information fournie par Reuters • 19/09/2025 à 11:34

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Factset, Metlife, Groupe Replimune

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Factset, Metlife et Replimune Group.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 15 à 20 dollars

* Apple Inc AAPL.O : JP Morgan relève le cours cible à 280 $ contre 255 $ auparavant

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 326 $ contre 323 $

auparavant

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : KBW relève l'objectif de cours à 298 $, contre 288 $

auparavant

* Arvinas Inc ARVN.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 8$ contre 10

* Autozone Inc AZO.N : Roth MKM relève le cours cible à 4 800 $ contre 4 135 $

* Boeing BA.N : Jefferies réduit le prix cible à 255 $ contre 275 $

* Brookfield Renewable Corp BEPC.N : JP Morgan relève le cours cible à 41 $ contre

39 $

* Commercial Metals Co CMC.N : Jefferies relève le cours cible de 60 à 70 dollars

* Darden Restaurants Inc DRI.N : BTIG ramène le cours cible à 225 $, contre 235 $ auparavant

* Darden Restaurants Inc DRI.N : KeyBanc réduit le prix cible à 225 $ de 240

* Darden Restaurants Inc DRI.N : TD Cowen réduit le prix cible de 235 $ à 200 $

* Enphase Energy Inc ENPH.O : JP Morgan augmente le prix cible à 39 $, contre 37 $

auparavant

* Factset FDS.N : Jefferies abaisse le cours cible à 315 $ contre 375 $

* Fedex FDX.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 250 $ contre 247 $

* Fedex FDX.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 280 $ contre 275 $ auparavant

* Fedex FDX.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 284 $ contre 285 $

* First Solar Inc FSLR.O : JP Morgan relève le cours cible à 262 $ contre 241 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : JP Morgan relève le cours cible de 8 à 9 dollars

* Generac Holdings Inc GNRC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 180 $ contre

165 $ auparavant

* HA Sustainable Infrastructure Capital Inc HASI.N : JP Morgan relève l'objectif de

cours à 45 $ contre 42 $ auparavant

* Incyte INCY.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 102 $ contre 90 $ auparavant

* Leidos LDOS.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 215 $ contre 205 $

* Lyft Inc LYFT.O : Piper Sandler relève le cours cible de 20 à 28 dollars

* Metlife Inc MET.N : Piper Sandler réduit le cours à neutre de surpondérer

* Micron Technology Inc MU.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 170 $ contre

140 $ auparavant

* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen augmente le prix cible de 150 $ à 180 $

* Mongodb Inc MDB.O : Needham relève le cours cible de 325 $ à 365 $

* Nektar Therapeutics NKTR.O : Jefferies relève le prix cible de 69 $ à 99 $

* Newtekone Inc NEWT.O : KBW relève le cours cible de 12 à 13 dollars

* Nextracker Inc NXT.O : JP Morgan relève le cours cible à 77 $, contre 69 $

auparavant

* PNC Financial Services PNC.N : Raymond James relève le cours cible de 220 $ à 225 $

* Replimune Group Inc REPL.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Servicetitan Inc TTAN.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 130 $ à 140 $

* Shoals Technologies Group SHLS.O : JP Morgan relève le cours cible de 8 $ à 9 $

* Slide Insurance Holdings Inc SLDE.O : KBW ramène le cours cible à 19 $, contre 20 $

auparavant

* Slide Insurance Holdings Inc SLDE.O : KBW relève le prix cible de "market perform" à

"outperform"

* Sunrun Inc RUN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 23 $ contre 20 $

auparavant

* Trimble Inc TRMB.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 98 $ contre 96 $