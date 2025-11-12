 Aller au contenu principal
  2. Aide
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Floor & Decor Holdings, Composecure, Outfront Media Inc
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 08:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Floor & Decor Holdings, Composecure et Outfront Media Inc.

FAITS MARQUANTS

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Piper Sandler passe de neutre à

surpondéré

* Composecure Inc CMPO.N : JP Morgan relève le titre de neutre à sous-pondéré

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research passe de neutre à

vente

* CNX Resources Corp CNX.N : Gerdes Energy Research passe de l'achat à la

vente

* Outfront Media Inc OUT.N : JP Morgan passe de neutre à surpondérer

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : RBC réduit l'objectif de cours à 22 $ contre

28 $

* ACV Auctions Inc. ACVA.N : Barclays initie une couverture avec une note de

pondération égale

* ACV Auctions Inc. ACVA.N : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 6

dollars

* Advanced Micro Devices AMD.O : Melius Research relève le prix cible de 300 $ à 380

$

* American Healthcare REIT Inc AHR.N : RBC relève le cours cible de 45 $ à 54 $

* Americold Realty Trust Inc COLD.N : Raymond James réduit le cours cible à 16 $

contre 18 $

* Asbury Automotive Group Inc. ABG.N : Barclays initie une couverture avec une note

de pondération égale

* Asbury Automotive Group Inc. ABG.N : Barclays initie la couverture avec un prix

cible de 275

* Autonation, Inc. AN.N : Barclays initie une couverture avec une note de

surpondération

* Autonation, Inc. AN.N : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 250

* Belite Bio Inc BLTE.O : Maxim Group relève le prix cible de 110 à 140 dollars

* Berkshire Hathaway BRKa.N : TD Cowen relève le cours cible de 718 000 $ à 721 000

* Berkshire Hathaway BRKb.N : TD Cowen relève le prix cible de 479 $ à 481 $

* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : RBC réduit le cours cible à 29 $, contre

32 $ auparavant

* Cable One Inc CABO.N : JP Morgan réduit le prix cible de 175 $ à 145 $

* Cannae Holdings Inc CNNE.N : RBC réduit le prix cible à 19$ de 22

* Carmax Inc. KMX.N : Barclays initie une couverture avec une note de

sous-pondération

* Carmax Inc. KMX.N : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 28

* Carvana Co. CVNA.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération

* Carvana Co. CVNA.N : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 390

* CNX Resources Corp CNX.N : Gerdes Energy Research réduit la note de neutre à achat

* Composecure Inc CMPO.N : JP Morgan passe de sous-pondéré à neutre

* Composecure Inc CMPO.N : JP Morgan augmente le prix cible de 16 $ à 20 $

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research passe de neutre à vente

* Copart Inc. CPRT.O : Barclays initie une couverture avec une note de

sous-pondération et un PT de 32

* EVI Industries Inc EVI.A : D.A.Davidson réduit le prix cible de 40 $ à 35 $

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de

neutre à surpondérer

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 75 $ à

80 $

* Fox Factory Holding Corp FOXF.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 35 à 20

dollars

* Group 1 Automotive Inc. GPI.N : Barclays initie une couverture avec une note de

surpondération

* Group 1 Automotive Inc. GPI.N : Barclays initie une couverture avec un prix cible

de 510

* Hagerty Inc HGTY.N : KBW relève le prix cible de 14 $ à 15 $

* Interpublic Group of Companies Inc IPG.N : Barclays réduit l'objectif de cours à

27,5 $ contre 28

* Lamar Advertising Co LAMR.O : JP Morgan relève le cours cible à 128 $ contre 122 $

auparavant

* Lineage Inc LINE.O : RBC ramène le cours cible à 45 $, contre 51 $ auparavant

* Lithia Motors Inc. LAD.N : Barclays initie une couverture avec une note de

surpondération

* Lithia Motors Inc. LAD.N : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 410

* Littelfuse Inc LFUS.O : Jefferies réduit le prix cible de 280 $ à 275 $

* LKQ Corp. LKQ.O : Barclays initie une couverture avec une note de pondération égale

et un prix cible de 33 dollars

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : HSBC réduit le prix cible de 55 $ à 54 $

* Openlane Inc. KAR.N : Barclays initie une couverture avec une note de

surpondération et un PT de 32 $

* Outfront Media Inc OUT.N : JP Morgan relève sa note de neutre à surpondérer

* Outfront Media Inc OUT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 19 $ à 25 $

* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Barclays initie une couverture avec une note de

surpondération

* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Barclays initie une couverture avec un objectif

de prix de 195

* Privia Health Group Inc PRVA.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 32 $ à

34 $

* Ready Capital Corp RC.N : KBW ramène le cours cible de 3,5 $ à 2,5 $

* Shoulder Innovations Inc SI.N : Jefferies relève le cours cible à 20 $ contre 19 $

* Sonic Automotive Inc. SAH.N : Barclays initie une couverture avec une note égale à

la pondération

* Sonic Automotive Inc. SAH.N : Barclays initie la couverture avec un prix cible de

71

* SSR Mining Inc SSRM.O : La Banque CIBC augmente le prix cible de 28,50 $ à 29 $

* Starwood Property Trust Inc STWD.N : KBW ramène le cours cible à 21 $, contre 22 $

auparavant

ACADIA HEALTHCAR
18,2400 USD NASDAQ +0,39%
ACV AUCTIONS RG-A
5,490 USD NYSE -1,61%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
237,5200 USD NASDAQ -2,65%
AMRICLD RLTY REITRG
11,345 USD NYSE +0,80%
ASBURY AUTOMOTIV
217,850 USD NYSE -2,15%
AUTONATION
191,860 USD NYSE -0,51%
BELITE BIO SP ADR
105,7600 USD NASDAQ -9,87%
BERKSHIRE HATH RG-A
745 934,850 USD NYSE -0,02%
BLCKST SEC LEND
26,6600 USD NYSE +0,19%
CANNAE HLDG
15,480 USD NYSE -10,10%
CARMAX
34,160 USD NYSE +2,80%
CARVANA-A
326,890 USD NYSE +1,45%
CNX RESOURCES
37,380 USD NYSE +2,21%
COMSTOCK RESOURC
25,130 USD NYSE +6,28%
COPART
41,3400 USD NASDAQ -0,17%
FLOOR & DECR H RG-A
60,800 USD NYSE +2,06%
FOX FACT HLDG
15,0300 USD NASDAQ -6,06%
GROUP I AUTOMOTI
380,160 USD NYSE -2,55%
HAGERTY RG-A
13,185 USD NYSE +1,81%
INTERPUBLIC GROU
25,350 USD NYSE +1,48%
LAMARADVTSREIT RG-A
127,4700 USD NASDAQ +2,02%
LINEAGE
34,5500 USD NASDAQ +2,31%
LITHIA MOTORS
293,655 USD NYSE -0,32%
LITTELFUSE
242,0800 USD NASDAQ -1,79%
LKQ
31,0400 USD NASDAQ +0,26%
OCCIDENTAL PETROLEUM
41,830 USD NYSE +0,02%
OPENLANE
25,060 USD NYSE +0,56%
OUTFRONT MEDIA
20,960 USD NYSE +3,97%
PENSKE AUTO GROU
157,900 USD NYSE -0,54%
PRIVIA HLTH
24,3200 USD NASDAQ +3,89%
SONIC AUTOMOTIVE-A
61,950 USD NYSE -0,27%
SSR MINING
20,8200 USD NASDAQ 0,00%
STARWOO REIT-SBI
18,065 USD NYSE +0,98%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/11/2025 à 08:19:41.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

