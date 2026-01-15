TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Equinix, KLA, WW Grainger

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Equinix, KLA et WW Grainger.
FAITS MARQUANTS
* Equinix Inc EQIX.O : HSBC relève son objectif de cours
de 1 020 à 1 050 dollars
* Honeywell HON.O : RBC réduit le cours cible à 249 $
contre 253 $
* KLA Corp KLAC.O : RBC initie une couverture avec une
note de performance sectorielle; objectif de 1 550 $
* Sandisk Corp SNDK.O : RBC initie une couverture avec
une note de performance sectorielle; objectif: 400
* WW Grainger GWW.N : RBC augmente le prix cible de 1 050
$ à 1 055 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* 3M Co MMM.N : RBC relève le cours cible de 130 à 131
dollars
* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : RBC relève le
cours cible de 168 $ à 176 $
* Advanced Flower Capital Inc AFCG.O : Jefferies réduit
le prix cible de 5 $ à 2,5 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : RBC initie une
couverture avec une note de performance sectorielle;
objectif de cours de 230 $
* Amphenol Corp APH.N : BofA Global Research
relève l'objectif de cours à 165 $, contre 163 $
auparavant
* Annaly Capital Management NLY.N : Piper
Sandler relève l'objectif de cours de 23,5 $ à 25 $
* Applied Materials Inc AMAT.O : RBC initie une
couverture avec une note de surperformance; objectif de
cours de 385 $
* Astera Labs Inc ALAB.O : RBC initie une couverture avec
une note de surperformance; cible 225
* AT&T Inc T.N : Bernstein réduit le prix
cible de 31 $ à 30 $
* Atkore Inc ATKR.N : RBC relève l'objectif de cours à 64
$, contre 61 $ auparavant
* Baker Hughes Co BKR.O : RBC relève le
cours cible de 54 $ à 57 $
* Ball Corp BALL.N : RBC relève le cours cible de 63 $ à
67 $
* Bank of America BAC.N : KBW réduit le cours cible à 63
$ contre 64 $
* Bank of America BAC.N : Piper Sandler relève l'objectif
de cours à 57 $ contre 56 $
* Boeing BA.N : Bernstein relève l'objectif
de cours à 298 $ contre 277 $
* Broadcom Inc AVGO.O : RBC initie une couverture avec
une note de performance sectorielle; objectif: 370
* Carvana CVNA.N : BTIG augmente le prix
cible de 450 $ à 535 $
* CF Industries Holdings Inc CF.N : JP Morgan réduit
l'objectif de cours à 80 $ contre 87 $
* Charter Communications Inc CHTR.O :
Bernstein réduit l'objectif de cours à 240 $ contre 280 $
auparavant
* Chevron Corp CVX.N : Jefferies relève le
cours cible à 189 $ contre 174 $
* Chord Energy Corp CHRD.O : Citigroup passe
de "achat" à "neutre"
* Chord Energy Corp CHRD.O : Citigroup
réduit le prix cible de 105 $ à 97 $
* Citigroup C.N : Piper Sandler augmente le prix cible de
130 $ à 135 $
* CMS Energy Corp CMS.N : Jefferies ramène le cours cible
à 79 $, contre 82 $ auparavant
* Comcast Corp CMCSA.O : Bernstein réduit le
prix cible à 32 $ contre 34 $
* Comstock Resources Inc CRK.N : Citigroup
augmente le prix cible à 25 $ contre 24 $
* Deckers Brands DECK.N : Citigroup relève
le prix cible de 120 à 130 dollars
* Delek US Holdings Inc DK.N : JP Morgan ramène
l'objectif de cours à 38 $ contre 42 $
* Digital Realty Trust Inc DLR.N : HSBC augmente le prix
cible à 193 $ contre 187 $
* Digital Realty Trust Inc DLR.N : HSBC passe de
"conserver" à "acheter"
* EOG Resources Inc EOG.N : Jefferies réduit l'objectif
de cours à 140 $ contre 144 $
* Equinix Inc EQIX.O : HSBC relève le cours cible de 1
020 $ à 1 050 $
* First Bancorp FBP.N : Piper Sandler prend
en charge la couverture avec une note neutre; objectif 23
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N :
Bernstein réduit le prix cible de 245 $ à 225 $
* GE Healthcare GEHC.O : UBS passe de neutre
à vendre; augmente l'objectif de cours à 77 $ contre 73 $
* GE Healthcare Technologies Inc GEHC.O :
UBS passe de neutre à vendre
* GE Healthcare Technologies Inc GEHC.O :
UBS augmente le prix cible de 73 $ à 77 $
* Halliburton Co HAL.N : RBC relève le cours
cible de 31 à 36 dollars
* HCA Healthcare Inc HCA.N : Leerink
Partners relève le cours cible de 470 à 507 dollars
* Helmerich and Payne Inc HP.N : RBC relève
le cours cible de 29 à 34 dollars
* Honeywell HON.O : RBC réduit le cours cible de 253 $ à
249 $
* Idex Corp IEX.N : RBC relève le cours cible de 195 $ à
211 $
* Intel INTC.O : RBC initie une couverture avec une note
de performance sectorielle; prix cible de 50 $
* KLA Corp KLAC.O : RBC initie une couverture avec une
note de performance sectorielle; objectif 1 550
* Lam Research LRCX.O : RBC initie une couverture avec
une note de surperformance; prix cible 260
* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : RBC initie une
couverture avec une note de surperformance; objectif de
cours de 105 $
* Lennox International Inc LII.N : RBC augmente le prix
cible de 555 $ à 563 $
* Madison Square Garden Entertainment MSGE.N : JP Morgan
relève l'objectif de cours à 60 $ contre 47 $
* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Citigroup
passe de "vendre" à "neutre"
* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Citigroup
augmente le prix cible de 19 $ à 25 $
* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : JP Morgan
réduit l'objectif de cours à 23 $ contre 24
* Marvell Technology Inc MRVL.O : RBC initie une
couverture avec une note de surperformance; objectif de
cours de 105 $
* MDU Resources Group Inc MDU.N : Citigroup
augmente le prix cible de 18 $ à 22 $
* Microchip Technology MCHP.O : Piper Sandler relève le
cours cible de 80 $ à 85 $
* Micron Technology Inc MU.O : RBC initie une couverture
avec une note de surperformance; objectif 425
* Murphy USA Inc MUSA.N : Jefferies relève le cours cible
de 350 $ à 405 $
* NVIDIA Corp NVDA.O : RBC initie une couverture avec une
note de surperformance; prix cible 240
* OFG Bancorp OFG.N : Piper Sandler prend en
charge la couverture avec une note neutre; objectif 45
* Orchestra Biomed Holdings Inc OBIO.O : Jefferies ramène
le prix cible de 12 $ à 10 $
* Ormat Technologies, Inc. ORA.N : Barclays réduit le
prix cible à 108 $ contre 118 $
* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N :
Piper Sandler relève l'objectif de cours à 168 $ contre
146 $
* Popular Inc BPOP.O : Piper Sandler prend
en charge la couverture avec une note de surpondération;
objectif de 152 $
* Qualcomm QCOM.O : RBC initie une couverture avec une
note de performance sectorielle; prix cible 180
* Roblox Corp RBLX.N : Jefferies réduit le prix cible de
100 $ à 85 $
* Rocket Lab Corp RKLB.O : Keybanc passe de
"surpondérer" à "pondération sectorielle"
* Sandisk Corp SNDK.O : Bernstein relève le
cours cible de 300 $ à 580 $
* Sandisk Corp SNDK.O : RBC initie une couverture avec
une note de performance sectorielle; cible 400
* Silgan Holdings Inc SLGN.N : RBC réduit le cours cible
de 49 $ à 43 $
* Silicon Labs SLAB.O : RBC initie la couverture avec une
note de performance sectorielle; objectif 160
* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : RBC initie la
couverture avec une note de performance sectorielle;
objectif 65
* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N :
Citigroup passe de "neutre" à "achat"
* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N :
Citigroup relève le prix cible de 82 $ à 99 $
* Sphere Entertainment Co SPHR.N : JP Morgan relève
l'objectif de cours à 110 $ contre 91 $ auparavant
* Strategy MSTR.O : TD Cowen ramène le cours cible de 500
$ à 440 $
* Tenet Healthcare Corp THC.N : Leerink Partners relève
le cours cible de 245 à 270 dollars
* T-Mobile TMUS.O : Bernstein ramène le
cours cible à 245 $, contre 265 $ auparavant
* United Community Banks Inc UCB.N : KBW relève le cours
cible de 34 à 36 dollars
* United Community Banks Inc UCB.N : Piper Sandler relève
le cours cible de 33,5 $ à 35 $
* United Community Banks Inc UCB.N :
Stephens relève l'objectif de cours à 39 $ contre 37 $
* Verizon VZ.N : Bernstein ramène l'objectif
de cours à 44 $ contre 46 $
* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC relève le cours cible à
200 $, contre 196 $ auparavant
* WEC Energy Group Inc WEC.N : JP Morgan relève le cours
cible de 113 à 115 dollars
* Wesco International Inc WCC.N : RBC relève le cours
cible de 302 à 316 $
* WW Grainger GWW.N : RBC relève le cours cible de 1 050
$ à 1 055 $
