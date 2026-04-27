TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-East West Bancorp, Reliance, S&P Global

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment East West Bancorp, Reliance et S&P Global.
POINTS FORTS
* East West Bancorp Inc EWBC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 111 $
à 123 $
* Reliance Inc RS.N : Keybanc relève son objectif de cours de 341 $ à 378 $
* P&G PG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 175 $ à 177 $
* Restaurant Brands International Inc QSR.N : Bernstein relève son objectif de cours
de 80 $ à 95 $
* S&P Global Inc SPGI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 500 $ à 535 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Adobe Inc ADBE.O : Mizuho passe de « surperformer » à « neutre »; abaisse son objectif de cours
de 315 $ à 270 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Northland Capital abaisse sa note à « en ligne avec le marché »
* Aecom ACM.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 131 $ à 130 $
* Airbnb ABNB.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 154 $ à 164 $
* Airbnb Inc ABNB.O : UBS relève son objectif de cours de 149 $ à 153 $
* Alaska Air Group Inc ALK.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 45 $ à 52 $
* Alcoa Corp AA.N : Argus Research relève son objectif de cours de 67 $ à 73 $
* Amalgamated Financial AMAL.O : KBW relève son objectif de cours de 43 $ à 48 $
* American Airlines AAL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 15 $ à 17 $
* American Homes 4 Rent AMH.N : Barclays relève son objectif de cours de 31 $ à 32 $
* Americold Realty Trust COLD.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 15 $ à 12 $
* Americold Realty Trust COLD.N : Barclays passe de « surpondérer » à « sous-pondérer »
* Ameris Bancorp ABCB.N : KBW relève son objectif de cours de 88 $ à 92 $
* Ameris Bancorp ABCB.N : Raymond James relève son objectif de cours de 88 $ à 92 $
* Ameris Bancorp ABCB.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 85 $ à 89 $
* Associated Banc-Corp ASB.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 27 $ à 30 $
* Avalonbay Communities AVB.N : Barclays relève son objectif de cours de 202 $ à 206 $
* Baker Hughes Co BKR.O : BMO relève son objectif de cours de 70 $ à 80 $
* Baker Hughes Co BKR.O : Citigroup relève son objectif de cours de 69 $ à 80 $
* Baker Hughes Co BKR.O : HSBC relève son objectif de cours de 67 $ à 85 $
* Baker Hughes Co BKR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 60 $ à 74 $
* Baker Hughes Co BKR.O : RBC relève son objectif de cours de 68 $ à 71 $
* Baker Hughes Co BKR.O : Stifel relève son objectif de cours de 63 $ à 74 $
* Baker Hughes Co BKR.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 70 $ à 80 $
* Baker Hughes Co BKR.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 64 $ à 75 $
* Baker Hughes Co BKR.O : UBS relève son objectif de cours de 69 $ à 73 $
* Baker Hughes Company BKR.O : Barclays relève son objectif de cours de 57 $ à 62 $
* Banner Corp BANR.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 63 $ à 67 $
* Blackstone BX.N : BMO relève son objectif de cours de 132 $ à 142 $
* Blackstone BX.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 122 $ à 130 $
* Block Inc XYZ.N : Monness Crespi Hardt relève son objectif de cours de 105 $ à 115 $
* Booking Holdings Inc BKNG.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 240 $ à 230 $
* Booking Holdings Inc BKNG.O : UBS relève son objectif de cours de 259 $ à 260 $
* Boston Scientific Corp BSX.N : Argus Research abaisse son objectif de cours de 115 $ à 95 $
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 125 $ à 100 $
* Campbell's Co CPB.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 27 $ à 21 $
* Campbell's Co CPB.O : Bernstein abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec
le marché »
* CF Industries CF.N : Barclays relève son objectif de cours de 130 $ à 145 $
* Charter Communications Inc CHTR.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 290 $ à 230 $
* Charter Communications Inc CHTR.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 235 $ à 215
$
* Charter Communications Inc CHTR.O : RBC abaisse son objectif de cours de 250 $ à 220 $
* Charter Communications Inc CHTR.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 437 $ à 413 $
* Chemed Corp CHE.N : RBC relève son objectif de cours de 422 $ à 436 $
* Choice Hotels International Inc CHH.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de
110 $ à 120 $
* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Monness Crespi Hardt relève son objectif de cours de 125 $ à
155 $
* Coinbase Global Inc COIN.O : Monness Crespi Hardt abaisse son objectif de cours de 120 $ à 115
$
* Comfort Systems USA Inc FIX.N : UBS relève son objectif de cours de 1 680 $ à 1 992 $
* Conocophillips COP.N : Raymond James relève son objectif de cours de 118 $ à 145 $
* Construction Partners Inc ROAD.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 145 $ à 140 $
* Costar Group Inc CSGP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 67 $ à 55 $
* Costar Group Inc CSGP.O : KBW abaisse son objectif de cours de 70 $ à 57 $
* Crowdstrike CRWD.O : Mizuho relève son objectif de cours de 490 $ à 520 $
* Crowdstrike CRWD.O : Mizuho relève sa recommandation de « neutre » à « surperformer »
* Ddc Enterprise Ltd DDC.A : Benchmark lance la couverture avec une recommandation « acheter »;
objectif de cours: 3 $
* Dell Technologies Inc DELL.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 205 $ à
246 $
* Diamondback Energy Inc FANG.O : Raymond James relève son objectif de cours de 240 $ à 242 $
* Digital Realty Trust Inc DLR.N : HSBC abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »
* Digital Realty Trust Inc DLR.N : HSBC relève son objectif de cours de 193 $ à 210 $
* Digital Realty Trust Inc DLR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 210 $ à 230 $
* Doordash DASH.O : TD Cowen lance la couverture avec une recommandation « acheter »; objectif de
cours à 225 $
* Dow DOW.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 38 $ à 40 $
* Dow Inc DOW.N : RBC relève son objectif de cours de 47 $ à 51 $
* East West Bancorp Inc EWBC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 111 $ à 123 $
* Eastern Bankshares, Inc. EBC.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 23 $ à 22 $
* Eastgroup Properties Inc EGP.N : BMO relève son objectif de cours de 220 $ à 230 $
* eBay EBAY.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 118 $ à 132 $
* Elevance Health ELV.N : Mizuho relève son objectif de cours de 350 $ à 385 $
* Eli Lilly LLY.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 1 296,00 $ à 1 058,00 $
* Enliven Therapeutics Inc ELVN.O : Clear Street relève son objectif de cours de 36 $ à 55 $
* Enphase Energy Inc ENPH.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 30 $ à 28 $
* Equinix Inc EQIX.O : HSBC relève son objectif de cours de 1 100 $ à 1 250 $
* Equity Residential EQR.N : Barclays relève son objectif de cours de 75 $ à 76 $
* Erasca Inc ERAS.O : Mizuho relève son objectif de cours de 19 $ à 28 $
* Erasca Inc ERAS.O : Stifel relève son objectif de cours de 20 $ à 30 $
* Essex Property Trust ESS.N : Barclays relève son objectif de cours de 271 $ à 272 $
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 2 500 $ à 2 300 $
* First Solar Inc FSLR.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 271 $ à 243 $
* Ford F.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13,50 $
* Gartner IT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 255 $ à 165 $
* GE Aerospace GE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 375 $ à 365 $
* GE Vernova Inc GEV.N : Mizuho relève son objectif de cours de 820 $ à 904 $
* Generac Holdings Inc GNRC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 222 $ à 239 $
* Globe Life Inc GL.N : KBW relève son objectif de cours de 168 $ à 180 $
* GM GM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 97 $ à 90 $
* GoDaddy Inc GDDY.N : RBC abaisse son objectif de cours de 100 $ à 95 $
* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : UBS relève son objectif de cours de 81 $ à 85 $
* Halliburton Co HAL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 39 $ à 47 $
* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 161 $ à 154
$
* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : UBS abaisse son objectif de cours de 157 $ à 155 $
* HCA Healthcare Inc HCA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 590 $ à 525 $
* HCA Healthcare Inc HCA.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 573 $ à 500 $
* HCA Healthcare Inc HCA.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 540 $ à 520 $
* HCA Healthcare Inc HCA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 593 $ à 534 $
* HCA Healthcare Inc HCA.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 560 $ à 530 $
* HCA Healthcare Inc HCA.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 546 $ à 535 $
* HCA Healthcare, Inc. HCA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 551 $ à 496 $
* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : BofA Global Research relève son objectif de
cours de 32 $ à 38 $
* Hilton Worldwide HLT.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 324 $ à
375 $
* Hmh Holding Inc HMH.O : Citigroup lance la couverture avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours de 30 $
* Hmh Holding Inc HMH.O : JP Morgan lance la couverture avec une recommandation « surpondérer »
* Hmh Holding Inc HMH.O : JP Morgan lance une couverture avec un objectif de cours de 26 $
* Hmh Holding Inc HMH.O : Stifel lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif
de cours à 27 $
* Idacorp Inc IDA.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 158,00 $ à 157,00 $
* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 820 $ à 785 $
* Intel Corp. INTC.O : Barclays relève son objectif de cours de 45 $ à 65 $
* Invitation Homes INVH.N : Barclays relève son objectif de cours de 31 $ à 32 $
* Jade Biosciences, Inc. JBIO.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 35 $ à 45 $
* Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 8 $ à 16 $
* Keurig DR Pepper KDP.O : Barclays relève son objectif de cours de 28 $ à 30 $
* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 309 $ à 301 $
* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : RBC abaisse son objectif de cours de 385 $ à 375 $
* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 450 $ à
405 $
* LB Pharmaceuticals LBRX.O : H.C. Wainwright lance la couverture avec une recommandation «
acheter » et un objectif de cours de 45 $
* Legence Corp LGN.O : RBC relève son objectif de cours de 64 $ à 90 $
* Liberty Energy Inc LBRT.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 32 $ à 38 $
* Lineage Inc. LINE.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 38 $ à 34 $
* Lineage Inc. LINE.O : Barclays passe de « neutre » à « sous-pondérer »
* Lockheed Martin Corp LMT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 640 $ à 595 $
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 730 $ à
690 $
* Marzetti Co MZTI.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 180 $ à 160 $
* Mastec Inc MTZ.N : Citigroup relève son objectif de cours de 350 $ à 440 $
* Matson Inc MATX.N : JP Morgan lance la couverture avec une note « surpondérer »; objectif de
cours: 230 $
* Mge Energy, Inc. MGEE.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 78,00 $ à 74,00 $
* MGM Resorts International MGM.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 62 $ à 59 $
* Micron Technology Inc MU.O : Melius Research lance sa couverture avec une recommandation «
acheter »
* Micron Technology Inc MU.O : Melius Research fixe son objectif de cours à 700 $
* Microsoft Corporation MSFT.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 630 $ à 515 $
* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 138 $ à 137
$
* Mineralys Therapeutics Inc MLYS.O : TD Cowen lance la couverture avec une recommandation «
acheter »
* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : Baird relève son objectif de cours de 95 $ à 112 $
* Mirum Pharmaceuticals, Inc. MIRM.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 130 $ à
150 $
* Mohawk Industries Inc MHK.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 155 $ à 140 $
* Molina Healthcare Inc MOH.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 145 $ à 180 $
* MSC Industrial Direct Co Inc MSM.N : Keybanc relève sa recommandation de « pondération
sectorielle » à « surpondération »
* MSC Industrial Direct Co., Inc. MSM.N : Keybanc relève sa recommandation de « pondération sectorielle » à « surpondération »
sectorielle » à « surpondération »
* National Bank Holdings Corp NBHC.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 48 $ à 52 $
* Neptune Insurance Holdings Inc NP.N : Raymond James relève son objectif de cours de 24 $ à 30 $
* Newmont NEM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 116 $ à 129 $
* Nextera Energy Inc NEE.N : BMO relève son objectif de cours de 99 $ à 104 $
* Nextpower Inc NXT.O : Mizuho relève son objectif de cours de 90 $ à 112 $
* Norfolk Southern Corp NSC.N : BMO relève son objectif de cours de 305 $ à 310 $
* Norfolk Southern Corp NSC.N : Citigroup relève son objectif de cours de 313 $ à 335 $
* Norfolk Southern Corp NSC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 292 $ à 331 $
* Norfolk Southern Corp NSC.N : RBC relève son objectif de cours de 310 $ à 360 $
* Norfolk Southern Corp. NSC.N : Barclays relève son objectif de cours de 320 $ à 360 $
* Northern Trust Corp NTRS.O : BMO relève son objectif de cours de 168 $ à 192 $
* Northrop Grumman NOC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 710 $ à 660 $
* ON Semiconductor Corp. ON.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 64 $ à 85 $
* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : BTIG relève son objectif de cours de 78 $ à 151 $
* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 107 $ à 133 $
* P&G PG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 175 $ à 177 $
* P&G PG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 162 $ à 164 $
* P&G PG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 142 $ à 145 $
* P&G PG.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 142 $ à 150 $
* Packaging Corp of America PKG.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 260 $ à
258 $
* Peapack-Gladstone Financial Corp PGC.O : Raymond James relève son objectif de cours de 39 $ à
49 $
* Pinnacle Financial Partners Inc (Tennessee) PNFP.N : KBW relève son objectif de cours de 105 $
à 110 $
* Powell Industries POWL.O : JP Morgan lance la couverture avec une note « surpondérer »
* Powell Industries POWL.O : JP Morgan lance une couverture avec un objectif de cours de 310 $
* Preferred Bank PFBC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 105 $ à 111 $
* Prelude Therapeutics Incorporated PRLD.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 5 $
à 8 $
* Principal Financial Group Inc PFG.O : KBW relève son objectif de cours de 92 $ à 102 $
* Principal Financial Group Inc PFG.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 103 $ à 113
$
* Procter & Gamble PG.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 162 $ à 163 $
* Prologis Inc PLD.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 139 $ à 154 $
* Qualys Inc QLYS.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 135 $ à 95 $
* Quanta Services Inc PWR.N : Citigroup relève son objectif de cours de 640 $ à 733 $
* Qxo QXO.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 30 $ à 32 $
* Re/Max Holdings Inc RMAX.N : Jonestrading relève sa recommandation à « acheter »; relève son
objectif de cours à 13,8 $
* Reliance Inc RS.N : BMO relève son objectif de cours de 320 $ à 350 $
* Reliance Inc RS.N : Keybanc relève son objectif de cours de 341 $ à 378 $
* Remitly Global Inc RELY.O : Monness Crespi Hardt relève son objectif de cours de 28 $ à 30 $
* Restaurant Brands International Inc QSR.N : Bernstein relève son objectif de cours de 80 $ à 95
$
* S&P Global Inc SPGI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 500 $ à 535 $
* Sandisk Corp SNDK.O : Melius Research lance la couverture avec une recommandation « acheter »;
objectif de cours: 1 350 $
* Sandisk Corporation. SNDK.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 690 $ à 1 100 $
* SES Ai SES.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 1,3 $ à 1,4 $
* SLB SLB.N : Barclays relève son objectif de cours de 49 $ à 51 $
* SLB SLB.N : BMO relève son objectif de cours de 55 $ à 63 $
* SLB SLB.N : HSBC relève son objectif de cours de 57 $ à 71 $
* SLB SLB.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 54 $ à 61 $
* SLB SLB.N : Stifel relève son objectif de cours de 56 $ à 61 $
* SLB SLB.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 55 $ à 66 $
* Solaris Energy Infrastructure SEI.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 72 $ à 81
$
* Southstate Bank Corp SSB.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 118 $ à 120 $
* Southstate Bank Corp SSB.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 120 $ à 115 $
* Southstate Bank Corporation SSB.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 126 $ à 123 $
* Southwest Airlines Co LUV.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 46 $ à 47 $
* Spire Inc SR.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 102 $ à 100 $
* Steven Madden Ltd SHOO.O : UBS relève son objectif de cours de 38 $ à 40 $
* Strategic Education Inc STRA.O : BMO abaisse son objectif de cours de 95 $ à 86 $
* Strategic Education Inc STRA.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $
* Structure Therapeutics Inc GPCR.O : Canaccord Genuity lance la couverture avec une
recommandation « acheter »
* Structure Therapeutics Inc GPCR.O : Canaccord Genuity fixe un objectif de cours de 101 $
* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : Stifel relève son objectif de cours de 24 $ à 40 $
* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformer » à
« performer »
* Tesla Inc TSLA.O : Daiwa Capital Markets abaisse son objectif de cours de 420 $ à 395 $
* Tko Group TKO.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 250 $ à 240 $
* Tractor Supply Co TSCO.O : Argus Research abaisse son objectif de cours de 64 $ à 50 $
* Transmedics Group Inc TMDX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 145 $ à 155 $
* Tripadvisor Inc TRIP.O : UBS abaisse son objectif de cours de 16 $ à 13,7 $
* Trubridge Inc TBRG.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 23 $ à 26,25 $
* United Airlines UAL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 118 $ à 112 $
* United Airlines UAL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 120 $ à 142 $
* United Rentals URI.N : Barclays relève son objectif de cours de 600 $ à 715 $
* UnitedHealth UNH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 350 $ à 410 $
* Varonis Systems Inc VRNS.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 50 $ à 40 $
* Verisk Analytics Inc VRSK.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 230 $ à 190 $
* Visteon Corp. VC.O : Barclays relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $
* Vulcan Materials Co VMC.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 323 $ à 320 $
* W. R. Berkley Corp WRB.N : Argus Research passe de « acheter » à « conserver »
* W. R. Berkley Corp WRB.N : UBS abaisse son objectif de cours de 69 $ à 68 $
* West Pharmaceutical Services Inc WST.N : Barclays relève son objectif de cours de 275 $ à 310 $
* Western Alliance Bancorp WAL.N : UBS relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $
* Western Digital Corp WDC.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 415 $ à 495
$
* Wix.Com Ltd WIX.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 130 $ à 115 $
* WSFS Financial Corp WSFS.O : KBW relève son objectif de cours de 70 $ à 83 $
* Zillow Group Inc ZG.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 66 $ à 58 $