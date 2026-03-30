 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Ferguson Enterprises, Hartford Insurance Group, JP Morgan
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 16:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Ferguson Enterprises, Hartford Insurance Group et JP Morgan.

FAITS MARQUANTS

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 178 à 230 dollars

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 270 à 280

dollars

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : KBW ramène l'objectif de cours de "surperformance" à

"performance du marché"

* JP Morgan JPM.N : Piper Sandler ramène l'objectif de cours de 345 à 325 dollars

* Quanta Services Inc PWR.N : Mizuho augmente le prix cible de $537 à $580

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 3M Co MMM.N : Jefferies ramène le cours cible de 180 à 160 dollars

* 4D Molecular Therapeutics FDMT.O : Jefferies reprend la note d'achat; objectif de 21 $

contre 40 $

* Alumis Inc. ALMS.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 25 $ contre 40 $

* Alumis Inc. ALMS.O : Oppenheimer augmente le prix cible de 50 $ à 55 $

* American Tower Corp AMT.N : Moffettnathanson réduit l'objectif de cours à 214 $ contre

231 $

* Antero Resources Corp AR.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 54 $ de 46

$

* APA Corporation APA.O : Citigroup relève le cours cible de 25 à 45 dollars

* APA Corporation APA.O : Morgan Stanley relève le cours cible à 43 $, contre 22 $

auparavant

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 110 $ contre 105 $

* Associated Banc-Corp ASB.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 30 $ à 31 $

* Bally's Corp BALY.N : Stifel réduit le prix cible à 12 $ contre 18 $

* Banc of California, Inc. BANC.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 22$ de 20

* Bank Ozk OZK.O : Wells Fargo relève le prix cible de 48 à 50 dollars

* Bankunited, Inc. BKU.N : Wells Fargo relève le prix cible de 50 à 55 dollars

* Bok Financial Corp. BOKF.O : Wells Fargo relève le prix cible de 115 à 127 dollars

* Boston Scientific Corp BSX.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 110$ contre 120

* Boston Scientific Corp BSX.N : Raymond James réduit le prix cible de "strong

buy" à "outperform

* Boston Scientific Corp BSX.N : Raymond James réduit l'objectif de cours à 88 $

contre 97 $

* BP BP.N : Gerdes Energy Research ramène le cours de l'action de "buy" à "neutral"

* Burford Capital Ltd BUR.N : B. Riley réduit l'objectif de cours à 7,5 $ contre

18 $

* Burford Capital Ltd BUR.N : Wedbush réduit le prix à neutre de surperformer

* Burford Capital Ltd BUR.N : Wedbush réduit le prix cible de 6 $ à 4,75 $

* California Resources Corp CRC.N : Citigroup augmente le prix cible de 67 $ à 74 $

* Calumet, Inc. CLMT.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 33 $ à 60 $

* Cardinal Infrastructure Group Inc CDNL.O : Stifel augmente le prix cible de 38 $ à 41 $

* Carnival Corp CCL.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 43 $, contre 46 $ auparavant

* Carnival Corporation CCL.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 37 $ contre 40 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de "hold" à

"buy

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 56 $ à 44 $

* Chevron Corp CVX.N : Morgan Stanley relève le cours cible à 212 $, contre 174 $

auparavant

* Chewy Inc CHWY.N : RBC relève le cours cible à 47 $, contre 43 $ auparavant

* Clean Harbors, Inc. CLH.N : Oppenheimer relève le cours cible de 300 à 310

dollars

* Coinbase Global Inc COIN.O : Bernstein réduit le prix cible à 330 $ contre 440 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de "hold" à

"buy"

* Colgate-Palmolive Co CL.N : La Deutsche Bank relève le prix cible de 90 $ à 98 $

* Columbia Banking System, Inc. COLB.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 28 à 30

dollars

* Commerce Bancshares, Inc. CBSH.O : Wells Fargo réduit l'objectif de prix à 53 $ contre 60

$

* Conagra Brands Inc CAG.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 15$ contre 16

* Conocophillips COP.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 149 $ contre

108 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : Wells Fargo ramène le cours cible de 460 à 450 dollars

* Coterra Energy Inc CTRA.N : Citigroup augmente le prix cible de 32 $ à 42 $

* Coterra Energy Inc CTRA.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 28 $ à 42 $

* Crescent Capital BDC Inc CCAP.O : B. Riley initie avec une note neutre; objectif

13,5

* Crowdstrike CRWD.O : Wolfe Research relève la note à surperformer de "peer

perform"

* Crown Castle Inc CCI.N : Moffettnathanson réduit l'objectif de cours à 95 $ contre 111 $

* Dana Incorporated DAN.N : Barclays augmente le prix cible à 41 $ contre 32 $

* Definitive Healthcare Corp DH.O : Barclays réduit le prix cible de 2,75 $ à 1 $

* Devon Energy Corp DVN.N : Citigroup augmente le prix cible de 44 $ à 60 $

* Devon Energy Corp DVN.N : Morgan Stanley relève le prix cible à 59 $, contre 46

$ auparavant

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Citigroup relève le cours cible à 230 $, contre 178 $

auparavant

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Morgan Stanley relève le prix cible à 220 $,

contre 171 $ auparavant

* Doordash, Inc. DASH.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 221 $ à 198 $

* Dow Inc. DOW.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 45 $ à 48 $

* Entergy ETR.N : Mizuho relève le cours cible à 120 $, contre 112 $ auparavant

* Entergy ETR.N : TD Cowen relève le cours cible à 116 $ contre 108 $

* EOG Resources Inc EOG.N : Citigroup relève le cours cible de 115 $ à 150 $

* EOG Resources Inc EOG.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 155 $

contre 128 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : Jefferies relève l'objectif de cours à "acheter"

contre "conserver" auparavant

* Expedia Group Inc EXPE.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 300 $ contre

240 $ auparavant

* Exxon Mobil XOM.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 134 à 172

dollars

* Eyepoint Inc EYPT.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat;

objectif de cours de 33 dollars

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 270 à 280

dollars

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 54 $ contre 57 $

* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : Bernstein réduit le prix cible à 67 $ contre 72

$

* First Bancorp FBP.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 23 $ à 24 $

* First Hawaiian, Inc. FHB.O : Wells Fargo relève le prix cible de 24 à 26 dollars

* First Horizon Corporation FHN.N : Wells Fargo relève le prix cible de 23 à 25 dollars

* First Interstate Bancsystem, Inc. FIBK.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 36 $,

contre 30 $ auparavant

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 190$ de 315

* Forestar Group Inc FOR.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note

neutre

* Formula One Group FWONA.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 108 à

110 dollars

* FuboTV Inc FUBO.N : Citizens initie la couverture avec une note de

surperformance; objectif de prix de 13 $

* General Mills GIS.N : Jefferies réduit le prix cible de 37 $ à 36 $

* GM GM.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 105 $ contre 110 $

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Benchmark relève le cours de l'action de "hold" à

"buy"

* Guardian Pharmacy Services GRDN.N : Jefferies initie avec une note d'achat; objectif 44

* H.B. Fuller FUL.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 72 $ à 70 $

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : KBW réduit son objectif de cours à 149 $ contre 163

$

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : KBW réduit le prix cible de "surperformance" à

"performance du marché"

* Insmed Inc INSM.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 166,00 $ à 212,00 $

* Insmed Inc INSM.O : Morgan Stanley relève le prix cible de "equal-weight" à "overweight"

* J M Smucker Co SJM.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 133 $ contre 138 $

auparavant

* JP Morgan JPM.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 345 $ à 325 $

* Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 8$ contre

12

* Kinder Morgan Inc KMI.N : Citigroup augmente le prix cible de 28 à 33 $

* Kinder Morgan Inc KMI.N : RBC relève le cours cible à 35 $, contre 32 $ auparavant

* Kraft Heinz KHC.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 20 $, contre 23 $

auparavant

* Legence Corp LGN.O : Bernstein relève le cours cible de 53 $ à 63 $

* Legence Corp LGN.O : BMO augmente le prix cible de 46 $ à 63 $

* Legence Corp LGN.O : RBC augmente le prix cible de 48 $ à 64 $

* Legend Biotech Corp LEGN.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 78 $ à 64 $

* Liberty Media FWONA.O : Citizens initie avec une note de surperformance sur le

marché; objectif 100

* Lincoln Electric Holdings Inc LECO.O : Morgan Stanley relève l'objectif à 247 $,

contre 240 $ auparavant

* Live Nation Entertainment LYV.N : Citizens initie avec une note de

surperformance; PT 190

* Macerich Co MAC.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 19 $ à 22 $

* Macerich Co MAC.N : La Banque Scotia augmente la cote à surperformance sectorielle de

performant sectoriel à performant sectoriel

* Maplebear Inc CART.O : Jefferies relève le cours de l'action à "acheter" au lieu

de "conserver"

* Maplebear Inc CART.O : Jefferies augmente le prix cible de 38 $ à 45 $

* Maplebear, Inc. CART.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 43 $ à 45 $

* Matador Resources Co MTDR.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 52 $ à 73

$

* Meta META.O : Morgan Stanley ajoute le titre à sa liste de choix

* Meta Platforms Inc META.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 775,00 $ contre

825,00 $

* Mondelez MDLZ.O : Jefferies réduit le prix cible à 69 $ de 70

* Monte Rosa Therapeutics Inc GLUE.O : Jefferies reprend la note d'achat; PT 30 $ vs 31 $

* Murphy Oil Corp MUR.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 37 $ contre 25 $

* Ncino, Inc. NCNO.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 21,00 $ contre 36,00 $

* Netflix Inc NFLX.O : Citizens initie une couverture avec une note de performance

du marché

* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 28$ de

24

* Nuvalent, Inc. NUVL.O : Wells Fargo initie la couverture avec une note de surpondération

et un objectif de 116 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Citigroup augmente le prix cible de 45 $ à 67 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 53 $

à 73 $

* Onkure Therapeutics Inc OKUR.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à

11 $ contre 29 $

* Ovintiv Inc OVV.N : Citigroup réduit le prix cible à neutre à partir d'achat

* Ovintiv Inc OVV.N : Citigroup augmente le prix cible de 52 $ à 62 $

* Popular, Inc. BPOP.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 163 $ contre 135 $

auparavant

* Propetro Holding PUMP.N : BofA Global Research initie avec une note d'achat;

objectif de prix $18

* PTC Therapeutics PTCT.O : Jefferies suppose qu'il s'agit d'une note de maintien ou

d'achat; objectif de 76 $ contre 91 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Mizuho relève le prix cible de 537 $ à 580 $

* Range Resources Corp RRC.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 48 $

contre 40 $

* Regions Financial RF.N : Piper Sandler ramène le cours cible à 28 $, contre 31 $

auparavant

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Bernstein ramène le cours cible à 130 $, contre 160 $

auparavant

* Roblox Corp RBLX.N : Citigroup réduit le prix cible à 90 $ contre 105 $

* Sanmina Corp SANM.O : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre; objectif de

145

* SBA Communications Corp SBAC.O : Moffettnathanson réduit le prix cible de 252 $ à 223 $

* Sphere Entertainment Co SPHR.N : Citizens initie avec une note de

surperformance; PT 150

* Tamboran Resources Corp TBN.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 35 $ à 58 $

* Terns Pharmaceuticals TERN.O : Barclays réduit le prix cible de 56 $ à 53 $

* Terns Pharmaceuticals TERN.O : Barclays réduit le prix cible de surpondération à égalité

de pondération

* Timken Co TKR.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 116 à 119 dollars

* TKO Group TKO.N : Citizens initie une couverture avec une note de surperformance

de marché; objectif de 240 dollars

* Tss Inc TSSI.O : Needham initie une couverture avec une note d'achat; objectif

de prix 16

* Uber Technologies, Inc. UBER.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 100 $ à 95 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : Jefferies relève le cours cible à 733 $ contre

668 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : TD Cowen augmente le prix cible à 660 $ contre

575 $

* Verastem Inc VSTM.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat;

cible 15 $ contre 19 $

* Viper Energy Inc VNOM.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 44 $ à 49 $

* Viridian Therapeutics VRDN.O : Jefferies reprend la couverture avec une note d'achat;

objectif 45

* Vor Biopharma Inc VOR.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; objectif

50

* Waystar Holding Corp WAY.O : Morgan Stanley initie la couverture avec la note

equal weight; PT $28

* York Space Systems Inc YSS.N : Truist Securities réduit le prix cible à 26$ de

30

Valeurs associées

1ST INTST BANC RG-A
33,0900 USD NASDAQ +0,85%
3M
143,150 USD NYSE +0,06%
4D MOLECULAR
9,3000 USD NASDAQ -0,32%
ALUMIS
22,3775 USD NASDAQ -9,77%
AMER TOWER REIT
172,515 USD NYSE +1,74%
ANTERO RESOURCES
44,540 USD NYSE -1,35%
APA
44,3400 USD NASDAQ -0,11%
APOGEE THERAP
78,2900 USD NASDAQ +0,60%
ASSD BANC-CORP
25,085 USD NYSE +0,86%
BALLY'S
9,598 USD NYSE -8,94%
BANC OF CALIFORNIA
17,015 USD NYSE +0,74%
BANK OZK
44,9500 USD NASDAQ +0,97%
BANKUNITED
44,625 USD NYSE +0,30%
BOK FINL
126,3700 USD NASDAQ +1,42%
BOSTON SCIENTIFI
62,850 USD NYSE -9,16%
BP SP ADR
47,330 USD NYSE +1,41%
CALIFORNIA RES
68,708 USD NYSE -0,26%
CALUMET
35,3550 USD NASDAQ +10,28%
CARDINAL INFRA RG-A
37,5500 USD NASDAQ +3,44%
CARNIVAL
24,415 USD NYSE +0,97%
CELSIUS HLDGS
34,4100 USD NASDAQ +1,38%
CHEVRON
213,730 USD NYSE +1,25%
CHEWY RG-A
26,230 USD NYSE +0,46%
CNSTLLTN ENER CO
301,4400 USD NASDAQ -0,02%
COINBASE GLB RG-A
162,2450 USD NASDAQ +0,69%
COLGATE-PALMOLIV
86,645 USD NYSE +2,82%
COLUMBIA BKG SYS
27,0100 USD NASDAQ +1,16%
COMMERCE BANCSHA
48,5800 USD NASDAQ +1,06%
CONAGRA FOODS
15,930 USD NYSE +2,02%
CONOCOPHILLIPS
134,890 USD NYSE +0,83%
COTERRA ENERGY
36,570 USD NYSE +0,69%
CRESCENT CAP
12,4755 USD NASDAQ +1,34%
CROWDSTRIKE
385,9350 USD NASDAQ +4,43%
CROWN CASTL REIT
80,640 USD NYSE +2,65%
DANA
32,250 USD NYSE -0,89%
DEFNTV HEALTH RG-A
1,1087 USD NASDAQ +5,59%
DEVON ENERGY
52,405 USD NYSE +0,67%
DIAMONDBACK ENG
201,1400 USD NASDAQ -0,35%
DOORDASH RG-A
148,4800 USD NASDAQ +1,28%
DOW
41,810 USD NYSE +2,43%
ENTERGY
110,870 USD NYSE +0,95%
EOG RESOURCES
151,340 USD NYSE +1,20%
EXPEDIA GROUP
229,0300 USD NASDAQ +1,43%
EXXON MOBIL
174,585 USD NYSE +2,19%
EYEPOINT
12,3899 USD NASDAQ -0,88%
FERGUSON ENTER
225,740 USD NYSE +0,39%
FIFTH THIRD BANC
44,9200 USD NASDAQ +0,85%
FIGURE TECH RG-A
31,2000 USD NASDAQ +0,65%
FIRST BANCORP
20,925 USD NYSE +0,26%
FIRST HAWAIIAN
24,3700 USD NASDAQ +0,83%
FIRST HORIZON
22,250 USD NYSE +0,66%
FLUTTER ENTMT
100,605 USD NYSE +0,08%
FORESTAR GROP
24,630 USD NYSE -0,81%
FUBOTV RG-A
8,741 USD NYSE +694,64%
GENERAL MILLS
37,090 USD NYSE +1,80%
GENERAL MOTORS
73,750 USD NYSE +1,10%
GROUP I AUTOMOTI
329,165 USD NYSE +1,35%
GUARDIAN RG-A
36,280 USD NYSE +6,25%
Gaz naturel
3,03 USD NYMEX 0,00%
H B FULLER CO
60,225 USD NYSE +1,77%
HARTFORD INS GRP
134,630 USD NYSE +1,78%
INSMED
152,6450 USD NASDAQ +5,06%
INSTACART (MAPLEBEAR)
37,5000 USD NASDAQ +4,98%
JM SMUCKER
95,755 USD NYSE +0,59%
JPMORGAN CHASE
285,835 USD NYSE +1,12%
KARYOPHARM THER
5,3750 USD NASDAQ -1,92%
KINDER MORGAN RG-P
34,210 USD NYSE +0,59%
LEGENCE RG-A
51,4150 USD NASDAQ -6,09%
LEGEND BIOTC SP ADS
17,2600 USD NASDAQ +2,74%
LIBERTY FORMUL RG-A
77,2600 USD NASDAQ +2,86%
LINCOLN ELEC HLD
247,9800 USD NASDAQ 0,00%
LIVE NATION ENT
149,560 USD NYSE +2,69%
MACERICH REIT
18,835 USD NYSE +2,76%
MATADOR RES
65,280 USD NYSE -0,20%
META PLATFORMS
532,2000 USD NASDAQ +1,23%
MONDELEZ INTL RG-A
59,1300 USD NASDAQ +1,48%
MONTE ROSA THERP
15,6550 USD NASDAQ +1,79%
MURPHY OIL
42,200 USD NYSE +0,24%
NCINO
14,4200 USD NASDAQ +2,93%
NETFLIX
93,9700 USD NASDAQ +0,58%
NORTHERN OIL&GAS
30,250 USD NYSE -1,90%
NUVALENT RG-A
97,6900 USD NASDAQ +1,07%
OCCIDENTAL PETROLEUM
66,830 USD NYSE +2,34%
ONKURE THERAP RG-A
3,8100 USD NASDAQ -4,51%
OVINTIV
61,790 USD NYSE -0,48%
POPULAR
131,4200 USD NASDAQ +1,08%
PROPETRO HOLDING
15,030 USD NYSE +2,31%
PTC THERAPEUTICS
65,7200 USD NASDAQ -0,62%
Pétrole Brent
112,36 USD Ice Europ +6,05%
Pétrole WTI
102,30 USD Ice Europ +1,79%
QUANTA SERVICES
533,600 USD NYSE -2,94%
RANGE RESOURCES
46,620 USD NYSE -2,18%
REGIONS FINANCIA
25,340 USD NYSE +0,80%
ROBINHOOD MARKETS
66,4700 USD NASDAQ +0,68%
ROBLOX RG-A
52,000 USD NYSE -0,59%
SANMINA
123,9850 USD NASDAQ -5,28%
SBA CMMNS REIT-A
170,5550 USD NASDAQ +2,09%
SPHERE ENTMT RG-A
106,430 USD NYSE -0,28%
TAMBORAN
44,734 USD NYSE +2,37%
TERNS PHARMA
52,8650 USD NASDAQ -0,10%
THE KRAFT HEINZ
22,4250 USD NASDAQ +1,75%
TIMKEN
97,165 USD NYSE -0,42%
TKO GRP RG-A
196,130 USD NYSE +3,65%
TSS
11,9999 USD NASDAQ +2,56%
UBER TECH
69,910 USD NYSE +1,06%
UNITED THERAPEUT
588,0936 USD NASDAQ +12,48%
VERASTEM
4,9400 USD NASDAQ -1,98%
VIPER ENERGY
47,6800 USD NASDAQ -0,36%
VIRIDIAN THERAPT
18,7700 USD NASDAQ -31,47%
VOR BIOPHARMA
14,5400 USD NASDAQ +0,41%
WAYSTAR HOLDING
23,7450 USD NASDAQ +0,87%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 30/03/2026 à 16:46:50.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi