Le Congrès américain adopte un texte permettant de lever la paralysie budgétaire

Le Capitole de Washington, siège du Congrès américain, le 5 novembre 2025 ( AFP / Mandel NGAN )

Le Congrès américain a définitivement adopté mercredi une proposition de loi qui permettra, une fois promulguée par Donald Trump, de lever la paralysie budgétaire la plus longue de l'histoire des Etats-Unis.

La Maison Blanche avait indiqué plus tôt que le président républicain signerait le texte dans la foulée pour "mettre fin à ce +shutdown+ dévastateur", après 43 jours qui ont bouleversé plusieurs pans de l'économie américaine.

Après l'adoption lundi par le Sénat, la Chambre des représentants a approuvé la proposition de loi budgétaire avec 222 voix pour et 209 contre. Seuls six élus démocrates ont rejoint la majorité présidentielle, tandis que deux républicains ont exprimé leur désaccord.

Le président républicain de la Chambre, Mike Johnson, s'était félicité avant le vote de la fin à venir de ce "long cauchemar national". Plus tard, il a fustigé le blocage de l'opposition démocrate depuis six semaines.

"Ils savaient que ça entraînerait des souffrances, et ils l'ont fait quand même. La manoeuvre dans son ensemble était inutile, elle était injuste, et elle était cruelle", a déclaré le "speaker" depuis l'hémicycle.

- "Obamacare" -

Après plus de 40 jours d'impasse budgétaire, une poignée de sénateurs démocrates avaient fini par rendre les armes lundi en approuvant avec leurs collègues républicains une nouvelle proposition de loi, qui étend le budget précédent jusqu'à fin janvier.

Le texte laisse en revanche dans le flou la prolongation de subventions pour "Obamacare", l'assurance santé de ménages aux revenus modestes, au grand dam de la base et de nombreux élus démocrates.

Le président républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, parle à la presse depuis le Capitole de Washington, le 12 novembre 2025 ( AFP / SAUL LOEB )

Parmi les seules concessions à l'opposition, le texte prévoit la réintégration des fonctionnaires licenciés depuis le début du "shutdown".

Il comprend également des fonds pour le programme d'aide alimentaire SNAP jusqu'en septembre, évitant ainsi que cette aide, dont bénéficient plus de 42 millions d'Américains, soit gelée en cas de nouvelle paralysie budgétaire fin janvier, comme ce fut le cas lors du blocage actuel.

En raison des règles du Sénat, huit voix de l'opposition étaient nécessaires pour adopter le texte. Et les huit en question se sont attiré les foudres de nombreux membres du camp démocrate, qui dénoncent de maigres concessions et de fausses promesses républicaines.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, s'est ainsi lamenté sur X d'une "capitulation" et d'une "trahison" envers l'Amérique qui travaille.

De nombreux démocrates se sont aussi demandé pourquoi ces sénateurs ont cédé quelques jours seulement après de larges victoires de leur parti dans d'importantes élections à travers le pays, qui validaient selon eux leur stratégie au Congrès.

- "Pas trop tard" -

Le chef de la minorité démocrate, Hakeem Jeffries, a de nouveau appelé mercredi soir les républicains à tenir leur promesse d'organiser un vote bientôt sur "Obamacare".

Le chef de la minorité démocrate à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries donne une conférence de presse sur les marches du Capitole de Washington, le 12 novembre 2025 ( AFP / SAUL LOEB )

"Nous estimons que les Américains de la classe ouvrière, les Américains de la classe moyenne, et les Américains ordinaires méritent le même niveau de certitude que les républicains fournissent toujours aux riches, aux plus aisés, et aux donateurs au bras long", a-t-il déclaré dans un discours depuis l'hémicycle.

"Il n'est pas trop tard" pour prolonger ces subventions, a ajouté le ténor démocrate.

La question de ces subventions est au coeur du différend qui a mené au "shutdown". Sans leur prolongation, les coûts de l'assurance santé devraient plus que doubler en 2026 pour 24 millions d'Américains qui utilisent "Obamacare", selon KFF, cercle de réflexion spécialisé sur les questions de santé.

Depuis le 1er octobre, plus d'un million de fonctionnaires n'étaient pas payés. Le versement de certaines aides a été fortement perturbé, et des dizaines de milliers de vols ont été annulés ces derniers jours en raison de pénuries de contrôleurs aériens, car certains avaient choisi de se faire porter pâle plutôt que de travailler sans salaire.