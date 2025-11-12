TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Floor & Decor Holdings, Composecure, Outfront Media Inc

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Floor & Decor Holdings, Composecure et Outfront Media Inc.
FAITS MARQUANTS
* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Piper Sandler passe de neutre à
surpondéré
* Composecure Inc CMPO.N : JP Morgan relève le titre de neutre à sous-pondéré
* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research passe de neutre à
vente
* CNX Resources Corp CNX.N : Gerdes Energy Research passe de l'achat à la
vente
* Outfront Media Inc OUT.N : JP Morgan passe de neutre à surpondérer
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : RBC réduit l'objectif de cours à 22 $ contre
28 $
* ACV Auctions Inc. ACVA.N : Barclays initie une couverture avec une note de
pondération égale
* ACV Auctions Inc. ACVA.N : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 6
dollars
* Advanced Micro Devices AMD.O : Melius Research relève le prix cible de 300 $ à 380
$
* American Healthcare REIT Inc AHR.N : RBC relève le cours cible de 45 $ à 54 $
* Americold Realty Trust Inc COLD.N : Raymond James réduit le cours cible à 16 $
contre 18 $
* Asbury Automotive Group Inc. ABG.N : Barclays initie une couverture avec une note
de pondération égale
* Asbury Automotive Group Inc. ABG.N : Barclays initie la couverture avec un prix
cible de 275
* Autonation, Inc. AN.N : Barclays initie une couverture avec une note de
surpondération
* Autonation, Inc. AN.N : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 250
* Belite Bio Inc BLTE.O : Maxim Group relève le prix cible de 110 à 140 dollars
* Berkshire Hathaway BRKa.N : TD Cowen relève le cours cible de 718 000 $ à 721 000
* Berkshire Hathaway BRKb.N : TD Cowen relève le prix cible de 479 $ à 481 $
* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : RBC réduit le cours cible à 29 $, contre
32 $ auparavant
* Cable One Inc CABO.N : JP Morgan réduit le prix cible de 175 $ à 145 $
* Cannae Holdings Inc CNNE.N : RBC réduit le prix cible à 19$ de 22
* Carmax Inc. KMX.N : Barclays initie une couverture avec une note de
sous-pondération
* Carmax Inc. KMX.N : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 28
* Carvana Co. CVNA.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération
* Carvana Co. CVNA.N : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 390
* CNX Resources Corp CNX.N : Gerdes Energy Research réduit la note de neutre à achat
* Composecure Inc CMPO.N : JP Morgan passe de sous-pondéré à neutre
* Composecure Inc CMPO.N : JP Morgan augmente le prix cible de 16 $ à 20 $
* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research passe de neutre à vente
* Copart Inc. CPRT.O : Barclays initie une couverture avec une note de
sous-pondération et un PT de 32
* EVI Industries Inc EVI.A : D.A.Davidson réduit le prix cible de 40 $ à 35 $
* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de
neutre à surpondérer
* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 75 $ à
80 $
* Fox Factory Holding Corp FOXF.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 35 à 20
dollars
* Group 1 Automotive Inc. GPI.N : Barclays initie une couverture avec une note de
surpondération
* Group 1 Automotive Inc. GPI.N : Barclays initie une couverture avec un prix cible
de 510
* Hagerty Inc HGTY.N : KBW relève le prix cible de 14 $ à 15 $
* Interpublic Group of Companies Inc IPG.N : Barclays réduit l'objectif de cours à
27,5 $ contre 28
* Lamar Advertising Co LAMR.O : JP Morgan relève le cours cible à 128 $ contre 122 $
auparavant
* Lineage Inc LINE.O : RBC ramène le cours cible à 45 $, contre 51 $ auparavant
* Lithia Motors Inc. LAD.N : Barclays initie une couverture avec une note de
surpondération
* Lithia Motors Inc. LAD.N : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 410
* Littelfuse Inc LFUS.O : Jefferies réduit le prix cible de 280 $ à 275 $
* LKQ Corp. LKQ.O : Barclays initie une couverture avec une note de pondération égale
et un prix cible de 33 dollars
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : HSBC réduit le prix cible de 55 $ à 54 $
* Openlane Inc. KAR.N : Barclays initie une couverture avec une note de
surpondération et un PT de 32 $
* Outfront Media Inc OUT.N : JP Morgan relève sa note de neutre à surpondérer
* Outfront Media Inc OUT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 19 $ à 25 $
* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Barclays initie une couverture avec une note de
surpondération
* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Barclays initie une couverture avec un objectif
de prix de 195
* Privia Health Group Inc PRVA.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 32 $ à
34 $
* Ready Capital Corp RC.N : KBW ramène le cours cible de 3,5 $ à 2,5 $
* Shoulder Innovations Inc SI.N : Jefferies relève le cours cible à 20 $ contre 19 $
* Sonic Automotive Inc. SAH.N : Barclays initie une couverture avec une note égale à
la pondération
* Sonic Automotive Inc. SAH.N : Barclays initie la couverture avec un prix cible de
71
* SSR Mining Inc SSRM.O : La Banque CIBC augmente le prix cible de 28,50 $ à 29 $
* Starwood Property Trust Inc STWD.N : KBW ramène le cours cible à 21 $, contre 22 $
auparavant
