Jeux paralympiques 2026 : les responsables ukrainiens boycottent à cause de la participation de la Russie

Les responsables ukrainiens boycotteront les Jeux paralympiques d'hiver après la décision du CIP d'autoriser plusieurs athlètes russes et bélarusses de participer à la compétition sous leurs drapeaux nationaux ( AFP / Thibaud Moritz )

L'Ukraine a annoncé mercredi que ses responsables boycotteraient les évènements officiels des Jeux paralympiques de Milan-Cortina en mars pour protester contre l'autorisation donnée à des athlètes russes et bélarusses de participer à cette compétition sous leurs drapeaux nationaux.

La décision du Comité international paralympique (CIP) de permettre à six sportifs russes et quatre bélarusses de prendre part aux Jeux paralympiques 2026 (6-15 mars) met fin à l'exclusion de la Russie et du Bélarus, deux pays bannis après l'invasion massive de l'Ukraine déclenchée par Moscou en février 2022 avec le soutien de Minsk.

"Nous ne serons pas présents à la cérémonie d'ouverture. Nous ne participerons à aucun des événements officiels" des Jeux, a écrit le ministre ukrainien des Sports Matviï Bidny sur X.

Le chef de la diplomatie ukrainienne, Andriï Sybiga, a de son côté affirmé avoir donné pour instruction à ses ambassadeurs d'encourager d'autres pays à faire de même.

Le commissaire européen à la Jeunesse et aux Sports, Glenn Micallef, qui devait représenter l'UE à la cérémonie d'ouverture, a également annoncé qu'il ne s'y rendrait pas pour cette raison.

- "Propagande de guerre" -

"Les drapeaux de la Russie et du Bélarus n'ont pas leur place dans les événements sportifs internationaux qui prônent l'équité, l'intégrité et le respect. Ce sont les drapeaux de régimes qui ont fait du sport un outil de guerre, de mensonge et de mépris", a déclaré M. Bidny plus tôt mercredi.

Il a déploré une décision "scandaleuse" qui "donne une voix à la propagande de guerre".

"En Russie, le sport paralympique est devenu un pilier pour ceux que Poutine a envoyés en Ukraine pour tuer — et qui sont revenus d’Ukraine avec des blessures et des handicaps", a-t-il noté.

La Russie pourra donc être présente à Milan-Cortina avec "deux représentants en ski alpin paralympique (un homme, une femme), deux en ski de fond paralympique (un homme, une femme) et deux en snowboard paralympique (deux hommes)", selon le CIP.

Le Bélarus participera aux épreuves de ski de fond avec quatre athlètes (un homme et trois femmes), selon la même source.

L'athlète de skeleton ukrainien Vladyslav Heraskevych présente son casque avec les photos d'athlètes ukrainiens tués dans le conflit avec la Russie au président ukrainien Volodymyr Zelensky à Munich le février 2026 ( AFP / Alexandra BEIER )

Un représentant du CIP a expliqué à l'AFP qu'ils seraient traités comme ceux de "n'importe quel autre pays".

L'Ukraine fait face depuis bientôt quatre ans au conflit le plus meurtrier et le plus destructeur en Europe depuis la Deuxième guerre mondiale.

Selon le média ukrainien Suspilne, aucun des six athlètes russes autorisés à concourir aux Jeux de Milan-Cortina n'est un ancien militaire.

Le skeletoneur ukrainien Vladislav Heraskevych, récemment disqualifié des Jeux olympiques d'hiver pour avoir voulu porter un casque honorant les athlètes ukrainiens tués pendant la guerre, a néanmoins dit craindre mercredi que la décision de la CIP ne rende à l'avenir possible la participation d'anciens soldats russes blessés sur le front et devenus athlètes paralympiques.

- Kiev demande des excuses -

L'Ukraine s'est également indignée après la cérémonie d'ouverture des JO d'hiver, lorsque la femme qui a porté la pancarte avec le nom de ce pays s'est révélé être russe.

Le porte-parole de la diplomatie ukrainienne, Gueorguiï Tykhy, a qualifié mercredi ce choix des organisateurs d'"ignoble", en réponse à une question de l'AFP.

"Nous exigeons des excuses du CIO pour cela et une enquête pour savoir qui a permis que cela se produise", a-t-il encore dit.

Selon les médias, il s'agit d'une opposante à la guerre en Ukraine qui vit depuis plusieurs années à Milan.

Le président du comité paralympique ukrainien, Valeriy Sushkevych, a déclaré mardi à l'AFP être "indigné" par la participation des athlètes russes et bélarusses mais a exclu un boycott de la compétition, dans laquelle son pays obtient souvent de très bons résultats.