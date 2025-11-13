Boeing condamné à verser plus de 28 millions de dollars à la famille de la victime de l'accident du 737 MAX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le verdict est le premier parmi des dizaines de procès intentés à la suite de l'écrasement d'un 737 MAX

*

La famille de Garg recevra 35,85 millions de dollars, intérêts compris

*

Boeing a réglé plus de 90 % des litiges connexes, versant des milliards de dollars de dédommagement

(Ajout d'un commentaire de Boeing aux paragraphes 4 et 5) par Diana Novak Jones

Un jury du tribunal fédéral de Chicago a ordonné mercredi à Boeing BA.N de verser plus de 28 millions de dollars à la famille d'un employé des Nations unies chargé de la protection de l'environnement, tué dans le crash d'un 737 MAX en Éthiopie en 2019.

Le verdict accordé à la famille de Shikha Garg est le premier parmi des dizaines de procès intentés à la suite de ce crash et d'un autre en Indonésie en 2018, qui ont tué 346 personnes.

En vertu d'un accord entre les parties conclu mercredi matin, la famille de Garg recevra 35,85 millions de dollars - le montant total du verdict plus 26% d'intérêts - et Boeing ne fera pas appel, selon les avocats de la famille.

Dans un communiqué, une porte-parole de Boeing a déclaré que la société était profondément désolée pour tous ceux qui ont perdu des êtres chers sur les deux vols.

"Bien que nous ayons résolu la grande majorité de ces réclamations par le biais de règlements, les familles ont également le droit de poursuivre leurs réclamations par le biais de procès en dommages-intérêts devant les tribunaux et nous respectons leur droit de le faire", a-t-elle déclaré.

Shanin Specter et Elizabeth Crawford, qui représentaient la famille, ont déclaré dans un communiqué que le verdict "permet de rendre compte publiquement de la conduite fautive de Boeing"

Mme Garg avait 32 ans lorsque le vol 302 d'Ethiopian Airlines reliant Addis-Abeba (Éthiopie) à Nairobi (Kenya) s'est écrasé quelques minutes seulement après le décollage, ont indiqué ses avocats.

La plainte allègue que l'avion 737 MAX a été conçu de manière défectueuse et que Boeing n'a pas averti les passagers et le public des dangers qu'il présentait.

L'avion d'Ethiopian Airlines s'est écrasé cinq mois après que le vol 610 de Lion Air se soit abîmé dans la mer de Java, en Indonésie. Un système de contrôle de vol automatisé a contribué aux deux crashs.

L'avionneur américain a réglé plus de 90 % des dizaines de poursuites civiles liées aux deux accidents, versant des milliards de dollars de dédommagement par le biais de poursuites judiciaires, d'un accord de report des poursuites et d'autres paiements, a déclaré l'entreprise à Reuters.

Le 5 novembre, Boeing a réglé trois procès intentés par les familles d'autres victimes décédées dans le crash de l'avion d'Ethiopian Airlines, selon leur avocat. Les termes de ces accords n'ont pas été divulgués.