TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-East West Bancorp, Reliance, S&P Global
information fournie par Reuters 27/04/2026 à 19:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment East West Bancorp, Reliance et S&P Global.

POINTS FORTS

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 111 $

à 123 $

* Reliance Inc RS.N : Keybanc relève son objectif de cours de 341 $ à 378 $

* P&G PG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 175 $ à 177 $

* Restaurant Brands International Inc QSR.N : Bernstein relève son objectif de cours

de 80 $ à 95 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 500 $ à 535 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Adobe Inc ADBE.O : Mizuho passe de « surperformer » à « neutre »; abaisse son objectif de cours

de 315 $ à 270 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Northland Capital abaisse sa note à « en ligne avec le marché »

* Aecom ACM.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 131 $ à 130 $

* Airbnb ABNB.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 154 $ à 164 $

* Airbnb Inc ABNB.O : UBS relève son objectif de cours de 149 $ à 153 $

* Alaska Air Group Inc ALK.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 45 $ à 52 $

* Alcoa Corp AA.N : Argus Research relève son objectif de cours de 67 $ à 73 $

* Amalgamated Financial AMAL.O : KBW relève son objectif de cours de 43 $ à 48 $

* American Airlines AAL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 15 $ à 17 $

* American Homes 4 Rent AMH.N : Barclays relève son objectif de cours de 31 $ à 32 $

* Americold Realty Trust COLD.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 15 $ à 12 $

* Americold Realty Trust COLD.N : Barclays passe de « surpondérer » à « sous-pondérer »

* Ameris Bancorp ABCB.N : KBW relève son objectif de cours de 88 $ à 92 $

* Ameris Bancorp ABCB.N : Raymond James relève son objectif de cours de 88 $ à 92 $

* Ameris Bancorp ABCB.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 85 $ à 89 $

* Associated Banc-Corp ASB.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 27 $ à 30 $

* Avalonbay Communities AVB.N : Barclays relève son objectif de cours de 202 $ à 206 $

* Baker Hughes Co BKR.O : BMO relève son objectif de cours de 70 $ à 80 $

* Baker Hughes Co BKR.O : Citigroup relève son objectif de cours de 69 $ à 80 $

* Baker Hughes Co BKR.O : HSBC relève son objectif de cours de 67 $ à 85 $

* Baker Hughes Co BKR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 60 $ à 74 $

* Baker Hughes Co BKR.O : RBC relève son objectif de cours de 68 $ à 71 $

* Baker Hughes Co BKR.O : Stifel relève son objectif de cours de 63 $ à 74 $

* Baker Hughes Co BKR.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 70 $ à 80 $

* Baker Hughes Co BKR.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 64 $ à 75 $

* Baker Hughes Co BKR.O : UBS relève son objectif de cours de 69 $ à 73 $

* Baker Hughes Company BKR.O : Barclays relève son objectif de cours de 57 $ à 62 $

* Banner Corp BANR.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 63 $ à 67 $

* Blackstone BX.N : BMO relève son objectif de cours de 132 $ à 142 $

* Blackstone BX.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 122 $ à 130 $

* Block Inc XYZ.N : Monness Crespi Hardt relève son objectif de cours de 105 $ à 115 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 240 $ à 230 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : UBS relève son objectif de cours de 259 $ à 260 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : Argus Research abaisse son objectif de cours de 115 $ à 95 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 125 $ à 100 $

* Campbell's Co CPB.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 27 $ à 21 $

* Campbell's Co CPB.O : Bernstein abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec

le marché »

* CF Industries CF.N : Barclays relève son objectif de cours de 130 $ à 145 $

* Charter Communications Inc CHTR.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 290 $ à 230 $

* Charter Communications Inc CHTR.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 235 $ à 215

$

* Charter Communications Inc CHTR.O : RBC abaisse son objectif de cours de 250 $ à 220 $

* Charter Communications Inc CHTR.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 437 $ à 413 $

* Chemed Corp CHE.N : RBC relève son objectif de cours de 422 $ à 436 $

* Choice Hotels International Inc CHH.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de

110 $ à 120 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Monness Crespi Hardt relève son objectif de cours de 125 $ à

155 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Monness Crespi Hardt abaisse son objectif de cours de 120 $ à 115

$

* Comfort Systems USA Inc FIX.N : UBS relève son objectif de cours de 1 680 $ à 1 992 $

* Conocophillips COP.N : Raymond James relève son objectif de cours de 118 $ à 145 $

* Construction Partners Inc ROAD.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 145 $ à 140 $

* Costar Group Inc CSGP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 67 $ à 55 $

* Costar Group Inc CSGP.O : KBW abaisse son objectif de cours de 70 $ à 57 $

* Crowdstrike CRWD.O : Mizuho relève son objectif de cours de 490 $ à 520 $

* Crowdstrike CRWD.O : Mizuho relève sa recommandation de « neutre » à « surperformer »

* Ddc Enterprise Ltd DDC.A : Benchmark lance la couverture avec une recommandation « acheter »;

objectif de cours: 3 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 205 $ à

246 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Raymond James relève son objectif de cours de 240 $ à 242 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : HSBC abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : HSBC relève son objectif de cours de 193 $ à 210 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 210 $ à 230 $

* Doordash DASH.O : TD Cowen lance la couverture avec une recommandation « acheter »; objectif de

cours à 225 $

* Dow DOW.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 38 $ à 40 $

* Dow Inc DOW.N : RBC relève son objectif de cours de 47 $ à 51 $

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 111 $ à 123 $

* Eastern Bankshares, Inc. EBC.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 23 $ à 22 $

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : BMO relève son objectif de cours de 220 $ à 230 $

* eBay EBAY.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 118 $ à 132 $

* Elevance Health ELV.N : Mizuho relève son objectif de cours de 350 $ à 385 $

* Eli Lilly LLY.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 1 296,00 $ à 1 058,00 $

* Enliven Therapeutics Inc ELVN.O : Clear Street relève son objectif de cours de 36 $ à 55 $

* Enphase Energy Inc ENPH.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 30 $ à 28 $

* Equinix Inc EQIX.O : HSBC relève son objectif de cours de 1 100 $ à 1 250 $

* Equity Residential EQR.N : Barclays relève son objectif de cours de 75 $ à 76 $

* Erasca Inc ERAS.O : Mizuho relève son objectif de cours de 19 $ à 28 $

* Erasca Inc ERAS.O : Stifel relève son objectif de cours de 20 $ à 30 $

* Essex Property Trust ESS.N : Barclays relève son objectif de cours de 271 $ à 272 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 2 500 $ à 2 300 $

* First Solar Inc FSLR.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 271 $ à 243 $

* Ford F.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13,50 $

* Gartner IT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 255 $ à 165 $

* GE Aerospace GE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 375 $ à 365 $

* GE Vernova Inc GEV.N : Mizuho relève son objectif de cours de 820 $ à 904 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 222 $ à 239 $

* Globe Life Inc GL.N : KBW relève son objectif de cours de 168 $ à 180 $

* GM GM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 97 $ à 90 $

* GoDaddy Inc GDDY.N : RBC abaisse son objectif de cours de 100 $ à 95 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : UBS relève son objectif de cours de 81 $ à 85 $

* Halliburton Co HAL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 39 $ à 47 $

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 161 $ à 154

$

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : UBS abaisse son objectif de cours de 157 $ à 155 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 590 $ à 525 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 573 $ à 500 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 540 $ à 520 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 593 $ à 534 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 560 $ à 530 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 546 $ à 535 $

* HCA Healthcare, Inc. HCA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 551 $ à 496 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : BofA Global Research relève son objectif de

cours de 32 $ à 38 $

* Hilton Worldwide HLT.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 324 $ à

375 $

* Hmh Holding Inc HMH.O : Citigroup lance la couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours de 30 $

* Hmh Holding Inc HMH.O : JP Morgan lance la couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Hmh Holding Inc HMH.O : JP Morgan lance une couverture avec un objectif de cours de 26 $

* Hmh Holding Inc HMH.O : Stifel lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif

de cours à 27 $

* Idacorp Inc IDA.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 158,00 $ à 157,00 $

* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 820 $ à 785 $

* Intel Corp. INTC.O : Barclays relève son objectif de cours de 45 $ à 65 $

* Invitation Homes INVH.N : Barclays relève son objectif de cours de 31 $ à 32 $

* Jade Biosciences, Inc. JBIO.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 35 $ à 45 $

* Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 8 $ à 16 $

* Keurig DR Pepper KDP.O : Barclays relève son objectif de cours de 28 $ à 30 $

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 309 $ à 301 $

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : RBC abaisse son objectif de cours de 385 $ à 375 $

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 450 $ à

405 $

* LB Pharmaceuticals LBRX.O : H.C. Wainwright lance la couverture avec une recommandation «

acheter » et un objectif de cours de 45 $

* Legence Corp LGN.O : RBC relève son objectif de cours de 64 $ à 90 $

* Liberty Energy Inc LBRT.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 32 $ à 38 $

* Lineage Inc. LINE.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 38 $ à 34 $

* Lineage Inc. LINE.O : Barclays passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 640 $ à 595 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 730 $ à

690 $

* Marzetti Co MZTI.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 180 $ à 160 $

* Mastec Inc MTZ.N : Citigroup relève son objectif de cours de 350 $ à 440 $

* Matson Inc MATX.N : JP Morgan lance la couverture avec une note « surpondérer »; objectif de

cours: 230 $

* Mge Energy, Inc. MGEE.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 78,00 $ à 74,00 $

* MGM Resorts International MGM.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 62 $ à 59 $

* Micron Technology Inc MU.O : Melius Research lance sa couverture avec une recommandation «

acheter »

* Micron Technology Inc MU.O : Melius Research fixe son objectif de cours à 700 $

* Microsoft MSFT.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 630 $ à 515 $

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 138 $ à 137

$

* Mineralys Therapeutics Inc MLYS.O : TD Cowen lance la couverture avec une recommandation «

acheter »

* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : Baird relève son objectif de cours de 95 $ à 112 $

* Mirum Pharmaceuticals, Inc. MIRM.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 130 $ à

150 $

* Mohawk Industries Inc MHK.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 155 $ à 140 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 145 $ à 180 $

* MSC Industrial Direct Co Inc MSM.N : Keybanc relève sa recommandation de « pondération

sectorielle » à « surpondération »

* National Bank Holdings Corp NBHC.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 48 $ à 52 $

* Neptune Insurance Holdings Inc NP.N : Raymond James relève son objectif de cours de 24 $ à 30 $

* Newmont NEM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 116 $ à 129 $

* Nextera Energy Inc NEE.N : BMO relève son objectif de cours de 99 $ à 104 $

* Nextpower Inc NXT.O : Mizuho relève son objectif de cours de 90 $ à 112 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : BMO relève son objectif de cours de 305 $ à 310 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Citigroup relève son objectif de cours de 313 $ à 335 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 292 $ à 331 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : RBC relève son objectif de cours de 310 $ à 360 $

* Norfolk Southern Corp. NSC.N : Barclays relève son objectif de cours de 320 $ à 360 $

* Northern Trust Corp NTRS.O : BMO relève son objectif de cours de 168 $ à 192 $

* Northrop Grumman NOC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 710 $ à 660 $

* ON Semiconductor Corp. ON.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 64 $ à 85 $

* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : BTIG relève son objectif de cours de 78 $ à 151 $

* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 107 $ à 133 $

* P&G PG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 175 $ à 177 $

* P&G PG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 162 $ à 164 $

* P&G PG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 142 $ à 145 $

* P&G PG.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 142 $ à 150 $

* Packaging Corp of America PKG.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 260 $ à

258 $

* Peapack-Gladstone Financial Corp PGC.O : Raymond James relève son objectif de cours de 39 $ à

49 $

* Pinnacle Financial Partners Inc (Tennessee) PNFP.N : KBW relève son objectif de cours de 105 $

à 110 $

* Powell Industries POWL.O : JP Morgan lance la couverture avec une note « surpondérer »

* Powell Industries POWL.O : JP Morgan lance une couverture avec un objectif de cours de 310 $

* Preferred Bank PFBC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 105 $ à 111 $

* Prelude Therapeutics Incorporated PRLD.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 5 $

à 8 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : KBW relève son objectif de cours de 92 $ à 102 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 103 $ à 113

$

* Procter & Gamble PG.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 162 $ à 163 $

* Prologis Inc PLD.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 139 $ à 154 $

* Qualys Inc QLYS.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 135 $ à 95 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Citigroup relève son objectif de cours de 640 $ à 733 $

* Qxo QXO.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 30 $ à 32 $

* Re/Max Holdings Inc RMAX.N : Jonestrading relève sa recommandation à « acheter »; relève son

objectif de cours à 13,8 $

* Reliance Inc RS.N : BMO relève son objectif de cours de 320 $ à 350 $

* Reliance Inc RS.N : Keybanc relève son objectif de cours de 341 $ à 378 $

* Remitly Global Inc RELY.O : Monness Crespi Hardt relève son objectif de cours de 28 $ à 30 $

* Restaurant Brands International Inc QSR.N : Bernstein relève son objectif de cours de 80 $ à 95

$

* S&P Global Inc SPGI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 500 $ à 535 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Melius Research lance la couverture avec une recommandation « acheter »;

objectif de cours: 1 350 $

* Sandisk Corporation. SNDK.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 690 $ à 1 100 $

* SES Ai SES.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 1,3 $ à 1,4 $

* SLB SLB.N : Barclays relève son objectif de cours de 49 $ à 51 $

* SLB SLB.N : BMO relève son objectif de cours de 55 $ à 63 $

* SLB SLB.N : HSBC relève son objectif de cours de 57 $ à 71 $

* SLB SLB.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 54 $ à 61 $

* SLB SLB.N : Stifel relève son objectif de cours de 56 $ à 61 $

* SLB SLB.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 55 $ à 66 $

* Solaris Energy Infrastructure SEI.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 72 $ à 81

$

* Southstate Bank Corp SSB.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 118 $ à 120 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 120 $ à 115 $

* Southstate Bank Corporation SSB.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 126 $ à 123 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 46 $ à 47 $

* Spire Inc SR.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 102 $ à 100 $

* Steven Madden Ltd SHOO.O : UBS relève son objectif de cours de 38 $ à 40 $

* Strategic Education Inc STRA.O : BMO abaisse son objectif de cours de 95 $ à 86 $

* Strategic Education Inc STRA.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $

* Structure Therapeutics Inc GPCR.O : Canaccord Genuity lance la couverture avec une

recommandation « acheter »

* Structure Therapeutics Inc GPCR.O : Canaccord Genuity fixe un objectif de cours de 101 $

* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : Stifel relève son objectif de cours de 24 $ à 40 $

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformer » à

« performer »

* Tesla Inc TSLA.O : Daiwa Capital Markets abaisse son objectif de cours de 420 $ à 395 $

* Tko Group TKO.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 250 $ à 240 $

* Tractor Supply Co TSCO.O : Argus Research abaisse son objectif de cours de 64 $ à 50 $

* Transmedics Group Inc TMDX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 145 $ à 155 $

* Tripadvisor Inc TRIP.O : UBS abaisse son objectif de cours de 16 $ à 13,7 $

* Trubridge Inc TBRG.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 23 $ à 26,25 $

* United Airlines UAL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 118 $ à 112 $

* United Airlines UAL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 120 $ à 142 $

* United Rentals URI.N : Barclays relève son objectif de cours de 600 $ à 715 $

* UnitedHealth UNH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 350 $ à 410 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 50 $ à 40 $

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 230 $ à 190 $

* Visteon Corp. VC.O : Barclays relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 323 $ à 320 $

* W. R. Berkley Corp WRB.N : Argus Research passe de « acheter » à « conserver »

* W. R. Berkley Corp WRB.N : UBS abaisse son objectif de cours de 69 $ à 68 $

* West Pharmaceutical Services Inc WST.N : Barclays relève son objectif de cours de 275 $ à 310 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : UBS relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $

* Western Digital Corp WDC.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 415 $ à 495

$

* Wix.Com Ltd WIX.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 130 $ à 115 $

* WSFS Financial Corp WSFS.O : KBW relève son objectif de cours de 70 $ à 83 $

* Zillow Group Inc ZG.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 66 $ à 58 $

