 40 $ à 50 $

* Trevi Therapeutics Inc TRVI.O : B. Riley relève son objectif de cours de 16,00 $ à 21,00 $

* Trevi Therapeutics Inc TRVI.O : Morgan Stanley relève son objectif de 18,00 $ à 20,00 $

* UL Solutions Inc ULS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 105 $ à 120 $

* UL Solutions Inc ULS.N : Raymond James relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $

* UL Solutions Inc ULS.N : UBS relève son objectif de cours de 90 $ à 110 $

* UL Solutions Inc. ULS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 102 $ à 120 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc. RARE.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 45 $ à 47 $

* Union Pacific Corp UNP.N : Bernstein relève son objectif de cours de 293 $ à 330 $

* United Fire Group Inc UFCS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 41 $ à 45 $

* United Fire Group Inc UFCS.O : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »

* Upstart Holdings Inc UPST.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 66,00 $ à 54,00 $

* Upstart Holdings Inc UPST.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 33 $ à 27 $

* Upstart Holdings Inc UPST.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 56 $ à 46 $

* Upstart Holdings Inc UPST.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 49 $ à 40 $

* Valley National Bancorp VLY.O : Morgan Stanley passe de « surpondérer » à « neutre »

* Valley National Bancorp VLY.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 14 $ à 15 $

* Veracyte Inc VCYT.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 50 $ à 55 $

* Veracyte Inc VCYT.O : UBS relève son objectif de cours de 48 $ à 52 $

* Vertex Pharmaceuticals VRTX.O : Barclays relève son objectif de cours de 607 $ à 615 $

* VF Corp VFC.N : BTIG passe de « neutre » à « acheter »

* Vivid Seats SEAT.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 6 $ à 7 $

* Vivid Seats Inc. SEAT.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 7,00 $ à 7,75 $

* Voya Financial VOYA.N : Barclays relève son objectif de cours de 87 $ à 89 $

* Walmart Inc WMT.O : BTIG relève son objectif de cours de 140 $ à 145 $

* Waters Corp WAT.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 350 $ à 370 $

* Waters Corp WAT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 470 $ à 450 $

* Waters Corp WAT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 330 $ à 345 $

* Waters Corp WAT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 345 $ à 385 $

* Waters Corp WAT.N : UBS relève son objectif de cours de 330 $ à 375 $

* WEC Energy Group Inc WEC.N : BMO abaisse son objectif de cours de 128 $ à 120 $

* WEC Energy Group Inc WEC.N : Mizuho relève son objectif de cours de 121 $ à 124 $

* Western Digital Corp WDC.O : Mizuho relève son objectif de cours de 470 $ à 550 $

* Westlake Corp WLK.N : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Westlake Corp WLK.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 115,00 $ à 106,00 $

* Westlake Corp WLK.N : UBS abaisse son objectif de cours de 139 $ à 130 $

* Westlake Corp WLK.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 125 $ à 110 $

* Williams Companies Inc WMB.N : BMO relève son objectif de cours de 82 $ à 85 $

* Williams Companies Inc WMB.N : Stifel relève son objectif de cours de 78 $ à 83 $

* Workiva Inc WK.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 90 $ à 80 $

* Workiva Inc WK.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $

* Workiva Inc WK.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 79 $ à 65 $

* WSFS Financial Corp WSFS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 72 $ à 80 $

Véhicules électriques

Valeurs associées

A.J.GALLAGHER
198,990 USD NYSE -3,35%
ABERCROMBIE FT RG-A
79,370 USD NYSE +1,07%
ADAPTHEALTH
11,3750 USD NASDAQ -3,19%
ADDUS HOMECARE
96,0500 USD NASDAQ -2,43%
AGCO
120,400 USD NYSE +5,06%
ALLISON TRANSMI
127,120 USD NYSE -0,28%
ALLSTATE
217,875 USD NYSE -0,30%
ALPHABET-A
396,3700 USD NASDAQ +2,04%
ALPHATEC HOLDING
7,0550 USD NASDAQ -31,04%
AM ELECTRIC
133,1400 USD NASDAQ -2,85%
AMC ENTERTAIN. HOLDINGS A
1,655 USD NYSE +3,76%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
418,0200 USD NASDAQ +17,67%
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
17,020 USD NYSE +2,13%
AMERICAN FINCL G
132,390 USD NYSE +0,55%
AMERICAN INTL GR
77,880 USD NYSE -0,74%
AMERICAN WELL RG-A
7,010 USD NYSE +9,70%
APOLLO GLB MGMT
129,430 USD NYSE -0,66%
ARCHER-DANIELS M
77,475 USD NYSE -2,17%
ARISTA NE
144,000 USD NYSE -15,41%
ASHLAND
54,635 USD NYSE +4,52%
AST SPCEMOBILE RG-A
70,4104 USD NASDAQ +10,24%
ASTERA LABS
210,2100 USD NASDAQ -2,54%
ATKORE
76,540 USD NYSE +0,09%
ATLAS ENER
18,465 USD NYSE -4,08%
AUTONATION
205,545 USD NYSE +1,61%
AVALO THERAP
21,2750 USD NASDAQ +30,84%
AVISTA
40,450 USD NYSE -1,08%
BALL
59,350 USD NYSE +3,88%
BELLRNG BRNDS
10,785 USD NYSE +1,46%
BIOMARIN PHARM
54,6800 USD NASDAQ +2,70%
BJ'S RESTAURANTS
39,9200 USD NASDAQ +4,28%
BLACKLINE
29,5000 USD NASDAQ -8,78%
BOISE CASCADE
74,460 USD NYSE +3,19%
BOSTON BEER -A-
207,060 USD NYSE +0,35%
BRIGHT HORIZONS
67,310 USD NYSE -17,46%
BROWN & BROWN
56,770 USD NYSE -1,27%
BUMBLE RG-A
3,3850 USD NASDAQ -21,10%
CELANESE
62,540 USD NYSE -9,27%
CENTENE
55,475 USD NYSE +4,75%
CHEMOURS
23,270 USD NYSE -16,71%
CIPHER DIGITAL
21,7350 USD NASDAQ -1,65%
COGENT BIOSCIS
35,8200 USD NASDAQ -3,14%
COGNIZANT TECH SO-A
51,4800 USD NASDAQ -0,75%
COINBASE GLB RG-A
197,4900 USD NASDAQ -0,13%
COMPASS THERAPTC
1,9060 USD NASDAQ -2,26%
COREBRIDGE FINL
27,995 USD NYSE -1,63%
CREDIT ACCEPTANC
542,1000 USD NASDAQ +3,13%
CROWN CASTL REIT
90,620 USD NYSE +1,65%
CUMMINS