 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
42 633,29
+0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street grimpe avec les espoirs de baisse de taux
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 23:01

Un trader réagit sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à New York

Un trader réagit sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à New York

La Bourse de New York a fini vendredi en nette hausse, l'indice Dow Jones terminant à un record de clôture, après le discours du président de la Réserve fédérale Jerome Powell au symposium de Jackson Hole, qui a renforcé les anticipations de baisse des taux d'intérêt en septembre aux Etats-Unis.

L'indice Dow Jones a gagné 1,89%, ou 846,24 points, à 45.631,74 points. Le Standard & Poor's 500, plus large et principale référence des investisseurs, a pris 96,74 points, soit 1,52% à 6.466,91 points. Le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a avancé de son côté de 396,22 points, soit 1,88% à 21.496,535 points.

Sur la semaine, le Dow a gagné 1,5% et le S&P-500 0,3% alors que le Nasdaq a cédé 0,6%.

Le S&P-500 a notamment mis fin à une série de cinq séances consécutives de baisse alimentée par un mouvement de vente sur les grandes capitalisations de la haute technologie.

Si Jerome Powell s'est efforcé à Jackson Hole de souligner l'importance des indicateurs relatifs à l'emploi et à l'inflation avant la prochaine réunion du comité de politique monétaire de la Fed les 16 et 17 septembre prochains, ses déclarations sur un possible "ajustement de notre politique" au regard de l'évolution de la balance des risques ont vite été interprétées par les investisseurs comme le signe d'une baisse des taux mi-septembre aux Etats-Unis.

La probabilité d'un assouplissement monétaire de la Fed le mois prochain est désormais estimée à près de 90% contre environ 75% avant l'intervention de son président.

A la suite de ces déclarations, le dollar a faibli, les rendements des bons du Trésor américain se sont détendus et les indices boursiers ont grimpé, notamment les valeurs des grandes capitalisations technologiques, tandis que l'indice Russell 2000 des petites capitalisations a touché un plus haut depuis le début de l'année.

Dix des 11 indices sectoriels du S&P-500 ont terminé en hausse, le secteur de la consommation discrétionnaire affichant la principale progression.

Aux valeurs individuelles, Intel a pris 5,53% après l'annonce par Donald Trump d'un investissement public à hauteur de 10% au capital du géant des puces, en difficulté depuis plusieurs mois.

(Rédigé par Carolina Mandl à New York, Shashwat Chauhan et Sanchayaita Roy à Bangalore, avec Sukriti Gupta, version française Bertrand Boucey)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank