TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Home Depot, News Corp, Premier
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 15:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notes et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Home Depot, News Corp et Premier, mercredi.

FAITS MARQUANTS

* Home Depot Inc HD.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 450 à 475 dollars

* News Corp NWSA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 38 à 40 dollars

* Premier Inc PINC.O : Baird relève le cours cible de 22 $ à 27 $

* Upstart Holdings Inc UPST.O : JP Morgan relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Citigroup ramène l'opinion d'achat à neutre

* Adm ADM.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note neutre; objectif de prix 61

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 84 $ à 91 $

* Agree Realty Corp ADC.N : Barclays réduit le prix cible de 78 $ à 77 $

* Albertsons Companies Inc ACI.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note de surpondération

* Albertsons Companies Inc ACI.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec un objectif de prix de 27

* Allstate Corp ALL.N : BMO augmente le prix cible de 230 $ à 235 $

* Apa Corp APA.O : UBS relève l'objectif de cours à 23 dollars, contre 21 dollars auparavant

* AT&T Inc T.N : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste U.S. 1

* Atmus Filtration Technologies Inc ATMU.N : JP Morgan ramène le titre de surpondéré à neutre

* Atmus Filtration Technologies Inc ATMU.N : JP Morgan augmente le PT de 44$ à 46$

* Avis Budget Group Inc CAR.O : BofA Global Research abaisse le PT de 120 à 113 $

* Avis Budget Group Inc CAR.O : BofA Global Research ramène la valeur de l'action d'achat à sous-performance

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : TD Cowen réduit le prix cible de 48 $ à 38 $

* Bellring Brands BRBR.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT $52

* Beyond Meat Inc BYND.O : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note de sous-pondération

* Black Hills Corp BKH.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 57 $ à 64 $

* Black Hills Corp BKH.N : BofA Global Research relève la note de sous-performance à neutre

* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 28 à 30 dollars

* Bunge BG.N : JP Morgan reprend la couverture avec une note de surpondération; objectif de cours de 95 dollars

* California Resources Corp CRC.N : UBS relève l'objectif de cours à 63 $ contre 61 $

* Campbell's Co CPB.O : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note neutre; objectif de prix 33

* Celldex Therapeutics Inc CLDX.O : Citigroup réduit le prix cible de 56 $ à 48 $

* Celldex Therapeutics Inc CLDX.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 50 $ à 42 $

* Celldex Therapeutics Inc CLDX.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 44 $ à 38 $

* Chevron Corp CVX.N : UBS augmente le prix cible à 197 $ de 186 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : UBS relève le cours cible à 122 $, contre 120 $ auparavant

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 123 $ contre 163 $

* Civitas Resources Inc CIVI.N : UBS augmente le prix cible à 38$ de 30

* Claros Mortgage Trust Inc CMTG.N : UBS relève le cours cible de 4,5 $ à 4 $

* Cognizant CTSH.O : JP Morgan ramène le cours cible de 101 à 89 dollars

* Composecure Inc CMPO.O : JP Morgan réduit le prix cible de neutre à sous-pondéré

* Comstock Resources Inc CRK.N : UBS réduit l'objectif de cours à 14$ contre 18

* Conagra Brands Inc CAG.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note neutre; PT $20

* Conocophillips COP.N : UBS relève le prix cible à 124 $, contre 116 $ auparavant

* Coupang Inc CPNG.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 35 $ contre 32 $

* Custom Truck One Source Inc CTOS.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 5,50 $ contre 6 $ auparavant

* Custom Truck One Source Inc CTOS.N : JP Morgan réduit le prix cible de neutre à sous-pondéré

* Darling Ingredients DAR.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT $43

* Devon Energy Corp DVN.N : UBS relève le prix cible de 37 $ à 40 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Raymond James réduit le prix cible de 221 $ à 212 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : UBS relève le prix cible à 171 $ contre 163 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Barclays relève l'objectif de cours à 141 $ contre 140 $ auparavant

* Digitalbridge Group Inc DBRG.N : Truist Securities relève le cours cible de 15 à 16 dollars

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Citigroup relève le cours cible à 130 $ contre 103 $

* DXC Technology Co DXC.N : JP Morgan réduit le prix cible à 14 $ contre 18 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 85 $ contre 84 $

* EOG Resources Inc EOG.N : UBS relève l'objectif de cours à 144 $ contre 142 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : JP Morgan réduit le cours cible à 201 $ contre 205 $

* EQT Corp EQT.N : UBS augmente le prix cible à 65 $ contre 64 $

* Equinix Inc EQIX.O : Barclays relève le cours cible de 798 $ à 804 $

* Etsy Inc ETSY.O : Truist Securities relève le cours cible de 70 à 75 dollars

* Evgo Inc EVGO.O : UBS augmente le prix cible de 5,4 $ à 5 $

* Exlservice Holdings Inc EXLS.O : JP Morgan réduit le cours cible à 52 $ contre 56 $

* Expand Energy Corp EXE.O : UBS réduit le cours cible à 132 $ contre 145 $

* Exxon Mobil Corp XOM.N : UBS relève le cours cible de 130 à 143 dollars

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Mizuho relève le cours cible de 96 à 100 dollars

* Four Corners Property Trust Inc FCPT.N : Barclays réduit le prix cible à 29 $, contre 30 $ auparavant

* Freshpet Inc FRPT.O : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note neutre; objectif de prix 70

* Ftai Aviation Ltd FTAI.O : Morgan Stanley relève le cours cible à 175 $, contre 138 $ auparavant

* Gaming & Leisure Properties Inc GLPI.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 51 $ contre 55 $

* Gap Inc GAP.N : Citigroup passe de "acheter" à "neutre"; le cours cible est ramené de 30 à 22 dollars

* General Mills GIS.N : JP Morgan reprend la couverture avec une note de sous-pondération; PT 45 $

* Gilead GILD.O : Bernstein relève le prix cible à 135 $, contre 120 $ auparavant

* Goodyear Tire & Rubber Co GT.O : HSBC réduit le prix cible à 9,5 $ contre 15,5 $

* Goodyear Tire & Rubber Co GT.O : HSBC ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Granite Point Mortgage Trust Inc GPMT.N : UBS relève le cours cible de 3,25 $ à 3,5 $

* Greenwich Lifesciences GLSI.O : Noble Capital commence à couvrir le titre avec une note de surperformance

* Greenwich Lifesciences GLSI.O : Noble Capital démarre la couverture avec un objectif de prix de 45

* Grid Dynamics Holdings Inc GDYN.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 11 $ contre 13 $

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : UBS réduit l'objectif de cours à 227 $ contre 240 $

* Halliburton Co HAL.N : UBS relève le cours cible de 20 à 21 dollars

* Hershey HSY.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note neutre; objectif de cours de 187 dollars

* Hinge Health Inc HNGE.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 41 $ à 70 $

* Home Depot Inc HD.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 403 $ contre 398 $

* Home Depot Inc HD.N : D.A. Davidson augmente le prix cible à 475 $ de 450 $

* Home Depot Inc HD.N : Jefferies augmente le prix cible à 474$ de 460

* Home Depot Inc HD.N : JP Morgan réduit le prix cible à 452 $ contre 460 $

* Home Depot Inc HD.N : Mizuho augmente le prix cible à 450 $ de 435

* Home Depot Inc HD.N : RBC augmente le prix cible de 399 $ à 401 $

* Home Depot Inc HD.N : Truist Securities augmente le prix cible à 454 $ de 433

* Home Depot Inc HD.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 420 $ à 450 $

* Hormel Foods Corp HRL.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT $34

* Insmed Inc INSM.O : JP Morgan augmente le prix cible de 111 $ à 135 $

* IRhythm Technologies IRTC.O : BofA Global Research initie une couverture avec une note d'achat

* IRhythm Technologies IRTC.O : BofA Global Research initie une couverture avec PT 200

* Iron Mountain Inc IRM.N : Barclays relève le prix cible de 121 $ à 122 $

* J M Smucker Co SJM.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT 129

* J M Smucker Co SJM.N : UBS relève le prix cible à 130 $, contre 115 $ auparavant

* Kellanova K.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note neutre; objectif de prix 83,50

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : BofA Global Research augmente le PT à 179 $ de 175 $

* Keysight Technologies, Inc. KEYS.N : Barclays réduit le prix cible à 195 $ de 200 $

* Kraft Heinz KHC.O : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note neutre; objectif de prix 27

* Kroger Co KR.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note neutre; objectif de prix 75

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note neutre; objectif de prix 57

* Loandepot Inc LDI.N : UBS augmente le prix cible de 1,4 $ à 1,9 $

* Matador Resources Co MTDR.N : UBS réduit le prix cible de 49 $ à 48 $

* McCormick & Company MKC.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT $83

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Truist Securities réduit le PT à 158 $ de 171 $

* Mondelez MDLZ.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note de surpondération; objectif de prix 75

* News Corp NWSA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 38 $ à 40 $

* Nexstar Media Group Inc NXST.O : Benchmark relève le cours cible de 225 à 250 dollars

* Northrop Grumman NOC.N : RBC relève le cours cible de 625 $ à 650 $

* Novavax Inc NVAX.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 7 $ contre 9 $

* Novavax Inc NVAX.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de neutre à sous-performance

* Nvidia Corp NVDA.O : Susquehanna augmente le prix cible de 180 $ à 210 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : UBS relève l'objectif de cours à 45 $ contre 42 $ auparavant

* Orchestra Biomed Holdings Inc OBIO.O : BTIG réduit l'objectif de cours à neutre à partir d'achat

* Ovintiv Inc OVV.N : UBS relève l'objectif de cours à 52 $ contre 51

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : HSBC réduit l'objectif de cours à 157 $ contre 162 $

* Peabody Energy Corp BTU.N : UBS relève le cours cible à 15,5 $ contre 14 $

* Pennant Group Inc PNTG.O : RBC relève le cours cible de 33 $ à 34 $

* Permian Resources Corp PR.N : UBS relève le cours cible de 16 à 17 dollars

* Plymouth Industrial REIT Inc PLYM.N : Truist Securities relève le PT à 21 $ contre 18 $

* Post Holdings POST.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT 122 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Jefferies reprend la couverture avec une note d'achat

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Jefferies reprend la couverture avec PT 61 $ vs 105

* Premier Inc PINC.O : Baird augmente le prix cible de 22 $ à 27 $

* Premier Inc PINC.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 21 $ contre 19 $

* Premier Inc PINC.O : UBS relève l'objectif de cours à 26 $ contre 23

* Primo Brands Corp PRMB.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 40 $ contre 43

* Profrac Holding Corp ACDC.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 6$ contre 8

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : BofA Global Research réduit le prix cible à 76 $ contre 82 $

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 71 $ à 76 $

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 79 $ à 73 $

* Range Resources Corp RRC.N : UBS réduit le prix cible à 40$ de 42

* Ready Capital Corp RC.N : UBS réduit le prix cible à 4 $ de 4,5

* Realty Income Corp O.N : Barclays augmente le cours cible à 59 $ contre 58 $

* Regency Centers Corp REG.O : Mizuho relève le cours cible de 74 $ à 77 $

* Rexford Industrial Realty Inc REXR.N : Truist Securities relève le PT à 42 $ contre 37 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat

* Roper Technologies Inc ROP.O : Citigroup initie une couverture avec un prix cible de 626 $

* Schlumberger NV SLB.N : UBS réduit le prix cible de 45 à 44 dollars

* Snowflake Inc SNOW.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 220 à 240 dollars

* Snowflake Inc SNOW.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de neutre à achat

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 28 $ contre 18 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 22 à 24 dollars

* Solaris Energy Infrastructure Inc SEI.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 50 $ contre 51

* Soleno Therapeutics Inc SLNO.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Soleno Therapeutics Inc SLNO.O : Wells Fargo initie une couverture avec un prix cible de 123

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note neutre

* Sprouts Farmers market Inc SFM.O : JP Morgan reprend la couverture avec un objectif de prix de 159

* Staar Surgical Co STAA.O : Stephens relève l'objectif de cours de 17 $ à 28 $

* Tempus Ai Inc TEM.O : BTIG relève l'objectif de cours de 75 $ à 85 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note neutre; PT $60

* United Therapeutics Corp UTHR.O : JP Morgan relève le prix cible de 330 à 345 dollars

* UnitedHealth Group Inc UNH.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 325 $, contre 342 $ auparavant

* Upstart Holdings Inc UPST.O : JP Morgan réduit le prix cible à 88 $ contre 93 $

* Upstart Holdings Inc UPST.O : JP Morgan relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Urban Outfitters Inc URBN.O : Citigroup passe de "acheter" à "neutre

* Urban Outfitters Inc URBN.O : Citigroup augmente le prix cible de 75 $ à 76 $

* Viking Holdings Ltd VIK.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 58$ contre 52

* Viking Holdings Ltd VIK.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 72$ contre 61

* Viking Holdings Ltd VIK.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours à 66$ contre 62

* Viking Holdings Ltd VIK.N : UBS augmente le prix cible à 69$ de 55

* Viking Therapeutics Inc VKTX.O : Citigroup ramène l'objectif de cours à 29$ contre 38

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : UBS relève l'objectif de cours de 50 à 60 dollars

* Wk Kellogg Co KLG.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note neutre; PT $23

* Wp Carey Inc WPC.N : Barclays relève le prix cible de 61 $ à 64 $

* Xeris Biopharma Holdings Inc XERS.O : Leerink Partners relève le prix cible à 9 $, contre 7 $ auparavant

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 20/08/2025 à 15:46:37.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

