Trump annonce lancer une procédure pour appliquer des droits de douane sur l'ameublement

Le président américain Donald Trump, dans le bureau ovale, le 22 août 2025 à Washington. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / CHIP SOMODEVILLA )

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi, sur son réseau social Truth, le lancement d'une procédure qui pourrait conduire, à terme, à la mise en place de nouveaux droits de douane sectoriels, cette fois sur l’ameublement.

"Je suis heureux d'annoncer sur nous allons lancer une importante enquête concernant les droits de douane sur les meubles entrants aux Etats-Unis. Dans les cinquante prochains jours, l'enquête sera réalisée et ces meubles taxés à un taux qui reste encore à déterminer", a écrit Donald Trump sur son compte Truth Social.

Outre les droits de douane appliqués sur tous les produits entrant aux Etats-Unis et ceux, plus élevés visant les produits en provenance des 90 principaux partenaires commerciaux du pays, le président américain a d'ores et déjà ciblé plus spécifiquement un certain nombre de secteurs, qu'il estime être stratégiques ou d'importance pour l'économie américaine.

Ainsi l'acier et l'aluminium se sont vus imposer 25%, avant de monter à 50% ces derniers mois, alors que le secteur automobile est lui concerné par une surtaxe de de 25%, avec certaines exception cependant, puisque l'accord avec l'Union européenne intègre par exemple un plafond de 15% sur l'ensemble des produits européens.

Mais il a menacé d'autres secteurs d'un taux encore plus élevé: ainsi les semi-conducteurs pourraient progressivement passer à 100% au cours des prochaines années, alors que les produis pharmaceutiques pourraient aller eux jusque 250%.

Une enquête est également en cours concernant le bois de construction et le cuivre.

Selon les données de la Banque mondiale, Le Vietnam, la Chine et le Mexique étaient les principaux pays d'origine des meubles vendus aux Etats-Unis en 2023.

Les dix plus gros exportateurs d'ameublement aux Etats-Unis, qui représentent plus de 90% du volume des meubles entrant dans le pays, sont tous d'ores et déjà visés par des droits de douanes supérieurs au plancher de 10% désormais appliqué à tous les produits entrant sur le sol américain.