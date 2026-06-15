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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Ferrari, Hawkeye 360, Micron Technology
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 16:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Ferrari, Hawkeye 360 et Micron Technology.

POINTS FORTS

* Ferrari RACE.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 388 $ à 438 $

* Hawkeye 360 Inc HAWK.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »

* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 660 $ à 1 500 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Citigroup relève son objectif de cours de 280 $ à 345 $

* XPO Inc XPO.N : Citigroup relève son objectif de cours de 221 $ à 236 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Adobe Inc ADBE.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 264 $ à 228 $

* Aecom ACM.N : La Banque Nationale du Canada abaisse son objectif de cours de 126 $ à 103 $

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 50 $ à 54 $

* American Express Co AXP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 325 $ à 328 $

* Ametek AME.N : Citigroup lance la couverture avec une note neutre; objectif de cours de 257 $

* Arcbest Corp ARCB.O : Citigroup relève son objectif de cours de 150 $ à 202 $

* Archer-Daniels-Midland Co ADM.N : UBS relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $

* Ashland ASH.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 60 $ à 74 $

* Assembly Biosciences Inc ASMB.O : Mizuho relève son objectif de cours de 40 $ à 45 $

* Aviat Networks Inc AVNW.O : Northland Capital relève sa recommandation de « market perform » à « outperform »

* Avista Corp AVA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 42 $ à 39 $

* Better Home & Finance Holding BETR.O : Roth MKM lance la couverture avec une recommandation « acheter »

* Better Home & Finance Holding BETR.O : Roth MKM lance la couverture avec un objectif de cours de 35 $

* Biodesix Inc BDSX.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de 26

$

* Biogen BIIB.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 236 $ à 221 $

* Caci International Inc CACI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 700 $ à 645 $

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Stifel abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Cardinal Infrastructure Group Inc CDNL.O : Oppenheimer relève son objectif de 60 $ à 80 $

* Carmax Inc KMX.N : Barclays relève son objectif de cours de 26 $ à 31 $

* Casey'S General Stores CASY.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 744 $ à 1 000 $

* CBRE Group Inc CBRE.N : KBW abaisse son objectif de cours de 175 $ à 158 $

* Ceva Inc CEVA.O : Needham lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 55 $

* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Citigroup passe de « acheter » à « neutre »

* Cintas Corp CTAS.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 255 $ à 225 $

* Crocs Inc CROX.O : Stifel relève son objectif de cours de 105 $ à 125 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : Citigroup relève son objectif de cours de 238 $ à 245 $

* Datadog Inc (Pre-Reincorporation) DDOG.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 190 $ à 300 $

* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : Truist Securities passe de « conserver » à « acheter »

* Devon Energy Corp DVN.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 72 $ à 66 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 75 $ à 88 $

* D-Wave Quantum Inc QBTS.N : Mizuho relève son objectif de cours de 29 $ à 35 $

* Dynatrace, Inc DT.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 48 $ à 50 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : Jefferies relève son objectif de cours de 70 $ à 72 $

* Elicio Therapeutics, Inc. ELTX.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 17 $ à 23 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : Wedbush lance la couverture avec une note neutre; objectif de cours de 99 $

* Esco Technologies Inc ESE.N : JP Morgan lance la couverture avec une note « surpondérer »

* Esco Technologies Inc ESE.N : JP Morgan lance sa couverture avec un objectif de cours de 420 $

* Extra Space Storage Inc EXR.N : BMO relève son objectif de cours de 150 $ à 160 $

* Ferrari RACE.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 388 $ à 438 $

* Firefly Aerospace Inc FLY.O : Keybanc relève sa recommandation de « pondération sectorielle » à « surpondération »

* First Solar Inc FSLR.O : Mizuho relève son objectif de cours de 243 $ à 300 $

* Globus Medical Inc GMED.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 115 $ à 100 $

* Haemonetics Corp HAE.N : Mizuho relève son objectif de cours de 70 $ à 85 $

* Hawkeye 360 Inc HAWK.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »

* Hilton Worldwide HLT.N : Argus Research relève son objectif de cours de 380 $ à 400 $

* Hinge Health Inc HNGE.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 65 $ à 76 $

* Hinge Health Inc HNGE.N : Raymond James relève son objectif de cours de 70 $ à 80 $

* Jabil Inc JBL.N : Stifel relève son objectif de cours de 290 $ à 430 $

* Jade Biosciences Inc JBIO.O : UBS lance la couverture avec une recommandation « acheter » et un objectif de cours de 45 $

* JLL JLL.N : KBW abaisse son objectif de cours de 380 $ à 375 $

* Kalaris Therapeutics Inc KLRS.O : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : Citigroup abaisse sa recommandation de « acheter » à « neutre »

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : Citigroup relève son objectif de cours de 72 $ à 90 $

* Lam Research Corporation LRCX.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 330 $ à 400 $

* Lennar Corp LEN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 80 $ à 79 $

* Lennar Corp LEN.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 84 $ à 77 $

* Lennar Corp LEN.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 73 $ à 67 $

* Lennar Corporation LEN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $

* Lincoln International Inc LCLN.N : BMO lance la couverture avec une note « en ligne avec le marché »

* Lincoln International Inc LCLN.N : BMO lance sa couverture avec un objectif de cours de 26 $

* Marriott International Inc MAR.O : UBS relève son objectif de cours de 336 $ à 412 $

* MGM Resorts International MGM.N : Stifel abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* MGM Resorts International MGM.N : Stifel relève son objectif de cours de 48 $ à 49 $

* Micron Technology Inc MU.O : RBC relève son objectif de cours de 525 $ à 1 200 $

* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 660 $ à 1 500 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : Argus Research relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $

* National Health Investors Inc NHI.N : BMO abaisse son objectif de cours de 90 $ à 80 $

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : BMO relève son objectif de cours de 41 $ à 47 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Citigroup passe de « neutre » à « vendre »

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Citigroup relève son objectif de cours de 225 $ à 228 $

* Onsemi ON.O : Citigroup relève son objectif de cours de 100 $ à 120 $

* Paychex Inc PAYX.O : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »; relève son objectif de cours de 99 $ à 140 $

* Payoneer Global Inc PAYO.O : Northland Capital abaisse sa recommandation à « en ligne avec le marché »

* Payoneer Global Inc PAYO.O : Northland Capital abaisse son objectif de cours à 7,40 $

* PPG Industries Inc PPG.N : BMO relève son objectif de cours de 135 $ à 140 $

* Public Storage PSA.N : BMO relève son objectif de cours de 305 $ à 340 $

* Rhythm Pharmaceuticals, Inc. RYTM.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 144 $ à 155 $

* Rocket Lab Corp RKLB.O : Keybanc relève sa recommandation de « pondération sectorielle » à « surpondération »

* Rogers Corp ROG.N : B. Riley relève son objectif de cours de 165 $ à 200 $

* Roku Inc ROKU.O : Needham relève son objectif de cours de 140 $ à 170 $

* Roku, Inc. ROKU.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 150,00 $ à 175,00 $

* Runway Growth RWAY.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 9,00 $ à 5,50 $

* Runway Growth RWAY.O : BofA Global Research abaisse sa note de « neutre » à « sous-performer »

* Sab Biotherapeutics Inc SABS.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 7 $ à 12 $

* Saia Inc SAIA.O : Citigroup passe de « acheter » à « neutre »; relève son objectif de cours de 516 $ à 524 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Benchmark relève son objectif de cours de 125 $ à 130 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 85 $ à 70 $

* Terawulf WULF.O : BofA Global Research initie la couverture avec une recommandation « Achat »

* Terawulf WULF.O : BofA Global Research lance la couverture avec un objectif de cours de 34,00 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Citigroup relève son objectif de cours de 280 $ à 345 $

* Transdigm Group Inc TDG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 440 $ à 1 450 $

* Travere Therapeutics Inc TVTX.O : Citigroup relève son objectif de cours de 62 $ à 70 $

* Twist Bioscience Corp TWST.O : Canaccord Genuity lance la couverture avec une recommandation « acheter »

* Twist Bioscience Corp TWST.O : Canaccord Genuity lance sa couverture avec un objectif de cours de 90 $

* Twist Bioscience Corp TWST.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 68 $ à 89 $

* Walker & Dunlop Inc WD.N : KBW abaisse son objectif de cours de 67 $ à 63 $

* Western Digital WDC.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 488,00 $ à 650,00 $

* XPO Inc XPO.N : Citigroup relève son objectif de cours de 221 $ à 236 $

Valeurs associées

ADOBE
209,5600 USD NASDAQ +2,72%
AECOM
70,170 USD NYSE +0,06%
AGIOS PHARM
30,2800 USD NASDAQ +2,78%
AMERICAN EXPRESS
339,060 USD NYSE +4,18%
AMETEK
230,720 USD NYSE +1,61%
ARCBEST
165,5500 USD NASDAQ -4,33%
ARCHER-DANIELS M
78,340 USD NYSE -2,36%
ASHLAND
65,235 USD NYSE +0,42%
ASSEMBLY BIO
23,5000 USD NASDAQ +2,35%
AVIAT NETWORKS
20,6600 USD NASDAQ +6,66%
AVISTA
40,770 USD NYSE -3,92%
BETTER HOME RG-A
30,0350 USD NASDAQ +13,30%
BIODESIX
16,0500 USD NASDAQ +6,57%
BIOGEN
198,3800 USD NASDAQ -0,83%
C.H.ROBINSON WLD
190,6850 USD NASDAQ -1,58%
CACI INTL RG-A
505,050 USD NYSE -2,87%
CAESR ENTMT
29,4437 USD NASDAQ -0,16%
CARDINAL INFRA RG-A
70,8300 USD NASDAQ +3,06%
CARMAX
51,865 USD NYSE +1,14%
CASEY'S GEN STOR
866,3450 USD NASDAQ -3,22%
CBRE GROUP RG-A
134,840 USD NYSE +1,12%
CEVA
48,3700 USD NASDAQ +5,08%
CINTAS
174,3900 USD NASDAQ -1,07%
CROCS
128,2650 USD NASDAQ +2,85%
D-WAVE
26,032 USD NYSE +11,49%
DARDEN RESTAURAN
210,000 USD NYSE -0,70%
DATADOG RG-A
234,5200 USD NASDAQ +2,01%
DEVON ENERGY
44,530 USD NYSE -1,68%
DEXCOM
74,3200 USD NASDAQ -1,39%
DYNATRACE
42,155 USD NYSE +3,45%
ELF BEAUTY
64,150 USD NYSE +4,91%
ELICIO THERAPTCS
4,0700 USD NASDAQ -72,59%
EPAM SYSTEMS
93,420 USD NYSE -2,09%
ESCO TECHNOLOGIE
327,750 USD NYSE +4,47%
EXTRA SP ST REIT
147,310 USD NYSE -2,17%
FERRARI
372,300 USD NYSE +4,98%
FIREFLY
33,5800 USD NASDAQ +5,37%
FIRST SOLAR
268,2900 USD NASDAQ +0,37%
GLOBUS MEDICAL RG-A
77,720 USD NYSE -3,33%
Gaz naturel
3,12 USD NYMEX +1,07%
HAEMONETICS
77,840 USD NYSE -0,45%
HILTN WRLD HLDGS
347,075 USD NYSE +0,31%
JABIL
384,830 USD NYSE -0,04%
JADE BIOSCIENCES
15,8250 USD NASDAQ +3,16%
JONES LANG LASAL
303,790 USD NYSE +1,40%
KALARIS THERAP
4,5000 USD NASDAQ +3,93%
KNGHT-SWFT RG-A
78,910 USD NYSE -3,18%
LAM RESEARCH
387,7973 USD NASDAQ +5,72%
LENNAR RG-A
91,870 USD NYSE +1,77%
MARRIOTT INTL RG-A
402,6600 USD NASDAQ +0,03%
MGM RESORTS ITL
49,250 USD NYSE +0,59%
MICRON TECHNOLOGY
1 073,4600 USD NASDAQ +9,36%
MONSTER BEVERAGE
92,9700 USD NASDAQ +0,15%
NATL HEALTH REIT
71,160 USD NYSE -1,33%
NATL ST REIT-SBI
44,928 USD NYSE -1,72%
OLD DOMINION FRE
238,7200 USD NASDAQ -2,86%
ON SEMICONDUCTOR
121,7700 USD NASDAQ +4,26%
PAYCHEX INC
101,7400 USD NASDAQ +1,10%
PAYONEER GLOBAL
7,0250 USD NASDAQ +4,07%
PPG INDUSTRIES
122,160 USD NYSE +2,33%
PUBLIC STOR REIT
321,503 USD NYSE -1,33%
Pétrole Brent
83,09 USD Ice Europ -6,78%
Pétrole WTI
80,55 USD Ice Europ -4,45%
RHYTHM PHARM
94,3900 USD NASDAQ +6,80%
ROCKET LAB
107,6900 USD NASDAQ +5,18%
ROGERS
158,945 USD NYSE +5,19%
ROKU-A
143,2100 USD NASDAQ -0,31%
RUNWAY GRWTH FIN
5,7494 USD NASDAQ -4,65%
SAB BIOTHERAP
4,1150 USD NASDAQ +23,57%
SAIA
477,7900 USD NASDAQ -1,05%
SERVICENOW
106,090 USD NYSE +3,83%
SHAKE SHACK RG-A
57,980 USD NYSE -0,48%
TERAWULF
27,2000 USD NASDAQ +4,37%
TEXAS INSTRUMENT
310,9225 USD NASDAQ +3,26%
TRANSDIGM
1 276,960 USD NYSE +1,68%
TRAVERE THERAPET
52,7350 USD NASDAQ +1,34%
TWIST BIOSCIENCE
80,1950 USD NASDAQ +5,28%
WALKER & DUNLOP
53,450 USD NYSE +0,41%
WESTERN DIGITAL
645,2900 USD NASDAQ +14,63%
XPO
220,835 USD NYSE -3,28%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 15/06/2026 à 16:56:43.

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