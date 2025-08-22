 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Heico, Nordson, Workday
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 10:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Heico, Nordson et Workday.

FAITS MARQUANTS

* Heico Corp HEI.N : RBC augmente le prix cible de 315 $ à 335 $

* Intuit Inc INTU.O : Barclays réduit le prix cible de 815 $ à 785 $

* Nordson Corp NDSN.O : Jefferies augmente le prix cible à 240$ contre 230

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 600 $ contre 525

* Workday Inc WDAY.O : Baird réduit le prix cible à 297 $ contre 315 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* American Axle & Manufacturing AXL.N : RBC relève le cours cible de 5 à 6 dollars

* Best buy Co Inc BBY.N : JP Morgan réduit le prix cible de 95 $ à 88 $

* Coty Inc COTY.N : Canaccord Genuity réduit le cours cible à 4 $ de 5

* Coty Inc COTY.N : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"; réduit le prix cible à 4 $ contre 6 $

* Coty Inc COTY.N : TD Cowen réduit le prix cible à 4 $ de 5

* Dayforce Inc DAY.N : Jefferies relève le cours cible à 70 $, contre 60 $ auparavant

* Gap Inc GAP.N : Barclays ramène le cours de l'action de surpondération à égalité de pondération

* Gap Inc GAP.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 19$ contre 24

* Heico Corp HEI.N : RBC augmente le prix cible de 315 $ à 335 $

* Incyte INCY.O : JP Morgan relève le cours cible de 67 $ à 73 $

* Intuit Inc INTU.O : Barclays ramène le cours cible de 815 $ à 785 $

* Intuit Inc INTU.O : JP Morgan réduit le prix cible à 750,00 $ contre 770,00 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 62 $ à 65 $

* Maplebear Inc CART.O : Baird réduit le prix cible de 65 $ à 60 $

* Metlife Inc MET.N : TD Cowen relève le cours cible de 90 $ à 91 $

* Nextera Energy Inc NEE.N : JP Morgan relève le cours cible à 87 $ contre 86 $

* Nordson Corp NDSN.O : Jefferies relève le cours cible de 230 à 240 dollars

* Ross Stores Inc ROST.O : Barclays augmente le prix cible de 156 $ à 164 $

* Ross Stores Inc ROST.O : JP Morgan augmente le prix cible de 156,00 $ à 160,00 $

* Ross Stores Inc ROST.O : TD Cowen augmente le prix cible de 161 $ à 162 $

* TD Synnex SNX.N : RBC augmente le cours cible de 145 $ à 165 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : JP Morgan réduit le cours cible à 136,00 $ contre 139,00 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Barclays relève l'objectif de cours à 589 $ contre 518 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Barclays relève l'objectif de cours à surpondérer de égal à égal

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 525 à 600 dollars

* Visteon Corp VC.O : RBC relève le cours cible de 104 à 132 $

* Walmart WMT.N : JP Morgan réduit le prix cible à 127,00 $ de 130,00 $

* Walmart WMT.N : Telsey Advisory Group augmente le prix cible à 118,00 $ à partir de 115,00 $

* Walmart Inc WMT.N : HSBC relève le prix cible à 121 $ contre 108 $

* Workday Inc WDAY.O : Baird réduit le prix cible à 297 $ contre 315 $

* Workday Inc WDAY.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible à 275 $ de 330

* Workday Inc WDAY.O : D.A. Davidson prend en charge la couverture avec une note neutre; PT 225 $

* Workday Inc WDAY.O : JP Morgan réduit le prix cible de 295 $ à 290 $

* Workday Inc WDAY.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 235 $ à 220 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : RBC augmente le cours cible de 95 $ à 100 $

