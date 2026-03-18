information fournie par Reuters • 18/03/2026 à 11:32

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Factset, Lensar, Starbucks

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Factset, Lensar et Starbucks, mercredi.

FAITS MARQUANTS

* Factset FDS.N : RBC réduit l'objectif de cours de 320 à 243 dollars

* Lensar Inc LNSR.O : BTIG augmente le prix cible de neutre à achat

* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research passe de "acheter" à "neutre

* Starbucks SBUX.O : RBC passe de "surperformer" à "performer" dans le secteur

* Weatherford International Plc WFRD.O : RBC initie une couverture avec une note de

surperformance

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aldeyra Therapeutics Inc ALDX.O : H.C. Wainwright ramène la valeur d'achat à neutre

* Aldeyra Therapeutics Inc ALDX.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 10 à 2 dollars

* Alto Neuroscience Inc ANRO.N : Baird augmente le prix cible à 41$ de 22

* BitGo Holdings Inc BTGO.N : Citigroup réduit le prix cible à 17 $ contre 18 $

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : TD Cowen augmente le prix cible de 49 $ à 60 $

* Cal-Maine Foods Inc CALM.O : Stephens relève le cours cible de 85 $ à 90 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Citigroup relève le prix cible de neutre à achat

* Constellation Brands Inc STZ.N : Citigroup augmente le prix cible de 155 $ à 175 $

* Dakota Gold Corp. DC.A : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 9,75 $ à 10,5 $

* Docusign Inc DOCU.O : JP Morgan réduit le prix cible à 65$ de 78

* Evommune Inc EVMN.N : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 50 $ contre 65 $

* Factset FDS.N : RBC réduit le prix cible à 243$ de 320

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Citigroup relève le cours cible à 28 $, contre 25 $ auparavant

* Gemini Space Station Inc GEMI.O : Citigroup passe de neutre à vente

* Gemini Space Station Inc GEMI.O : Citigroup réduit le prix cible de 13 $ à 5,5 $

* Grail Inc GRAL.O : TD Cowen relève le cours à acheter de "hold" à "buy

* Grail Inc GRAL.O : TD Cowen réduit le prix cible de 114 $ à 65 $

* Healthequity Inc HQY.O : RBC réduit le prix cible de 110 $ à 100 $

* Highpeak Energy Inc HPK.O : Gerdes Energy Research passe de neutre à vente

* IBM IBM.N : JP Morgan réduit le cours cible de 317 à 283 dollars

* Lennar Corp LEN.N : KBW réduit le prix cible à 105 $ contre 115

* Lensar Inc LNSR.O : BTIG relève le cours à acheter de neutre

* Micron Technology Inc MU.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 330 à 510 dollars

* Navient Corp NAVI.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 9$ contre 13

* Netflix Inc NFLX.O : Citigroup reprend la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 115

* Oklo Inc OKLO.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 175 $ à 125 $

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 100 $ de 110

* Riot Platforms Inc RIOT.O : Citigroup réduit le prix cible de 23 $ à 21 $

* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research ramène le cours de l'action de l'entreprise d'achat à

neutre

* Starbucks SBUX.O : RBC passe de "surperformer" à "performer" dans le secteur

* Stratégie MSTR.O : Citigroup réduit le prix cible de 325 $ à 260 $

* Topbuild Corp BLD.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 485 $ à 465 $

* Weatherford International Plc WFRD.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance

* Weatherford International Plc WFRD.O : RBC initie une couverture avec un prix cible de 105