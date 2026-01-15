Italie: la production industrielle a rebondi en novembre, tirée par les produits pharmaceutiques

( AFP / DAMIEN MEYER )

La production industrielle italienne a légèrement rebondi (+1,4% sur un an) au mois de novembre, poussée notamment par les produits pharmaceutiques, a indiqué jeudi l'Institut national des statistiques (Istat).

En baisse depuis fin 2021, et après une nouvelle légère décrue au mois d'octobre 2025 (-0,3%), la production a été portée par les produits pharmaceutiques qui ont fortement progressé (+8,7% sur un an), comme la fabrication de produits électroniques (+5,8%).

La hausse concerne aussi les biens d'équipement (+3,3% sur un an) et l’énergie (+2%), contrastant avec une baisse des biens de consommation (-0,8%).

Le secteur pharmaceutique en Italie connaît "une phase de fort dynamisme, dépassant nettement la performance de l'ensemble de l’industrie manufacturière", expliquait mardi l'Istat dans son étude sur l'économie italienne aux mois de novembre et décembre 2025.

Sur les dix premiers mois de 2025, les exportations de produits pharmaceutiques ont augmenté en moyenne de 33,7% et les importations de 44,6% par rapport à la même période de 2024, renforçant le poids du secteur, deuxième moteur de l'économie italienne après les machines-outils avec plus de 10% des échanges internationaux.

Les États-Unis ont joué un rôle central dans la croissance des exportations nationales de produits pharmaceutiques, notait l'Istat.

De janvier à octobre 2025, elles ont augmenté de 60%, beaucoup plus vite que la moyenne européenne, et malgré l'augmentation des droits de douane de 15% vers les Etats-Unis. Les importations depuis le partenaire américain ont doublé en valeur sur la même période, relevait l'Istat.

Dans les autres secteurs, la fabrication de coke à partir de charbon ainsi que le raffinage du pétrole enregistrent la plus forte baisse en novembre (-4,4% sur un an) avec la fabrication de moyens de transports (-3,1%), marquée par un net recul du champion national Stellantis, ainsi que la production de produits chimiques (-2,9%).

L'industrie textile italienne, en difficulté, a aussi affiché une importante baisse de la production sur les 11 premiers mois de l'année (-5,6% par rapport à janvier-novembre 2024).