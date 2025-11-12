Nvidia dément un investissement d'un milliard de dollars dans le nord du Mexique

Nvidia NVDA.O a démenti mercredi son intention d'investir 1 milliard de dollars dans l'Etat de Nuevo Leon, dans le nord du Mexique, quelques heures après que le gouverneur de l'Etat a vanté les projets de l'entreprise de construire un centre de données dans cet Etat.

"Nvidia n'a pas de projet d'investissement financier à Nuevo Leon", a déclaré la société dans un communiqué transmis à Reuters. "Le soutien de l'entreprise à la transformation numérique et au progrès technologique en Amérique latine repose exclusivement sur des initiatives de coopération, de recherche et de développement des talents."

Plus tôt dans la journée, le gouverneur de Nuevo Leon, Samuel Garcia, a déclaré dans un message partagé sur les médias sociaux que Nvidia prévoyait de dépenser 1 milliard de dollars pour construire un centre de données dit "vert" axé sur l'intelligence artificielle dans l'État.

Garcia a fait cette annonce dans un message vidéo téléchargé sur les médias sociaux, entouré de représentants de Nvidia.

L'identité des représentants de Nvidia et la raison pour laquelle ils n'ont pas contesté l'affirmation du gouverneur n'ont pas été précisées dans l'immédiat.

Nvidia n'a pas immédiatement répondu à une demande de clarification de Reuters sur ces sujets ou sur l'avenir du prétendu centre de données.

Le gouvernement de l'État de Nuevo Leon n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.