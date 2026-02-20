La Hongrie, privée de pétrole russe, menace de bloquer le prêt européen à l'Ukraine

PHOTO DE FICHIER : L'oléoduc Druzhba entre la Hongrie et la Russie est visible à la raffinerie du Danube du groupe hongrois MOL à Szazhalombatta

Budapest bloquera ‌le prêt européen de 90 milliards d'euros à l'Ukraine tant ​que les livraisons de pétrole russe à la Hongrie via l'oléoduc Droujba ne seront pas rétablies, a déclaré vendredi ​le ministre hongrois des Affaires étrangères.

La Hongrie et la Slovaquie sont les ​seuls pays membres de l'Union européenne ⁠encore approvisionnés en pétrole russe via cet oléoduc ‌qui traverse l'Ukraine. Mais les livraisons ont été interrompues le 27 janvier dernier après une attaque ​de drone russe ‌contre le pipeline, selon Kyiv.

Budapest et Bratislava, ⁠alliés de Moscou, accusent depuis lors l'Ukraine de retarder la reprise des livraisons pour des raisons politiques.

"En bloquant le transit ⁠de pétrole ‌vers la Hongrie via l'oléoduc Droujba, l'Ukraine viole ⁠l'accord d'association UE-Ukraine et rompt ses engagements envers l'Union ‌européenne. Nous ne céderons pas à ce ⁠chantage", a déclaré le ministre hongrois des Affaires ⁠étrangères, Peter Szijjarto, ‌sur la plateforme X.

Les dirigeants de l'Union européenne (UE) sont convenus ​en décembre d'emprunter sur ‌les marchés pour effectuer un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine afin ​de financer son effort de guerre face à la Russie lors des deux prochaines années. La ⁠Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque avaient alors accepté de ne pas bloquer la démarche de l'UE à condition de ne pas avoir à subir de quelconques répercussions financières.

