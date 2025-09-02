TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Fortinet, Sailpoint, Zscaler

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Fortinet, Sailpoint et Zscaler.

* 5E Advanced Materials FEAM.O : H.C. Wainwright initie la couverture avec une note d'achat et un PT de 7,5 $

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : BofA Global Research relève le PO de 236 $ à 331 $ -

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : BofA Global Research relève le PO de neutre à achat -

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 527 à 583 dollars -

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Leerink Partners relève le prix cible de 343 $ à 347 $

* American Axle & Manufacturing AXL.N : RBC relève le prix cible à 8 $ contre 6 $

* American Axle & Manufacturing AXL.N : RBC relève à "surperformer" de "performer" à "sectoriel"

* Avidbank Holdings AVBH.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT 31 $

* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan réduit le prix cible de 30 $ à 29 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 56,00 $ à 61,00 $ -

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Roth MKM augmente le prix cible de 58 $ à 70 $

* Chemed Corp CHE.N : Jefferies augmente le prix cible de 490 à 550 $ et le fait passer de "hold" à "buy"

* Columbia Banking System Inc COLB.O : Piper Sandler relève le PT à 35 $ de 32 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : Jefferies relève le prix cible de 70 $ à 80 $

* Dana Inc DAN.N : RBC relève le prix cible de 24 $ à 26 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : TD Cowen relève le prix cible à 233 $, contre 231 $ auparavant

* Firefly Aerospace FLY.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT 60

* Firefly Aerospace FLY.O : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération; PT 55 $

* Firefly Aerospace FLY.O : Morgan Stanley initie une couverture avec une note d'égale pondération; PT 52 $

* First Bancorp (North Carolina) FBNC.O : KBW augmente le prix cible de 53,00 $ à 62,00 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 67 $ contre 78 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Morgan Stanley réduit à "sous-pondéré" de "égal" à "sous-pondéré"

* Fortive Corp FTV.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 50,00 $ contre 90,00 $ -

* Fortive Corp FTV.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 50,00 $ de 90,00 $ -

* Gen Digital Inc GEN.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 25 $ à 32 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 109 $ à 92 $

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : Piper Sandler relève le prix cible de 145 à 150 dollars

* Heartflow Inc HTFL.O : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération; PT 36 $

* Heartflow Inc HTFL.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note de surpondération; PT 38 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : BofA Global Research relève le PO de 24 $ à 25 $ -

* Humana HUM.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 312 $ contre 285 $ -

* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 150 $ contre 133 $

* Jamf Holding Corp JAMF.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 10 $ contre 14 $

* Nextnrg Inc NXXT.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat; PT 5 $ -

* Old Republic International Corp ORI.N : Piper Sandler augmente le PT à 45 $ de 41 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 216 $ contre 210 $

* Performance Food Group Co PFGC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 114 $ contre 90 $

* Performance Food Group Co PFGC.N : Piper Sandler relève à "surpondérer" de "neutre"

* Processa Pharmaceuticals Inc PCSA.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 2 $ à 1 $ -

* Ralliant Corp RAL.N : Morgan Stanley initie une couverture avec une note de surpondération; PT 55 $

* Rapid7 Inc RPD.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 28 $ à 22 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : Morgan Stanley relève la note à "surpondérer" de "égal" à "égal"

* Sentinelone Inc S.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 20 $ contre 18 $

* Slide Insurance Holdings Inc SLDE.O : Piper Sandler ramène le prix cible de 25 $ à 18 $

* Tempus Ai Inc TEM.O : H.C. Wainwright initie la couverture avec une note d'achat -

* UPS UPS.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 91 $ contre 98 $ -

* US Foods Holding Corp USFD.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 85 $ contre 77 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 66 $ contre 59 $

* Whitefiber Inc WYFI.O : Needham initie la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 34 $ -

* Zscaler Inc ZS.O : Morgan Stanley relève le prix cible de 280,00 $ à 320,00 $

* Zscaler Inc ZS.O : Morgan Stanley relève à "surpondérer" de "égal" à "égal"