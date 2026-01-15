L'Espagne a accueilli près de 100 millions de touristes étrangers en 2025, un record

Un plage à Valence, en Espagne. ( AFP / JOSE JORDAN )

L'Espagne a accueilli un nombre record de 97 millions de touristes étrangers l'an dernier, contre 94 millions en 2024, année du précédent record, selon une première estimation annoncée jeudi par le ministre du Tourisme.

Le tourisme tire l'économie espagnole depuis plusieurs années mais il suscite aussi de très fortes crispations au sein de la population, notamment dans les destinations prisées des visiteurs comme Barcelone, Malaga, les îles Baléares ou l'archipel des Canaries, où les manifestations contre le surtourisme sont régulières.

Le nouveau record établi en 2025 est "une réussite collective de tout le pays", s'est félicité pour sa part Jordi Hereu lors d'une conférence de presse à Madrid, où il présentait un bilan de l'année passée.

Le ministre espagnol s'est félicité de l'augmentation de 6,8% en rythme annuel des recettes, qui ont atteint 135 milliards d'euros en 2025, insistant largement sur les retombées économiques générées par cet afflux massif de touristes.

L'Espagne, qui talonne la France au titre de principale destination touristique dans le monde, est "très attractive", "un pays qui séduit", a poursuivi Jordi Hereu, exhortant également à "la diversification" de l'offre pour "plus de qualité".

Le tourisme représentait 12,6% du PIB espagnol en 2024, selon les derniers chiffres officiels disponibles publiés par l'Institut national des statistiques (INE).

La fréquentation record enregistrée en 2025 devrait, parmi d'autres facteurs, permettre à l'économie espagnole d'enregistrer une croissance de 2,9% en 2025 selon le gouvernement, soit plus du double de celui de la zone euro.

Mais le tourisme de masse suscite également des crispations en Espagne, où la population se plaint notamment de l'explosion des prix des loyers, d'une offre commerciale tournée de plus en plus vers les touristes, et de l'impact environnemental de tels flux.

Ainsi, pour tenter de rassurer la population, plusieurs régions et municipalités ont déjà annoncé des mesures pour limiter ces désagréments, à l'instar de Barcelone, qui a promis de ne pas renouveler les licences de quelque 10.000 appartements touristiques, qui doivent expirer en novembre 2028.

"Nous sommes en train de croître de la manière, au rythme et avec les éléments qualitatifs que nous jugeons souhaitables pour le modèle de la +triple durabilité+: économique, sociale et environnementale", a soutenu Jordi Hereu face à la presse pour répondre à ces critiques.