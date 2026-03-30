TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Ferguson Enterprises, Hartford Insurance Group, JP Morgan

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Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Ferguson Enterprises, Hartford Insurance Group et JP Morgan.
FAITS MARQUANTS
* Diamondback Energy Inc FANG.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 178 à 230 dollars
* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 270 à 280
dollars
* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : KBW ramène l'objectif de cours de "surperformance" à
"performance du marché"
* JP Morgan JPM.N : Piper Sandler ramène l'objectif de cours de 345 à 325 dollars
* Quanta Services Inc PWR.N : Mizuho augmente le prix cible de $537 à $580
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* 3M Co MMM.N : Jefferies ramène le cours cible de 180 à 160 dollars
* 4D Molecular Therapeutics FDMT.O : Jefferies reprend la note d'achat; objectif de 21 $
contre 40 $
* Alumis Inc. ALMS.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 25 $ contre 40 $
* Alumis Inc. ALMS.O : Oppenheimer augmente le prix cible de 50 $ à 55 $
* American Tower Corp AMT.N : Moffettnathanson réduit l'objectif de cours à 214 $ contre
231 $
* Antero Resources Corp AR.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 54 $ de 46
$
* APA Corporation APA.O : Citigroup relève le cours cible de 25 à 45 dollars
* APA Corporation APA.O : Morgan Stanley relève le cours cible à 43 $, contre 22 $
auparavant
* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 110 $ contre 105 $
* Associated Banc-Corp ASB.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 30 $ à 31 $
* Bally's Corp BALY.N : Stifel réduit le prix cible à 12 $ contre 18 $
* Banc of California, Inc. BANC.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 22$ de 20
* Bank Ozk OZK.O : Wells Fargo relève le prix cible de 48 à 50 dollars
* Bankunited, Inc. BKU.N : Wells Fargo relève le prix cible de 50 à 55 dollars
* Bok Financial Corp. BOKF.O : Wells Fargo relève le prix cible de 115 à 127 dollars
* Boston Scientific Corp BSX.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 110$ contre 120
* Boston Scientific Corp BSX.N : Raymond James réduit le prix cible de "strong
buy" à "outperform
* Boston Scientific Corp BSX.N : Raymond James réduit l'objectif de cours à 88 $
contre 97 $
* BP BP.N : Gerdes Energy Research ramène le cours de l'action de "buy" à "neutral"
* Burford Capital Ltd BUR.N : B. Riley réduit l'objectif de cours à 7,5 $ contre
18 $
* Burford Capital Ltd BUR.N : Wedbush réduit le prix à neutre de surperformer
* Burford Capital Ltd BUR.N : Wedbush réduit le prix cible de 6 $ à 4,75 $
* California Resources Corp CRC.N : Citigroup augmente le prix cible de 67 $ à 74 $
* Calumet, Inc. CLMT.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 33 $ à 60 $
* Cardinal Infrastructure Group Inc CDNL.O : Stifel augmente le prix cible de 38 $ à 41 $
* Carnival Corp CCL.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 43 $, contre 46 $ auparavant
* Carnival Corporation CCL.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 37 $ contre 40 $
* Celsius Holdings Inc CELH.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de "hold" à
"buy
* Celsius Holdings Inc CELH.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 56 $ à 44 $
* Chevron Corp CVX.N : Morgan Stanley relève le cours cible à 212 $, contre 174 $
auparavant
* Chewy Inc CHWY.N : RBC relève le cours cible à 47 $, contre 43 $ auparavant
* Clean Harbors, Inc. CLH.N : Oppenheimer relève le cours cible de 300 à 310
dollars
* Coinbase Global Inc COIN.O : Bernstein réduit le prix cible à 330 $ contre 440 $
* Colgate-Palmolive Co CL.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de "hold" à
"buy"
* Colgate-Palmolive Co CL.N : La Deutsche Bank relève le prix cible de 90 $ à 98 $
* Columbia Banking System, Inc. COLB.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 28 à 30
dollars
* Commerce Bancshares, Inc. CBSH.O : Wells Fargo réduit l'objectif de prix à 53 $ contre 60
$
* Conagra Brands Inc CAG.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 15$ contre 16
* Conocophillips COP.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 149 $ contre
108 $
* Constellation Energy Corp CEG.O : Wells Fargo ramène le cours cible de 460 à 450 dollars
* Coterra Energy Inc CTRA.N : Citigroup augmente le prix cible de 32 $ à 42 $
* Coterra Energy Inc CTRA.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 28 $ à 42 $
* Crescent Capital BDC Inc CCAP.O : B. Riley initie avec une note neutre; objectif
13,5
* Crowdstrike CRWD.O : Wolfe Research relève la note à surperformer de "peer
perform"
* Crown Castle Inc CCI.N : Moffettnathanson réduit l'objectif de cours à 95 $ contre 111 $
* Dana Incorporated DAN.N : Barclays augmente le prix cible à 41 $ contre 32 $
* Definitive Healthcare Corp DH.O : Barclays réduit le prix cible de 2,75 $ à 1 $
* Devon Energy Corp DVN.N : Citigroup augmente le prix cible de 44 $ à 60 $
* Devon Energy Corp DVN.N : Morgan Stanley relève le prix cible à 59 $, contre 46
$ auparavant
* Diamondback Energy Inc FANG.O : Citigroup relève le cours cible à 230 $, contre 178 $
auparavant
* Diamondback Energy Inc FANG.O : Morgan Stanley relève le prix cible à 220 $,
contre 171 $ auparavant
* Doordash, Inc. DASH.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 221 $ à 198 $
* Dow Inc. DOW.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 45 $ à 48 $
* Entergy ETR.N : Mizuho relève le cours cible à 120 $, contre 112 $ auparavant
* Entergy ETR.N : TD Cowen relève le cours cible à 116 $ contre 108 $
* EOG Resources Inc EOG.N : Citigroup relève le cours cible de 115 $ à 150 $
* EOG Resources Inc EOG.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 155 $
contre 128 $
* Expedia Group Inc EXPE.O : Jefferies relève l'objectif de cours à "acheter"
contre "conserver" auparavant
* Expedia Group Inc EXPE.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 300 $ contre
240 $ auparavant
* Exxon Mobil XOM.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 134 à 172
dollars
* Eyepoint Inc EYPT.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat;
objectif de cours de 33 dollars
* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 270 à 280
dollars
* Fifth Third Bancorp FITB.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 54 $ contre 57 $
* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : Bernstein réduit le prix cible à 67 $ contre 72
$
* First Bancorp FBP.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 23 $ à 24 $
* First Hawaiian, Inc. FHB.O : Wells Fargo relève le prix cible de 24 à 26 dollars
* First Horizon Corporation FHN.N : Wells Fargo relève le prix cible de 23 à 25 dollars
* First Interstate Bancsystem, Inc. FIBK.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 36 $,
contre 30 $ auparavant
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 190$ de 315
* Forestar Group Inc FOR.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note
neutre
* Formula One Group FWONA.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 108 à
110 dollars
* FuboTV Inc FUBO.N : Citizens initie la couverture avec une note de
surperformance; objectif de prix de 13 $
* General Mills GIS.N : Jefferies réduit le prix cible de 37 $ à 36 $
* GM GM.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 105 $ contre 110 $
* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Benchmark relève le cours de l'action de "hold" à
"buy"
* Guardian Pharmacy Services GRDN.N : Jefferies initie avec une note d'achat; objectif 44
* H.B. Fuller FUL.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 72 $ à 70 $
* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : KBW réduit son objectif de cours à 149 $ contre 163
$
* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : KBW réduit le prix cible de "surperformance" à
"performance du marché"
* Insmed Inc INSM.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 166,00 $ à 212,00 $
* Insmed Inc INSM.O : Morgan Stanley relève le prix cible de "equal-weight" à "overweight"
* J M Smucker Co SJM.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 133 $ contre 138 $
auparavant
* JP Morgan JPM.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 345 $ à 325 $
* Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 8$ contre
12
* Kinder Morgan Inc KMI.N : Citigroup augmente le prix cible de 28 à 33 $
* Kinder Morgan Inc KMI.N : RBC relève le cours cible à 35 $, contre 32 $ auparavant
* Kraft Heinz KHC.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 20 $, contre 23 $
auparavant
* Legence Corp LGN.O : Bernstein relève le cours cible de 53 $ à 63 $
* Legence Corp LGN.O : BMO augmente le prix cible de 46 $ à 63 $
* Legence Corp LGN.O : RBC augmente le prix cible de 48 $ à 64 $
* Legend Biotech Corp LEGN.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 78 $ à 64 $
* Liberty Media FWONA.O : Citizens initie avec une note de surperformance sur le
marché; objectif 100
* Lincoln Electric Holdings Inc LECO.O : Morgan Stanley relève l'objectif à 247 $,
contre 240 $ auparavant
* Live Nation Entertainment LYV.N : Citizens initie avec une note de
surperformance; PT 190
* Macerich Co MAC.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 19 $ à 22 $
* Macerich Co MAC.N : La Banque Scotia augmente la cote à surperformance sectorielle de
performant sectoriel à performant sectoriel
* Maplebear Inc CART.O : Jefferies relève le cours de l'action à "acheter" au lieu
de "conserver"
* Maplebear Inc CART.O : Jefferies augmente le prix cible de 38 $ à 45 $
* Maplebear, Inc. CART.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 43 $ à 45 $
* Matador Resources Co MTDR.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 52 $ à 73
$
* Meta META.O : Morgan Stanley ajoute le titre à sa liste de choix
* Meta Platforms Inc META.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 775,00 $ contre
825,00 $
* Mondelez MDLZ.O : Jefferies réduit le prix cible à 69 $ de 70
* Monte Rosa Therapeutics Inc GLUE.O : Jefferies reprend la note d'achat; PT 30 $ vs 31 $
* Murphy Oil Corp MUR.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 37 $ contre 25 $
* Ncino, Inc. NCNO.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 21,00 $ contre 36,00 $
* Netflix Inc NFLX.O : Citizens initie une couverture avec une note de performance
du marché
* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 28$ de
24
* Nuvalent, Inc. NUVL.O : Wells Fargo initie la couverture avec une note de surpondération
et un objectif de 116 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Citigroup augmente le prix cible de 45 $ à 67 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 53 $
à 73 $
* Onkure Therapeutics Inc OKUR.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à
11 $ contre 29 $
* Ovintiv Inc OVV.N : Citigroup réduit le prix cible à neutre à partir d'achat
* Ovintiv Inc OVV.N : Citigroup augmente le prix cible de 52 $ à 62 $
* Popular, Inc. BPOP.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 163 $ contre 135 $
auparavant
* Propetro Holding PUMP.N : BofA Global Research initie avec une note d'achat;
objectif de prix $18
* PTC Therapeutics PTCT.O : Jefferies suppose qu'il s'agit d'une note de maintien ou
d'achat; objectif de 76 $ contre 91 $
* Quanta Services Inc PWR.N : Mizuho relève le prix cible de 537 $ à 580 $
* Range Resources Corp RRC.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 48 $
contre 40 $
* Regions Financial RF.N : Piper Sandler ramène le cours cible à 28 $, contre 31 $
auparavant
* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Bernstein ramène le cours cible à 130 $, contre 160 $
auparavant
* Roblox Corp RBLX.N : Citigroup réduit le prix cible à 90 $ contre 105 $
* Sanmina Corp SANM.O : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre; objectif de
145
* SBA Communications Corp SBAC.O : Moffettnathanson réduit le prix cible de 252 $ à 223 $
* Sphere Entertainment Co SPHR.N : Citizens initie avec une note de
surperformance; PT 150
* Tamboran Resources Corp TBN.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 35 $ à 58 $
* Terns Pharmaceuticals TERN.O : Barclays réduit le prix cible de 56 $ à 53 $
* Terns Pharmaceuticals TERN.O : Barclays réduit le prix cible de surpondération à égalité
de pondération
* Timken Co TKR.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 116 à 119 dollars
* TKO Group TKO.N : Citizens initie une couverture avec une note de surperformance
de marché; objectif de 240 dollars
* Tss Inc TSSI.O : Needham initie une couverture avec une note d'achat; objectif
de prix 16
* Uber Technologies, Inc. UBER.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 100 $ à 95 $
* United Therapeutics Corp UTHR.O : Jefferies relève le cours cible à 733 $ contre
668 $
* United Therapeutics Corp UTHR.O : TD Cowen augmente le prix cible à 660 $ contre
575 $
* Verastem Inc VSTM.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat;
cible 15 $ contre 19 $
* Viper Energy Inc VNOM.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 44 $ à 49 $
* Viridian Therapeutics VRDN.O : Jefferies reprend la couverture avec une note d'achat;
objectif 45
* Vor Biopharma Inc VOR.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; objectif
50
* Waystar Holding Corp WAY.O : Morgan Stanley initie la couverture avec la note
equal weight; PT $28
* York Space Systems Inc YSS.N : Truist Securities réduit le prix cible à 26$ de
30
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