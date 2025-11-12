information fournie par Reuters • 12/11/2025 à 08:19

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Floor & Decor Holdings, Composecure, Outfront Media Inc

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Floor & Decor Holdings, Composecure et Outfront Media Inc.

FAITS MARQUANTS

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Piper Sandler passe de neutre à

surpondéré

* Composecure Inc CMPO.N : JP Morgan relève le titre de neutre à sous-pondéré

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research passe de neutre à

vente

* CNX Resources Corp CNX.N : Gerdes Energy Research passe de l'achat à la

vente

* Outfront Media Inc OUT.N : JP Morgan passe de neutre à surpondérer

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : RBC réduit l'objectif de cours à 22 $ contre

28 $

* ACV Auctions Inc. ACVA.N : Barclays initie une couverture avec une note de

pondération égale

* ACV Auctions Inc. ACVA.N : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 6

dollars

* Advanced Micro Devices AMD.O : Melius Research relève le prix cible de 300 $ à 380

$

* American Healthcare REIT Inc AHR.N : RBC relève le cours cible de 45 $ à 54 $

* Americold Realty Trust Inc COLD.N : Raymond James réduit le cours cible à 16 $

contre 18 $

* Asbury Automotive Group Inc. ABG.N : Barclays initie une couverture avec une note

de pondération égale

* Asbury Automotive Group Inc. ABG.N : Barclays initie la couverture avec un prix

cible de 275

* Autonation, Inc. AN.N : Barclays initie une couverture avec une note de

surpondération

* Autonation, Inc. AN.N : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 250

* Belite Bio Inc BLTE.O : Maxim Group relève le prix cible de 110 à 140 dollars

* Berkshire Hathaway BRKa.N : TD Cowen relève le cours cible de 718 000 $ à 721 000

* Berkshire Hathaway BRKb.N : TD Cowen relève le prix cible de 479 $ à 481 $

* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : RBC réduit le cours cible à 29 $, contre

32 $ auparavant

* Cable One Inc CABO.N : JP Morgan réduit le prix cible de 175 $ à 145 $

* Cannae Holdings Inc CNNE.N : RBC réduit le prix cible à 19$ de 22

* Carmax Inc. KMX.N : Barclays initie une couverture avec une note de

sous-pondération

* Carmax Inc. KMX.N : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 28

* Carvana Co. CVNA.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération

* Carvana Co. CVNA.N : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 390

* CNX Resources Corp CNX.N : Gerdes Energy Research réduit la note de neutre à achat

* Composecure Inc CMPO.N : JP Morgan passe de sous-pondéré à neutre

* Composecure Inc CMPO.N : JP Morgan augmente le prix cible de 16 $ à 20 $

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research passe de neutre à vente

* Copart Inc. CPRT.O : Barclays initie une couverture avec une note de

sous-pondération et un PT de 32

* EVI Industries Inc EVI.A : D.A.Davidson réduit le prix cible de 40 $ à 35 $

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de

neutre à surpondérer

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 75 $ à

80 $

* Fox Factory Holding Corp FOXF.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 35 à 20

dollars

* Group 1 Automotive Inc. GPI.N : Barclays initie une couverture avec une note de

surpondération

* Group 1 Automotive Inc. GPI.N : Barclays initie une couverture avec un prix cible

de 510

* Hagerty Inc HGTY.N : KBW relève le prix cible de 14 $ à 15 $

* Interpublic Group of Companies Inc IPG.N : Barclays réduit l'objectif de cours à

27,5 $ contre 28

* Lamar Advertising Co LAMR.O : JP Morgan relève le cours cible à 128 $ contre 122 $

auparavant

* Lineage Inc LINE.O : RBC ramène le cours cible à 45 $, contre 51 $ auparavant

* Lithia Motors Inc. LAD.N : Barclays initie une couverture avec une note de

surpondération

* Lithia Motors Inc. LAD.N : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 410

* Littelfuse Inc LFUS.O : Jefferies réduit le prix cible de 280 $ à 275 $

* LKQ Corp. LKQ.O : Barclays initie une couverture avec une note de pondération égale

et un prix cible de 33 dollars

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : HSBC réduit le prix cible de 55 $ à 54 $

* Openlane Inc. KAR.N : Barclays initie une couverture avec une note de

surpondération et un PT de 32 $

* Outfront Media Inc OUT.N : JP Morgan relève sa note de neutre à surpondérer

* Outfront Media Inc OUT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 19 $ à 25 $

* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Barclays initie une couverture avec une note de

surpondération

* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Barclays initie une couverture avec un objectif

de prix de 195

* Privia Health Group Inc PRVA.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 32 $ à

34 $

* Ready Capital Corp RC.N : KBW ramène le cours cible de 3,5 $ à 2,5 $

* Shoulder Innovations Inc SI.N : Jefferies relève le cours cible à 20 $ contre 19 $

* Sonic Automotive Inc. SAH.N : Barclays initie une couverture avec une note égale à

la pondération

* Sonic Automotive Inc. SAH.N : Barclays initie la couverture avec un prix cible de

71

* SSR Mining Inc SSRM.O : La Banque CIBC augmente le prix cible de 28,50 $ à 29 $

* Starwood Property Trust Inc STWD.N : KBW ramène le cours cible à 21 $, contre 22 $

auparavant