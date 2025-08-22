information fournie par Reuters • 22/08/2025 à 12:34

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Heico, Nordson, Workday

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Heico, Nordson et Workday.

FAITS MARQUANTS

* Heico HEI.N : RBC augmente le prix cible de 315 $ à 335 $

* Intuit INTU.O : Barclays ramène le cours cible de 815 $ à 785 $

* Nordson NDSN.O : Jefferies augmente le prix cible à 240 $ contre 230 $

* Ulta Beauty ULTA.O : JPMorgan relève l'objectif de cours à 600 $ contre 525 $

* Workday WDAY.O : Baird réduit le prix cible à 297 $ contre 315 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Altria MO.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 64 à 72 dollars

* American Axle & Manufacturing AXL.N : RBC relève l'objectif de cours de 5 $ à 6 $

* Applied Industrial Technologies AIT.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 290 $ contre 275 $

* Best Buy BBY.N : JPMorgan ramène l'objectif de cours à 88 $ contre 95 $ auparavant

* Brown-Forman BFb.N : Barclays relève l'objectif de cours à 33 $ contre 31 $ auparavant

* Coty COTY.N : BofA Global Research ramène l'objectif de cours à 3,50 $, contre 4 $ auparavant

* Coty COTY.N : Canaccord Genuity réduit l'objectif de prix à 4 $ de 5 $

* Coty COTY.N : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"; abaisse l'objectif de cours à 4 $ contre 6 $ auparavant

* Coty COTY.N : TD Cowen réduit le prix cible à 4 $ de 5 $

* Coty COTY.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 4 $ de 5 $

* Coty COTY.N : Barclays réduit le prix cible à 3,5 $ de 4,5 $

* Dayforce DAY.N : Jefferies augmente le prix cible à 70 $ contre 60 $

* Dayforce DAY.N : KeyBanc ramène le cours de l'action de surpondération à pondération sectorielle

* Dayforce DAY.N : Barclays augmente le prix cible de 61 $ à 70 $

* Five Below FIVE.O : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 144 $ contre 128 $ auparavant

* Gap GAP.N : Barclays réduit son objectif de cours à 19 $ contre 24 $ auparavant

* Gap GAP.N : Barclays ramène le cours de l'action de surpondération à égalité de pondération

* Greif GEF.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 72 $ à 76 $

* Heico HEI.N : RBC augmente le prix cible de 315 $ à 335 $

* Incyte INCY.O : JPMorgan relève le cours cible de 67 $ à 73 $

* Intuit INTU.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 880,00 $ contre 900,00 $

* Intuit INTU.O : Barclays réduit le prix cible à 785 $ de 815 $

* Intuit INTU.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 800 $ de 875 $

* Intuit INTU.O : Citigroup réduit l'objectif de prix à 803 $ contre 815 $

* Intuit INTU.O : JPMorgan ramène l'objectif de cours à 750,00 $ contre 770,00 $

* Intuit INTU.O : Barclays réduit le prix cible de 815 $ à 785 $

* Ionis Pharmaceuticals IONS.O : Barclays augmente le prix cible de 57 $ à 58 $

* Ionis Pharmaceuticals IONS.O : Citigroup relève le prix cible de 65 à 69 dollars

* Ionis Pharmaceuticals IONS.O : Piper Sandler relève le prix cible de 62 $ à 65 $

* Lowe's Companies LOW.N : Barclays relève le cours cible de 245 à 267 dollars

* Maplebear CART.O : Baird réduit le prix cible de 65 $ à 60 $

* MetLife MET.N : TD Cowen relève le cours cible de 90 $ à 91 $

* Nextera Energy NEE.N : JPMorgan relève le cours cible à 87 $ contre 86 $

* Nordson NDSN.O : Jefferies relève le cours cible de 230 à 240 dollars

* Ross Stores ROST.O : Barclays augmente le prix cible de 156 $ à 164 $

* Ross Stores ROST.O : JPMorgan augmente le prix cible de 156,00 $ à 160,00 $

* Ross Stores ROST.O : TD Cowen augmente le prix cible de 161 $ à 162 $

* Ross Stores ROST.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 150 $ à 165 $

* Ross Stores ROST.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 128,00 $ à 130,00 $

* Ross Stores ROST.O : Barclays augmente le prix cible de 156 $ à 164 $

* Sarepta Therapeutics SRPT.O : BofA Global Research réduit le PO à 16 $ contre 17 $

* Snowflake SNOW.N : Citigroup augmente le prix cible de 245 $ à 250 $

* Target TGT.N : Citigroup augmente le prix cible de 94 $ à 100 $

* TD Synnex SNX.N : RBC relève le cours cible de 145 $ à 165 $

* Toll Brothers TOL.N : JPMorgan réduit l'objectif de cours à 136,00 $ contre 139,00 $

* Ulta Beauty ULTA.O : Barclays relève l'objectif de cours à 589 $ contre 518 $

* Ulta Beauty ULTA.O : Barclays relève l'objectif de cours à surpondérer de égal à égal

* Ulta Beauty ULTA.O : JPMorgan relève l'objectif de cours à 600 $ contre 525 $

* Ulta Beauty ULTA.O : Barclays relève l'objectif de cours de 518 à 589 dollars

* Ulta Beauty ULTA.O : Barclays relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Visteon VC.O : RBC relève le cours cible de 104 $ à 132 $

* Walmart WMT.N : Berensetin relève le cours cible de 113 à 117 dollars

* Walmart WMT.N : JPMorgan réduit le prix cible à 127,00 $ contre 130,00 $

* Walmart WMT.N : Telsey Advisory Group augmente le prix cible à 118,00 $ à partir de 115,00 $

* Walmart WMT.N : HSBC relève le prix cible à 121 $ contre 108 $

* Workday WDAY.O : Baird réduit le prix cible à 297 $ contre 315 $

* Workday WDAY.O : Berensetin abaisse le cours cible à 304 $ contre 325 $

* Workday WDAY.O : BofA Global Research réduit son objectif de cours à 265 $ contre 278 $

* Workday WDAY.O : Canaccord Genuity réduit l'objectif de cours à 275 $ contre 330 $

* Workday WDAY.O : D.A. Davidson prend en charge la couverture avec une note neutre; PT 225 $

* Workday WDAY.O : JPMorgan réduit le prix cible de 295 $ à 290 $

* Workday WDAY.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 220 $ contre 235 $

* Workday WDAY.O : Barclays réduit le prix cible à 285 $ contre 298 $

* Zoom Communications ZM.O : RBC augmente le cours cible de 95 $ à 100 $