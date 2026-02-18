information fournie par Boursorama avec AFP • 18/02/2026 à 17:17

Citigroup annonce avoir finalisé la cession de ses derniers actifs en Russie

( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La banque américaine Citigroup a annoncé mercredi la finalisation de la cession d'AO Citibank, entité regroupant tous ses actifs en Russie, à la société russe Renaissance Capital après obtention des dernières autorisations réglementaires.

L'établissement avait décidé en avril 2021, à l'issue d'une réorganisation stratégique, de céder ses activités de banque de détail en Russie puis, en mars 2022, avait élargi son projet de cession à l'ensemble de ses opérations dans le pays.

Ces activités emploient actuellement quelque 800 personnes.

Il avait annoncé le 30 décembre avoir choisi Renaissance Capital, avec une finalisation anticipée pour la première partie de 2026.

L'accord de cession a été signé mercredi, pour un montant non divulgué.

Dans un communiqué distinct, la société de services financiers Renaissance Capital (RenCap Russia) a précisé que l'entité détenue à 100% serait rebaptisée AO RenCap Bank.

Elle restera une activité indépendante au sein du groupe Renaissance Capital et "continuera de servir ses clients actuels, y compris des banques d'investissement et des fonds provenant des Etats-Unis, du Royaume-Uni, d'Union européenne et d'ailleurs".

"Renaissance Capital reste déterminé à poursuivre la stratégie existante", a assuré l'entreprise basée à Moscou.

Fin décembre, Citigroup avait indiqué dans un document boursier anticiper une perte nette après impôts de 1,1 milliard de dollars, imputée sur ses comptes du quatrième trimestre 2025, en conséquence de cette transaction.

Dans son communiqué de mercredi, la banque précise qu'elle va récupérer environ 4 milliards de dollars de capitaux propres au premier trimestre, principalement grâce à la réduction des actifs à risque, d'effets fiscaux et de l'allègement des pertes de changes anticipées.

Le cumul de ces dernières est estimé à 1,6 milliard de dollars mais l'impact devrait être "neutre" sur les capitaux propres réglementaires, a précisé Citigroup.

Vers 16H10 GMT, l'action Citigroup progressait de 2,56% à la Bourse de New York.