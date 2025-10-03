information fournie par Reuters • 03/10/2025 à 12:04

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Grail, Maplebear, Ocular Therapeutix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Grail, Maplebear et Ocular Therapeutix.

FAITS MARQUANTS

* Grail Inc GRAL.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 43 $ à 75 $

* Maplebear Inc CART.O : Piper Sandler réduit le prix cible de surpondération à

neutre

* Ocular Therapeutix Inc OCUL.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 21 $ à 31 $

* Procore Technologies Inc PCOR.N : Berenberg initie une couverture avec une note

d'achat

* Tesla Inc TSLA.O : HSBC relève l'objectif de cours à 131 $ contre 127 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Albertsons Companies Inc ACI.N : RBC réduit le prix cible de 23 $ à 21 $

* AngioDynamics Inc ANGO.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 17 $ à 18 $

* Antero Resources Corp AR.N : Jefferies ramène le cours cible à 47 $, contre 50 $

auparavant

* Avery Dennison Corp AVY.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 205 $ contre 223 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 167 $ contre 169 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Piper Sandler reprend la couverture avec une note neutre

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec un objectif

de prix de 84

* Csw Industrials Inc CSW.N : JP Morgan réduit son objectif de cours de 320 à 290 dollars

* DTE Energy Co DTE.N : La Banque Scotia réduit le cours de l'action de

"surperformance" à "performance sectorielle"

* Duke Energy Corp DUK.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 128 $ à 137

$

* Duke Energy Corp DUK.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de "performer"

à "surperformer" de "performer" à "performer"

* Entergy ETR.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 89 $ à 105 $

* Entergy ETR.N : Scotiabank relève le prix cible de "performer" à "surperformer"

de "performer" à "performer" à "performer"

* Expand Energy Corp EXE.O : Jefferies réduit le prix cible de 141 $ à 137 $

* Grail Inc GRAL.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 43 $ à 75 $

* Insmed Inc INSM.O : Jefferies relève le cours cible à 178 $, contre 148 $ auparavant

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Jefferies réduit le prix cible de 490 $ à 489 $

* Maplebear Inc CART.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 62 $ à 41 $

* Maplebear Inc CART.O : Piper Sandler réduit le prix cible de surpondération à neutre

* National Fuel Gas Co NFG.N : JP Morgan réduit le prix cible de 89 $ à 88 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 7 $ à 70

$

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : HSBC augmente le prix cible de 48 $ à 55 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : HSBC relève le cours de l'action d'une position à

l'achat à une position à l'arrêt

* Ocular Therapeutix Inc OCUL.O : Piper Sandler relève le cours cible de 21 $ à 31 $

* ONEOK Inc OKE.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 91 $ contre 93 $

* Ovintiv Inc OVV.N : JP Morgan réduit le prix cible à 47 $ contre 50 $

* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : Jefferies augmente le prix cible de 109 à 113

$

* Procore Technologies Inc PCOR.N : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat

* Procore Technologies Inc PCOR.N : Berenberg initie une couverture avec un objectif de

prix de 84

* Quantum Computing Inc QUBT.O : Ascendiant Capital Markets relève le prix cible

de 22 $ à 40 $

* RLI Corp RLI.N : Jefferies réduit le prix cible de 59 $ à 53 $

* Southern Co SO.N : Scotiabank réduit le cours cible de surperformance à

performance sectorielle

* Tesla Inc TSLA.O : HSBC relève l'objectif de cours à 131 $ contre 127 $ auparavant

* Trimble Inc TRMB.O : Berenberg initie une couverture avec une note d'achat: objectif de

cours de 95

* Tronox Holdings Plc TROX.N : JP Morgan passe de la surpondération à la neutralité

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 30 $ à 35 $