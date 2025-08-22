L'Europe finit dans le vert après le discours de Powell à Jackson Hole

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Mara Vilcu

Les Bourses européennes ont terminé dans le vert vendredi, alors que les marchés ont pris connaissance du discours du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui a ouvert la porte à des baisses de taux sans pour autant s'engager.

À Paris, le CAC 40 a gagné 0,40% à 7.969,69 points. À Francfort, le Dax a avancé de 0,32% et à Londres, le FTSE 100 a pris 0,13%.

L'indice EuroStoxx 50 a gagné 0,54%, le FTSEurofirst 300 a pris 0,34% et le Stoxx 600 a avancé de 0,47%.

Sur la semaine, le Stoxx 600 a pris 1,47% et le CAC 40 a gagné 0,58%.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a évoqué vendredi une possible baisse des taux lors de la réunion de la banque centrale de septembre, mais n'a pas pris d'engagement ferme, reconnaissant les risques croissants pour le marché du travail tout en affirmant que la possibilité d'une inflation plus élevée persistait.

"Si le marché du travail semble équilibré, il s'agit d'un équilibre curieux résultant d'un ralentissement marqué de l'offre et de la demande de travailleurs. Cette situation inhabituelle suggère que les risques de baisse de l'emploi augmentent. Et si ces risques se matérialisent, ils peuvent le faire rapidement", a déclaré Jerome Powell lors du symposium économique annuel de Jackson Hole, dans le Wyoming.

"Le président de la Fed, Powell, a pu évoquer la balance des risques et, par conséquent, la pertinence d'un éventuel changement de politique", estime Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B. Riley Wealth. Selon lui, c'est un indice clair que le président de la Fed est ouvert à l'idée de baisses de taux dans le futur.

Par ailleurs, le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il limogerait Lisa Cook, membre du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine (Fed), si elle ne présentait pas sa démission, après des accusations la visant pour fausse déclaration de résidence principale.

VALEURS

Akzo Nobel a grimpé de plus de 6% alors que le fonds activiste Cevian a pris une participation de 3,02% dans le groupe néerlandais de chimie. Cet investissement constitue un "vote de confiance" dans la stratégie du groupe, selon Christian Faitz, analyste chez Kepler Cheuvreux.

A WALL STREET

À l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient une hausse de 2,09% pour le Dow Jones, de 1,59% pour le Standard & Poor's 500 et de 1,86% pour le Nasdaq Composite.

CHANGES

Le dollar chute après que le président de la Fed, Jerome Powell, a évoqué une possible baisse des taux lors de la réunion de la banque centrale en septembre, sans toutefois s'engager fermement.

Le dollar perd 0,91% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,97% à 1,1718 dollar.

TAUX

Les rendements américains sont en baisse après le discours du président de la Fed.

Le rendement des Treasuries à dix ans recule de 8,2 points de base à 4,2499%. Le deux ans abandonne 10,8 points de base à 3,6837%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans abandonne 3,4 points de base à 2,7207%. Le deux ans recule de 2,5 points de base à 1,9504%.

PÉTROLE

Les cours du brut sont en petite baisse, l'espoir d'une résolution très prochaine du conflit en Ukraine s'étant estompé, ce qui augmente la prime de risque.

Le Brent perd 0,15% à 67,57 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 0,02% à 63,51 dollars.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Kate Entringer)