Intel d'accord pour une montée de l'Etat à 10% de son capital, dit Trump

Le logo du fabricant américain de puces Intel Corp est visible à l'entrée de son "bâtiment intelligent" à Petah Tikva

L'Etat américain souhaite prendre une participation de 10% au capital d'Intel et le géant informatique en difficulté a accepté, a déclaré Donald Trump vendredi.

Intel a refusé de commenter.

Washington est en discussions avec Intel depuis mi-août pour une éventuelle prise de participation publique au capital du groupe.

Intel, qui ne souhaitait alors pas faire de commentaire, avait seulement dit qu’il était engagé pour soutenir les efforts de Donald Trump pour renforcer la puissance technologique et industrielle des États-Unis.

Cette décision marque un net revirement quelques semaines seulement après que Donald Trump a appelé à la démission du nouveau directeur général de l'entreprise, Lip-Bu Tan, en raison de ses liens jugés "hautement conflictuels" avec les entreprises chinoises.

(Rédigé par Juby Babu à Mexico ; version française Kate Entringer)