TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Equinix, KLA, WW Grainger

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Equinix, KLA et WW Grainger.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 3M Co MMM.N : RBC relève le cours cible de 130 à 131

dollars

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : RBC relève le

cours cible de 168 $ à 176 $

* Advanced Flower Capital Inc AFCG.O : Jefferies réduit

le prix cible de 5 $ à 2,5 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : RBC initie une

couverture avec une note de performance sectorielle;

objectif de cours de 230 $

* Amphenol Corp APH.N : BofA Global Research

relève l'objectif de cours à 165 $, contre 163 $

auparavant

* Annaly Capital Management NLY.N : Piper

Sandler relève l'objectif de cours de 23,5 $ à 25 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : RBC initie une

couverture avec une note de surperformance; objectif de

cours de 385 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : RBC initie une couverture avec

une note de surperformance; cible 225

* AT&T Inc T.N : Bernstein réduit le prix

cible de 31 $ à 30 $

* Atkore Inc ATKR.N : RBC relève l'objectif de cours à 64

$, contre 61 $ auparavant

* Baker Hughes Co BKR.O : RBC relève le

cours cible de 54 $ à 57 $

* Ball Corp BALL.N : RBC relève le cours cible de 63 $ à

67 $

* Bank of America BAC.N : KBW réduit le cours cible à 63

$ contre 64 $

* Bank of America BAC.N : Piper Sandler relève l'objectif

de cours à 57 $ contre 56 $

* Boeing BA.N : Bernstein relève l'objectif

de cours à 298 $ contre 277 $

* Broadcom Inc AVGO.O : RBC initie une couverture avec

une note de performance sectorielle; objectif: 370

* Carvana CVNA.N : BTIG augmente le prix

cible de 450 $ à 535 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : JP Morgan réduit

l'objectif de cours à 80 $ contre 87 $

* Charter Communications Inc CHTR.O :

Bernstein réduit l'objectif de cours à 240 $ contre 280 $

auparavant

* Chevron Corp CVX.N : Jefferies relève le

cours cible à 189 $ contre 174 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Citigroup passe

de "achat" à "neutre"

* Chord Energy Corp CHRD.O : Citigroup

réduit le prix cible de 105 $ à 97 $

* Citigroup C.N : Piper Sandler augmente le prix cible de

130 $ à 135 $

* CMS Energy Corp CMS.N : Jefferies ramène le cours cible

à 79 $, contre 82 $ auparavant

* Comcast Corp CMCSA.O : Bernstein réduit le

prix cible à 32 $ contre 34 $

* Comstock Resources Inc CRK.N : Citigroup

augmente le prix cible à 25 $ contre 24 $

* Deckers Brands DECK.N : Citigroup relève

le prix cible de 120 à 130 dollars

* Delek US Holdings Inc DK.N : JP Morgan ramène

l'objectif de cours à 38 $ contre 42 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : HSBC augmente le prix

cible à 193 $ contre 187 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : HSBC passe de

"conserver" à "acheter"

* EOG Resources Inc EOG.N : Jefferies réduit l'objectif

de cours à 140 $ contre 144 $

* Equinix Inc EQIX.O : HSBC relève le cours cible de 1

020 $ à 1 050 $

* First Bancorp FBP.N : Piper Sandler prend

en charge la couverture avec une note neutre; objectif 23

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N :

Bernstein réduit le prix cible de 245 $ à 225 $

* GE Healthcare GEHC.O : UBS passe de neutre

à vendre; augmente l'objectif de cours à 77 $ contre 73 $

* GE Healthcare Technologies Inc GEHC.O :

UBS passe de neutre à vendre

* GE Healthcare Technologies Inc GEHC.O :

UBS augmente le prix cible de 73 $ à 77 $

* Halliburton Co HAL.N : RBC relève le cours

cible de 31 à 36 dollars

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Leerink

Partners relève le cours cible de 470 à 507 dollars

* Helmerich and Payne Inc HP.N : RBC relève

le cours cible de 29 à 34 dollars

* Honeywell HON.O : RBC réduit le cours cible de 253 $ à

249 $

* Idex Corp IEX.N : RBC relève le cours cible de 195 $ à

211 $

* Intel INTC.O : RBC initie une couverture avec une note

de performance sectorielle; prix cible de 50 $

* KLA Corp KLAC.O : RBC initie une couverture avec une

note de performance sectorielle; objectif 1 550

* Lam Research LRCX.O : RBC initie une couverture avec

une note de surperformance; prix cible 260

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : RBC initie une

couverture avec une note de surperformance; objectif de

cours de 105 $

* Lennox International Inc LII.N : RBC augmente le prix

cible de 555 $ à 563 $

* Madison Square Garden Entertainment MSGE.N : JP Morgan

relève l'objectif de cours à 60 $ contre 47 $

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Citigroup

passe de "vendre" à "neutre"

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Citigroup

augmente le prix cible de 19 $ à 25 $

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : JP Morgan

réduit l'objectif de cours à 23 $ contre 24

* Marvell Technology Inc MRVL.O : RBC initie une

couverture avec une note de surperformance; objectif de

cours de 105 $

* MDU Resources Group Inc MDU.N : Citigroup

augmente le prix cible de 18 $ à 22 $

* Microchip Technology MCHP.O : Piper Sandler relève le

cours cible de 80 $ à 85 $

* Micron Technology Inc MU.O : RBC initie une couverture

avec une note de surperformance; objectif 425

* Murphy USA Inc MUSA.N : Jefferies relève le cours cible

de 350 $ à 405 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : RBC initie une couverture avec une

note de surperformance; prix cible 240

* OFG Bancorp OFG.N : Piper Sandler prend en

charge la couverture avec une note neutre; objectif 45

* Orchestra Biomed Holdings Inc OBIO.O : Jefferies ramène

le prix cible de 12 $ à 10 $

* Ormat Technologies, Inc. ORA.N : Barclays réduit le

prix cible à 108 $ contre 118 $

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N :

Piper Sandler relève l'objectif de cours à 168 $ contre

146 $

* Popular Inc BPOP.O : Piper Sandler prend

en charge la couverture avec une note de surpondération;

objectif de 152 $

* Qualcomm QCOM.O : RBC initie une couverture avec une

note de performance sectorielle; prix cible 180

* Roblox Corp RBLX.N : Jefferies réduit le prix cible de

100 $ à 85 $

* Rocket Lab Corp RKLB.O : Keybanc passe de

"surpondérer" à "pondération sectorielle"

* Sandisk Corp SNDK.O : Bernstein relève le

cours cible de 300 $ à 580 $

* Sandisk Corp SNDK.O : RBC initie une couverture avec

une note de performance sectorielle; cible 400

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : RBC réduit le cours cible

de 49 $ à 43 $

* Silicon Labs SLAB.O : RBC initie la couverture avec une

note de performance sectorielle; objectif 160

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : RBC initie la

couverture avec une note de performance sectorielle;

objectif 65

* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N :

Citigroup passe de "neutre" à "achat"

* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N :

Citigroup relève le prix cible de 82 $ à 99 $

* Sphere Entertainment Co SPHR.N : JP Morgan relève

l'objectif de cours à 110 $ contre 91 $ auparavant

* Strategy MSTR.O : TD Cowen ramène le cours cible de 500

$ à 440 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Leerink Partners relève

le cours cible de 245 à 270 dollars

* T-Mobile TMUS.O : Bernstein ramène le

cours cible à 245 $, contre 265 $ auparavant

* United Community Banks Inc UCB.N : KBW relève le cours

cible de 34 à 36 dollars

* United Community Banks Inc UCB.N : Piper Sandler relève

le cours cible de 33,5 $ à 35 $

* United Community Banks Inc UCB.N :

Stephens relève l'objectif de cours à 39 $ contre 37 $

* Verizon VZ.N : Bernstein ramène l'objectif

de cours à 44 $ contre 46 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC relève le cours cible à

200 $, contre 196 $ auparavant

* WEC Energy Group Inc WEC.N : JP Morgan relève le cours

cible de 113 à 115 dollars

* Wesco International Inc WCC.N : RBC relève le cours

cible de 302 à 316 $

* WW Grainger GWW.N : RBC relève le cours cible de 1 050

$ à 1 055 $