La Banque du Portugal relève sa prévision de l'inflation, à 3,1% en 2026

( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

La banque centrale portugaise a relevé lundi sa prévision pour l'inflation pour cette année, à 3,1% contre 2,2% en 2025, sous l'effet de la hausse des prix de l'énergie liée au conflit au Moyen-Orient.

L'accélération de l'inflation s'explique "principalement par la hausse des prix des biens énergétiques, mais aussi par l'impact des produits alimentaires et des services", a déclaré le gouverneur de la Banque du Portugal, Alvaro Santos Pereira, lors d'une conférence de presse où il a présenté ses plus récentes prévisions économiques.

Dans les projections publiées en mars par la Banque centrale, l'inflation pour 2026 était estimée à 2,8%.

Elle devrait toutefois ralentir ensuite, pour atteindre 2% à l'horizon 2028.

Réagissant à l'annonce d'un accord entre l'Iran et les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, M. Santos Pereira a estimé que c'était un développement "positif", mais que l'impact économique du conflit "va se poursuivre encore un certain temps"

La banque centrale a maintenu ses prévisions de croissance pour l'économique portugaise, qui devrait s'établir à 1,8% cette année, avant de ralentir à 1,6% en 2027 puis revenir à 1,8% en 2028.

En revanche, la Banque du Portugal anticipe une détérioration des finances publiques du pays ibérique, qui risque de finir l'année avec un déficit public de 0,2% du PIB après avoir dégagé un excédent de 0,7% en 2025.

Ce déficit pourrait se creuser davantage en 2027, à 0,5% du PIB, a mis en garde la banque centrale.

La dette publique doit pour sa part continuer à se réduire, en passant de 89,7% du PIB en 2025 à 79,5% en 2028.