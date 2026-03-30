information fournie par Reuters • 30/03/2026 à 16:46

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Ferguson Enterprises, Hartford Insurance Group, JP Morgan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Ferguson Enterprises, Hartford Insurance Group et JP Morgan.

FAITS MARQUANTS

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 178 à 230 dollars

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 270 à 280

dollars

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : KBW ramène l'objectif de cours de "surperformance" à

"performance du marché"

* JP Morgan JPM.N : Piper Sandler ramène l'objectif de cours de 345 à 325 dollars

* Quanta Services Inc PWR.N : Mizuho augmente le prix cible de $537 à $580

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 3M Co MMM.N : Jefferies ramène le cours cible de 180 à 160 dollars

* 4D Molecular Therapeutics FDMT.O : Jefferies reprend la note d'achat; objectif de 21 $

contre 40 $

* Alumis Inc. ALMS.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 25 $ contre 40 $

* Alumis Inc. ALMS.O : Oppenheimer augmente le prix cible de 50 $ à 55 $

* American Tower Corp AMT.N : Moffettnathanson réduit l'objectif de cours à 214 $ contre

231 $

* Antero Resources Corp AR.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 54 $ de 46

$

* APA Corporation APA.O : Citigroup relève le cours cible de 25 à 45 dollars

* APA Corporation APA.O : Morgan Stanley relève le cours cible à 43 $, contre 22 $

auparavant

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 110 $ contre 105 $

* Associated Banc-Corp ASB.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 30 $ à 31 $

* Bally's Corp BALY.N : Stifel réduit le prix cible à 12 $ contre 18 $

* Banc of California, Inc. BANC.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 22$ de 20

* Bank Ozk OZK.O : Wells Fargo relève le prix cible de 48 à 50 dollars

* Bankunited, Inc. BKU.N : Wells Fargo relève le prix cible de 50 à 55 dollars

* Bok Financial Corp. BOKF.O : Wells Fargo relève le prix cible de 115 à 127 dollars

* Boston Scientific Corp BSX.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 110$ contre 120

* Boston Scientific Corp BSX.N : Raymond James réduit le prix cible de "strong

buy" à "outperform

* Boston Scientific Corp BSX.N : Raymond James réduit l'objectif de cours à 88 $

contre 97 $

* BP BP.N : Gerdes Energy Research ramène le cours de l'action de "buy" à "neutral"

* Burford Capital Ltd BUR.N : B. Riley réduit l'objectif de cours à 7,5 $ contre

18 $

* Burford Capital Ltd BUR.N : Wedbush réduit le prix à neutre de surperformer

* Burford Capital Ltd BUR.N : Wedbush réduit le prix cible de 6 $ à 4,75 $

* California Resources Corp CRC.N : Citigroup augmente le prix cible de 67 $ à 74 $

* Calumet, Inc. CLMT.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 33 $ à 60 $

* Cardinal Infrastructure Group Inc CDNL.O : Stifel augmente le prix cible de 38 $ à 41 $

* Carnival Corp CCL.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 43 $, contre 46 $ auparavant

* Carnival Corporation CCL.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 37 $ contre 40 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de "hold" à

"buy

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 56 $ à 44 $

* Chevron Corp CVX.N : Morgan Stanley relève le cours cible à 212 $, contre 174 $

auparavant

* Chewy Inc CHWY.N : RBC relève le cours cible à 47 $, contre 43 $ auparavant

* Clean Harbors, Inc. CLH.N : Oppenheimer relève le cours cible de 300 à 310

dollars

* Coinbase Global Inc COIN.O : Bernstein réduit le prix cible à 330 $ contre 440 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de "hold" à

"buy"

* Colgate-Palmolive Co CL.N : La Deutsche Bank relève le prix cible de 90 $ à 98 $

* Columbia Banking System, Inc. COLB.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 28 à 30

dollars

* Commerce Bancshares, Inc. CBSH.O : Wells Fargo réduit l'objectif de prix à 53 $ contre 60

$

* Conagra Brands Inc CAG.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 15$ contre 16

* Conocophillips COP.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 149 $ contre

108 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : Wells Fargo ramène le cours cible de 460 à 450 dollars

* Coterra Energy Inc CTRA.N : Citigroup augmente le prix cible de 32 $ à 42 $

* Coterra Energy Inc CTRA.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 28 $ à 42 $

* Crescent Capital BDC Inc CCAP.O : B. Riley initie avec une note neutre; objectif

13,5

* Crowdstrike CRWD.O : Wolfe Research relève la note à surperformer de "peer

perform"

* Crown Castle Inc CCI.N : Moffettnathanson réduit l'objectif de cours à 95 $ contre 111 $

* Dana Incorporated DAN.N : Barclays augmente le prix cible à 41 $ contre 32 $

* Definitive Healthcare Corp DH.O : Barclays réduit le prix cible de 2,75 $ à 1 $

* Devon Energy Corp DVN.N : Citigroup augmente le prix cible de 44 $ à 60 $

* Devon Energy Corp DVN.N : Morgan Stanley relève le prix cible à 59 $, contre 46

$ auparavant

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Citigroup relève le cours cible à 230 $, contre 178 $

auparavant

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Morgan Stanley relève le prix cible à 220 $,

contre 171 $ auparavant

* Doordash, Inc. DASH.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 221 $ à 198 $

* Dow Inc. DOW.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 45 $ à 48 $

* Entergy ETR.N : Mizuho relève le cours cible à 120 $, contre 112 $ auparavant

* Entergy ETR.N : TD Cowen relève le cours cible à 116 $ contre 108 $

* EOG Resources Inc EOG.N : Citigroup relève le cours cible de 115 $ à 150 $

* EOG Resources Inc EOG.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 155 $

contre 128 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : Jefferies relève l'objectif de cours à "acheter"

contre "conserver" auparavant

* Expedia Group Inc EXPE.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 300 $ contre

240 $ auparavant

* Exxon Mobil XOM.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 134 à 172

dollars

* Eyepoint Inc EYPT.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat;

objectif de cours de 33 dollars

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 270 à 280

dollars

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 54 $ contre 57 $

* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : Bernstein réduit le prix cible à 67 $ contre 72

$

* First Bancorp FBP.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 23 $ à 24 $

* First Hawaiian, Inc. FHB.O : Wells Fargo relève le prix cible de 24 à 26 dollars

* First Horizon Corporation FHN.N : Wells Fargo relève le prix cible de 23 à 25 dollars

* First Interstate Bancsystem, Inc. FIBK.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 36 $,

contre 30 $ auparavant

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 190$ de 315

* Forestar Group Inc FOR.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note

neutre

* Formula One Group FWONA.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 108 à

110 dollars

* FuboTV Inc FUBO.N : Citizens initie la couverture avec une note de

surperformance; objectif de prix de 13 $

* General Mills GIS.N : Jefferies réduit le prix cible de 37 $ à 36 $

* GM GM.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 105 $ contre 110 $

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Benchmark relève le cours de l'action de "hold" à

"buy"

* Guardian Pharmacy Services GRDN.N : Jefferies initie avec une note d'achat; objectif 44

* H.B. Fuller FUL.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 72 $ à 70 $

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : KBW réduit son objectif de cours à 149 $ contre 163

$

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : KBW réduit le prix cible de "surperformance" à

"performance du marché"

* Insmed Inc INSM.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 166,00 $ à 212,00 $

* Insmed Inc INSM.O : Morgan Stanley relève le prix cible de "equal-weight" à "overweight"

* J M Smucker Co SJM.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 133 $ contre 138 $

auparavant

* JP Morgan JPM.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 345 $ à 325 $

* Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 8$ contre

12

* Kinder Morgan Inc KMI.N : Citigroup augmente le prix cible de 28 à 33 $

* Kinder Morgan Inc KMI.N : RBC relève le cours cible à 35 $, contre 32 $ auparavant

* Kraft Heinz KHC.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 20 $, contre 23 $

auparavant

* Legence Corp LGN.O : Bernstein relève le cours cible de 53 $ à 63 $

* Legence Corp LGN.O : BMO augmente le prix cible de 46 $ à 63 $

* Legence Corp LGN.O : RBC augmente le prix cible de 48 $ à 64 $

* Legend Biotech Corp LEGN.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 78 $ à 64 $

* Liberty Media FWONA.O : Citizens initie avec une note de surperformance sur le

marché; objectif 100

* Lincoln Electric Holdings Inc LECO.O : Morgan Stanley relève l'objectif à 247 $,

contre 240 $ auparavant

* Live Nation Entertainment LYV.N : Citizens initie avec une note de

surperformance; PT 190

* Macerich Co MAC.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 19 $ à 22 $

* Macerich Co MAC.N : La Banque Scotia augmente la cote à surperformance sectorielle de

performant sectoriel à performant sectoriel

* Maplebear Inc CART.O : Jefferies relève le cours de l'action à "acheter" au lieu

de "conserver"

* Maplebear Inc CART.O : Jefferies augmente le prix cible de 38 $ à 45 $

* Maplebear, Inc. CART.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 43 $ à 45 $

* Matador Resources Co MTDR.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 52 $ à 73

$

* Meta META.O : Morgan Stanley ajoute le titre à sa liste de choix

* Meta Platforms Inc META.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 775,00 $ contre

825,00 $

* Mondelez MDLZ.O : Jefferies réduit le prix cible à 69 $ de 70

* Monte Rosa Therapeutics Inc GLUE.O : Jefferies reprend la note d'achat; PT 30 $ vs 31 $

* Murphy Oil Corp MUR.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 37 $ contre 25 $

* Ncino, Inc. NCNO.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 21,00 $ contre 36,00 $

* Netflix Inc NFLX.O : Citizens initie une couverture avec une note de performance

du marché

* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 28$ de

24

* Nuvalent, Inc. NUVL.O : Wells Fargo initie la couverture avec une note de surpondération

et un objectif de 116 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Citigroup augmente le prix cible de 45 $ à 67 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 53 $

à 73 $

* Onkure Therapeutics Inc OKUR.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à

11 $ contre 29 $

* Ovintiv Inc OVV.N : Citigroup réduit le prix cible à neutre à partir d'achat

* Ovintiv Inc OVV.N : Citigroup augmente le prix cible de 52 $ à 62 $

* Popular, Inc. BPOP.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 163 $ contre 135 $

auparavant

* Propetro Holding PUMP.N : BofA Global Research initie avec une note d'achat;

objectif de prix $18

* PTC Therapeutics PTCT.O : Jefferies suppose qu'il s'agit d'une note de maintien ou

d'achat; objectif de 76 $ contre 91 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Mizuho relève le prix cible de 537 $ à 580 $

* Range Resources Corp RRC.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 48 $

contre 40 $

* Regions Financial RF.N : Piper Sandler ramène le cours cible à 28 $, contre 31 $

auparavant

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Bernstein ramène le cours cible à 130 $, contre 160 $

auparavant

* Roblox Corp RBLX.N : Citigroup réduit le prix cible à 90 $ contre 105 $

* Sanmina Corp SANM.O : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre; objectif de

145

* SBA Communications Corp SBAC.O : Moffettnathanson réduit le prix cible de 252 $ à 223 $

* Sphere Entertainment Co SPHR.N : Citizens initie avec une note de

surperformance; PT 150

* Tamboran Resources Corp TBN.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 35 $ à 58 $

* Terns Pharmaceuticals TERN.O : Barclays réduit le prix cible de 56 $ à 53 $

* Terns Pharmaceuticals TERN.O : Barclays réduit le prix cible de surpondération à égalité

de pondération

* Timken Co TKR.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 116 à 119 dollars

* TKO Group TKO.N : Citizens initie une couverture avec une note de surperformance

de marché; objectif de 240 dollars

* Tss Inc TSSI.O : Needham initie une couverture avec une note d'achat; objectif

de prix 16

* Uber Technologies, Inc. UBER.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 100 $ à 95 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : Jefferies relève le cours cible à 733 $ contre

668 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : TD Cowen augmente le prix cible à 660 $ contre

575 $

* Verastem Inc VSTM.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat;

cible 15 $ contre 19 $

* Viper Energy Inc VNOM.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 44 $ à 49 $

* Viridian Therapeutics VRDN.O : Jefferies reprend la couverture avec une note d'achat;

objectif 45

* Vor Biopharma Inc VOR.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; objectif

50

* Waystar Holding Corp WAY.O : Morgan Stanley initie la couverture avec la note

equal weight; PT $28

* York Space Systems Inc YSS.N : Truist Securities réduit le prix cible à 26$ de

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