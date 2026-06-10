TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Datadog, Eli Lilly, Oracle

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Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Datadog, Eli Lilly et Oracle.
POINTS FORTS
* Datadog Inc DDOG.O : Barclays relève son objectif de cours de 215 $ à 260 $
* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC relève son objectif de cours de 792 $ à 794 $
* Eli Lilly LLY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 330 $ à 1 350 $
* Oracle Corp ORCL.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 200 $ à 240 $
* TD Synnex SNX.N : RBC relève son objectif de cours de 250 $ à 315 $
Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mercredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* 3M Co MMM.N : Bernstein lance la couverture avec une note « sous-performer »
* 3M Co MMM.N : Bernstein lance sa couverture avec un objectif de cours de 131 $
* A.O. Smith Corporation AOS.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 80 $ à 75 $
* Academy Sports and Outdoors ASO.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 56 $ à 50 $
* Academy Sports and Outdoors Inc ASO.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 60 $ à 59 $
* Academy Sports and Outdoors Inc ASO.O : UBS abaisse son objectif de cours de 56 $ à 55 $
* Anaptysbio Inc ANAB.O : H.C. Wainwright initie la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 95 $
* Applied Materials Inc AMAT.O : UBS relève son objectif de cours de 515 $ à 570 $
* Ashland Inc ASH.N : UBS relève son objectif de cours de 66 $ à 72 $
* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Mizuho relève son objectif de cours de 189 $ à 193 $
* Banzai International BNZI.O : Ascendiant Capital Markets ajuste son objectif de cours de 480 $ à 42 $ pour refléter le
regroupement d'actions à raison de 1 pour 20
* Bel Fuse Inc BELFB.O : JP Morgan initie la couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours: 370 $
* Bill Holdings Inc BILL.N : Truist Securities passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 45 $ à 38 $
* BorgWarner BWA.N : UBS passe de « neutre » à « acheter »; relève son objectif de cours de 61 $ à 95 $
* BorgWarner Inc BWA.N : UBS relève son objectif de cours de 61 $ à 95 $
* BorgWarner Inc BWA.N : UBS passe de « neutre » à « acheter »
* Camden Property Trust CPT.N : Mizuho relève son objectif de cours de 120 $ à 125 $
* Camp4 Therapeutics CAMP.O : Chardan Capital Markets lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours:
6,5 $
* Carrier Global Corp CARR.N : Bernstein lance la couverture avec une recommandation « en ligne avec le marché »
* Carrier Global Corp CARR.N : Bernstein lance sa couverture avec un objectif de cours de 75 $
* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC relève son objectif de cours de 792 $ à 794 $
* CAVA Group Inc CAVA.N : UBS relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $
* CAVA Group Inc CAVA.N : UBS passe de « neutre » à « acheter »
* CAVA Group Inc CAVA.N : UBS passe de « neutre » à « acheter »; relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $
* Ceco Environmental Corp CECO.O : Needham relève son objectif de cours de 90 $ à 110 $
* Celldex Therapeutics Inc CLDX.O : UBS relève son objectif de cours de 38 $ à 45 $
* Cencora COR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 425 $ à 350 $
* Cloudflare NET.N : BTIG relève son objectif de cours de 243 $ à 269 $
* Cloudflare NET.N : Mizuho relève son objectif de cours de 235 $ à 260 $
* Cloudflare NET.N : Needham relève son objectif de cours de 250 $ à 280 $
* Cloudflare NET.N : RBC relève son objectif de cours de 240 $ à 260 $
* Cloudflare NET.N : UBS relève son objectif de cours de 220 $ à 250 $
* Commvault Systems Inc CVLT.O : Mizuho relève son objectif de cours de 130 $ à 140 $
* Cracker Barrel Old Country Store CBRL.O : Citigroup relève son objectif de cours de 28 $ à 34 $
* Cracker Barrel Old Country Store CBRL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 35 $ à 50 $
* Cracker Barrel Old Country Store CBRL.O : Wells Fargo passe de « neutre » à « surpondérer »
* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : Wedbush relève son objectif de cours de 220 $ à 260 $
* Datadog Inc DDOG.O : Barclays relève son objectif de cours de 215 $ à 260 $
* Datadog Inc DDOG.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $
* Datadog Inc DDOG.O : CIBC relève son objectif de cours de 250 $ à 280 $
* Datadog Inc DDOG.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 230 $ à 275 $
* Designer Brands Inc DBI.N : UBS abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7,5 $
* Devon Energy Corp DVN.N : UBS abaisse son objectif de cours de 60 $ à 58 $
* Diamondback Energy Inc FANG.O : Raymond James relève son objectif de cours de 242 $ à 249 $
* Dow DOW.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 40 $ à 36 $
* Ecolab Inc ECL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 260 $ à 275 $
* Eli Lilly LLY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 330 $ à 1 350 $
* Elicio Therapeutics Inc ELTX.O : B. Riley initie la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 27 $
* Emerson EMR.N : Bernstein lance la couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours de 175 $
* Entergy ETR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 128 $ à 123 $
* Entergy ETR.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 126 $ à 122 $
* Equity Residential EQR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 66 $ à 70 $
* Essex Property Trust Inc ESS.N : Mizuho relève son objectif de cours de 285 $ à 308 $
* Gunnison Copper Corp GCU.TO : Ventum Financial reprend la couverture avec une recommandation d'achat; objectif de cours de 1 $ CA
* Hinge Health Inc HNGE.N : Stifel relève son objectif de cours de 67 $ à 79 $
* Honeywell HON.O : Bernstein lance la couverture avec une recommandation « en ligne avec le marché »; objectif de cours de 233 $
* Honeywell International Inc. HON.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 251 $ à 239 $
* Hyliion Holdings Corp HYLN.A : Needham lance sa couverture avec une note « acheter »; objectif de cours de 9 $
* Illumina Inc ILMN.O : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »; relève l'objectif de cours de 125 $ à 185 $
* Indie Semiconductor INDI.O : TD Cowen lance la couverture avec une recommandation « conserver »; objectif de cours de 4 $
* Inhibikase Therapeutics Inc IKT.O : Oppenheimer lance la couverture avec une recommandation « surperformer »
* Inhibikase Therapeutics Inc IKT.O : Oppenheimer lance la couverture avec un objectif de cours de 5 $
* J.M. Smucker Co SJM.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 95 $ à 102 $
* J.M. Smucker Co SJM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 120 $ à 125 $
* J.M. Smucker Co SJM.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 106 $ à 110 $
* J.M. Smucker Co SJM.N : RBC relève son objectif de cours de 130 $ à 135 $
* J.M. Smucker Co SJM.N : Stifel relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $
* J.M. Smucker Co SJM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 103 $ à 115 $
* Jazz Pharmaceuticals JAZZ.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 281,00 $ à 307,00 $
* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Raymond James relève son objectif de cours de 285 $ à 300 $
* McKesson MCK.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 1 050 $ à 925 $
* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : Mizuho relève son objectif de cours de 148 $ à 152 $
* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 136 $ à 146 $
* Moog Inc MOGa.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 350 $ à 450 $
* Netflix Inc NFLX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 128 $ à 110 $
* Nike Inc NKE.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 53 $ à 47 $
* Nike Inc NKE.N : RBC passe de « surperformer » à « en ligne avec le secteur »; abaisse son objectif de 70 $ à 50 $
* Nike Inc NKE.N : UBS abaisse son objectif de cours de 54 $ à 50 $
* Nuvalent Inc NUVL.O : Barclays passe de « surpondérer » à « neutre »
* Nuvalent Inc NUVL.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 152 $ à 124 $
* Nuvalent Inc NUVL.O : Wells Fargo passe de « surpondérer » à « neutre »
* Nuvalent Inc NUVL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 116 $ à 124 $
* Nuvalent Inc NUVL.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »
* Nuvalent Inc NUVL.O : Truist Securities abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »
* Nuvalent Inc NUVL.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 140 $ à 124 $
* Nuvalent Inc NUVL.O : UBS abaisse son objectif de cours de 138 $ à 124 $
* Nuvalent Inc NUVL.O : UBS passe de « acheter » à « neutre »
* Nuvalent Inc NUVL.O : Wedbush passe de « surperformer » à « neutre »
* Nuvalent Inc NUVL.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 125 $ à 124 $
* NWPX Infrastructure Inc NWPX.O : JP Morgan lance la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 130 $
* Oracle Corp ORCL.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 200 $ à 240 $
* Otis Worldwide Corp OTIS.N : Bernstein lance la couverture avec une note « surperformer »
* Otis Worldwide Corp OTIS.N : Bernstein lance sa couverture avec un objectif de cours de 97 $
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Bernstein lance sa couverture avec une note « surperformer »
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Bernstein lance la couverture avec un objectif de cours de 1 026 $
* Pfizer PFE.N : RBC relève sa note de « sous-performance » à « performance sectorielle »
* Power Integrations Inc POWI.O : Needham lance sa couverture avec une note « acheter »; objectif de cours à 90 $
* Riot Platforms Inc RIOT.O : KBW relève son objectif de cours de 23 $ à 37 $
* Rockwell Automation Inc ROK.N : Bernstein lance la couverture avec une note « en ligne avec le marché »
* Rockwell Automation Inc ROK.N : Bernstein lance sa couverture avec un objectif de cours de 501 $
* Sailpoint Inc SAIL.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 22 $ à 19 $
* Sailpoint Inc SAIL.O : BMO relève son objectif de cours de 17 $ à 19 $
* Sailpoint Inc SAIL.O : RBC relève son objectif de cours de 17 $ à 19 $
* Sailpoint Inc SAIL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 17 $ à 19 $
* Sharkninja Inc SN.N : Piper Sandler lance la couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours de 150 $
* Solid Power Inc SLDP.O : Alliance Global Partners lance la couverture avec une recommandation « acheter »
* Solid Power Inc SLDP.O : Alliance Global Partners lance la couverture avec un objectif de cours de 6,75 $
* TD Synnex SNX.N : RBC relève son objectif de cours de 250 $ à 315 $
* The J.M. Smucker Company SJM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 125 $ à 129 $
* Tyler Technologies Inc TYL.N : Barclays relève son objectif de cours de 420 $ à 425 $
* Tyra Biosciences TYRA.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 37,00 $ à 42,00 $
* United Natural Foods Inc UNFI.N : BMO relève son objectif de cours de 52 $ à 56 $
* United Natural Foods Inc UNFI.N : UBS relève son objectif de cours de 44 $ à 47 $
* United Rentals Inc URI.N : Raymond James relève son objectif de cours de 1 100 $ à 1 275 $
* Vertiv Holdings Co VRT.N : Bernstein lance la couverture avec une note « surperformer »
* Vertiv Holdings Co VRT.N : Bernstein lance la couverture avec un objectif de cours de 416 $
* Warrior Met Coal Inc HCC.N : B. Riley relève son objectif de cours de 117 $ à 123 $
* West Pharmaceutical Services WST.N : Barclays relève son objectif de cours de 310 $ à 400 $
* West Pharmaceutical Services WST.N : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »
* Whitefiber Inc WYFI.O : Barclays lance la couverture avec une recommandation « neutre » et un objectif de cours de 27 $
* Zillow Group Inc ZG.O : RBC abaisse son objectif de cours de 95 $ à 70 $
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