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OpenAI assouplit son partenariat avec Microsoft et gagne en flexibilité
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 15:44

OpenAI et Microsoft ont annoncé une révision de leur partenariat stratégique, introduisant davantage de souplesse pour la start-up d'intelligence artificielle. Désormais, OpenAI pourra proposer ses services sur plusieurs fournisseurs de cloud, mettant fin à une dépendance plus exclusive à l'infrastructure de Microsoft. Cette évolution vise à faciliter l'expansion commerciale de l'entreprise, notamment auprès des clients professionnels.

Sur le plan financier, le partage de revenus entre les deux groupes est maintenu jusqu'en 2030, avec un taux de reversement fixé à 20%. Toutefois, les paiements versés par OpenAI à Microsoft seront désormais plafonnés, tandis que Microsoft ne reversera plus de part de revenus à OpenAI. Cette nouvelle structure traduit une volonté de mieux encadrer les flux financiers tout en redéfinissant l'équilibre du partenariat.

Malgré les plus de 13 milliards de dollars investis par Microsoft depuis 2019, des tensions sont apparues entre les deux acteurs, chacun élargissant progressivement son champ d'activité. OpenAI a reconnu que certaines contraintes limitaient sa capacité à répondre aux besoins du marché. Cette révision illustre ainsi un rééquilibrage dans un contexte de concurrence accrue et de transformation rapide du secteur de l'intelligence artificielle.

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