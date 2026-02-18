 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Goosehead Insurance, Trade Desk, Watsco
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 15:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Goosehead Insurance, Trade Desk et Watsco.

FAITS MARQUANTS

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes

Energy Research relève son opinion de "vendre" à "neutre

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Piper

Sandler passe de neutre à surpondérer

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : D.A.

Davidson réduit le prix cible de 210 $ à 190 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Jefferies réduit le

prix cible à 27$ de 40

* Watsco Inc WSO.N : Jefferies augmente le

prix cible de 400 $ à 430 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aerovironment Inc AVAV.O : UBS initie une couverture

avec une note neutre; prix cible 259

* Air Products APD.N : Bernstein augmente le prix cible

de 315 $ à 329 $

* Alarm.Com Holdings Inc ALRM.O : JP Morgan ramène le

cours cible à 40 $, contre 55 $ auparavant

* Alkami Technology Inc ALKT.O : JP Morgan réduit le prix

cible de 38 $ à 22 $

* Alpine Income Property Trust Inc PINE.N :

Truist Securities relève l'objectif de cours à 21 $ contre

18 $ auparavant

* Applied Materials Inc AMAT.O : Argus

Research relève le cours cible de 260 à 420 dollars

* Atricure ATRC.O : Oppenheimer ramène le

cours de l'action de "surperformance" à "perform"

* Autodesk Inc ADSK.O : Citigroup réduit le prix cible de

382 $ à 315 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Wells Fargo réduit le prix cible

à 365 $ contre 380 $

* Axcelis Technologies Inc ACLS.O : BofA Global Research

réduit l'objectif de prix à 90 $ contre 100 $

* Bed Bath & Beyond Inc BBBY.N : Wedbush

réduit l'objectif de cours à 7$ contre 13

* Best buy Company Inc BBY.N : Wells Fargo réduit

l'objectif de cours à 70$ contre 75

* Beta Bionics Inc BBNX.O : Leerink Partners réduit

l'objectif de cours à 25 $ contre 33 $

* Bioage Labs Inc BIOA.O : Jefferies passe de "hold" à

"buy"; augmente le prix cible de 9 $ à 62 $

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Wells Fargo relève

le cours cible de 70 $ à 75 $

* Bitgo Holdings Inc BTGO.N : Deutsche Bank initie une

couverture avec une note d'achat; prix cible de 17 $

* Bristow Group Inc VTOL.N : Raymond James

initie une couverture avec une note de surperformance;

prix cible 60

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : Berenberg réduit le

prix cible de 400 $ à 380 $

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : BofA Global

Research réduit l'objectif de prix à 375 $ au lieu de 400

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : Morgan Stanley

réduit l'objectif de prix à 370 $ contre 385

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O :

Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours de neutre

à achat

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O :

Rosenblatt Securities relève le prix cible de 335 $ à 360

$

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : Wells Fargo ramène

l'objectif de cours à 375 $, contre 410 $ auparavant

* Caesars Entertainment CZR.O : Deutsche

Bank réduit le prix cible de 36 $ à 35 $

* Caesars Entertainment CZR.O : Barclays réduit le prix

cible à 35 $ contre 39 $

* Celanese Corp CE.N : Mizuho relève le cours cible de 45

à 55 dollars

* Centene Corporation CNC.N : Wells Fargo relève le cours

cible à 44 $ contre 43 $

* Ceva Inc CEVA.O : Oppenheimer réduit

l'objectif de cours à 30 $ contre 33 $

* CNH Industrial NV CNH.N : Oppenheimer

relève le cours cible de 13 $ à 16 $

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research

relève l'objectif de cours de vente à neutre

* Draftkings Inc DKNG.O : Citigroup réduit l'objectif de

cours à 32 $ contre 48 $

* DTE Energy Co DTE.N : Mizuho relève le cours cible à

155 $ contre 144 $

* Dupont DD.N : Deutsche Bank relève le

cours cible de 46 à 58 dollars

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : RBC relève le cours

cible à 195 $ contre 183 $

* Equinix Inc EQIX.O : Truist Securities

relève le prix cible de 973 $ à 1087 $

* Gemini Space Station Inc GEMI.O : Needham réduit le

prix cible de 23 $ à 10 $

* Gemini Space Station Inc GEMI.O : Truist

Securities réduit le prix cible de "buy" à "hold

* Gemini Space Station Inc GEMI.O : Truist

Securities réduit le prix cible de 13 $ à 7 $

* General Mills GIS.N : Barclays réduit le prix cible de

52 $ à 46 $

* General Mills GIS.N : Bernstein réduit le prix cible à

48 $ contre 53 $

* General Mills GIS.N : BofA Global Research réduit

l'objectif de prix à 55 $ de 61

* General Mills GIS.N : Jefferies ramène l'objectif de

cours à 42 $ contre 47 $

* General Mills GIS.N : Wells Fargo réduit l'objectif de

cours à 45$ contre 49

* Genuine Parts Co GPC.N : Truist Securities

réduit le prix cible à 127$ de 162$ et le fait passer de

"acheter" à "conserver"

* Glaukos Corp GKOS.N : Wells Fargo augmente le prix

cible de 122 $ à 135 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : BMO ramène le cours

cible de 79 $ à 55 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Jefferies réduit le

prix cible de 101 $ à 90 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : KBW réduit le prix

cible à 85 $ de 95

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Piper Sandler augmente

le prix à surpondérer de neutre

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Truist

Securities réduit le prix cible de 72 $ à 58 $

* Ha Sustainable Infrastructure Capital HASI.N : Wells

Fargo relève le PT à 44 $ contre 37 $

* Healthequity HQY.O : Barclays réduit le prix cible à

110$ de 118

* Home Depot Inc HD.N : Bernstein relève l'objectif de

cours à 381 $ contre 362 $

* Howmet Aerospace HWM.N : TD Cowen relève le cours cible

de 240 à 290 dollars

* Humana Inc HUM.N : Wells Fargo réduit le prix cible à

206 $ contre 290 $

* Incyte Corporation INCY.O : Barclays relève le cours

cible de 116 à 117 dollars

* Instacart CART.O : Deutsche Bank relève

l'objectif de cours à 41 $ contre 40 $

* Iridium Communications Inc IRDM.O : Morgan Stanley

relève l'objectif de cours à 26 $ contre 24 $

* Itron Inc ITRI.O : Oppenheimer relève le

cours cible de 125 à 133 dollars

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : JP Morgan relève le

cours cible à 255 $ contre 207 $

* Knife River Corp KNF.N : Stephens relève le cours cible

à 105 $ contre 86 $

* Knife River Corporation KNF.N : Wells Fargo réduit la

pondération à sous-pondérer de égal à égal

* Knife River Corporation KNF.N : Wells Fargo augmente le

prix cible de 75 $ à 81 $

* Kratos Defense and Security Solutions KTOS.O : UBS

initie une couverture avec une note neutre; PT 79

* Krystal Biotech Inc KRYS.O : Chardan

Capital Markets relève le prix cible de 220 $ à 323 $

* Krystal Biotech Inc KRYS.O : Citigroup augmente le prix

cible de 336 $ à 371 $

* Krystal Biotech Inc KRYS.O : Jefferies relève le prix

cible de 310 $ à 371 $

* Labcorp LH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à

330 $ contre 319 $

* Leidos LDOS.N : RBC ramène le cours cible de 230 à 215

dollars

* Leidos LDOS.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 205

$ contre 220 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Bernstein relève le cours

cible à 313 $ contre 284 $

* Marsh MRSH.N : Deutsche Bank réduit le

prix cible à 226 $ contre 258 $

* Masimo Corp MASI.O : BTIG ramène le cours à neutre, au

lieu d'acheter

* Masimo Corp MASI.O : Wells Fargo réduit le prix cible

de 190 $ à 180 $

* Masimo Corp MASI.O : Wells Fargo réduit la pondération

de surpondération à égale pondération

* McKesson MCK.N : Barclays relève l'objectif de cours à

1050 dollars contre 960 dollars auparavant

* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : Piper Sandler réduit

l'objectif de cours à 106 $ contre 113 $

* Moderna MRNA.O : Bernstein relève le cours cible de 35

à 45 dollars

* Mondelez MDLZ.O : Bernstein ramène le cours cible de 75

à 73 dollars

* Mongodb Inc MDB.O : Oppenheimer ramène le

cours cible de 490 $ à 425 $

* National Energy Services Reunited Corp NESR.O :

Barclays augmente le prix cible de 25 $ à 34 $

* National Energy Services Reunited Corp NESR.O : JP

Morgan augmente le prix cible de 19 $ à 28 $

* National Energy Services Reunited Corp

NESR.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 30 $

contre 19 $

* nCino Inc NCNO.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours

à 16$ contre 30

* NRG Energy Inc NRG.N : Morgan Stanley

relève le cours cible de 150 à 153 dollars

* Onto Innovation Inc ONTO.N : Stifel relève le cours

cible de 180 à 215 dollars

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Mizuho relève

l'objectif de cours de neutre à surperformer

* Palo Alto Networks PANW.O : Deutsche Bank

ramène le cours cible à 220 $, contre 240 $ auparavant

* Palo Alto Networks PANW.O : Bernstein réduit l'objectif

de cours à 209$ contre 210

* Palo Alto Networks PANW.O : BMO réduit le prix cible de

230 $ à 200 $

* Palo Alto Networks PANW.O : D.A. Davidson réduit le

prix cible de 210 $ à 190 $

* Palo Alto Networks PANW.O : Jefferies réduit le prix

cible à 215 $ de 250

* Palo Alto Networks PANW.O : Mizuho réduit le prix cible

à 200 $, contre 205 $ auparavant

* Palo Alto Networks PANW.O : Morgan Stanley réduit le

prix cible à 223 $, contre 245 $ auparavant

* Palo Alto Networks PANW.O : Needham réduit le prix

cible à 200 $, contre 230 $ auparavant

* Palo Alto Networks PANW.O : La Banque Scotia réduit le

prix cible de 228 $ à 180 $

* Palo Alto Networks PANW.O : Stifel réduit le prix cible

à 185 $, contre 200 $ auparavant

* PG&E Corporation PCG.N : Barclays relève l'objectif de

cours à 23 $ contre 21 $

* T2 Holdings Inc QTWO.N : JP Morgan ramène l'objectif de

cours de 100 à 75 dollars

* Rb Global Inc RBA.N : BMO augmente le prix cible de 135

$ à 140 $

* Rogers Corp ROG.N : B. Riley relève le

cours cible de 127 $ à 133 $

* Rush Street Interactive Inc RSI.N :

Oppenheimer relève le cours cible de 24 $ à 25 $

* Salesforce.Com Inc CRM.N : Wells Fargo réduit le prix

cible de 265 $ à 235 $

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : JP Morgan réduit

le prix cible à 14 $ contre 20 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Citigroup réduit le prix cible à

270 $ de 300

* Snowflake Inc SNOW.N : Oppenheimer réduit

le prix cible à 250 $ contre 295 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Truist

Securities ramène le cours cible à 21 $, contre 28 $

auparavant

* Sonoco Products Co SON.N : Baird relève le cours cible

de 48 à 60 dollars

* Sonoco Products Company SON.N : Wells Fargo relève

l'objectif de cours de 47 à 60 dollars

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : Barclays ramène

l'objectif de cours à 100 $, contre 122 $ auparavant

* Stubhub Holdings Inc STUB.N : Citigroup passe de

"vendre" à "neutre"; baisse l'objectif de cours à 9 $

contre 13 $

* Tactile Systems Technology Inc TCMD.O : B.

Riley augmente le prix cible de 16 $ à 32 $

* Talen Energy Corp TLN.O : Morgan Stanley

relève le prix cible de 470 à 473 dollars

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : TD Cowen relève le

cours cible de 650 $ à 750 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Raymond

James relève le cours cible de 250 $ à 265 $

* Toro Co TTC.N : Raymond James ramène le

cours de l'action de "surperformer" à "performer" sur le

marché

* Trade Desk Inc TTD.O : Jefferies réduit l'objectif de

cours à 27$ contre 40

* Tripadvisor Inc TRIP.O : B. Riley réduit l'objectif de

cours à 13$ contre 18

* United Parks & Resorts Inc PRKS.N : JP Morgan réduit le

prix cible à 48 $ contre 52 $

* Valmont Industries Inc VMI.N : JP Morgan augmente le

cours cible à 510 $ contre 480 $

* Valmont Industries Inc VMI.N : Stifel relève le cours

cible à 501 $ contre 492 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : RBC réduit le prix cible de

316 $ à 296 $

* Walmart Inc WMT.O : Argus Research relève

le cours cible de 117 $ à 145 $

* Watsco Inc WSO.N : Jefferies relève le cours cible de

400 $ à 430 $

* Watsco Inc WSO.N : Mizuho augmente le prix cible de 370

$ à 425 $

* Waystar Holding Corp WAY.O : Raymond James réduit le

prix cible à 35$ de 50

* Waystar Holding Corp WAY.O : Truist

Securities réduit l'objectif de cours à 38$ contre 51

* Waystar Holding Corp WAY.O : Barclays réduit le prix

cible à 36 $ contre 42 $

* Workday WDAY.O : Deutsche Bank ramène le

cours cible à 190 $ contre 265 $

* Workday WDAY.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours

à 255 $ contre 290 $

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Argus Research

réduit l'objectif de cours à 135$ contre 150

Valeurs associées

AEROVIRONMENT
264,6800 USD NASDAQ +0,64%
AIR PROD&CHEMICA
280,645 USD NYSE +1,02%
AL INM PROP REIT
20,180 USD NYSE -1,22%
ALARM.COM HOLDIN
45,0950 USD NASDAQ -0,69%
ALKAMI TECH
16,2750 USD NASDAQ -0,03%
APPLIED MATERIALS
365,8400 USD NASDAQ +1,87%
ATRICURE
31,8500 USD NASDAQ -3,40%
AUTODESK INC
224,4900 USD NASDAQ -0,37%
AXCELIS TECHS
77,3550 USD NASDAQ -21,47%
BEST BUY
65,630 USD NYSE -0,74%
BETA BIONICS
12,5500 USD NASDAQ -10,16%
BIOAGE LABS
20,5000 USD NASDAQ +4,43%
BIOMARIN PHARM
60,0900 USD NASDAQ +0,23%
CADENCE DESIGN
301,6500 USD NASDAQ +6,42%
CAESR ENTMT
21,2900 USD NASDAQ +12,35%
CELANESE
55,280 USD NYSE -0,77%
CENTENE
41,420 USD NYSE +0,44%
CEVA
19,4750 USD NASDAQ -4,77%
CNH INDUSTRIAL
12,545 USD NYSE -4,31%
COMSTOCK RESOURC
18,498 USD NYSE -0,23%
DRAFTKINGS RG-A
23,3600 USD NASDAQ +3,41%
DTE ENERGY
143,786 USD NYSE -0,65%
DUPONT DE NEMOURS
51,480 USD NYSE +1,14%
EASTGROUP PROP R
191,320 USD NYSE -0,78%
EQUINIX REIT
942,2100 USD NASDAQ -1,03%
GEMINI SPACE RG-A
6,4200 USD NASDAQ -2,51%
GENERAL MILLS
44,460 USD NYSE -1,12%
GENUINE PARTS CO
122,230 USD NYSE -2,92%
GLAUKOS
114,440 USD NYSE +7,37%
GOOSEHEAD INS-A
47,4000 USD NASDAQ -6,38%
Gaz naturel
3,03 USD NYMEX 0,00%
HA SUSTAIN REIT
39,040 USD NYSE -0,54%
HEALTHEQUITY
75,7701 USD NASDAQ +1,90%
HOME DEPOT
382,030 USD NYSE -0,33%
HOWMET AEROSPACE
253,040 USD NYSE +0,19%
HUMANA
184,640 USD NYSE -0,14%
INCYTE
102,0950 USD NASDAQ +0,92%
INSTACART (MAPLEBEAR)
36,6200 USD NASDAQ -0,27%
IRIDIUM COMM
23,0650 USD NASDAQ -1,98%
ITRON
99,8800 USD NASDAQ +3,58%
KEYSIGHT TECHNOL
239,840 USD NYSE +2,32%
KNIFE RIVER
91,790 USD NYSE -2,25%
KRATOS DEF&SEC
96,3200 USD NASDAQ +4,73%
KRYSTAL BIOTECH
287,4200 USD NASDAQ -0,15%
LABCORP HLDGS
276,310 USD NYSE -0,14%
LEIDOS HOLDG
162,310 USD NYSE +0,13%
LOWE'S COM
280,550 USD NYSE -0,23%
MASIMO
175,0400 USD NASDAQ +0,20%
MCKESSON
943,070 USD NYSE -0,37%
MERIT MED SYS
81,2400 USD NASDAQ -0,43%
MODERNA
46,3800 USD NASDAQ +5,58%
MONDELEZ INTL RG-A
59,7650 USD NASDAQ -0,16%
MONGODB-A
351,3300 USD NASDAQ -0,86%
NATL ENERGY SVC
24,5600 USD NASDAQ +1,61%
NCINO
16,2800 USD NASDAQ +0,62%
NRG ENERGY
173,225 USD NYSE -0,14%
ONTO INNOVATION
218,520 USD NYSE -0,84%
PALANTIR TECHNOLOGIES
136,8421 USD NASDAQ +2,87%
PALO ALTO NETWORKS
148,8000 USD NASDAQ -8,99%
PG&E
17,895 USD NYSE -0,67%
Pétrole Brent
69,48 USD Ice Europ +3,15%
Pétrole WTI
64,34 USD Ice Europ +3,29%
Q2 HOLDINGS
52,830 USD NYSE +0,46%
RB GLOBAL
112,348 USD NYSE +7,86%
ROGERS
103,885 USD NYSE +0,79%
SALESFORCE
182,450 USD NYSE -1,00%
SIX FLAGS ENT
15,565 USD NYSE +0,16%
SNOWFLAKE
171,900 USD NYSE -2,99%
SOFI TECH
19,5629 USD NASDAQ +0,27%
SONOCO PRODUCTS
57,155 USD NYSE +0,77%
SPROUTS FARMERS
67,9500 USD NASDAQ +0,58%
TACTILE SYSTMS T
36,1000 USD NASDAQ +28,70%
TALEN ENERGY
384,0400 USD NASDAQ -1,09%
TELEDYNE TECH
653,570 USD NYSE +0,65%
TENET HEALTHCARE
230,765 USD NYSE -1,50%
THE TRADE DESK RG-A
25,4000 USD NASDAQ +0,55%
TORO CO
97,940 USD NYSE -2,26%
TRIPADVISOR
10,4835 USD NASDAQ -0,54%
UNITED PARKS
34,790 USD NYSE 0,00%
VALMONT IND
459,725 USD NYSE +3,43%
VULCAN MATERIALS
301,950 USD NYSE -0,07%
WALMART
127,4550 USD NASDAQ -1,08%
WATSCO INC
421,395 USD NYSE -0,27%
WAYSTAR HOLDING
24,7550 USD NASDAQ +1,83%
WORKDAY-A
142,3500 USD NASDAQ -0,54%
WYNN RESORTS
116,1800 USD NASDAQ +1,56%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 18/02/2026 à 15:12:20.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

