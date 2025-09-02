 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Fortinet, Sailpoint, Zscaler
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 14:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Fortinet, Sailpoint et Zscaler.

FAITS MARQUANTS

* Fortinet Inc FTNT.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de l'action de "equal-weight" à "underweight"

* Fortive Corp FTV.N : Morgan Stanley réduit la pondération de "surpondéré" à "égal"

* Sailpoint Inc SAIL.O : Morgan Stanley relève la pondération de "égale à égale" à "surpondérée

* Tempus Ai Inc TEM.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Zscaler Inc ZS.O : Morgan Stanley relève la note de "equal-weight" à "overweight"

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 5E Advanced Materials FEAM.O : H.C. Wainwright initie la couverture avec une note d'achat et un PT de

7,5 dollars

* Academy Sports and Outdoors Inc ASO.O : UBS augmente le prix cible à 52$ de 48

* Acuity Inc AYI.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 320 $ à 380 $

* Acuity Inc AYI.N : Wells Fargo relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 331 $ contre

236 $

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : BofA Global Research relève le PO de neutre à achat

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Mizuho augmente le PT à 108$ de 70

* Ally Financial Inc ALLY.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 45 $ contre 37 $ auparavant

* Ally Financial Inc ALLY.N : Wells Fargo relève le cours de l'action de sous-pondérée à égale

pondération

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Citigroup relève le prix cible de 527 $ à 583 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Leerink Partners relève le prix cible de 343 $ à 347 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : D.A. Davidson relève le prix cible à 190 $

* American Axle & Manufacturing AXL.N : RBC relève le cours cible de 6 à 8 dollars

* American Axle & Manufacturing AXL.N : RBC relève le cours cible de "performer" à "surperformer" de

"performer" à "secteur"

* Ametek AME.N : TD Cowen relève le cours de l'action de "vendre" à "conserver"; augmente le cours

cible de 158 $ à 180 $

* Avidbank Holdings AVBH.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de

surpondération; PT 31 $

* Brown-Forman BFb.N : Barclays réduit le prix cible de 33 $ à 32 $

* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan réduit le prix cible à 29 $ contre 30 $

* Caretrust REIT Inc CTRE.N : Raymond James augmente le prix cible à 39$ de 35

* Cava Group Inc CAVA.N : Argus Research ramène le cours cible de 110 à 76 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 56,00 $ à 61,00 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Roth MKM augmente le prix cible de 58 $ à 70 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Stifel augmente le prix cible de 56 $ à 70 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : TD Cowen augmente le prix cible de 60 $ à 72 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : UBS augmente le prix cible de 64 $ à 73 $

* Chemed Corp CHE.N : Jefferies relève le cours cible de 490 $ à 550 $ et le fait passer de " hold " à

" buy "

* Columbia Banking System Inc COLB.O : Piper Sandler augmente le PT à 35$ de 32

* Corning GLW.N : UBS passe de neutre à achat; augmente le prix cible de 65 $ à 84 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : Jefferies relève le cours cible de 70 $ à 80 $

* Dana Inc DAN.N : RBC relève le cours cible de 24 $ à 26 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : UBS relève le cours cible de 24 $ à 29 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : TD Cowen relève le cours cible à 233 $, contre 231 $ auparavant

* Dick's Sporting Goods, Inc. DKS.N : Barclays augmente le prix cible de 232 à 246 $

* DR Horton Inc DHI.N : Wells Fargo relève le prix cible de 175 à 190 dollars

* Dupont DD.N : BMO augmente le prix cible de 101 $ à 107 $

* Dupont DD.N : Mizuho augmente le prix cible à 90$ de 85

* Elf Beauty ELF.N : Deutsche Bank ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"; augmente le

cours de l'action de 121 $ à 128 $

* Firefly Aerospace FLY.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT 60

* Firefly Aerospace FLY.O : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération; PT $55

* Firefly Aerospace FLY.O : Morgan Stanley initie une couverture avec une note d'égale pondération; PT

52

* Firefly Aerospace FLY.O : Deutsche Bank initie une couverture avec une note de maintien; PT

$45

* First Bancorp (North Carolina) FBNC.O : KBW augmente le prix cible de 53,00 $ à 62,00 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 67 $ contre 78 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Morgan Stanley ramène le cours de l'action de la même manière que celui de

l'action précédente à la sous-pondération

* Fortive Corp FTV.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 50,00 $ contre 90,00 $

* Fortive Corp FTV.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de "surpondéré" à "égal"

* Frontier Group Holdings Inc ULCC.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 4 à 8 dollars

* Frontier Group Holdings Inc ULCC.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 4 à 8 dollars

* Gen Digital Inc GEN.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 32$ contre 25

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 92 $ contre 109 $

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : Piper Sandler relève le prix cible de 145 à 150 dollars

* Heartflow Inc HTFL.O : Canaccord Genuity initie une couverture avec une cote d'achat; PT 35

$

* Heartflow Inc HTFL.O : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération; PT 36

* Heartflow Inc HTFL.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note de surpondération; PT $38

* Heartflow Inc HTFL.O : Stifel initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 35

* Heico Corporation HEI.N : Barclays relève le prix cible de 280 à 300 dollars

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : BofA Global Research relève le PO de 24 $ à 25 $

* Hexcel Corp HXL.N : UBS relève le cours de l'action de neutre à achat; augmente le PT de 65

$ à 80 $

* Hubbell Inc HUBB.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 445 à 490

* Hubbell Inc HUBB.N : Wells Fargo augmente le prix cible à surpondérer de égal à égal

* Humana HUM.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 285 à 312 dollars

* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 133 à 150 dollars

* Inspire Medical Systems INSP.N : Evercore ISI initie une couverture avec une note de surperformance;

PT 150

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Leerink Partners relève le PT de 56 $ à 62 $

* Ionis Pharmaceuticals, Inc. IONS.O : H.C. Wainwright relève le PT de 70 $ à 95 $

* ITT Inc ITT.N : UBS augmente le prix cible à 200$ de 168

* Jamf Holding Corp JAMF.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 10 $ contre 14 $

* KB Home KBH.N : Wells Fargo relève le cours cible de 50 à 60 dollars

* Lennar Corp LEN.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 110 à 135 $

* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : Benchmark relève le cours cible à 175

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Barclays réduit le prix cible de 463 $ à 460 $

* Maze Therapeutics Inc MAZE.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; PT 30 $

* McDonald's MCD.N : TD Cowen augmente le prix cible de 315 $ à 330 $

* Mp Materials Corp MP.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 32 $ à 82 $

* Nextnrg Inc NXXT.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat; PT 5

* Old Republic International Corp ORI.N : Piper Sandler augmente le PT à 45$ de 41

* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : Raymond James relève le PT de 42 $ à 46 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 216 $ contre 210 $

* Performance Food Group Co PFGC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 114 $ contre 90 $

auparavant

* Performance Food Group Co PFGC.N : Piper Sandler relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* PG&E Corp PCG.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 19 à 22 dollars

* Processa Pharmaceuticals Inc PCSA.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 1$ contre 2

* Pultegroup Inc PHM.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 135 $ à 150 $

* Ralliant Corp RAL.N : Morgan Stanley initie la couverture avec une note de surpondération; PT 55 $

* Rapid7 Inc RPD.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 28 $ à 22 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : Morgan Stanley relève la note à surpondérer de égal à égal

* Sentinelone Inc S.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 20$ contre 18

* Simon Property Group Inc SPG.N : Stifel ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Slide Insurance Holdings Inc SLDE.O : Piper Sandler ramène l'objectif de cours de 25 à 18 dollars

* Tempus Ai Inc TEM.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Ulta Beauty, Inc. ULTA.O : Barclays augmente le prix cible de 589 $ à 617 $

* UPS UPS.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 91 $ contre 98 $

* Urban Outfitters Inc URBN.O : UBS relève l'objectif de cours à 79 $ contre 78 $

* US Foods Holding Corp USFD.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 77 à 85 dollars

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 59 $ à 66 $

* Vital Farms Inc VITL.O : BMO relève le cours cible de 60 à 50 dollars

* Welltower Inc WELL.N : Raymond James relève le cours cible de 175 $ à 195 $

* Whitefiber Inc WYFI.O : Needham initie la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 34

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Argus Research relève l'objectif de cours de 190 à 212 dollars

* Zscaler Inc ZS.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 320,00 $ contre 280,00 $

* Zscaler Inc ZS.O : Morgan Stanley relève le cours de l'action à surpondérer à partir de equal-weight

Valeurs associées

5E ADV MAT
3,4978 USD NASDAQ +0,51%
ACADEMY SPORTS
51,6650 USD NASDAQ -3,52%
ACUITY
331,880 USD NYSE +1,68%
AFFILIATED MANAG
225,950 USD NYSE +0,48%
AFFIRM HLDG RG-A
83,8700 USD NASDAQ -5,19%
ALLY FINANCIAL
40,355 USD NYSE -1,67%
ALNYLAM PHARMA
445,7000 USD NASDAQ -0,18%
ALPHABET-A
208,5700 USD NASDAQ -2,04%
AM AXLE & MFG HL
5,880 USD NYSE +1,03%
AMETEK
182,710 USD NYSE -1,20%
CARETRUST-REIT
34,320 USD NYSE -0,25%
CAVA GROUP
67,070 USD NYSE -0,71%
CELSIUS HLDGS
61,3550 USD NASDAQ -2,43%
CHEMED
470,270 USD NYSE +2,64%
COLUMBIA BKG SYS
26,8700 USD NASDAQ +0,37%
CORNING INC
67,420 USD NYSE +0,54%
CYTOKINETICS
46,7000 USD NASDAQ +32,18%
D R HORTON
167,890 USD NYSE -0,94%
DANA
19,810 USD NYSE -1,74%
DELEK US HLDGS
28,300 USD NYSE +2,13%
DICK'S SPORT GOO
208,460 USD NYSE -2,00%
DUPONT DE NEMOURS
75,590 USD NYSE -1,73%
ELF BEAUTY
121,700 USD NYSE -2,61%
FORTINET
76,8400 USD NASDAQ -2,45%
FORTIVE
47,140 USD NYSE -1,50%
FRONTIR GROP HLD
5,9075 USD NASDAQ +20,56%
GEN DIGITAL
29,7000 USD NASDAQ -1,66%
GOOSEHEAD INS-A
83,1750 USD NASDAQ -1,81%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
HARTFORD INS GRP
131,310 USD NYSE -0,80%
HEICO
309,753 USD NYSE -0,78%
HEXCEL
63,780 USD NYSE +1,00%
HP ENTERPRISE
22,040 USD NYSE -2,43%
HUBBELL
426,840 USD NYSE -0,96%
HUMANA
306,542 USD NYSE +0,91%
INSMED
142,8400 USD NASDAQ +4,95%
INSPIRE MED SYS
94,310 USD NYSE +0,55%
IONIS PHARMACEUT
54,2350 USD NASDAQ +27,21%
ITT
167,780 USD NYSE -1,41%
JAMF HOLDING
9,0100 USD NASDAQ -3,33%
KB HOME
62,645 USD NYSE -1,38%
LENNAR RG-A
131,415 USD NYSE -1,34%
LIGAND PHARMA
162,2000 USD NASDAQ +0,30%
LPL FIN HLDG
358,0800 USD NASDAQ -1,76%
MAZE THERA
15,0000 USD NASDAQ +3,52%
MCDONALD'S
313,285 USD NYSE -0,09%
MP MATERIALS RG-A
67,540 USD NYSE -5,03%
NORTONLIFELOCK
22,6200 USD NASDAQ +4,43%
OLD REPUB.INTL C
39,760 USD NYSE -0,54%
OMEGA HLTH REIT
42,410 USD NYSE -0,35%
PALO ALTO NETWORKS
189,4000 USD NASDAQ -0,59%
PERFORMANCE FOOD
103,545 USD NYSE +2,12%
PG&E
15,375 USD NYSE +0,49%
PROCESSA PHARM
0,1876 USD NASDAQ -0,74%
PULTEGROUP
130,165 USD NYSE -1,42%
Pétrole Brent
68,43 USD Ice Europ +0,40%
Pétrole WTI
64,96 USD Ice Europ +0,40%
RAPID7
20,6000 USD NASDAQ -0,53%
SAILPOINT
20,8600 USD NASDAQ +1,07%
SENTINELONE RG-A
18,560 USD NYSE -1,90%
SMN PRP GRP REIT
178,315 USD NYSE -1,37%
ULTA BEAUTY
494,9800 USD NASDAQ +0,46%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
86,150 USD NYSE -1,53%
URBAN OUTFITTERS
66,2300 USD NASDAQ -1,27%
US FOODS HOLDING
77,270 USD NYSE -0,43%
VARONIS SYSTEMS
58,1100 USD NASDAQ -1,54%
VITAL FARMS
51,4150 USD NASDAQ +0,64%
WELLTOWER REIT
167,893 USD NYSE -0,28%
WILLIAMS-SONOMA
186,060 USD NYSE -1,06%
ZSCALER
274,1650 USD NASDAQ -1,04%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 02/09/2025 à 14:35:18.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

