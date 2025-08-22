 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Heico, Nordson, Workday
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 12:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Heico, Nordson et Workday.

FAITS MARQUANTS

* Heico HEI.N : RBC augmente le prix cible de 315 $ à 335 $

* Intuit INTU.O : Barclays ramène le cours cible de 815 $ à 785 $

* Nordson NDSN.O : Jefferies augmente le prix cible à 240 $ contre 230 $

* Ulta Beauty ULTA.O : JPMorgan relève l'objectif de cours à 600 $ contre 525 $

* Workday WDAY.O : Baird réduit le prix cible à 297 $ contre 315 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Altria MO.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 64 à 72 dollars

* American Axle & Manufacturing AXL.N : RBC relève l'objectif de cours de 5 $ à 6 $

* Applied Industrial Technologies AIT.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 290 $ contre 275 $

* Best Buy BBY.N : JPMorgan ramène l'objectif de cours à 88 $ contre 95 $ auparavant

* Brown-Forman BFb.N : Barclays relève l'objectif de cours à 33 $ contre 31 $ auparavant

* Coty COTY.N : BofA Global Research ramène l'objectif de cours à 3,50 $, contre 4 $ auparavant

* Coty COTY.N : Canaccord Genuity réduit l'objectif de prix à 4 $ de 5 $

* Coty COTY.N : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"; abaisse l'objectif de cours à 4 $ contre 6 $ auparavant

* Coty COTY.N : TD Cowen réduit le prix cible à 4 $ de 5 $

* Coty COTY.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 4 $ de 5 $

* Coty COTY.N : Barclays réduit le prix cible à 3,5 $ de 4,5 $

* Dayforce DAY.N : Jefferies augmente le prix cible à 70 $ contre 60 $

* Dayforce DAY.N : KeyBanc ramène le cours de l'action de surpondération à pondération sectorielle

* Dayforce DAY.N : Barclays augmente le prix cible de 61 $ à 70 $

* Five Below FIVE.O : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 144 $ contre 128 $ auparavant

* Gap GAP.N : Barclays réduit son objectif de cours à 19 $ contre 24 $ auparavant

* Gap GAP.N : Barclays ramène le cours de l'action de surpondération à égalité de pondération

* Greif GEF.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 72 $ à 76 $

* Heico HEI.N : RBC augmente le prix cible de 315 $ à 335 $

* Incyte INCY.O : JPMorgan relève le cours cible de 67 $ à 73 $

* Intuit INTU.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 880,00 $ contre 900,00 $

* Intuit INTU.O : Barclays réduit le prix cible à 785 $ de 815 $

* Intuit INTU.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 800 $ de 875 $

* Intuit INTU.O : Citigroup réduit l'objectif de prix à 803 $ contre 815 $

* Intuit INTU.O : JPMorgan ramène l'objectif de cours à 750,00 $ contre 770,00 $

* Intuit INTU.O : Barclays réduit le prix cible de 815 $ à 785 $

* Ionis Pharmaceuticals IONS.O : Barclays augmente le prix cible de 57 $ à 58 $

* Ionis Pharmaceuticals IONS.O : Citigroup relève le prix cible de 65 à 69 dollars

* Ionis Pharmaceuticals IONS.O : Piper Sandler relève le prix cible de 62 $ à 65 $

* Lowe's Companies LOW.N : Barclays relève le cours cible de 245 à 267 dollars

* Maplebear CART.O : Baird réduit le prix cible de 65 $ à 60 $

* MetLife MET.N : TD Cowen relève le cours cible de 90 $ à 91 $

* Nextera Energy NEE.N : JPMorgan relève le cours cible à 87 $ contre 86 $

* Nordson NDSN.O : Jefferies relève le cours cible de 230 à 240 dollars

* Ross Stores ROST.O : Barclays augmente le prix cible de 156 $ à 164 $

* Ross Stores ROST.O : JPMorgan augmente le prix cible de 156,00 $ à 160,00 $

* Ross Stores ROST.O : TD Cowen augmente le prix cible de 161 $ à 162 $

* Ross Stores ROST.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 150 $ à 165 $

* Ross Stores ROST.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 128,00 $ à 130,00 $

* Ross Stores ROST.O : Barclays augmente le prix cible de 156 $ à 164 $

* Sarepta Therapeutics SRPT.O : BofA Global Research réduit le PO à 16 $ contre 17 $

* Snowflake SNOW.N : Citigroup augmente le prix cible de 245 $ à 250 $

* Target TGT.N : Citigroup augmente le prix cible de 94 $ à 100 $

* TD Synnex SNX.N : RBC relève le cours cible de 145 $ à 165 $

* Toll Brothers TOL.N : JPMorgan réduit l'objectif de cours à 136,00 $ contre 139,00 $

* Ulta Beauty ULTA.O : Barclays relève l'objectif de cours à 589 $ contre 518 $

* Ulta Beauty ULTA.O : Barclays relève l'objectif de cours à surpondérer de égal à égal

* Ulta Beauty ULTA.O : JPMorgan relève l'objectif de cours à 600 $ contre 525 $

* Ulta Beauty ULTA.O : Barclays relève l'objectif de cours de 518 à 589 dollars

* Ulta Beauty ULTA.O : Barclays relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Visteon VC.O : RBC relève le cours cible de 104 $ à 132 $

* Walmart WMT.N : Berensetin relève le cours cible de 113 à 117 dollars

* Walmart WMT.N : JPMorgan réduit le prix cible à 127,00 $ contre 130,00 $

* Walmart WMT.N : Telsey Advisory Group augmente le prix cible à 118,00 $ à partir de 115,00 $

* Walmart WMT.N : HSBC relève le prix cible à 121 $ contre 108 $

* Workday WDAY.O : Baird réduit le prix cible à 297 $ contre 315 $

* Workday WDAY.O : Berensetin abaisse le cours cible à 304 $ contre 325 $

* Workday WDAY.O : BofA Global Research réduit son objectif de cours à 265 $ contre 278 $

* Workday WDAY.O : Canaccord Genuity réduit l'objectif de cours à 275 $ contre 330 $

* Workday WDAY.O : D.A. Davidson prend en charge la couverture avec une note neutre; PT 225 $

* Workday WDAY.O : JPMorgan réduit le prix cible de 295 $ à 290 $

* Workday WDAY.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 220 $ contre 235 $

* Workday WDAY.O : Barclays réduit le prix cible à 285 $ contre 298 $

* Zoom Communications ZM.O : RBC augmente le cours cible de 95 $ à 100 $

Valeurs associées

ALTRIA GROUP
67,670 USD NYSE +0,13%
AM AXLE & MFG HL
5,705 USD NYSE +1,60%
APPLIED IND TECH
258,720 USD NYSE -1,44%
BEST BUY
72,410 USD NYSE +0,15%
COTY RG-A
3,815 USD NYSE -20,85%
DAYFORCE
69,000 USD NYSE +2,34%
FIVE BELOW
141,7800 USD NASDAQ +1,79%
GREIF-A
67,930 USD NYSE +1,27%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
HEICO
307,710 USD NYSE +0,10%
INCYTE
86,5300 USD NASDAQ +0,38%
INSTACART (MAPLEBEAR)
44,5200 USD NASDAQ -2,18%
INTUIT
697,7600 USD NASDAQ -0,20%
IONIS PHARMACEUT
43,2350 USD NASDAQ +0,99%
LOWE'S COM
255,790 USD NYSE -0,50%
METLIFE
79,210 USD NYSE +0,24%
NEXTERA ENERGY
76,110 USD NYSE -0,11%
NORDSON
219,9300 USD NASDAQ +3,00%
Pétrole Brent
67,74 USD Ice Europ +0,10%
Pétrole WTI
63,66 USD Ice Europ +0,25%
ROSS STORES
145,6200 USD NASDAQ -0,50%
SAREPTA
20,0600 USD NASDAQ -2,53%
SNOWFLAKE
194,680 USD NYSE -0,04%
TARGET
97,050 USD NYSE -1,64%
TD SYNNEX
144,470 USD NYSE -0,56%
TOLL BROTHERS IN
131,570 USD NYSE +0,08%
ULTA BEAUTY
520,1800 USD NASDAQ +0,68%
VISTEON
0,0000 USD OTCBB 0,00%
VISTEON
120,7500 USD NASDAQ -0,14%
WALMART
97,950 USD NYSE -4,51%
WORKDAY-A
227,5800 USD NASDAQ +0,04%
ZOOM COM RG-A
73,1700 USD NASDAQ +1,40%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 22/08/2025 à 12:34:21.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

