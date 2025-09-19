 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 871,71
+0,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Factset, Metlife, Groupe Replimune
19/09/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Factset, Metlife et Replimune Group.

FAITS MARQUANTS

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 326$ contre 323$

* Factset FDS.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 315 dollars contre 375 dollars

* Metlife Inc MET.N : Piper Sandler ramène le cours de l'action de surpondération à neutre

* Replimune Group Inc REPL.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Slide Insurance Holdings Inc SLDE.O : KBW relève le titre de "market perform" à "outperform"

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 15 à 20 dollars

* Apple Inc AAPL.O : JP Morgan relève le cours cible à 280 $ contre 255 $ auparavant

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 326 $ contre 323 $

auparavant

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : KBW relève l'objectif de cours à 298 $, contre 288 $

auparavant

* Arvinas Inc ARVN.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 8$ contre 10

* Autozone Inc AZO.N : Roth MKM relève le cours cible à 4 800 $ contre 4 135 $

* Boeing BA.N : Jefferies réduit le prix cible à 255 $ contre 275 $

* Brookfield Renewable Corp BEPC.N : JP Morgan relève le cours cible à 41 $ contre

39 $

* Commercial Metals Co CMC.N : Jefferies relève le cours cible de 60 à 70 dollars

* Darden Restaurants Inc DRI.N : BTIG ramène le cours cible à 225 $, contre 235 $ auparavant

* Darden Restaurants Inc DRI.N : KeyBanc réduit le prix cible à 225 $ de 240

* Darden Restaurants Inc DRI.N : TD Cowen réduit le prix cible de 235 $ à 200 $

* Enphase Energy Inc ENPH.O : JP Morgan augmente le prix cible à 39 $, contre 37 $

auparavant

* Factset FDS.N : Jefferies abaisse le cours cible à 315 $ contre 375 $

* Fedex FDX.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 250 $ contre 247 $

* Fedex FDX.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 280 $ contre 275 $ auparavant

* Fedex FDX.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 284 $ contre 285 $

* First Solar Inc FSLR.O : JP Morgan relève le cours cible à 262 $ contre 241 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : JP Morgan relève le cours cible de 8 à 9 dollars

* Generac Holdings Inc GNRC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 180 $ contre

165 $ auparavant

* HA Sustainable Infrastructure Capital Inc HASI.N : JP Morgan relève l'objectif de

cours à 45 $ contre 42 $ auparavant

* Incyte INCY.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 102 $ contre 90 $ auparavant

* Leidos LDOS.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 215 $ contre 205 $

* Lyft Inc LYFT.O : Piper Sandler relève le cours cible de 20 à 28 dollars

* Metlife Inc MET.N : Piper Sandler réduit le cours à neutre de surpondérer

* Micron Technology Inc MU.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 170 $ contre

140 $ auparavant

* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen augmente le prix cible de 150 $ à 180 $

* Mongodb Inc MDB.O : Needham relève le cours cible de 325 $ à 365 $

* Nektar Therapeutics NKTR.O : Jefferies relève le prix cible de 69 $ à 99 $

* Newtekone Inc NEWT.O : KBW relève le cours cible de 12 à 13 dollars

* Nextracker Inc NXT.O : JP Morgan relève le cours cible à 77 $, contre 69 $

auparavant

* PNC Financial Services PNC.N : Raymond James relève le cours cible de 220 $ à 225 $

* Replimune Group Inc REPL.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Servicetitan Inc TTAN.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 130 $ à 140 $

* Shoals Technologies Group SHLS.O : JP Morgan relève le cours cible de 8 $ à 9 $

* Slide Insurance Holdings Inc SLDE.O : KBW ramène le cours cible à 19 $, contre 20 $

auparavant

* Slide Insurance Holdings Inc SLDE.O : KBW relève le prix cible de "market perform" à

"outperform"

* Sunrun Inc RUN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 23 $ contre 20 $

auparavant

* Trimble Inc TRMB.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 98 $ contre 96 $

A.J.GALLAGHER
296,710 USD NYSE +1,43%
ALPHATEC HOLDING
15,2200 USD NASDAQ +3,54%
APPLE
237,8800 USD NASDAQ -0,46%
ARVINAS
7,7200 USD NASDAQ +1,45%
AUTOZONE
4 127,430 USD NYSE -2,39%
BOEING CO
215,595 USD NYSE +0,46%
COMMERCIAL METAL
59,680 USD NYSE +2,04%
DARDEN RESTAURAN
192,790 USD NYSE -7,69%
ENPHASE ENERGY
38,4400 USD NASDAQ -0,72%
FACTSET RESH SYS
301,085 USD NYSE -10,39%
FEDEX
226,855 USD NYSE +0,38%
FIRST SOLAR
209,6300 USD NASDAQ -0,51%
FLUENCE ENERGY RG-A
7,9200 USD NASDAQ +6,45%
GENERAC HLDGS
183,940 USD NYSE +1,48%
HA SUSTAIN REIT
28,670 USD NYSE +1,99%
INCYTE
86,0000 USD NASDAQ +1,42%
LEIDOS HOLDG
187,120 USD NYSE +1,83%
LYFT RG-A
21,9600 USD NASDAQ -3,85%
METLIFE
79,075 USD NYSE +0,49%
MICRON TECHNOLOGY
168,8900 USD NASDAQ +5,56%
MONGODB-A
316,3000 USD NASDAQ +0,29%
NEKTAR THERAPEUT
58,7600 USD NASDAQ +15,06%
NEWTEKONE
12,5300 USD NASDAQ +4,16%
NEXTRACKER RG-A
70,4800 USD NASDAQ +2,58%
PNC FINL SER
206,200 USD NYSE +1,19%
REPLIMUNE GRP
3,4600 USD NASDAQ -39,40%
SERVICETITAN RG-A
117,1600 USD NASDAQ +2,78%
SHOALS TECH RG-A
7,5500 USD NASDAQ +4,43%
SUNRUN
16,3000 USD NASDAQ +2,45%
TRIMBLE
81,6600 USD NASDAQ +2,54%
19/09/2025

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank