 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Hongrie, privée de pétrole russe, menace de bloquer le prêt européen à l'Ukraine
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 20:57

PHOTO DE FICHIER : L'oléoduc Druzhba entre la Hongrie et la Russie est visible à la raffinerie du Danube du groupe hongrois MOL à Szazhalombatta

PHOTO DE FICHIER : L'oléoduc Druzhba entre la Hongrie et la Russie est visible à la raffinerie du Danube du groupe hongrois MOL à Szazhalombatta

Budapest bloquera ‌le prêt européen de 90 milliards d'euros à l'Ukraine tant ​que les livraisons de pétrole russe à la Hongrie via l'oléoduc Droujba ne seront pas rétablies, a déclaré vendredi ​le ministre hongrois des Affaires étrangères.

La Hongrie et la Slovaquie sont les ​seuls pays membres de l'Union européenne ⁠encore approvisionnés en pétrole russe via cet oléoduc ‌qui traverse l'Ukraine. Mais les livraisons ont été interrompues le 27 janvier dernier après une attaque ​de drone russe ‌contre le pipeline, selon Kyiv.

Budapest et Bratislava, ⁠alliés de Moscou, accusent depuis lors l'Ukraine de retarder la reprise des livraisons pour des raisons politiques.

"En bloquant le transit ⁠de pétrole ‌vers la Hongrie via l'oléoduc Droujba, l'Ukraine viole ⁠l'accord d'association UE-Ukraine et rompt ses engagements envers l'Union ‌européenne. Nous ne céderons pas à ce ⁠chantage", a déclaré le ministre hongrois des Affaires ⁠étrangères, Peter Szijjarto, ‌sur la plateforme X.

Les dirigeants de l'Union européenne (UE) sont convenus ​en décembre d'emprunter sur ‌les marchés pour effectuer un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine afin ​de financer son effort de guerre face à la Russie lors des deux prochaines années. La ⁠Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque avaient alors accepté de ne pas bloquer la démarche de l'UE à condition de ne pas avoir à subir de quelconques répercussions financières.

(Anita Komuves, Anna Wlodarczak-Semczuk et Gergely Szakacs; Jean-Stéphane Brosse pour ​la version française)

Guerre en Ukraine
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
3,00 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
71,62 USD Ice Europ -0,44%
Pétrole WTI
66,35 USD Ice Europ -0,12%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 21:28

    Que c est beau une Europe unie.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank