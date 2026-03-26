TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Equitable Holdings, Robinhood Markets, Wingstop

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Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Equitable Holdings, Robinhood Markets et Wingstop.
FAITS MARQUANTS
* Equitable Holdings Inc EQH.N : KBW reprend la couverture avec une
note de surperformance
* Murphy USA Inc MUSA.N : JP Morgan initie la couverture avec une note
de surpondération
* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Jefferies initie la couverture avec
une note d'achat
* Scotts Miracle-Gro Co SMG.N : JP Morgan passe de la surpondération à
la neutralité
* Wingstop Inc WING.O : Stifel réduit le prix cible de 325 $ à 250 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* AAR Corp AIR.N : Jefferies relève le cours cible de 135 $ à 150 $
* Aflac Inc AFL.N : KBW reprend la couverture avec une note de performance du
marché; prix cible de 113 $
* Appfolio Inc APPF.O : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat; prix
cible de 222 $
* Braze Inc BRZE.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 43 $ à 40 $
* Brighthouse Financial Inc BHF.O : KBW reprend la couverture avec une note de
performance du marché
* Brighthouse Financial Inc BHF.O : KBW reprend la couverture avec un objectif de
prix de 67 $
* Caseys General Stores Inc CASY.O : JP Morgan initie la couverture avec une note
neutre
* Caseys General Stores Inc CASY.O : JP Morgan initie une couverture avec un
objectif de prix de 719 $
* Chewy Inc CHWY.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 40 $ contre 46 $
* CNO Financial Group Inc CNO.N : KBW reprend la couverture avec une note de
performance du marché
* CNO Financial Group Inc CNO.N : KBW reprend la couverture avec un prix cible de 46
$
* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research passe de neutre à vente
* Corebridge Financial Inc CRBG.N : KBW reprend la couverture avec une note de
surperformance
* Corebridge Financial Inc CRBG.N : KBW reprend la couverture avec un objectif de
prix de 32 $
* Corteva CTVA.N : Berenberg relève le prix cible de 68 $ à 78 $
* CSX Corp CSX.O : RBC relève le cours cible de 39 $ à 43 $
* EQT Corp EQT.N : Gerdes Energy Research passe d'achat à neutre
* Equitable Holdings Inc EQH.N : KBW reprend la couverture avec une note de
surperformance
* Equitable Holdings Inc EQH.N : KBW reprend la couverture avec un objectif de prix
de 53 $
* Exp World Holdings Inc EXPI.O : Benchmark initie la couverture avec une note
d'achat
* Exp World Holdings Inc EXPI.O : Benchmark initie une couverture avec un prix cible
de 8 $
* Frontdoor Inc FTDR.O : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat; prix
cible 80 $
* Genworth Financial Inc GNW.N : KBW reprend la couverture avec une note de
surperformance
* Genworth Financial Inc GNW.N : KBW reprend la couverture avec un objectif de prix
de 10,5 $
* Globe Life Inc GL.N : KBW reprend la couverture avec une note de surperformance;
prix cible 168 $
* Great Lakes Dredge & Dock Corp GLDD.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Jefferies relève le cours cible de 96 $ à 113 $
* Jackson Financial Inc JXN.N : KBW reprend la couverture avec une note de
performance du marché
* Jackson Financial Inc JXN.N : KBW reprend la couverture avec un objectif de prix
de 123 $
* Limbach Holdings Inc LMB.O : JP Morgan réduit le prix cible de 100 $ à 90 $
* Lincoln National Corp LNC.N : KBW reprend la couverture avec une note de
surperformance
* Lincoln National Corp LNC.N : KBW reprend la couverture avec un objectif de prix
de 43 $
* Metlife Inc MET.N : KBW reprend la couverture avec une note de surperformance;
objectif de cours 87 $
* Murphy USA Inc MUSA.N : JP Morgan initie la couverture avec une note de
surpondération
* Murphy USA Inc MUSA.N : JP Morgan initie la couverture avec un objectif de prix de
539 $
* Norfolk Southern Corp NSC.N : RBC réduit le prix cible de 320 $ à 310 $
* Paychex Inc PAYX.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 105 $ contre 110 $
* Paychex Inc PAYX.O : JP Morgan réduit le prix cible à 100 $ contre 125 $
* Paychex Inc PAYX.O : TD Cowen réduit le prix cible à 95 $ contre 114 $
* PPG Industries Inc PPG.N : Jefferies réduit le prix cible à 116 $ contre 125 $
* Primerica Inc PRI.N : KBW reprend la couverture avec une note de performance du
marché; PT 290 $
* Principal Financial Group Inc PFG.O : KBW reprend la couverture avec une note de
performance du marché
* Principal Financial Group Inc PFG.O : KBW reprend la couverture avec un objectif
de prix de 92 $
* Prudential Financial Inc PRU.N : KBW reprend la couverture avec une note de
performance du marché
* Prudential Financial Inc PRU.N : KBW reprend la couverture avec un objectif de
prix de 106 $
* Real Brokerage Inc REAX.O : Benchmark initie la couverture avec une note d'achat
* Real Brokerage Inc REAX.O : Benchmark initie une couverture avec un prix cible de
5,5 $
* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Jefferies initie une couverture avec une note
d'achat
* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Jefferies initie une couverture avec un objectif de
prix de 88 $
* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 23 $
contre 16 $
* Scotts Miracle-Gro Co SMG.Nampgt : JP Morgan passe de surpondéré à neutre
* Scotts Miracle-Gro Co SMG.Nampgt : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 67 $
contre 70 $
* Sherwin-Williams Co SHW.Nampgt : Jefferies réduit le prix cible de 375 $ à 360 $
* Somnigroup International Inc SGI.Nampgt : Jefferies passe de "conserver" à "achat"
* Somnigroup International Inc SGI.Nampgt : Jefferies réduit le prix cible de 90 $ à
88 $
* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.Oampgt : TD Cowen passe d'achat à conserver
* TIC Solutions Inc TIC.Nampgt : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré
* Timken Co TKR.Nampgt : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré
* Union Pacific Corp UNP.Nampgt : RBC réduit le prix cible de 280 $ à 273 $
* Unum Group UNM.Nampgt : KBW reprend la couverture avec une note de surperformance;
prix cible 95 $
* Voya Financial Inc VOYA.Nampgt : KBW reprend la couverture avec une note de
surperformance; PT 82 $
* Wingstop Inc WING.Oampgt : Stifel réduit le prix cible de 325 $ à 250 $
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