Wall Street grimpe avec les espoirs de baisse de taux

Un trader réagit sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à New York

La Bourse de New York a fini vendredi en nette hausse, l'indice Dow Jones terminant à un record de clôture, après le discours du président de la Réserve fédérale Jerome Powell au symposium de Jackson Hole, qui a renforcé les anticipations de baisse des taux d'intérêt en septembre aux Etats-Unis.

L'indice Dow Jones a gagné 1,89%, ou 846,24 points, à 45.631,74 points. Le Standard & Poor's 500, plus large et principale référence des investisseurs, a pris 96,74 points, soit 1,52% à 6.466,91 points. Le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a avancé de son côté de 396,22 points, soit 1,88% à 21.496,535 points.

Sur la semaine, le Dow a gagné 1,5% et le S&P-500 0,3% alors que le Nasdaq a cédé 0,6%.

Le S&P-500 a notamment mis fin à une série de cinq séances consécutives de baisse alimentée par un mouvement de vente sur les grandes capitalisations de la haute technologie.

Si Jerome Powell s'est efforcé à Jackson Hole de souligner l'importance des indicateurs relatifs à l'emploi et à l'inflation avant la prochaine réunion du comité de politique monétaire de la Fed les 16 et 17 septembre prochains, ses déclarations sur un possible "ajustement de notre politique" au regard de l'évolution de la balance des risques ont vite été interprétées par les investisseurs comme le signe d'une baisse des taux mi-septembre aux Etats-Unis.

La probabilité d'un assouplissement monétaire de la Fed le mois prochain est désormais estimée à près de 90% contre environ 75% avant l'intervention de son président.

A la suite de ces déclarations, le dollar a faibli, les rendements des bons du Trésor américain se sont détendus et les indices boursiers ont grimpé, notamment les valeurs des grandes capitalisations technologiques, tandis que l'indice Russell 2000 des petites capitalisations a touché un plus haut depuis le début de l'année.

Dix des 11 indices sectoriels du S&P-500 ont terminé en hausse, le secteur de la consommation discrétionnaire affichant la principale progression.

Aux valeurs individuelles, Intel a pris 5,53% après l'annonce par Donald Trump d'un investissement public à hauteur de 10% au capital du géant des puces, en difficulté depuis plusieurs mois.

(Rédigé par Carolina Mandl à New York, Shashwat Chauhan et Sanchayaita Roy à Bangalore, avec Sukriti Gupta, version française Bertrand Boucey)