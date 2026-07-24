TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Deckers Brands, Rollins, United Rentals

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Deckers Brands, Rollins et United Rentals.
POINTS FORTS
* Alaska Air Group Inc ALK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 94 $ à 92 $
* Deckers Brands DECK.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 141 $ à 133 $
* Medpace Holdings Inc MEDP.O : RBC relève son objectif de cours de 484 $ à 692 $
* Rollins Inc ROL.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 72 $ à 46 $
* United Rentals Inc URI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 000 $ à 1 175 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Advanced Micro Devices AMD.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 560 $ à 620 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 515 $ à 640 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Melius Research relève son objectif de cours de 540 $ à 660 $
* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 80 $ à 83 $
* Alaska Air Group Inc ALK.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 47 $ à 37 $
* Alaska Air Group Inc ALK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 94 $ à 92 $
* Albertsons ACI.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 18 $ à 12 $
* Albertsons Companies ACI.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 22 $ à 13 $
* Albertsons Companies ACI.N : Telsey Advisory Group abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne
avec le marché »
* Albertsons Companies Inc ACI.N : BMO abaisse son objectif de cours de 23 $ à 12 $
* Albertsons Companies Inc ACI.N : BMO abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché
»
* Albertsons Companies Inc ACI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 20 $ à 14 $
* Albertsons Companies Inc ACI.N : RBC abaisse son objectif de cours de 20 $ à 13 $
* Alphabet Inc GOOGL.O : New Street Research abaisse son objectif de cours de 455 $ à 405 $
* Alpine Income Property Trust Inc PINE.N : Stifel relève son objectif de cours de 21,5 $ à 22 $
* American Airlines AAL.O : BMO abaisse son objectif de cours de 19,5 $ à 19 $
* American Airlines AAL.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 22 $ à 19 $
* American Airlines AAL.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 22 $ à 24 $
* Ameriprise Financial Inc AMP.N : KBW relève son objectif de cours de 515 $ à 545 $
* Ameriprise Financial Inc AMP.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 518 $ à 561 $
* Ameriprise Financial Inc AMP.N : RBC relève son objectif de cours de 560 $ à 595 $
* Applied Materials Inc AMAT.O : HSBC relève son objectif de cours de 522 $ à 683 $
* AT&T Inc T.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 31,5 $ à 28 $
* Better Home & Finance Holding BETR.O : Needham abaisse son objectif de cours de 53 $ à 35 $
* Bill Holdings Inc BILL.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 38 $ à 44 $
* BJ's Restaurants Inc BJRI.O : Mizuho relève son objectif de cours de 40 $ à 60 $
* Blackstone BX.N : RBC relève son objectif de cours de 161 $ à 169 $
* Blackstone BX.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 133 $ à 145 $
* Blackstone Inc. BX.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 139 $ à 140 $
* Blackstone, Inc BX.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 150 $ à 149 $
* Block Inc XYZ.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 82 $ à 93 $
* Boston Beer Company SAM.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 187 $ à 176 $
* Boston Beer Company Inc SAM.N : Berenberg abaisse son objectif de cours de 218,1 $ à 207 $
* Boston Beer Company Inc SAM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 230 $ à 195 $
* Boston Beer Company Inc SAM.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 220 $ à 195 $
* Boston Beer Company Inc SAM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 234 $ à 210 $
* Boyd Gaming Corp BYD.N : Mizuho relève son objectif de cours de 101 $ à 104 $
* Boyd Gaming Corp BYD.N : Stifel relève son objectif de cours de 91 $ à 92 $
* Business First Bancshares Inc BFST.O : Raymond James relève son objectif de cours de 31 $ à 34 $
* Business First Bancshares Inc BFST.O : Stephens relève son objectif de cours de 34 $ à 36 $
* Camping World Holdings Inc CWH.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 12 $ à 10 $
* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Mizuho abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »
* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Mizuho relève son objectif de cours de 75 $ à 85 $
* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Clear Street abaisse son objectif de cours de 157 $ à 128 $
* Cognizant CTSH.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 74 $ à 55 $
* Cognizant CTSH.O : RBC abaisse son objectif de cours de 88 $ à 47 $
* Coinbase Global Inc COIN.O : Clear Street abaisse son objectif de cours de 244 $ à 225 $
* Columbia Banking System Inc COLB.O : Raymond James relève son objectif de cours de 34 $ à 36 $
* Columbia Banking System Inc COLB.O : Stephens relève son objectif de cours de 35 $ à 36 $
* Comcast Corp CMCSA.O : Exane BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 22 $ à 21 $
* Comcast Corp CMCSA.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 30 $ à 29 $
* Comcast Corp CMCSA.O : RBC abaisse son objectif de cours de 27 $ à 26 $
* Comcast Corp CMCSA.O : la Scotiabank abaisse son objectif de cours de 32,75 $ à 29 $
* Community Health Systems Inc CYH.N : UBS abaisse son objectif de cours de 3,2 $ à 3 $
* Crocs Inc CROX.O : Needham relève son objectif de cours de 132 $ à 150 $
* Crown Castle Inc CCI.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 106 $ à 98 $
* CSX CSX.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 48 $ à 59 $
* Curis, Inc. CRIS.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 17 $ à 43 $
* CVS Health Corp CVS.N : UBS relève son objectif de cours de 115 $ à 122 $
* Deckers Brands DECK.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 141 $ à 133 $
* Deckers Brands DECK.N : Needham abaisse son objectif de cours de 138 $ à 125 $
* Deckers Brands DECK.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 133 $ à 120 $
* Deckers Brands DECK.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 144 $ à 133 $
* Deckers Brands DECK.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 125 $ à 105 $
* Definium Therapeutics Inc DFTX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 48 $ à 73 $
* Dell Technologies Inc DELL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 475 $ à 515 $
* Digital Realty Trust Inc DLR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 230 $ à 235 $
* Digital Realty Trust Inc DLR.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 192 $ à 222 $
* Digital Realty Trust Inc DLR.N : TD Cowen passe de « conserver » à « acheter »
* Domo Inc DOMO.O : Stephens abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »; abaisse son objectif de
cours de 5 $ à 4 $
* Dover Corp DOV.N : BMO relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »
* Dover Corp DOV.N : BMO relève sa recommandation à « surperformer » et abaisse son objectif de cours de 255 $ à
240 $
* Dover Corp DOV.N : RBC abaisse son objectif de cours de 252 $ à 227 $
* Dow DOW.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 32 $ à 33 $
* Dow Inc DOW.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 44 $ à 34 $
* Dow Inc DOW.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 42 $ à 40 $
* Dow Inc DOW.N : RBC relève son objectif de cours de 28 $ à 32 $
* Dow Inc DOW.N : UBS relève son objectif de cours de 29 $ à 32 $
* Edwards Lifesciences EW.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 100 $ à 103 $
* Edwards Lifesciences Corp EW.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 100 $ à 105 $
* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 87 $ à 101 $
* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Leerink Partners relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à «
surperformer »
* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Raymond James relève son objectif de cours de 100 $ à 103 $
* Evergy Inc EVRG.O : Citigroup relève son objectif de cours de 95 $ à 97 $
* Figma Inc FIG.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 36 $ à 35 $
* Finance of America Companies FOA.N : Raymond James reprend la couverture du titre avec une note « en ligne avec
le marché »
* First American Financial FAF.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 93 $ à 99 $
* First Bancorp (Caroline du Nord) FBNC.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 75 $ à 72 $
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Barclays relève son objectif de cours de 2 346 $ à 2 376 $
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 2 350,00 $ à 2 450,00 $
* First Industrial Realty Trust Inc FR.N : Raymond James relève son objectif de cours de 83 $ à 86 $
* Fis FIS.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 45 $ à 43 $
* Fiserv Inc FISV.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 58 $ à 52 $
* Flywire Corp FLYW.O : Truist Securities passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 18
$ à 17 $
* Freeport-McMoRan Inc FCX.N : Raymond James relève son objectif de cours de 73 $ à 76 $
* Freeport-McMoRan Inc FCX.N : RBC relève son objectif de cours de 70 $ à 73 $
* Freshpet FRPT.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 63 $ à 62 $
* Gentherm Inc THRM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 41 $ à 48 $
* Gentherm Inc THRM.O : Stifel relève son objectif de cours de 44 $ à 59 $
* Gentherm Inc THRM.O : Stifel relève son objectif de cours de 44 $ à 59 $
* Global Payments Inc GPN.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 76 $ à 79 $
* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Citigroup relève son objectif de cours de 70 $ à 74 $
* Hilton Grand Vacations HGV.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 66 $ à 65 $
* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 23 $ à 27 $
* Honeywell HON.O : Citigroup relève son objectif de cours de 260 $ à 279 $
* Honeywell HON.O : Daiwa Capital Markets relève son objectif de cours de 255 $ à 277 $
* Honeywell HON.O : RBC relève son objectif de cours de 272 $ à 298 $
* Hubspot Inc HUBS.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 230 $ à 217 $
* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 21 $ à 19 $
* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Morgan Stanley passe d'une recommandation « surpondérer » à « neutre »
* IBM IBM.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 255 $ à 245 $
* IBM IBM.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 303 $ à 225 $
* Intel INTC.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 77 $ à 100 $
* Intel INTC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 45 $ à 85 $
* Intel INTC.O : Melius Research relève son objectif de cours de 150 $ à 165 $
* Intel INTC.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 135 $ à 109 $
* Intel INTC.O : RBC relève son objectif de cours de 80 $ à 100 $
* Intel INTC.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 65 $ à 80 $
* Intel INTC.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 120 $ à 110 $
* Intel INTC.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 81 $ à 108 $
* Intel INTC.O : Wedbush relève son objectif de cours de 60 $ à 98 $
* Intel Corporation INTC.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 75,00 $ à 84,00 $
* Karman Holdings Inc KRMN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 100 $ à 85 $
* Klaviyo Inc KVYO.N : Citigroup relève son objectif de cours de 31 $ à 34 $
* Knowles Corp KN.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 33 $ à 40 $
* Lam Research LRCX.O : HSBC relève son objectif de cours de 247 $ à 333 $
* Liberty Energy Inc LBRT.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 37 $ à 36 $
* Live Oak Bancshares Inc LOB.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 41 $ à 46 $
* Lockheed Martin LMT.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 550 $ à 581 $
* Lockheed Martin Corp LMT.N : Exane BNP Paribas relève son objectif de cours de 680 $ à 700 $
* Lockheed Martin Corp LMT.N : RBC relève son objectif de cours de 575 $ à 600 $
* Mama'S Creations Inc MAMA.O : William Blair lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »
* Maplight Therapeutics Inc MPLT.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 35 $ à 43 $
* Mastercard MA.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 561 $ à 554 $
* Maxlinear Inc MXL.O : Needham relève son objectif de cours de 60 $ à 100 $
* Maxlinear Inc MXL.O : Stifel relève son objectif de cours de 110 $ à 120 $
* Maxlinear Inc MXL.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 45 $ à 80 $
* McDonald's MCD.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 370 $ à 350 $
* Medpace Holdings Inc MEDP.O : BMO relève son objectif de cours de 400 $ à 600 $
* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Jefferies relève son objectif de cours de 515 $ à 560 $
* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 515 $ à 620 $
* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Mizuho relève son objectif de cours de 586 $ à 665 $
* Medpace Holdings Inc MEDP.O : RBC relève son objectif de cours de 484 $ à 692 $
* Medpace Holdings Inc MEDP.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 419 $ à 492 $
* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 462 $ à 609 $
* Mercantile Bank Corp MBWM.O : Raymond James relève son objectif de cours de 59 $ à 65 $
* Meta META.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 810 $ à 800 $
* MKS Incorporated MKSI.O : Citigroup relève son objectif de cours de 355 $ à 425 $
* Molina Healthcare Inc MOH.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 129 $ à 147 $
* Molina Healthcare Inc MOH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 180 $ à 205 $
* Molina Healthcare Inc MOH.N : RBC abaisse son objectif de cours de 248 $ à 218 $
* Molina Healthcare Inc MOH.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 250 $ à 225 $
* Nasdaq Inc NDAQ.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 112 $ à 114 $
* Nasdaq Inc NDAQ.O : KBW relève son objectif de cours de 92 $ à 102 $
* Nasdaq Inc NDAQ.O : Raymond James relève son objectif de cours de 113 $ à 119 $
* Nasdaq Inc NDAQ.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 105 $ à 108 $
* Nasdaq, Inc NDAQ.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 116 $ à 118 $
* Neogenomics Inc NEO.O : Benchmark relève son objectif de cours de 11 $ à 16 $
* Nicolet Bankshares, Inc NIC.N : Stephens relève son objectif de cours de 178 $ à 185 $
* Norfolk Southern Corp NSC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 330 $ à 355 $
* Norfolk Southern Corp NSC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 316 $ à 338 $
* Norfolk Southern Corp NSC.N : RBC relève son objectif de cours de 320 $ à 360 $
* Norfolk Southern Corp NSC.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 337 $ à 376 $
* NVR Inc NVR.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 8 096 $ à 7 446 $
* NVR Inc NVR.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 6 600 $ à 6 400 $
* NVR Inc NVR.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 6 600 $ à 6 400 $
* NVR Inc NVR.N : UBS abaisse son objectif de cours de 7 700 $ à 7 400 $
* NXP Semiconductors NV NXPI.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 300 $ à 325 $
* Origin Bancorp Inc OBK.N : Raymond James relève son objectif de cours de 50 $ à 56 $
* Packaging Corp of America PKG.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 256 $ à 270 $
* Packaging Corp of America PKG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 269 $ à 271 $
* Packaging Corp of America PKG.N : UBS abaisse son objectif de cours de 272 $ à 271 $
* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 225 $ à 200 $
* PayPal PYPL.O : Truist Securities passe de « vendre » à « conserver »; relève son objectif de cours de 44 $ à 57
$
* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Citigroup passe de « acheter » à « neutre »
* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Citigroup relève son objectif de cours de 199 $ à 210 $
* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Morgan Stanley abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « pondération
neutre »
* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 190 $ à 210 $
* PG&E Corp PCG.N : BMO relève son objectif de cours de 27 $ à 28 $
* Philip Morris International PM.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 206 $ à 210 $
* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.N : Benchmark abaisse son objectif de cours de 132 $ à 125 $
* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 120 $ à 115 $
* Pool Corp POOL.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 250 $ à 185 $
* Pool Corp POOL.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 290 $ à 225 $
* Pool Corp POOL.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 235 $ à 189 $
* Pool Corporation POOL.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 280 $ à 227 $
* Popular Inc BPOP.O : Benchmark relève son objectif de cours de 201 $ à 214 $
* Popular Inc BPOP.O : KBW relève son objectif de cours de 190 $ à 207 $
* Popular Inc BPOP.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 190 $ à 198 $
* Popular Inc BPOP.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 192 $ à 197 $
* Progressive Corp PGR.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 190 $ à 210 $
* Progressive Corp PGR.N : Morgan Stanley passe d'une recommandation « sous-pondérer » à « neutre »
* Prologis Inc PLD.N : Jefferies relève son objectif de cours de 161 $ à 168 $
* Quantumscape QS.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 9 $ à 7 $
* Quest Diagnostics DGX.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 205 $ à 232 $
* Quest Diagnostics Inc DGX.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 244 $ à 254 $
* Quest Diagnostics Inc DGX.N : Mizuho relève son objectif de cours de 235 $ à 260 $
* Quest Diagnostics Inc DGX.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $
* Quest Diagnostics Inc DGX.N : UBS relève son objectif de cours de 220 $ à 232 $
* Rexford Industrial Realty Inc REXR.N : BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 40 $ à 38 $
* RingCentral Inc RNG.N : Mizuho relève son objectif de cours de 38 $ à 40 $
* Robert Half Inc RHI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 29 $ à 40 $
* Robinhood Markets Inc HOOD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 89 $ à 99 $
* Rollins Inc ROL.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 51 $ à 45 $
* Rollins Inc ROL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 68 $ à 51 $
* Rollins Inc ROL.N : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 70 $ à 45 $
* Rollins Inc ROL.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 72 $ à 46 $
* Rollins Inc ROL.N : UBS abaisse son objectif de cours de 50 $ à 43 $
* Roper Technologies Inc ROP.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 540 $ à 526 $
* Roper Technologies Inc ROP.O : RBC relève son objectif de cours de 407 $ à 417 $
* Rtx RTX.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 228 $ à 238 $
* Rtx Corp RTX.N : Exane BNP Paribas relève son objectif de cours de 220 $ à 265 $
* Rtx Corp RTX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 215 $ à 240 $
* Rtx Corp RTX.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 220 $ à 240 $
* Rtx Corp RTX.N : RBC relève son objectif de cours de 230 $ à 250 $
* Rush Street Interactive Inc. RSI.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 30 $ à 36 $
* Ryder System Inc R.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 259 $ à 296 $
* ServiceNow Inc NOW.N : HSBC relève son objectif de cours de 177 $ à 179 $
* Shattuck Labs Inc STTK.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »
* Shattuck Labs Inc STTK.O : JP Morgan fixe un objectif de cours de 10 $
* Shift4 Payments, Inc FOUR.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 46 $ à 50 $
* SL Green Realty Corp SLG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 65 $ à 79 $
* SnapOn Inc SNA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 355 $ à 375 $
* SnapOn Inc SNA.N : Roth MKM relève son objectif de cours de 409 $ à 461 $
* Sonoco Products Co SON.N : Baird relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $
* Sonoco Products Co SON.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 64 $ à 68 $
* Southern Missouri Bancorp Inc SMBC.O : Stephens relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $
* Southwest Airlines Co LUV.N : BMO relève son objectif de cours de 58,5 $ à 60 $
* Southwest Airlines Co LUV.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 55 $ à 50 $
* Southwest Airlines Co LUV.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 60 $ à 59 $
* SS&C Technologies Holdings Inc SSNC.O : Raymond James relève son objectif de cours de 109 $ à 112 $
* SS&C Technologies Holdings Inc SSNC.O : RBC relève son objectif de cours de 89 $ à 92 $
* Summit Therapeutics Inc SMMT.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 45 $ à 38 $
* Sunoco LP SUN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 73 $ à 84 $
* Sunoco LP SUN.N : Mizuho relève son objectif de cours de 75 $ à 83 $
* Sunococorp LLC SUNC.N : Mizuho lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de
cours: 83 $
* Tenable Holdings Inc TENB.O : UBS abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »; relève son objectif de cours
de 32 $ à 37 $
* Tesla Inc TSLA.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 450 $ à 450 $
* Texas Instruments Inc TXN.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 330 $ à 350 $
* The Progressive Corp. PGR.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 190,00 $ à 210,00 $
* The Progressive Corp. PGR.N : Morgan Stanley passe d'une recommandation « sous-pondérer » à « neutre »
* Thermo Fisher Scientific TMO.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 630 $ à 635 $
* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 570 $ à 615 $
* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 600 $ à 690 $
* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 600 $ à 620 $
* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : RBC relève son objectif de cours de 490 $ à 580 $
* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 625 $ à 675 $
* Thor Industries Inc THO.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 80 $ à 79 $
* T-Mobile TMUS.O : Benchmark abaisse son objectif de cours de 295 $ à 280 $
* T-Mobile TMUS.O : Exane BNP Paribas abaisse son objectif de cours à 265 dollars
* T-Mobile TMUS.O : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 243 $ à 232 $
* T-Mobile TMUS.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 261 $ à 260 $
* T-Mobile TMUS.O : UBS abaisse son objectif de cours de 255 $ à 235 $
* T-Mobile US TMUS.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 285 $ à 250 $
* Toast Inc TOST.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 30 $ à 33 $
* Tractor Supply Co TSCO.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 48 $ à 35 $
* Tractor Supply Co TSCO.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 32 $ à 28 $
* Tractor Supply Co TSCO.O : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 40 $ à 38 $
* Transmedics Group Inc TMDX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 135 $ à 125 $
* Travelers TRV.N : Mizuho relève son objectif de cours de 324 $ à 343 $
* Union Pacific Corp UNP.N : Benchmark relève son objectif de cours de 325 $ à 335 $
* Union Pacific Corp UNP.N : BMO relève son objectif de cours de 285 $ à 320 $
* Union Pacific Corp UNP.N : Citigroup relève son objectif de cours de 326 $ à 349 $
* Union Pacific Corp UNP.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 294 $ à 322 $
* Union Pacific Corp UNP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 330 $ à 375 $
* Union Pacific Corp UNP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 304 $ à 334 $
* Union Pacific Corp UNP.N : RBC relève son objectif de cours de 289 $ à 339 $
* Union Pacific Corp UNP.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 282 $ à 325 $
* Union Pacific Corp UNP.N : UBS relève son objectif de cours de 310 $ à 286 $
* United Rentals Inc URI.N : Citigroup relève son objectif de cours de 1 270 $ à 1 330 $
* United Rentals Inc URI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 000 $ à 1 175 $
* United Rentals Inc URI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 100 $ à 1 235 $
* United Rentals Inc URI.N : RBC relève son objectif de cours de 1 119 $ à 1 323 $
* United Rentals Inc URI.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 1 421 $ à 1 466 $
* Verisign, Inc VRSN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 308 $ à 316 $
* Verisign, Inc VRSN.O : Wedbush relève son objectif de cours de 318 $ à 324 $
* Visa Inc V.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 371 $ à 394 $
* Visteon VC.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 132 $ à 129 $
* Vita Coco Company Inc COCO.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 74 $ à 89 $
* Waste Connections, Inc WCN.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $
* Wesbanco Inc WSBC.O : Raymond James relève son objectif de cours de 39 $ à 46 $
* West Pharmaceutical Services Inc WST.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 405 $ à 420 $
* Western Alliance Bancorp WAL.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 92 $ à 97 $
* WEX Inc WEX.N : KBW relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $
* WEX Inc WEX.N : Mizuho relève son objectif de cours de 170 $ à 200 $
* Wingstop Inc WING.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 280 $ à 240 $
* World Kinect Corp WKC.N : Raymond James relève son objectif de cours de 34 $ à 42 $
* Wyndham Hotels & Resorts WH.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 105 $ à 103 $
* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 97 $ à 95 $