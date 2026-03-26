information fournie par Reuters • 26/03/2026 à 08:39

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Equitable Holdings, Robinhood Markets, Wingstop

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Equitable Holdings, Robinhood Markets et Wingstop.

FAITS MARQUANTS

* Equitable Holdings Inc EQH.N : KBW reprend la couverture avec une

note de surperformance

* Murphy USA Inc MUSA.N : JP Morgan initie la couverture avec une note

de surpondération

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Jefferies initie la couverture avec

une note d'achat

* Scotts Miracle-Gro Co SMG.N : JP Morgan passe de la surpondération à

la neutralité

* Wingstop Inc WING.O : Stifel réduit le prix cible de 325 $ à 250 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* AAR Corp AIR.N : Jefferies relève le cours cible de 135 $ à 150 $

* Aflac Inc AFL.N : KBW reprend la couverture avec une note de performance du

marché; prix cible de 113 $

* Appfolio Inc APPF.O : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat; prix

cible de 222 $

* Braze Inc BRZE.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 43 $ à 40 $

* Brighthouse Financial Inc BHF.O : KBW reprend la couverture avec une note de

performance du marché

* Brighthouse Financial Inc BHF.O : KBW reprend la couverture avec un objectif de

prix de 67 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : JP Morgan initie la couverture avec une note

neutre

* Caseys General Stores Inc CASY.O : JP Morgan initie une couverture avec un

objectif de prix de 719 $

* Chewy Inc CHWY.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 40 $ contre 46 $

* CNO Financial Group Inc CNO.N : KBW reprend la couverture avec une note de

performance du marché

* CNO Financial Group Inc CNO.N : KBW reprend la couverture avec un prix cible de 46

$

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research passe de neutre à vente

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : KBW reprend la couverture avec une note de

surperformance

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : KBW reprend la couverture avec un objectif de

prix de 32 $

* Corteva CTVA.N : Berenberg relève le prix cible de 68 $ à 78 $

* CSX Corp CSX.O : RBC relève le cours cible de 39 $ à 43 $

* EQT Corp EQT.N : Gerdes Energy Research passe d'achat à neutre

* Equitable Holdings Inc EQH.N : KBW reprend la couverture avec une note de

surperformance

* Equitable Holdings Inc EQH.N : KBW reprend la couverture avec un objectif de prix

de 53 $

* Exp World Holdings Inc EXPI.O : Benchmark initie la couverture avec une note

d'achat

* Exp World Holdings Inc EXPI.O : Benchmark initie une couverture avec un prix cible

de 8 $

* Frontdoor Inc FTDR.O : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat; prix

cible 80 $

* Genworth Financial Inc GNW.N : KBW reprend la couverture avec une note de

surperformance

* Genworth Financial Inc GNW.N : KBW reprend la couverture avec un objectif de prix

de 10,5 $

* Globe Life Inc GL.N : KBW reprend la couverture avec une note de surperformance;

prix cible 168 $

* Great Lakes Dredge & Dock Corp GLDD.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Jefferies relève le cours cible de 96 $ à 113 $

* Jackson Financial Inc JXN.N : KBW reprend la couverture avec une note de

performance du marché

* Jackson Financial Inc JXN.N : KBW reprend la couverture avec un objectif de prix

de 123 $

* Limbach Holdings Inc LMB.O : JP Morgan réduit le prix cible de 100 $ à 90 $

* Lincoln National Corp LNC.N : KBW reprend la couverture avec une note de

surperformance

* Lincoln National Corp LNC.N : KBW reprend la couverture avec un objectif de prix

de 43 $

* Metlife Inc MET.N : KBW reprend la couverture avec une note de surperformance;

objectif de cours 87 $

* Murphy USA Inc MUSA.N : JP Morgan initie la couverture avec une note de

surpondération

* Murphy USA Inc MUSA.N : JP Morgan initie la couverture avec un objectif de prix de

539 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : RBC réduit le prix cible de 320 $ à 310 $

* Paychex Inc PAYX.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 105 $ contre 110 $

* Paychex Inc PAYX.O : JP Morgan réduit le prix cible à 100 $ contre 125 $

* Paychex Inc PAYX.O : TD Cowen réduit le prix cible à 95 $ contre 114 $

* PPG Industries Inc PPG.N : Jefferies réduit le prix cible à 116 $ contre 125 $

* Primerica Inc PRI.N : KBW reprend la couverture avec une note de performance du

marché; PT 290 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : KBW reprend la couverture avec une note de

performance du marché

* Principal Financial Group Inc PFG.O : KBW reprend la couverture avec un objectif

de prix de 92 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : KBW reprend la couverture avec une note de

performance du marché

* Prudential Financial Inc PRU.N : KBW reprend la couverture avec un objectif de

prix de 106 $

* Real Brokerage Inc REAX.O : Benchmark initie la couverture avec une note d'achat

* Real Brokerage Inc REAX.O : Benchmark initie une couverture avec un prix cible de

5,5 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Jefferies initie une couverture avec une note

d'achat

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Jefferies initie une couverture avec un objectif de

prix de 88 $

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 23 $

contre 16 $

* Scotts Miracle-Gro Co SMG.Nampgt : JP Morgan passe de surpondéré à neutre

* Scotts Miracle-Gro Co SMG.Nampgt : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 67 $

contre 70 $

* Sherwin-Williams Co SHW.Nampgt : Jefferies réduit le prix cible de 375 $ à 360 $

* Somnigroup International Inc SGI.Nampgt : Jefferies passe de "conserver" à "achat"

* Somnigroup International Inc SGI.Nampgt : Jefferies réduit le prix cible de 90 $ à

88 $

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.Oampgt : TD Cowen passe d'achat à conserver

* TIC Solutions Inc TIC.Nampgt : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Timken Co TKR.Nampgt : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Union Pacific Corp UNP.Nampgt : RBC réduit le prix cible de 280 $ à 273 $

* Unum Group UNM.Nampgt : KBW reprend la couverture avec une note de surperformance;

prix cible 95 $

* Voya Financial Inc VOYA.Nampgt : KBW reprend la couverture avec une note de

surperformance; PT 82 $

* Wingstop Inc WING.Oampgt : Stifel réduit le prix cible de 325 $ à 250 $