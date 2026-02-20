information fournie par Reuters • 20/02/2026 à 19:40

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Dropbox, Etsy, Zscaler

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Dropbox, Etsy et Zscaler.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des analyses de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les sociétés sont classées par ordre alphabétique.

* 10X Genomics Inc TXG.O : UBS relève l'objectif de cours de 14 $ à 20 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Truist Securities abaisse l'objectif de cours de 85 $ à 71 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : La Banque Scotia relève l'objectif de cours de 105,00 $ à 120,00 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : UBS relève l'objectif de cours de 90 $ à 110 $

* Alarm.Com Holdings Inc ALRM.O : Jefferies abaisse l'objectif de cours de 65 $ à 60 $

* Alarm.Com Holdings Inc ALRM.O : Raymond James abaisse l'objectif de cours de 80 $ à 60 $

* Alight Inc ALIT.N : Citigroup passe de "acheter" à "neutre"; abaisse l'objectif de cours de 6,5 $ à 1 $

* Ameren Corp AEE.N : UBS relève l'objectif de cours de 125 $ à 127 $

* AMN Healthcare Services Inc AMN.N : UBS relève l'objectif de cours à 19,5 $ contre 19 $

* Amrize AG AMRZ.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 60 $ à 75 $

* Apollo Global Management Inc APO.N : UBS abaisse l'objectif de cours à 152 $ contre 182 $

* Ardelyx Inc ARDX.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 10 $ à 18 $

* Ares Management Corp ARES.N : UBS abaisse l'objectif de cours de 198 $ à 148 $

* Avis Budget Group Inc CAR.O : JP Morgan abaisse l'objectif de cours à 123 $, contre 150 $ auparavant

* Axon Enterprise Inc AXON.O : Needham abaisse l'objectif de cours à 600 $, contre 870 $ auparavant

* AXT Inc AXTI.O : Wedbush relève l'objectif de cours de 8,50 $ à 28 $

* BJ's Restaurants Inc BJRI.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 42 $ contre 39 $

* Blackstone Inc BX.N : UBS abaisse l'objectif de cours à 137 $ contre 171 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Susquehanna abaisse l'objectif de cours de 6 500 $ à 5 000 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : UBS abaisse l'objectif de cours à 52 $ contre 58 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Benchmark abaisse l'objectif de cours à 138 $ contre 142 $

* Cargurus Inc CARG.O : BTIG abaisse l'objectif de cours de 44 $ à 37 $

* Cargurus Inc CARG.O : D.A. Davidson abaisse l'objectif de cours de 37,50 $ à 33,50 $

* Cargurus Inc CARG.O : JP Morgan abaisse l'objectif de cours de 43 $ à 36 $

* Cargurus Inc CARG.O : RBC abaisse l'objectif de cours de 40 $ à 34 $

* Carlyle Group Inc CG.O : UBS abaisse l'objectif de cours de 81 $ à 65 $

* Carvana CVNA.N : Citigroup abaisse l'objectif de cours à 465 $, au lieu de 550 $

* Century Aluminum Co CENX.O : BMO relève l'objectif de cours de 52 $ à 61 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : BMO relève l'objectif de cours de 110 $ à 115 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 80 $ à 94 $

* Charles River Laboratories International Inc CRL.N : Mizuho abaisse l'objectif de cours à 175 $ contre 215 $

* Charles River Laboratories International Inc CRL.N : TD Cowen abaisse l'objectif de cours à 235 $ contre 251 $

* Choice Hotels International Inc CHH.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 119 $ contre 109 $

* Choice Hotels International Inc CHH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 102 $ à 109 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 99 $ à 112 $

* Clorox CLX.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 112 $ à 124 $

* Community Health Systems Inc CYH.N : UBS relève l'objectif de cours à 3,7 $ contre 3,6 $

* Consolidated Edison Inc ED.N : La Banque Scotia relève l'objectif de cours à 117 $ contre 113 $

* Corcept Therapeutics Inc CORT.O : H.C. Wainwright abaisse l'objectif de cours de 105 $ à 67 $

* Corning Inc GLW.N : UBS relève l'objectif de cours à 160 $ contre 125 $

* Costar Group Inc CSGP.O : Jefferies relève la recommandation de "conserver" à "acheter"; abaisse l'objectif de cours à 67 $ contre

84 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : RBC relève l'objectif de cours de 95 $ à 101 $

* Deckers Brands DECK.N : Argus Research relève la recommandation de "conserver" à "acheter"

* Deere & Co DE.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 521 $ à 615 $

* Deere & Co DE.N : BMO relève l'objectif de cours de 460 $ à 500 $

* Deere & Co DE.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 580 $ à 775 $

* Deere & Co DE.N : Daiwa Capital Markets relève l'objectif de cours de 520 $ à 730 $

* Deere & Co DE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 460,00 $ à 525,00 $

* Deere & Co DE.N : Raymond James relève l'objectif de cours de 545 $ à 765 $

* Deere & Co DE.N : RBC relève l'objectif de cours de 541 $ à 736 $

* Deere & Co DE.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 612 $ à 793 $

* Deere & Co DE.N : UBS relève l'objectif de cours à 775 $, contre 535 $ auparavant

* Deere & Co DE.N : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 531 $ à 715 $

* Devon Energy Corp DVN.N : Susquehanna relève l'objectif de cours à 52 $ contre 47 $

* Domo Inc DOMO.O : TD Cowen abaisse l'objectif de cours de 16 $ à 9 $

* Doordash DASH.O : Citigroup abaisse l'objectif de cours de 283 $ à 280 $

* Doximity Inc DOCS.N : JP Morgan abaisse l'objectif de cours à 33 $, contre 40 $ auparavant

* Dropbox Inc DBX.O : JP Morgan abaisse l'objectif de cours à 25 $, contre 29 $ auparavant

* Dropbox Inc DBX.O : RBC abaisse l'objectif de cours à 30 $, contre 35 $ auparavant

* Dropbox Inc DBX.O : UBS abaisse l'objectif de cours à 23 $ contre 27 $

* DT Midstream Inc DTM.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 148 $ contre 141 $

* Dt Midstream Inc DTM.N : Raymond James relève l'objectif de cours de 130 $ à 140 $

* Dt Midstream Inc DTM.N : UBS relève l'objectif de cours à 152 $, contre 128 $ auparavant

* eBay EBAY.O : Wedbush relève l'objectif de cours de 95 $ à 100 $

* Edison International EIX.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 71 $ à 83 $

* Elastic NV ESTC.N : JP Morgan abaisse l'objectif de cours à 98 $, contre 113 $ auparavant

* Elastic NV ESTC.N : Oppenheimer abaisse l'objectif de cours à 100 $ contre 119 $

* Eldorado Gold Corp EGO.N : CIBC abaisse la recommandation de "surperformance" à "neutre"

* Epam Systems Inc EPAM.N : JP Morgan abaisse l'objectif de cours de 215,00 $ à 183,00 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : Needham abaisse l'objectif de cours à 175 $ contre 215 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : Truist Securities abaisse l'objectif de cours à 146 $ contre 220 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : Susquehanna abaisse l'objectif de cours à 199 $ contre 245 $

* Etsy Inc ETSY.N : B. Riley abaisse l'objectif de cours à 70 $ contre 78 $

* Etsy Inc ETSY.N : BTIG abaisse l'objectif de cours de 74 $ à 65 $

* Etsy Inc ETSY.N : Jefferies abaisse l'objectif de cours à 52 $ contre 55 $

* Etsy Inc ETSY.N : JP Morgan abaisse l'objectif de cours à 58 $ contre 65 $

* Etsy Inc ETSY.N : Needham abaisse l'objectif de cours à 65 $ contre 76 $

* Etsy Inc ETSY.N : Raymond James abaisse l'objectif de cours à 60 $ contre 78 $

* Etsy Inc ETSY.N : Stifel abaisse l'objectif de cours à 55 $ contre 62 $

* Etsy Inc ETSY.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 83 $ contre 80 $

* Etsy Inc ETSY.N : UBS abaisse l'objectif de cours à 53 $ contre 74 $

* Exelon Corp EXC.O : UBS relève l'objectif de cours à 51 $ contre 48 $

* Five9 Inc FIVN.O : D.A. Davidson abaisse l'objectif de cours à 19 $ contre 24 $

* Five9 Inc FIVN.O : Mizuho abaisse l'objectif de cours à 28 $ contre 35 $

* Five9 Inc FIVN.O : RBC abaisse l'objectif de cours à 25 $ contre 35 $

* Five9 Inc FIVN.O : Truist Securities abaisse l'objectif de cours de 40 $ à 23 $

* Five9 Inc FIVN.O : UBS abaisse l'objectif de cours à 22 $ contre 30 $

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : JP Morgan abaisse l'objectif de cours à 78 $, contre 85 $ auparavant

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Mizuho abaisse l'objectif de cours à 72 $ contre 76 $

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : TD Cowen abaisse l'objectif de cours à 75 $ contre 80 $

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : UBS abaisse l'objectif de cours à 70 $ contre 74 $

* GE Aerospace GE.N : Morgan Stanley initie la couverture avec une note de surpondération; objectif de cours 425 $

* Gemini Space Station Inc GEMI.O : Rosenblatt Securities abaisse l'objectif de cours à 11,5 $ contre 26 $

* Gildan Activewear Inc GIL.N : La Banque CIBC relève l'objectif de cours de 71 $ à 79 $

* Guardant Health Inc GH.O : BTIG relève l'objectif de cours de 140 $ à 145 $

* Guardant Health Inc GH.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 120 $ à 130 $

* Guardant Health Inc GH.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 170 $ à 180 $

* Guardant Health Inc GH.O : Stifel relève l'objectif de cours de 120 $ à 130 $

* Guardant Health Inc GH.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 130 $ à 135 $

* Hamilton Lane Inc HLNE.O : UBS abaisse l'objectif de cours à 150 $, contre 184 $ auparavant

* Healthequity Inc HQY.O : Jefferies abaisse l'objectif de cours à 108 $ contre 120 $

* Idacorp Inc IDA.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 148 $ contre 141 $

* Idacorp Inc IDA.N : UBS relève l'objectif de cours à 142 $ contre 134 $

* Integer Holdings Corp ITGR.N : Benchmark relève la recommandation de "conserver" à "acheter"

* Integer Holdings Corp ITGR.N : Benchmark relève la note à "acheter"

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Mizuho abaisse l'objectif de cours de 266 $ à 215 $

* IRhythm Technologies IRTC.O : JP Morgan abaisse l'objectif de cours à 215,00 $ contre 240,00 $

* J M Smucker Co SJM.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 105 $ à 112 $

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : BMO abaisse l'objectif de cours de 466 $ à 418 $

* KKR & Co Inc KKR.N : UBS abaisse l'objectif de cours à 125 $ contre 168 $

* Legalzoom.Com Inc LZ.O : Jefferies abaisse l'objectif de cours à 10 $ contre 15 $

* Legalzoom.Com Inc LZ.O : UBS abaisse l'objectif de cours à 8 $ contre 12 $

* Lemonade Inc LMND.N : Piper Sandler abaisse l'objectif de cours à 65 $ contre 85 $

* Linde Plc LIN.N : Berenberg relève l'objectif de cours à 535 $ contre 500 $ auparavant

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 200 $ contre 185 $ auparavant

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 170,00 $ à 180,00 $

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Roth MKM relève l'objectif de cours de 174 $ à 190 $

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : UBS relève l'objectif de cours à 181 $ contre 164 $ auparavant

* Live Nation Entertainment Inc. LYV.N : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 175 $ à 190 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Raymond James abaisse l'objectif de cours à 105 $ contre 121 $

* Merck & Co Inc MRK.N : HSBC relève l'objectif de cours à 135 $ contre 120 $

* Mister Car Wash Inc MCW.O : BMO abaisse la recommandation de "surperformance" à "performance du marché"; abaisse l'objectif de

cours de 9 $ à 7 $

* Mister Car Wash Inc MCW.O : Raymond James abaisse la recommandation de "surperformance" à "performance du marché"

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Bernstein abaisse l'objectif de cours de 50 $ à 45 $

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Jefferies abaisse l'objectif de cours de 48 $ à 45 $

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : TD Cowen abaisse l'objectif de cours de 47 $ à 43 $

* Monster Beverage Corp. MNST.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 84 $ à 88 $

* Neptune Insurance Holdings Inc NP.N : KBW abaisse l'objectif de cours à 25 $ contre 26 $

* Neptune Insurance Holdings Inc NP.N : KBW relève la recommandation de "performance du marché" à "surperformance"

* Nutrien Ltd NTR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 78 $ contre 68 $ auparavant

* Nutrien Ltd NTR.N : Raymond James relève l'objectif de cours de 68 $ à 74 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : HSBC relève l'objectif de cours de 54 $ à 59 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 42 $ à 49 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Susquehanna relève l'objectif de cours de 51 $ à 60 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : UBS relève l'objectif de cours à 49 $, contre 43 $ auparavant

* Okeanis Eco Tankers Corp ECO.N : B. Riley relève l'objectif de cours à 55 $ contre 45 $ auparavant

* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : Berenberg relève l'objectif de cours de 45 $ à 53 $

* Onto Innovation Inc ONTO.N : B. Riley relève l'objectif de cours de 240 $ à 275 $

* Onto Innovation Inc ONTO.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 200 $ à 300 $

* Onto Innovation Inc ONTO.N : Needham relève l'objectif de cours de 260 $ à 275 $

* Onto Innovation Inc ONTO.N : Stifel relève l'objectif de cours de 215 $ à 220 $

* Onto Innovation Inc ONTO.N : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 225 $ à 265 $

* Open Text Corp OTEX.O : Jefferies abaisse l'objectif de cours de 35 $ à 27 $

* Papa John's International Inc PZZA.O : Mizuho abaisse l'objectif de cours à 34 $ contre 40 $

* Patterson-UTI Energy Inc PTEN.O : Zephirin Group abaisse la recommandation de "acheter" à "conserver"

* Patterson-UTI Energy Inc PTEN.O : Zephirin Group relève l'objectif de cours de 1 $ à 8 $

* Paymentus Holdings Inc PAY.N : Raymond James abaisse l'objectif de cours à 35 $ contre 41 $

* Paymentus Holdings Inc PAY.N : Raymond James relève la recommandation de "surperformance" à "achat fort"

* Pediatrix Medical Group MD.N : Deutsche Bank abaisse l'objectif de cours à 19 $ contre 21 $

* Pepsico PEP.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 162 $ à 165 $

* PG&E Corp PCG.N : UBS relève l'objectif de cours à 20 $, contre 18 $ auparavant

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 158 $ contre 149 $

* Phreesia Inc PHR.N : JP Morgan abaisse l'objectif de cours à 24 $, contre 29 $ auparavant

* Pool Corp POOL.O : Deutsche Bank abaisse l'objectif de cours à 246 $ contre 276 $ auparavant

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 450 $ à 525 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 500 $ à 700 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Wedbush relève l'objectif de cours de 95 $ à 130 $

* Praxis Precision Medicines, Inc. PRAX.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 357 $ à 412 $

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : RBC abaisse l'objectif de cours de 87 $ à 82 $

* Pulse Biosciences Inc. PLSE.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 22 $ à 30 $

* Qnity Electronics Inc Q.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 126 $ contre 92 $ auparavant

* Quanta Services Inc PWR.N : B. Riley relève l'objectif de cours de 450 $ à 565 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 515 $, contre 471 $ auparavant

* Quanta Services Inc PWR.N : BMO relève l'objectif de cours de 462 $ à 600 $

* Quanta Services Inc PWR.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 500 $ à 610 $

* Quanta Services Inc PWR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 627 $ contre 515 $ auparavant

* Quanta Services Inc PWR.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 548 $ à 643 $

* Quanta Services Inc PWR.N : UBS relève l'objectif de cours à 646 $ contre 518 $

* Reliance Inc RS.N : BMO abaisse la recommandation de "surperformance" à "performance du marché"; abaisse l'objectif de cours de

340 $ à 320 $

* RingCentral RNG.N : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 35 $ à 38 $

* RingCentral Inc RNG.N : Raymond James relève l'objectif de cours de 35 $ à 40 $

* RingCentral Inc RNG.N : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours de 32 $ à 37,5 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 330 $ à 350 $

* Salesforce Inc CRM.N : BMO abaisse l'objectif de cours de 275 $ à 235 $

* Snowflake Inc SNOW.N : TD Cowen abaisse l'objectif de cours à 270 $, contre 300 $ auparavant

* Sonoco Products Co SON.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 54 $ à 69 $

* Southern Co SO.N : BMO relève l'objectif de cours de 96 $ à 103 $

* Southern Co SO.N : Mizuho relève la recommandation de "neutre" à "surperformance"; relève l'objectif de cours de 89 $ à 104 $

* Southern Co SO.N : Raymond James relève l'objectif de cours de 98 $ à 104 $

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : BMO abaisse l'objectif de cours de 90 $ à 70 $

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : JP Morgan abaisse l'objectif de cours de 88 $ à 77 $

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : RBC abaisse l'objectif de cours de 140 $ à 114 $

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : Roth MKM abaisse l'objectif de cours de 91 $ à 74 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : UBS relève l'objectif de cours de 17 $ à 22 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : BMO relève l'objectif de cours de 205 $ à 241 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : Raymond James relève l'objectif de cours de 230 $ à 255 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : Stifel relève l'objectif de cours à 243 $ contre 213 $ auparavant

* Technipfmc Plc FTI.N : HSBC abaisse la recommandation de "acheter" à "conserver"; relève l'objectif de cours de 49 $ à 62 $

* Technipfmc Plc FTI.N : RBC relève l'objectif de cours à 70 $, contre 47 $ auparavant

* Tenaris TS.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 59 $, contre 48 $ auparavant

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 264 $, contre 255 $ auparavant

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : BMO abaisse l'objectif de cours de 170 $ à 165 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 155 $ à 168 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Stephens relève l'objectif de cours de 168 $ à 180 $

* Textron Inc TXT.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 94 $ à 108 $

* Thryv Holdings Inc THRY.O : RBC abaisse l'objectif de cours à 7 $ contre 13 $

* TPG Inc TPG.O : UBS abaisse l'objectif de cours à 60 $, contre 83 $ auparavant

* Travel + Leisure Co. TNL.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 90 $, contre 89 $ auparavant

* Travelzoo TZOO.O : Barrington Research abaisse l'objectif de cours à 8 $, contre 13 $ auparavant

* Ul Solutions Inc ULS.N : UBS relève l'objectif de cours à 90 $ contre 85 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 800 $ contre 647 $

* United Airlines UAL.O : Jefferies abaisse l'objectif de cours à 148 $ contre 154 $

* Universal Display Corp OLED.O : Needham abaisse l'objectif de cours de 150 $ à 145 $

* Unum Group UNM.N : UBS abaisse l'objectif de cours à 81 $ contre 85 $

* Veeva Systems Inc VEEV.N : JP Morgan abaisse l'objectif de cours à 296 $, contre 330 $ auparavant

* Veeva Systems Inc VEEV.N : UBS abaisse l'objectif de cours à 200 $ contre 280 $

* Visteon VC.O : Deutsche Bank abaisse l'objectif de cours à 117 $, contre 127 $ auparavant

* Visteon Corp VC.O : RBC abaisse l'objectif de cours de 140 $ à 127 $

* Visteon Corp VC.O : UBS abaisse l'objectif de cours à 120 $ contre 130 $

* Walmart Inc WMT.N : HSBC abaisse la recommandation de "acheter" à "conserver"

* Walmart Inc WMT.N : HSBC relève l'objectif de cours de 122 $ à 131 $

* Walmart Inc WMT.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 134 $ contre 129 $ auparavant

* Walmart Inc WMT.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 135 $ à 150 $

* Walmart Inc WMT.O : Deutsche Bank abaisse l'objectif de cours à 120 $ contre 124 $

* Walmart Inc WMT.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 145 $, contre 132 $ auparavant

* Walmart Inc WMT.O : Raymond James relève l'objectif de cours de 115 $ à 135 $

* Walmart Inc WMT.O : Roth MKM relève l'objectif de cours à 138 $ contre 108 $

* Walmart Inc WMT.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 136 $ à 145 $

* Walmart Inc WMT.O : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours de 135 $ à 140 $

* Walmart Inc WMT.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 127 $ à 139 $

* Walmart Inc WMT.O : UBS relève l'objectif de cours de 135 $ à 147 $

* Waste Management Inc WM.N : BMO relève l'objectif de cours de 226 $ à 237 $

* Wayfair Inc W.N : Baird abaisse l'objectif de cours de 98 $ à 85 $

* Wayfair Inc W.N : Jefferies abaisse l'objectif de cours à 86 $ contre 94 $

* Wayfair Inc W.N : JP Morgan abaisse l'objectif de cours à 105 $ contre 114 $

* Wayfair Inc W.N : Raymond James abaisse l'objectif de cours à 110 $ contre 130 $

* Wayfair Inc W.N : RBC relève l'objectif de cours de 86 $ à 92 $

* Wayfair Inc W.N : Stifel abaisse l'objectif de cours à 89 $ contre 100 $

* Wayfair Inc W.N : TD Cowen abaisse l'objectif de cours à 88 $ contre 95 $

* Wayfair Inc W.N : Truist Securities abaisse l'objectif de cours à 105 $ contre 120 $

* Wayfair Inc W.N : Wedbush abaisse l'objectif de cours à 85 $ contre 100 $

* Workday Inc WDAY.O : TD Cowen abaisse l'objectif de cours à 200 $, contre 280 $ auparavant

* Workiva Inc WK.N : Baird abaisse l'objectif de cours à 86 $ contre 115 $

* Workiva Inc WK.N : BMO abaisse l'objectif de cours de 92 $ à 83 $

* Workiva Inc WK.N : BTIG abaisse l'objectif de cours à 90 $ contre 105 $

* Workiva Inc WK.N : Raymond James abaisse l'objectif de cours à 90 $ contre 105 $

* Workiva Inc WK.N : Stephens abaisse l'objectif de cours de 100 $ à 90 $

* Workiva Inc WK.N : Stifel abaisse l'objectif de cours de 98 $ à 79 $

* Workiva Inc WK.N : Truist Securities abaisse l'objectif de cours à 90 $ contre 110 $

* Wyndham Hotels & Resorts WH.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 100 $ contre 95 $

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 99,00 $ contre 91,00 $

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 108 $ contre 97 $

* Yeti Holdings Inc YETI.N : B. Riley relève l'objectif de cours à 54 $ contre 35 $ auparavant

* Yeti Holdings Inc YETI.N : B. Riley relève la recommandation de "neutre" à "acheter"

* Yeti Holdings Inc YETI.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 53 $ contre 39 $

* Zscaler Inc ZS.O : JP Morgan abaisse l'objectif de cours à 267 $ contre 354 $