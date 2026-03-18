 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Factset, Lensar, Starbucks
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 11:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Factset, Lensar et Starbucks, mercredi.

FAITS MARQUANTS

* Factset FDS.N : RBC réduit l'objectif de cours de 320 à 243 dollars

* Lensar Inc LNSR.O : BTIG augmente le prix cible de neutre à achat

* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research passe de "acheter" à "neutre

* Starbucks SBUX.O : RBC passe de "surperformer" à "performer" dans le secteur

* Weatherford International Plc WFRD.O : RBC initie une couverture avec une note de

surperformance

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aldeyra Therapeutics Inc ALDX.O : H.C. Wainwright ramène la valeur d'achat à neutre

* Aldeyra Therapeutics Inc ALDX.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 10 à 2 dollars

* Alto Neuroscience Inc ANRO.N : Baird augmente le prix cible à 41$ de 22

* BitGo Holdings Inc BTGO.N : Citigroup réduit le prix cible à 17 $ contre 18 $

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : TD Cowen augmente le prix cible de 49 $ à 60 $

* Cal-Maine Foods Inc CALM.O : Stephens relève le cours cible de 85 $ à 90 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Citigroup relève le prix cible de neutre à achat

* Constellation Brands Inc STZ.N : Citigroup augmente le prix cible de 155 $ à 175 $

* Dakota Gold Corp. DC.A : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 9,75 $ à 10,5 $

* Docusign Inc DOCU.O : JP Morgan réduit le prix cible à 65$ de 78

* Evommune Inc EVMN.N : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 50 $ contre 65 $

* Factset FDS.N : RBC réduit le prix cible à 243$ de 320

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Citigroup relève le cours cible à 28 $, contre 25 $ auparavant

* Gemini Space Station Inc GEMI.O : Citigroup passe de neutre à vente

* Gemini Space Station Inc GEMI.O : Citigroup réduit le prix cible de 13 $ à 5,5 $

* Grail Inc GRAL.O : TD Cowen relève le cours à acheter de "hold" à "buy

* Grail Inc GRAL.O : TD Cowen réduit le prix cible de 114 $ à 65 $

* Healthequity Inc HQY.O : RBC réduit le prix cible de 110 $ à 100 $

* Highpeak Energy Inc HPK.O : Gerdes Energy Research passe de neutre à vente

* IBM IBM.N : JP Morgan réduit le cours cible de 317 à 283 dollars

* Lennar Corp LEN.N : KBW réduit le prix cible à 105 $ contre 115

* Lensar Inc LNSR.O : BTIG relève le cours à acheter de neutre

* Micron Technology Inc MU.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 330 à 510 dollars

* Navient Corp NAVI.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 9$ contre 13

* Netflix Inc NFLX.O : Citigroup reprend la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 115

* Oklo Inc OKLO.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 175 $ à 125 $

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 100 $ de 110

* Riot Platforms Inc RIOT.O : Citigroup réduit le prix cible de 23 $ à 21 $

* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research ramène le cours de l'action de l'entreprise d'achat à

neutre

* Starbucks SBUX.O : RBC passe de "surperformer" à "performer" dans le secteur

* Stratégie MSTR.O : Citigroup réduit le prix cible de 325 $ à 260 $

* Topbuild Corp BLD.N : D.A. Davidson réduit le prix cible de 485 $ à 465 $

* Weatherford International Plc WFRD.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance

* Weatherford International Plc WFRD.O : RBC initie une couverture avec un prix cible de 105

Valeurs associées

ALDEYRA THERAPEU
1,2400 USD NASDAQ -70,69%
BRGHTSPRNG HLTH
42,1000 USD NASDAQ +7,81%
CAL-MAINE FOODS
86,6200 USD NASDAQ -1,31%
CONSTELLATION BRD-A
151,690 USD NYSE +0,44%
DOCUSIGN
47,5400 USD NASDAQ +1,54%
FACTSET RESH SYS
209,080 USD NYSE +0,74%
GALAXY RG-A
23,5000 USD NASDAQ +1,73%
GEMINI SPACE RG-A
7,1100 USD NASDAQ -1,52%
GRAIL
47,3700 USD NASDAQ +3,54%
HEALTHEQUITY
79,4000 USD NASDAQ +0,93%
HIGHPEAK ENERGY
6,7000 USD NASDAQ +3,08%
IBM
256,120 USD NYSE +2,73%
LENNAR RG-A
97,040 USD NYSE +1,13%
LENSAR
6,8900 USD NASDAQ -32,85%
MICRON TECHNOLOGY
461,6900 USD NASDAQ +4,50%
NAVIENT
8,2200 USD NASDAQ -0,48%
NETFLIX
94,3600 USD NASDAQ -0,88%
OKLO RG-A
60,650 USD NYSE +1,66%
RHYTHM PHARM
87,6800 USD NASDAQ -3,13%
RIOT PLATFORMS
14,6800 USD NASDAQ +1,94%
STARBUCKS
97,5700 USD NASDAQ -0,26%
STRATEGY RG-A
150,2800 USD NASDAQ +1,87%
TOPBUILD
367,500 USD NYSE -0,82%
WEATHERFORD INT
73,980 EUR Tradegate 0,00%
WEATHERFORD INT
86,4000 USD NASDAQ -0,46%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 18/03/2026 à 11:32:42.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des pompiers dans les décombres de l'hôpital pour toxicomane touché par des frappes pakistanaises à Kaboul, le 17 mars 2026 ( AFP / Wakil KOHSAR )
    Bombardement sur un hôpital de Kaboul: préparation des funérailles, lourd bilan, confirme une ONG
    information fournie par AFP 18.03.2026 11:47 

    L’Afghanistan se prépare mercredi à tenir des funérailles collectives pour certaines des victimes du bombardement pakistanais sur un hôpital pour toxicomanes de Kaboul, une ONG internationale confirmant un bilan de "centaines de morts et blessés". Sur une colline ... Lire la suite

  • Andrea Orcel, DG d'Unicredit, après une assemblée annuelle de la Confindustria à Rome
    UniCredit n'exclut pas une offre améliorée sur Commerzbank
    information fournie par Reuters 18.03.2026 11:46 

    Le directeur général d'UniCredit Andrea ‌Orcel a déclaré mercredi qu'il existait une possibilité "lointaine" que la banque italienne améliore les ​conditions de son offre sur Commerzbank, en fonction de l'issue de leurs discussions. UniCredit a lancé lundi une ... Lire la suite

  • Le président Emmanuel Macron le 17 mars 2026 lors d'un conseil de défense à l'Elysée, à Paris ( POOL / Benoit Tessier )
    Macron va dévoiler le nom du futur porte-avions français
    information fournie par AFP 18.03.2026 11:37 

    Un nouveau navire amiral, embarquant des drones et fort de trois catapultes: Emmanuel Macron se rend mercredi à Indre, près de Nantes, où il va dévoiler le nom du futur porte-avions français dont la construction vient d'être lancée. Le chef de l'Etat est attendu ... Lire la suite

  • Les États-Unis sont "en train de démolir" l'Iran, dit Trump
    Les États-Unis sont "en train de démolir" l'Iran, dit Trump
    information fournie par AFP Video 18.03.2026 11:25 

    Les États-Unis sont "en train de démolir" l'Iran, a déclaré le président américain Donald Trump, lors d'un déjeuner des Amis de l'Irlande au Capitole aux côtés du Premier ministre irlandais Micheál Martin, à Washington.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank