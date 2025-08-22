information fournie par Reuters • 22/08/2025 à 20:00

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Heico, Nordson, Workday

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Heico, Nordson et Workday.

FAITS MARQUANTS

* Heico Corp HEI.N : RBC augmente le prix cible de 315 $ à 335 $

* Intuit Inc INTU.O : Barclays réduit le prix cible de 815 $ à 785 $

* Nordson Corp NDSN.O : Jefferies augmente le prix cible à 240$ contre 230

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 600 $ contre 525

* Workday Inc WDAY.O : Baird réduit le prix cible à 297 $ contre 315 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Altria MO.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 64 à 72 dollars

* American Axle & Manufacturing AXL.N : RBC relève l'objectif de cours de 5 $ à 6 $

* Americold Realty Trust Inc COLD.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 20 $ contre 24 $

* Applied Industrial Technologies AIT.N : BofA Global Research relève le PO de 275 à 290 dollars

* Arcturus Therapeutics Holdings Inc ARCT.O : Leerink Partners abaisse le PT à 54 $ contre 63 $

* Artivion Inc AORT.N : Needham augmente le prix cible de 45,00 $ à 50,00 $

* Atyr pharma Inc ATYR.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 17 $ contre 9 $

* Best buy Co Inc BBY.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 88$ contre 95

* Bicara Therapeutics Inc BCAX.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 40 $ contre 41 $

* Brown-Forman BFb.N : Barclays augmente le prix cible à 33 $ contre 31 $

* Brown-Forman BFb.N : UBS relève le prix cible de 30 à 33 dollars

* Ch Robinson Worldwide Inc CHRW.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 120 à 136 dollars

* Coty Inc COTY.N : Barclays réduit le prix cible à 3,5 $ de 4,5

* Coty Inc COTY.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 3,50 $ de 4

* Coty Inc COTY.N : Canaccord Genuity réduit l'objectif de prix à 4 $ de 5

* Coty Inc COTY.N : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"; abaisse l'objectif de cours à 4 $ contre 6 $ auparavant

* Coty Inc COTY.N : TD Cowen réduit le prix cible à 4 $ de 5

* Coty Inc COTY.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 4 $ de 5

* Crescent Energy Co CRGY.N : Raymond James réduit le cours cible à 14 $ contre 16 $

* Dayforce DAY.N : Barclays augmente le prix cible de 61 $ à 70 $

* Dayforce DAY.N : BMO passe de "surperformance" à "performance marché"

* Dayforce DAY.N : BMO augmente le prix cible de 67,00 $ à 70,00

* Dayforce DAY.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 60 $ à 70 $

* Dayforce DAY.N : Jefferies augmente le prix cible à 70 $ à partir de 60

* Dayforce DAY.N : KeyBanc ramène le cours de l'action de surpondération à pondération sectorielle

* Dorman Products DORM.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération; PT 175

* EQT Corp EQT.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 63 $ à 80 $

* Five Below Inc FIVE.O : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à 144 $ contre 128 $

* Gap Inc GAP.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 19 $ contre 24 $ auparavant

* Gap Inc GAP.N : Barclays ramène le cours de l'action de "surpondéré" à "égal"

* Gap Inc GAP.N : UBS réduit l'objectif de cours à 23$ contre 27

* Gitlab Inc GTLB.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 45 à 50 dollars

* Greif Inc GEF.N : Wells Fargo relève le prix cible de 72 à 76 dollars

* Heico Corp HEI.N : RBC augmente le cours cible de 315 $ à 335 $

* Incyte INCY.O : JP Morgan relève le cours cible de 67 $ à 73 $

* Intuit INTU.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 880,00 $ contre 900,00 $

* Intuit Inc INTU.O : Barclays réduit le prix cible à 785 $ de 815 $

* Intuit Inc INTU.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 800 $ contre 875 $ auparavant

* Intuit Inc INTU.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 803 $ contre 815 $

* Intuit Inc INTU.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 750,00 $ contre 770,00

* Intuit Inc INTU.O : Stifel réduit le prix cible à 800$ de 850

* Intuit Inc INTU.O : UBS réduit le prix cible à 725$ de 750

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Barclays relève le cours cible de 57 à 58 dollars

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Citigroup relève le prix cible de 65 à 69 dollars

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : H.C. Wainwright relève le prix cible de 65 $ à 70 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Piper Sandler relève le prix cible de 62 $ à 65 $

* Lineage Inc LINE.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 53 $, contre 60 $ auparavant

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Barclays relève le cours cible à 267 $ contre 245 $

* Maplebear Inc CART.O : Baird réduit le prix cible de 65 $ à 60 $

* Marzetti Co MZTI.O : Benchmark augmente le prix cible de 185,00 $ à 200,00 $

* McCormick & Company Inc MKC.N : UBS réduit l'objectif de cours à 79$ contre 83

* McDonald's MCD.N : Stifel relève le cours cible de 300 à 315 dollars

* Metlife Inc MET.N : TD Cowen relève le cours cible de 90 $ à 91 $

* Moderna MRNA.O : Leerink Partners ramène l'objectif de cours à 15 $ contre 18 $

* Netgear Inc NTGR.O : Stifel initie la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 35

* Nextera Energy Inc NEE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 87 $ contre 86 $

* Nextera Energy Inc NEE.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 78 $ contre 74 $

* Nordson Corp NDSN.O : Jefferies augmente le prix cible à 240 $ de 230 $

* Qxo Inc QXO.N : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 50

* Ross Stores Inc ROST.O : Barclays augmente le prix cible de 156 $ à 164 $

* Ross Stores Inc ROST.O : JP Morgan augmente le prix cible de 156,00 $ à 160,00 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 128,00 $ à 130,00 $

* Ross Stores Inc ROST.O : TD Cowen augmente le prix cible de 161 $ à 162 $

* Ross Stores Inc ROST.O : UBS augmente le prix cible de 144 $ à 147 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 150 $ à 165 $

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 16 $ contre 17 $

* Skyward Specialty Insurance Group Inc SKWD.O : TD Cowen relève le prix cible à 49 $ contre 43 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 250 $ contre 245 $ auparavant

* SS&C Technologies Holdings Inc SSNC.O : UBS relève l'objectif de cours à 110 dollars contre 108 dollars

* Stem Inc STEM.N : UBS relève le cours cible de 8,6 $ à 16 $

* target Corp TGT.N : Citigroup relève le cours cible de 94 $ à 100 $

* TD Synnex SNX.N : RBC relève le cours cible de 145 $ à 165 $

* progressive Corp. PGR.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 267 $: Morgan Stanley augmente le prix cible à 267,00 $ de 265,00 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : JP Morgan réduit le prix cible à 136,00 $ de 139,00 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Barclays relève l'objectif de cours à 589 $ contre 518 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Barclays relève l'objectif de cours à surpondérer de égal à égal

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Barclays relève l'objectif de cours de 518 à 589 dollars

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : JP Morgan relève le prix cible de 525 $ à 600 $

* Ventas Inc VTR.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 78 $ contre 74 $

* Visteon Corp VC.O : RBC relève le cours cible de 104 à 132 $

* Walmart WMT.N : Berensetin relève le cours cible à 117 $ contre 113 $

* Walmart WMT.N : JP Morgan réduit le prix cible à 127,00 $ contre 130,00 $

* Walmart WMT.N : Telsey Advisory Group augmente le prix cible à 118,00 $ à partir de 115,00 $

* Walmart WMT.N : Truist Securities réduit le prix cible à 109 $ de 111 $

* Walmart Inc WMT.N : HSBC augmente le prix cible à 121 $ contre 108 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 162 $ à 202 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : UBS relève l'objectif de cours à 184$ contre 160

* Workday Inc WDAY.O : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 280$ contre 330

* Workday Inc WDAY.O : Baird réduit le prix cible à 297 $ contre 315 $

* Workday Inc WDAY.O : Barclays réduit le prix cible à 285 $ contre 298 $

* Workday Inc WDAY.O : Berensetin abaisse le cours cible à 304 $ contre 325 $

* Workday Inc WDAY.O : BMO réduit le prix cible de 314,00 $ à 285,00 $

* Workday Inc WDAY.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 265 $ de 278 $

* Workday Inc WDAY.O : Canaccord Genuity réduit l'objectif de cours à 275 $ contre 330 $

* Workday Inc WDAY.O : Citigroup réduit le prix cible à 260 $ contre 279 $

* Workday Inc WDAY.O : D.A. Davidson prend en charge la couverture avec une note neutre; PT 225 $

* Workday Inc WDAY.O : JP Morgan réduit le prix cible à 290 $ contre 295 $

* Workday Inc WDAY.O : Oppenheimer réduit le prix cible à 270 $ contre 300 $

* Workday Inc WDAY.O : Piper Sandler abaisse le prix cible à 220 $, contre 235 $ auparavant

* Workday Inc WDAY.O : Stifel abaisse le cours cible à 255 $, contre 275 $ auparavant

* Workday Inc WDAY.O : UBS ramène le cours cible à 245 $, contre 250 $ auparavant

* Zoom Communications Inc ZM.O : RBC augmente le cours cible de 95 $ à 100 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : Stifel réduit le prix cible à 80 $ de 85