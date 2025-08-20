 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Home Depot, News Corp, Premier
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 14:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notes et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Home Depot, News Corp et Premier, mercredi.

FAITS MARQUANTS

* Home Depot Inc HD.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 450 à 475 dollars

* News Corp NWSA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 38 à 40 dollars

* Premier Inc PINC.O : Baird relève le cours cible de 22 $ à 27 $

* Upstart Holdings Inc UPST.O : JP Morgan relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Citigroup ramène l'opinion d'achat à neutre

* Adm ADM.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note neutre; objectif de prix 61

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 84 $ à 91 $

* Agree Realty Corp ADC.N : Barclays réduit le prix cible de 78 $ à 77 $

* Albertsons Companies Inc ACI.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note de surpondération

* Albertsons Companies Inc ACI.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec un objectif de prix de 27

* Allstate Corp ALL.N : BMO augmente le prix cible de 230 $ à 235 $

* AT&T Inc T.N : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste U.S. 1

* Atmus Filtration Technologies Inc ATMU.N : JP Morgan ramène le titre de surpondéré à neutre

* Atmus Filtration Technologies Inc ATMU.N : JP Morgan augmente le PT de 44$ à 46$

* Avis Budget Group Inc CAR.O : BofA Global Research abaisse le PT de 120 à 113 $

* Avis Budget Group Inc CAR.O : BofA Global Research ramène la valeur de l'action d'achat à sous-performance

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : TD Cowen réduit le prix cible de 48 $ à 38 $

* Bellring Brands BRBR.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT $52

* Beyond Meat Inc BYND.O : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note de sous-pondération

* Black Hills Corp BKH.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 57 $ à 64 $

* Black Hills Corp BKH.N : BofA Global Research relève la note de sous-performance à neutre

* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 28 à 30 dollars

* Bunge BG.N : JP Morgan reprend la couverture avec une note de surpondération; objectif de prix 95

* Campbell's Co CPB.O : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note neutre; objectif de prix 33

* Celldex Therapeutics Inc CLDX.O : Citigroup réduit le prix cible de 56 $ à 48 $

* Celldex Therapeutics Inc CLDX.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 50 $ à 42 $

* Celldex Therapeutics Inc CLDX.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 44 $ à 38 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 123 $ contre 163 $

* Cognizant CTSH.O : JP Morgan abaisse le cours cible à 89 $ contre 101 $

* Composecure Inc CMPO.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de neutre à sous-pondéré

* Conagra Brands Inc CAG.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note neutre; PT $20

* Coupang Inc CPNG.N : Morgan Stanley relève le prix cible de 32 $ à 35 $

* Custom Truck One Source Inc CTOS.N : JP Morgan réduit le prix cible de 6 $ à 5,50 $

* Custom Truck One Source Inc CTOS.N : JP Morgan réduit le prix cible de neutre à sous-pondéré

* Darling Ingredients DAR.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT $43

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Raymond James réduit le prix cible de 221 $ à 212 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Barclays relève le prix cible à 141 $ contre 140 $

* Digitalbridge Group Inc DBRG.N : Truist Securities relève le prix cible de 15 à 16 dollars

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Citigroup relève le cours cible à 130 $ contre 103 $

* DXC Technology Co DXC.N : JP Morgan réduit le prix cible à 14 $ contre 18 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 85 $ contre 84 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 201 $ contre 205 $

* Equinix Inc EQIX.O : Barclays relève le cours cible à 804 $ contre 798 $

* Etsy Inc ETSY.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 75 $ contre 70

* Exlservice Holdings Inc EXLS.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 52 $ contre 56 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Mizuho relève le cours cible à 100 $, contre 96 $ auparavant

* Four Corners Property Trust Inc FCPT.N : Barclays réduit le prix cible à 29 $ contre 30 $

* Freshpet Inc FRPT.O : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note neutre; objectif de prix 70

* Ftai Aviation Ltd FTAI.O : Morgan Stanley relève le cours cible à 175 $, contre 138 $ auparavant

* Gaming & Leisure Properties Inc GLPI.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 51 $ contre 55 $

* Gap Inc GAP.N : Citigroup passe de "acheter" à "neutre"; le cours cible est ramené de 30 à 22 dollars

* General Mills GIS.N : JP Morgan reprend la couverture avec une note de sous-pondération; PT 45 $

* Gilead GILD.O : Bernstein relève le prix cible à 135 $, contre 120 $ auparavant

* Goodyear Tire & Rubber Co GT.O : HSBC réduit son objectif de cours à 9,5 $ contre 15,5

* Goodyear Tire & Rubber Co GT.O : HSBC ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Grid Dynamics Holdings Inc GDYN.O : JP Morgan réduit le prix cible à 11$ de 13

* Hershey HSY.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note neutre; objectif de prix: 187

* Hinge Health Inc HNGE.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 41 $ à 70 $

* Home Depot Inc HD.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 403 $ contre 398 $

* Home Depot Inc HD.N : D.A. Davidson augmente le prix cible à 475 $ de 450 $

* Home Depot Inc HD.N : Jefferies augmente le prix cible à 474$ de 460

* Home Depot Inc HD.N : JP Morgan réduit le prix cible à 452 $ contre 460 $

* Home Depot Inc HD.N : Mizuho augmente le prix cible à 450 $ de 435

* Home Depot Inc HD.N : RBC augmente le prix cible de 399 $ à 401 $

* Home Depot Inc HD.N : Truist Securities augmente le prix cible à 454 $ de 433

* Home Depot Inc HD.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 420 $ à 450 $

* Hormel Foods Corp HRL.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT $34

* Insmed Inc INSM.O : JP Morgan augmente le prix cible de 111 $ à 135 $

* IRhythm Technologies IRTC.O : BofA Global Research initie une couverture avec une note d'achat

* IRhythm Technologies IRTC.O : BofA Global Research initie une couverture avec PT 200

* Iron Mountain Inc IRM.N : Barclays relève le prix cible de 121 $ à 122 $

* J M Smucker Co SJM.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT 129

* Kellanova K.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note neutre; objectif de prix 83,50

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : BofA Global Research relève le PT de 175 $ à 179 $

* Keysight Technologies, Inc. KEYS.N : Barclays réduit le prix cible à 195 $ de 200 $

* Kraft Heinz KHC.O : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note neutre; objectif de prix 27

* Kroger Co KR.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note neutre; objectif de prix 75

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note neutre; objectif de prix 57

* McCormick & Company MKC.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT 83

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Truist Securities réduit le PT à 158 $ de 171 $

* Mondelez MDLZ.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note de surpondération; objectif de prix 75

* News Corp NWSA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 38 $ à 40 $

* Nexstar Media Group Inc NXST.O : Benchmark relève le cours cible de 225 à 250 dollars

* Northrop Grumman NOC.N : RBC relève le cours cible de 625 $ à 650 $

* Novavax Inc NVAX.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 7 $ contre 9 $

* Novavax Inc NVAX.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de neutre à sous-performance

* Nvidia Corp NVDA.O : Susquehanna relève le prix cible de 180 à 210 dollars

* Orchestra Biomed Holdings Inc OBIO.O : BTIG ramène l'objectif de cours à neutre, au lieu d'acheter

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : HSBC réduit le prix cible à 157$ de 162

* Pennant Group Inc PNTG.O : RBC augmente le prix cible de 33 $ à 34 $

* Plymouth Industrial REIT Inc PLYM.N : Truist Securities augmente le prix cible de 18 $ à 21 $

* Post Holdings POST.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT 122 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Jefferies reprend la couverture avec une note d'achat

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Jefferies reprend la couverture avec PT 61 $ vs 105

* Premier Inc PINC.O : Baird augmente le prix cible de 22 $ à 27 $

* Premier Inc PINC.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 21 $ contre 19 $

* Primo Brands Corp PRMB.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 40 $ contre 43 $

* Profrac Holding Corp ACDC.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 6$ contre 8

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : BofA Global Research réduit le prix cible à 76 $ contre 82 $

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 71 $ à 76 $

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 79 $ à 73 $

* Realty Income Corp O.N : Barclays augmente le prix cible à 59 $ contre 58 $

* Regency Centers Corp REG.O : Mizuho augmente le prix cible de 74 $ à 77 $

* Rexford Industrial Realty Inc REXR.N : Truist Securities relève le prix cible à 42 $ contre 37 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat

* Roper Technologies Inc ROP.O : Citigroup initie une couverture avec un prix cible de 626 $

* Snowflake Inc SNOW.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 220 à 240 dollars

* Snowflake Inc SNOW.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de neutre à achat

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 28 $ contre 18 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 22 à 24 dollars

* Solaris Energy Infrastructure Inc SEI.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 50 $ contre 51

* Soleno Therapeutics Inc SLNO.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Soleno Therapeutics Inc SLNO.O : Wells Fargo initie une couverture avec un prix cible de 123

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note neutre

* Sprouts Farmers market Inc SFM.O : JP Morgan reprend la couverture avec un objectif de prix de 159

* Staar Surgical Co STAA.O : Stephens relève l'objectif de cours de 17 $ à 28 $

* Tempus Ai Inc TEM.O : BTIG relève l'objectif de cours de 75 $ à 85 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note neutre; PT $60

* United Therapeutics Corp UTHR.O : JP Morgan relève le prix cible de 330 à 345 dollars

* UnitedHealth Group Inc UNH.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 325 $, contre 342 $ auparavant

* Upstart Holdings Inc UPST.O : JP Morgan réduit le prix cible à 88 $ contre 93 $

* Upstart Holdings Inc UPST.O : JP Morgan relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Urban Outfitters Inc URBN.O : Citigroup passe de "acheter" à "neutre

* Urban Outfitters Inc URBN.O : Citigroup augmente le prix cible de 75 $ à 76 $

* Viking Holdings Ltd VIK.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 58$ contre 52

* Viking Holdings Ltd VIK.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 72$ contre 61

* Viking Holdings Ltd VIK.N : Morgan Stanley relève le prix cible à 66 $ contre 62 $ auparavant

* Viking Therapeutics Inc VKTX.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 29$ contre 38

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Wk Kellogg Co KLG.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note neutre; PT 23 $

* Wp Carey Inc WPC.N : Barclays relève le prix cible de 61 $ à 64 $

* Xeris Biopharma Holdings Inc XERS.O : Leerink Partners relève le cours cible à 9 $, contre 7 $ auparavant

