Airbus: une seconde ligne d'assemblage à Toulouse pour l'A320, "best-seller" mondial

( AFP / GIUSEPPE CACACE )

Le géant européen de l'aéronautique Airbus a inauguré lundi près de Toulouse une seconde chaîne d'assemblage pour l'A320, son modèle à succès devenu "best-seller" de l'aviation mondiale, portant à dix au total les lignes de production de cet appareil pour tenter d'atteindre 75 avions par mois fin 2027 et faire face aux commandes.

"On ouvre une nouvelle page, on se projette [dans] l'avenir du programme A320, il est encore là pour des décennies", s'est félicité devant plusieurs centaines de salariés Guillaume Faury, patron d'Airbus, alors que l'an prochain, le groupe célébrera les quarante ans du premier vol d'essai de ce modèle, le 22 février 1987.

Saluant en l'A320 l'appareil devenu " tout simplement le best-seller de l'aviation commerciale" mondiale, le ministre des Transports, Philippe Tabarot, présent pour l'occasion, a de son côté estimé que cette nouvelle ligne constituait un "jalon décisif pour [le] groupe et l'ensemble de la filière aéronautique française et européenne".

Cette deuxième infrastructure à Toulouse porte à dix le nombre total de lignes d'assemblage de l'A320, avec les huit autres réparties entre Hambourg (Allemagne, 4), Mobile (Etats-Unis, 2) et Tianjin (Chine, 2).

"Notre outil est désormais paré, (...) nous avons dix lignes pour nous préparer à pouvoir monter en cadence (pour atteindre) 75 avions par mois à fin 2027", a souligné Fabrice Lepage, responsable du site de production A320 à Blagnac, dans la proche banlieue toulousaine.

Pénurie de moteurs

En 2025, sur les 793 appareils livrés par Airbus, 607 étaient des A320, soit une cinquantaine d'avions produits par mois.

Ce site est installé dans le gigantesque hall Jean-Luc Lagardère (50 hectares) qui abritait auparavant la chaîne de production de l'A380, programme arrêté en 2019.

Le site, où la première ligne d'assemblage A320 avait été inaugurée en 2023, est désormais capable de produire tous les produits de la gamme A320, comme sa version allongée (A321) ou longue distance (A321 XLR).

Sur un carnet de commandes de quelque 10.000 appareils à livrer, 7.500 sont de la famille A320, a souligné M. Faury, rappelant que le groupe restait pénalisé par le manque d'approvisionnement en moteurs par l'américain Pratt & Whitney.

"En 2026, on a eu moins de moteurs de la part de Pratt & Whitney que ce dont on avait besoin pour la montée en cadence, donc on a ralenti notre montée en cadence en 2026, on va ré-accélérer en fonction des volumes de moteurs que l'on aura", a dit le patron d'Airbus.

"On est en train de travailler la copie, c'est un sujet difficile (...) c'est une situation qui devrait avoir trouvé sa résolution d'ici la fin de l'année prochaine", a-t-il ajouté.

"barrières réglementaires"

Alors que la filière aéronautique est confrontée depuis plusieurs années à d'importants besoins de main d'œuvre, Guillaume Faury a estimé qu'elle était "aujourd'hui moins gênée sur ce volet-là".

Le patron d'Airbus a par ailleurs insisté "à un an maintenant des élections présidentielle et législatives" sur le fait que le "sujet de la compétitivité de notre pays, de l'Europe" devait être "au centre des préoccupations".

"Le paramètre principal qui fait que les clients viennent vers nous, c'est la compétitivité, celle de l'entreprise et aussi énormément celle de l'environnement dans lequel nous évoluons", a expliqué M. Faury.

Or, a-t-il jugé à cet égard, "le coût du travail est très élevé en France et en Europe", celui de l'énergie en Europe également et "le coût des barrières réglementaires est absolument horrible et nous fait perdre de l'argent et énormément de temps".