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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Deckers Brands, Rollins, United Rentals
information fournie par Reuters 24/07/2026 à 20:14
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Deckers Brands, Rollins et United Rentals.

POINTS FORTS

* Alaska Air Group Inc ALK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 94 $ à 92 $

* Deckers Brands DECK.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 141 $ à 133 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : RBC relève son objectif de cours de 484 $ à 692 $

* Rollins Inc ROL.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 72 $ à 46 $

* United Rentals Inc URI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 000 $ à 1 175 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Advanced Micro Devices AMD.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 560 $ à 620 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 515 $ à 640 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Melius Research relève son objectif de cours de 540 $ à 660 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 80 $ à 83 $

* Alaska Air Group Inc ALK.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 47 $ à 37 $

* Alaska Air Group Inc ALK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 94 $ à 92 $

* Albertsons ACI.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 18 $ à 12 $

* Albertsons Companies ACI.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 22 $ à 13 $

* Albertsons Companies ACI.N : Telsey Advisory Group abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne

avec le marché »

* Albertsons Companies Inc ACI.N : BMO abaisse son objectif de cours de 23 $ à 12 $

* Albertsons Companies Inc ACI.N : BMO abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché

»

* Albertsons Companies Inc ACI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 20 $ à 14 $

* Albertsons Companies Inc ACI.N : RBC abaisse son objectif de cours de 20 $ à 13 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : New Street Research abaisse son objectif de cours de 455 $ à 405 $

* Alpine Income Property Trust Inc PINE.N : Stifel relève son objectif de cours de 21,5 $ à 22 $

* American Airlines AAL.O : BMO abaisse son objectif de cours de 19,5 $ à 19 $

* American Airlines AAL.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 22 $ à 19 $

* American Airlines AAL.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 22 $ à 24 $

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : KBW relève son objectif de cours de 515 $ à 545 $

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 518 $ à 561 $

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : RBC relève son objectif de cours de 560 $ à 595 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : HSBC relève son objectif de cours de 522 $ à 683 $

* AT&T Inc T.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 31,5 $ à 28 $

* Better Home & Finance Holding BETR.O : Needham abaisse son objectif de cours de 53 $ à 35 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 38 $ à 44 $

* BJ's Restaurants Inc BJRI.O : Mizuho relève son objectif de cours de 40 $ à 60 $

* Blackstone BX.N : RBC relève son objectif de cours de 161 $ à 169 $

* Blackstone BX.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 133 $ à 145 $

* Blackstone Inc. BX.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 139 $ à 140 $

* Blackstone, Inc BX.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 150 $ à 149 $

* Block Inc XYZ.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 82 $ à 93 $

* Boston Beer Company SAM.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 187 $ à 176 $

* Boston Beer Company Inc SAM.N : Berenberg abaisse son objectif de cours de 218,1 $ à 207 $

* Boston Beer Company Inc SAM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 230 $ à 195 $

* Boston Beer Company Inc SAM.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 220 $ à 195 $

* Boston Beer Company Inc SAM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 234 $ à 210 $

* Boyd Gaming Corp BYD.N : Mizuho relève son objectif de cours de 101 $ à 104 $

* Boyd Gaming Corp BYD.N : Stifel relève son objectif de cours de 91 $ à 92 $

* Business First Bancshares Inc BFST.O : Raymond James relève son objectif de cours de 31 $ à 34 $

* Business First Bancshares Inc BFST.O : Stephens relève son objectif de cours de 34 $ à 36 $

* Camping World Holdings Inc CWH.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 12 $ à 10 $

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Mizuho abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Mizuho relève son objectif de cours de 75 $ à 85 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Clear Street abaisse son objectif de cours de 157 $ à 128 $

* Cognizant CTSH.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 74 $ à 55 $

* Cognizant CTSH.O : RBC abaisse son objectif de cours de 88 $ à 47 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Clear Street abaisse son objectif de cours de 244 $ à 225 $

* Columbia Banking System Inc COLB.O : Raymond James relève son objectif de cours de 34 $ à 36 $

* Columbia Banking System Inc COLB.O : Stephens relève son objectif de cours de 35 $ à 36 $

* Comcast Corp CMCSA.O : Exane BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 22 $ à 21 $

* Comcast Corp CMCSA.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 30 $ à 29 $

* Comcast Corp CMCSA.O : RBC abaisse son objectif de cours de 27 $ à 26 $

* Comcast Corp CMCSA.O : la Scotiabank abaisse son objectif de cours de 32,75 $ à 29 $

* Community Health Systems Inc CYH.N : UBS abaisse son objectif de cours de 3,2 $ à 3 $

* Crocs Inc CROX.O : Needham relève son objectif de cours de 132 $ à 150 $

* Crown Castle Inc CCI.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 106 $ à 98 $

* CSX CSX.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 48 $ à 59 $

* Curis, Inc. CRIS.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 17 $ à 43 $

* CVS Health Corp CVS.N : UBS relève son objectif de cours de 115 $ à 122 $

* Deckers Brands DECK.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 141 $ à 133 $

* Deckers Brands DECK.N : Needham abaisse son objectif de cours de 138 $ à 125 $

* Deckers Brands DECK.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 133 $ à 120 $

* Deckers Brands DECK.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 144 $ à 133 $

* Deckers Brands DECK.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 125 $ à 105 $

* Definium Therapeutics Inc DFTX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 48 $ à 73 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 475 $ à 515 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 230 $ à 235 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 192 $ à 222 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : TD Cowen passe de « conserver » à « acheter »

* Domo Inc DOMO.O : Stephens abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »; abaisse son objectif de

cours de 5 $ à 4 $

* Dover Corp DOV.N : BMO relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* Dover Corp DOV.N : BMO relève sa recommandation à « surperformer » et abaisse son objectif de cours de 255 $ à

240 $

* Dover Corp DOV.N : RBC abaisse son objectif de cours de 252 $ à 227 $

* Dow DOW.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 32 $ à 33 $

* Dow Inc DOW.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 44 $ à 34 $

* Dow Inc DOW.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 42 $ à 40 $

* Dow Inc DOW.N : RBC relève son objectif de cours de 28 $ à 32 $

* Dow Inc DOW.N : UBS relève son objectif de cours de 29 $ à 32 $

* Edwards Lifesciences EW.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 100 $ à 103 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 100 $ à 105 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 87 $ à 101 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Leerink Partners relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à «

surperformer »

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Raymond James relève son objectif de cours de 100 $ à 103 $

* Evergy Inc EVRG.O : Citigroup relève son objectif de cours de 95 $ à 97 $

* Figma Inc FIG.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 36 $ à 35 $

* Finance of America Companies FOA.N : Raymond James reprend la couverture du titre avec une note « en ligne avec

le marché »

* First American Financial FAF.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 93 $ à 99 $

* First Bancorp (Caroline du Nord) FBNC.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 75 $ à 72 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Barclays relève son objectif de cours de 2 346 $ à 2 376 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 2 350,00 $ à 2 450,00 $

* First Industrial Realty Trust Inc FR.N : Raymond James relève son objectif de cours de 83 $ à 86 $

* Fis FIS.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 45 $ à 43 $

* Fiserv Inc FISV.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 58 $ à 52 $

* Flywire Corp FLYW.O : Truist Securities passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 18

$ à 17 $

* Freeport-McMoRan Inc FCX.N : Raymond James relève son objectif de cours de 73 $ à 76 $

* Freeport-McMoRan Inc FCX.N : RBC relève son objectif de cours de 70 $ à 73 $

* Freshpet FRPT.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 63 $ à 62 $

* Gentherm Inc THRM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 41 $ à 48 $

* Gentherm Inc THRM.O : Stifel relève son objectif de cours de 44 $ à 59 $

* Gentherm Inc THRM.O : Stifel relève son objectif de cours de 44 $ à 59 $

* Global Payments Inc GPN.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 76 $ à 79 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Citigroup relève son objectif de cours de 70 $ à 74 $

* Hilton Grand Vacations HGV.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 66 $ à 65 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 23 $ à 27 $

* Honeywell HON.O : Citigroup relève son objectif de cours de 260 $ à 279 $

* Honeywell HON.O : Daiwa Capital Markets relève son objectif de cours de 255 $ à 277 $

* Honeywell HON.O : RBC relève son objectif de cours de 272 $ à 298 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 230 $ à 217 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 21 $ à 19 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Morgan Stanley passe d'une recommandation « surpondérer » à « neutre »

* IBM IBM.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 255 $ à 245 $

* IBM IBM.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 303 $ à 225 $

* Intel INTC.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 77 $ à 100 $

* Intel INTC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 45 $ à 85 $

* Intel INTC.O : Melius Research relève son objectif de cours de 150 $ à 165 $

* Intel INTC.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 135 $ à 109 $

* Intel INTC.O : RBC relève son objectif de cours de 80 $ à 100 $

* Intel INTC.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 65 $ à 80 $

* Intel INTC.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 120 $ à 110 $

* Intel INTC.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 81 $ à 108 $

* Intel INTC.O : Wedbush relève son objectif de cours de 60 $ à 98 $

* Intel Corporation INTC.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 75,00 $ à 84,00 $

* Karman Holdings Inc KRMN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 100 $ à 85 $

* Klaviyo Inc KVYO.N : Citigroup relève son objectif de cours de 31 $ à 34 $

* Knowles Corp KN.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 33 $ à 40 $

* Lam Research LRCX.O : HSBC relève son objectif de cours de 247 $ à 333 $

* Liberty Energy Inc LBRT.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 37 $ à 36 $

* Live Oak Bancshares Inc LOB.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 41 $ à 46 $

* Lockheed Martin LMT.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 550 $ à 581 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Exane BNP Paribas relève son objectif de cours de 680 $ à 700 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : RBC relève son objectif de cours de 575 $ à 600 $

* Mama'S Creations Inc MAMA.O : William Blair lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »

* Maplight Therapeutics Inc MPLT.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 35 $ à 43 $

* Mastercard MA.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 561 $ à 554 $

* Maxlinear Inc MXL.O : Needham relève son objectif de cours de 60 $ à 100 $

* Maxlinear Inc MXL.O : Stifel relève son objectif de cours de 110 $ à 120 $

* Maxlinear Inc MXL.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 45 $ à 80 $

* McDonald's MCD.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 370 $ à 350 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : BMO relève son objectif de cours de 400 $ à 600 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Jefferies relève son objectif de cours de 515 $ à 560 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 515 $ à 620 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Mizuho relève son objectif de cours de 586 $ à 665 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : RBC relève son objectif de cours de 484 $ à 692 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 419 $ à 492 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 462 $ à 609 $

* Mercantile Bank Corp MBWM.O : Raymond James relève son objectif de cours de 59 $ à 65 $

* Meta META.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 810 $ à 800 $

* MKS Incorporated MKSI.O : Citigroup relève son objectif de cours de 355 $ à 425 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 129 $ à 147 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 180 $ à 205 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : RBC abaisse son objectif de cours de 248 $ à 218 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 250 $ à 225 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 112 $ à 114 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : KBW relève son objectif de cours de 92 $ à 102 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Raymond James relève son objectif de cours de 113 $ à 119 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 105 $ à 108 $

* Nasdaq, Inc NDAQ.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 116 $ à 118 $

* Neogenomics Inc NEO.O : Benchmark relève son objectif de cours de 11 $ à 16 $

* Nicolet Bankshares, Inc NIC.N : Stephens relève son objectif de cours de 178 $ à 185 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 330 $ à 355 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 316 $ à 338 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : RBC relève son objectif de cours de 320 $ à 360 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 337 $ à 376 $

* NVR Inc NVR.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 8 096 $ à 7 446 $

* NVR Inc NVR.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 6 600 $ à 6 400 $

* NVR Inc NVR.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 6 600 $ à 6 400 $

* NVR Inc NVR.N : UBS abaisse son objectif de cours de 7 700 $ à 7 400 $

* NXP Semiconductors NV NXPI.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 300 $ à 325 $

* Origin Bancorp Inc OBK.N : Raymond James relève son objectif de cours de 50 $ à 56 $

* Packaging Corp of America PKG.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 256 $ à 270 $

* Packaging Corp of America PKG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 269 $ à 271 $

* Packaging Corp of America PKG.N : UBS abaisse son objectif de cours de 272 $ à 271 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 225 $ à 200 $

* PayPal PYPL.O : Truist Securities passe de « vendre » à « conserver »; relève son objectif de cours de 44 $ à 57

$

* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Citigroup passe de « acheter » à « neutre »

* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Citigroup relève son objectif de cours de 199 $ à 210 $

* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Morgan Stanley abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « pondération

neutre »

* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 190 $ à 210 $

* PG&E Corp PCG.N : BMO relève son objectif de cours de 27 $ à 28 $

* Philip Morris International PM.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 206 $ à 210 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.N : Benchmark abaisse son objectif de cours de 132 $ à 125 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 120 $ à 115 $

* Pool Corp POOL.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 250 $ à 185 $

* Pool Corp POOL.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 290 $ à 225 $

* Pool Corp POOL.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 235 $ à 189 $

* Pool Corporation POOL.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 280 $ à 227 $

* Popular Inc BPOP.O : Benchmark relève son objectif de cours de 201 $ à 214 $

* Popular Inc BPOP.O : KBW relève son objectif de cours de 190 $ à 207 $

* Popular Inc BPOP.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 190 $ à 198 $

* Popular Inc BPOP.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 192 $ à 197 $

* Progressive Corp PGR.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 190 $ à 210 $

* Progressive Corp PGR.N : Morgan Stanley passe d'une recommandation « sous-pondérer » à « neutre »

* Prologis Inc PLD.N : Jefferies relève son objectif de cours de 161 $ à 168 $

* Quantumscape QS.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 9 $ à 7 $

* Quest Diagnostics DGX.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 205 $ à 232 $

* Quest Diagnostics Inc DGX.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 244 $ à 254 $

* Quest Diagnostics Inc DGX.N : Mizuho relève son objectif de cours de 235 $ à 260 $

* Quest Diagnostics Inc DGX.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $

* Quest Diagnostics Inc DGX.N : UBS relève son objectif de cours de 220 $ à 232 $

* Rexford Industrial Realty Inc REXR.N : BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 40 $ à 38 $

* RingCentral Inc RNG.N : Mizuho relève son objectif de cours de 38 $ à 40 $

* Robert Half Inc RHI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 29 $ à 40 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 89 $ à 99 $

* Rollins Inc ROL.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 51 $ à 45 $

* Rollins Inc ROL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 68 $ à 51 $

* Rollins Inc ROL.N : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 70 $ à 45 $

* Rollins Inc ROL.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 72 $ à 46 $

* Rollins Inc ROL.N : UBS abaisse son objectif de cours de 50 $ à 43 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 540 $ à 526 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : RBC relève son objectif de cours de 407 $ à 417 $

* Rtx RTX.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 228 $ à 238 $

* Rtx Corp RTX.N : Exane BNP Paribas relève son objectif de cours de 220 $ à 265 $

* Rtx Corp RTX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 215 $ à 240 $

* Rtx Corp RTX.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 220 $ à 240 $

* Rtx Corp RTX.N : RBC relève son objectif de cours de 230 $ à 250 $

* Rush Street Interactive Inc. RSI.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 30 $ à 36 $

* Ryder System Inc R.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 259 $ à 296 $

* ServiceNow Inc NOW.N : HSBC relève son objectif de cours de 177 $ à 179 $

* Shattuck Labs Inc STTK.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »

* Shattuck Labs Inc STTK.O : JP Morgan fixe un objectif de cours de 10 $

* Shift4 Payments, Inc FOUR.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 46 $ à 50 $

* SL Green Realty Corp SLG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 65 $ à 79 $

* SnapOn Inc SNA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 355 $ à 375 $

* SnapOn Inc SNA.N : Roth MKM relève son objectif de cours de 409 $ à 461 $

* Sonoco Products Co SON.N : Baird relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $

* Sonoco Products Co SON.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 64 $ à 68 $

* Southern Missouri Bancorp Inc SMBC.O : Stephens relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : BMO relève son objectif de cours de 58,5 $ à 60 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 55 $ à 50 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 60 $ à 59 $

* SS&C Technologies Holdings Inc SSNC.O : Raymond James relève son objectif de cours de 109 $ à 112 $

* SS&C Technologies Holdings Inc SSNC.O : RBC relève son objectif de cours de 89 $ à 92 $

* Summit Therapeutics Inc SMMT.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 45 $ à 38 $

* Sunoco LP SUN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 73 $ à 84 $

* Sunoco LP SUN.N : Mizuho relève son objectif de cours de 75 $ à 83 $

* Sunococorp LLC SUNC.N : Mizuho lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de

cours: 83 $

* Tenable Holdings Inc TENB.O : UBS abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »; relève son objectif de cours

de 32 $ à 37 $

* Tesla Inc TSLA.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 450 $ à 450 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 330 $ à 350 $

* The Progressive Corp. PGR.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 190,00 $ à 210,00 $

* The Progressive Corp. PGR.N : Morgan Stanley passe d'une recommandation « sous-pondérer » à « neutre »

* Thermo Fisher Scientific TMO.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 630 $ à 635 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 570 $ à 615 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 600 $ à 690 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 600 $ à 620 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : RBC relève son objectif de cours de 490 $ à 580 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 625 $ à 675 $

* Thor Industries Inc THO.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 80 $ à 79 $

* T-Mobile TMUS.O : Benchmark abaisse son objectif de cours de 295 $ à 280 $

* T-Mobile TMUS.O : Exane BNP Paribas abaisse son objectif de cours à 265 dollars

* T-Mobile TMUS.O : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 243 $ à 232 $

* T-Mobile TMUS.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 261 $ à 260 $

* T-Mobile TMUS.O : UBS abaisse son objectif de cours de 255 $ à 235 $

* T-Mobile US TMUS.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 285 $ à 250 $

* Toast Inc TOST.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 30 $ à 33 $

* Tractor Supply Co TSCO.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 48 $ à 35 $

* Tractor Supply Co TSCO.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 32 $ à 28 $

* Tractor Supply Co TSCO.O : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 40 $ à 38 $

* Transmedics Group Inc TMDX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 135 $ à 125 $

* Travelers TRV.N : Mizuho relève son objectif de cours de 324 $ à 343 $

* Union Pacific Corp UNP.N : Benchmark relève son objectif de cours de 325 $ à 335 $

* Union Pacific Corp UNP.N : BMO relève son objectif de cours de 285 $ à 320 $

* Union Pacific Corp UNP.N : Citigroup relève son objectif de cours de 326 $ à 349 $

* Union Pacific Corp UNP.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 294 $ à 322 $

* Union Pacific Corp UNP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 330 $ à 375 $

* Union Pacific Corp UNP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 304 $ à 334 $

* Union Pacific Corp UNP.N : RBC relève son objectif de cours de 289 $ à 339 $

* Union Pacific Corp UNP.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 282 $ à 325 $

* Union Pacific Corp UNP.N : UBS relève son objectif de cours de 310 $ à 286 $

* United Rentals Inc URI.N : Citigroup relève son objectif de cours de 1 270 $ à 1 330 $

* United Rentals Inc URI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 000 $ à 1 175 $

* United Rentals Inc URI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 100 $ à 1 235 $

* United Rentals Inc URI.N : RBC relève son objectif de cours de 1 119 $ à 1 323 $

* United Rentals Inc URI.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 1 421 $ à 1 466 $

* Verisign, Inc VRSN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 308 $ à 316 $

* Verisign, Inc VRSN.O : Wedbush relève son objectif de cours de 318 $ à 324 $

* Visa Inc V.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 371 $ à 394 $

* Visteon VC.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 132 $ à 129 $

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 74 $ à 89 $

* Waste Connections, Inc WCN.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $

* Wesbanco Inc WSBC.O : Raymond James relève son objectif de cours de 39 $ à 46 $

* West Pharmaceutical Services Inc WST.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 405 $ à 420 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 92 $ à 97 $

* WEX Inc WEX.N : KBW relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $

* WEX Inc WEX.N : Mizuho relève son objectif de cours de 170 $ à 200 $

* Wingstop Inc WING.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 280 $ à 240 $

* World Kinect Corp WKC.N : Raymond James relève son objectif de cours de 34 $ à 42 $

* Wyndham Hotels & Resorts WH.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 105 $ à 103 $

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 97 $ à 95 $

Véhicules électriques

Valeurs associées

AFFIRM HLDG RG-A
70,2300 USD NASDAQ -1,38%
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ALBERTSONS CO RG-A
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ALPHABET-A
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AMERICAN AIRLINE
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AMERIPRISE FINCL
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AT&T
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BSNSS FRST BANC
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MASTERCARD RG-A
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MERCANTILE BANK
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META PLATFORMS
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MKS
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MOLINA HEALTHCAR
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